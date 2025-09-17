Miền Bắc sắp mưa nhiều ngày liên tiếp

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, hôm nay (17/9), ở khu vực Đông Bắc Bộ, từ Thanh Hóa đến Khánh Hòa và Nam Bộ có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to.

Cơ quan khí tượng nhận định, khu vực Đông Bắc Bộ từ đêm 18-19/9 có mưa rào và dông rải rác (mưa tập trung vào đêm và sáng). Từ 22-24/9, Bắc Bộ có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to đến rất to.

Trong tuần tới, khu vực từ Thanh Hóa đến Hà Tĩnh có mưa rào và dông vài nơi; riêng thời kỳ từ 22-24/9 có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to đến rất to.

Mưa lớn dài ngày có thể gây ngập úng tại các khu đô thị, vùng trũng thấp (Ảnh: Lao động).

Dự báo thời tiết các khu vực trên cả nước đêm 17 và ngày 18/9

Thời tiết Hà Nội có lúc có mưa rào và dông, ngày có nắng gián đoạn. Nhiệt độ từ 25-33 độ.

Phía Tây Bắc Bộ có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to (mưa tập trung vào đêm và sáng). Nhiệt độ từ 22-34 độ.

Phía Đông Bắc Bộ đêm và sáng có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to (mưa tập trung vào đêm và sáng). Nhiệt độ từ 23-33 độ.

Khu vực Thanh Hóa - Thừa Thiên Huế có mưa rào và rải rác có dông, cục bộ có nơi mưa to. Nhiệt độ từ 24-32 độ.

Duyên hải Nam Trung Bộ có mưa rào và dông rải rác; riêng đêm nay và chiều mai có mưa, mưa vừa và rải rác có dông, cục bộ có nơi mưa to. Nhiệt độ từ 24-33 độ.

Cao nguyên Trung Bộ có mưa rào và dông rải rác; riêng đêm nay và chiều mai có mưa, mưa vừa và rải rác có dông, cục bộ có nơi mưa to. Nhiệt độ từ 19-31 độ.

Nam Bộ có mưa rào và dông rải rác; riêng đêm nay và chiều mai có mưa, mưa vừa và rải rác có dông, cục bộ có nơi mưa to. Nhiệt độ từ 24-33 độ.