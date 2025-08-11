HOUSE N HOME HÀNH TRÌNH BẤT TẬN
Giám đốc từng giả chết Phạm Ngọc Nông ra đầu thú

Duy Anh |

Với danh nghĩa Giám đốc của một Công ty TNHH đo đạc và khảo sát, Phạm Ngọc Nông đã lừa đảo tổng cộng gần 2,1 tỷ đồng của nhiều người dân.

Mới đây, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Đắk Lắk cho biết đã vận động thành công Phạm Ngọc Nông (42 tuổi, trú tại phường Hòa Hiệp, tỉnh Đắk Lắk) ra đầu thú. Nông nguyên là Giám đốc Công ty TNHH đo đạc, khảo sát T.V.

Trước đó, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Phú Yên (nay là Công an tỉnh Đắk Lắk) đã khởi tố vụ án hình sự Lừa đảo chiếm đoạt tài sản xảy ra từ năm 2019 - 2022 tại Thị xã Đông Hoà, tỉnh Phú Yên (nay là phường Hòa Hiệp, tỉnh Đắk Lắk), khởi tố bị can đối với Phạm Ngọc Nông về tội danh "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản".

Giám đốc từng giả chết Phạm Ngọc Nông đã ra đầu thú - Ảnh 1.

Đối tượng Phạm Ngọc Nông đến cơ quan chức năng xin đầu thú (Ảnh: Công an tỉnh Đắk Lắk).

Bị can Phạm Ngọc Nông bị cáo buộc có hành vi gian dối nhận làm Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất để lừa đảo chiếm đoạt tài sản của 3 hộ dân với tổng số tiền 2,1 tỷ đồng. 

Quá trình điều tra vụ án, bị can đã bỏ trốn khỏi địa phương nơi cư trú nên Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Phú Yên (cũ) đã ra Quyết định truy nã đặc biệt.

Phạm Ngọc Nông là đối tượng truy nã đặc biệt nguy hiểm, có phương thức, thủ đoạn lẩn trốn tinh vi, thường xuyên di chuyển, che giấu thông tin liên lạc, các mối quan hệ gia đình và xã hội để đối phó, tránh sự phát hiện của cơ quan chức năng. 

Ngoài ra, theo thông tin trên tờ VTC News, Phạm Ngọc Nông từng dựng hiện trường giả tự tử để che mắt và lẩn trốn cơ quan chức năng.

Trước sự quyết tâm, kiên trì vận động, thuyết phục của lực lượng chức năng, áp dụng đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ, ngày 2/8, đối tượng Phạm Ngọc Nông đã tự nguyện ra trình diện cơ quan chức năng sau hơn 2 tháng liên tục trốn tránh, di chuyển qua các tỉnh miền Tây Nam bộ.

