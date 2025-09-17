HOUSE N HOME HÀNH TRÌNH BẤT TẬN
Hotline: 0943 113 999 Tìm kiếm
Mới nhất Thời sự - Xã hội Kinh doanh Sống xanh Bất động sản Quốc tế Thể thao Nhịp sống mới Giải trí Pháp luật Sống khỏe Xe Công nghệ Đời sống Video Ảnh
Nhóm chủ đề
House n Home
Soha Special
Tự hào Việt Nam
Hành trình bất tận
Vũ khí Việt Nam
Dạy con nên người
Giải mã Chất dinh dưỡng
Bài học cuộc sống
Bình luận bóng đá

Miền Bắc sắp mưa nhiều ngày liên tiếp

Duy Anh |

Từ đêm mai, Bắc Bộ có mưa rào rải rác. Đến ngày 22/8, khu vực này xuất hiện đợt mưa lớn trong 3 ngày liên tiếp.

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, hôm nay (17/9), ở khu vực Đông Bắc Bộ, từ Thanh Hóa đến Khánh Hòa và Nam Bộ có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to.

Cơ quan khí tượng nhận định, khu vực Đông Bắc Bộ từ đêm 18-19/9 có mưa rào và dông rải rác (mưa tập trung vào đêm và sáng). Từ 22-24/9, Bắc Bộ có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to đến rất to.

Trong tuần tới, khu vực từ Thanh Hóa đến Hà Tĩnh có mưa rào và dông vài nơi; riêng thời kỳ từ 22-24/9 có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to đến rất to.

Mưa lớn dài ngày có thể gây ngập úng tại các khu đô thị, vùng trũng thấp (Ảnh: Lao động).

Dự báo thời tiết các khu vực trên cả nước đêm 17 và ngày 18/9

Thời tiết Hà Nội có lúc có mưa rào và dông, ngày có nắng gián đoạn. Nhiệt độ từ 25-33 độ.

Phía Tây Bắc Bộ có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to (mưa tập trung vào đêm và sáng). Nhiệt độ từ 22-34 độ.

Phía Đông Bắc Bộ đêm và sáng có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to (mưa tập trung vào đêm và sáng). Nhiệt độ từ 23-33 độ.

Khu vực Thanh Hóa - Thừa Thiên Huế có mưa rào và rải rác có dông, cục bộ có nơi mưa to. Nhiệt độ từ 24-32 độ.

Duyên hải Nam Trung Bộ có mưa rào và dông rải rác; riêng đêm nay và chiều mai có mưa, mưa vừa và rải rác có dông, cục bộ có nơi mưa to. Nhiệt độ từ 24-33 độ.

Cao nguyên Trung Bộ có mưa rào và dông rải rác; riêng đêm nay và chiều mai có mưa, mưa vừa và rải rác có dông, cục bộ có nơi mưa to. Nhiệt độ từ 19-31 độ.

Nam Bộ có mưa rào và dông rải rác; riêng đêm nay và chiều mai có mưa, mưa vừa và rải rác có dông, cục bộ có nơi mưa to. Nhiệt độ từ 24-33 độ.

Bắt, khám xét nơi ở của nữ giáo viên mầm non Đặng Thị Lệ Quốc
Tags

Tin nóng trong ngày

Tin ngắn

báo mới

dự báo thời tiết

thời tiết hôm nay

thời tiết ngày mai

thời tiết Hà Nội

mưa rào

Mưa đá

thời tiết tuần tới

Thời tiết cuối tuần

thời tiết Hà nội hôm nay

thời tiết hà nội cuối tuần

thời tiết Hà Nội ngày mai

thời tiết hà nội tuần tới

thời tiết ngày 18/9

thời tiết hà nội ngày 18/9

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại