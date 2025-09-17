Có một thay đổi lớn từ ngày 1/10, hàng triệu tài xế cần gấp rút làm việc này

Chuyển đổi tài khoản giao thông trước ngày 1/10

Theo Nghị định 119/2024 của Chính phủ, trước ngày 1/10/2025, chủ xe ô tô phải thực hiện chuyển đổi tài khoản thu phí đang sử dụng hiện nay sang tài khoản giao thông kết nối phương tiện thanh toán không dùng tiền mặt.

Nếu không thực hiện, phương tiện sẽ không lưu thông được qua trạm thu phí. Vì thế, các chủ phương tiện cần gấp rút thực hiện chuyển đổi để kịp hoàn thiện mốc thời gian này.

Tiền nằm trong phương tiện thanh toán sẽ được tính lãi

Lý giải về quy định chuyển đổi tài khoản thu phí, Cổng thông tin Chính phủ thuật lời ông ông Tô Nam Toàn, Trưởng phòng Khoa học công nghệ Môi trường và Hợp tác quốc tế, Cục Đường bộ Việt Nam cho biết, tài khoản thu phí mà các chủ phương tiện đang sử dụng hiện nay gồm: thông tin về phương tiện, chủ phương tiện và tiền do chủ phương tiện nạp để thanh toán khi xe qua trạm.

Do là tài khoản chuyên thu nên tiền do chủ phương tiện nạp tiền vào chỉ được dùng thanh toán phí đường bộ mà không được sử dụng cho các mục đích khác và tiền trong tài khoản thu phí cũng không được tính lãi.

Thêm nữa, việc kết nối giữa tài khoản thu phí với phương tiện thanh toán không dùng tiền mặt còn nhiều hạn chế, chưa tạo thuận lợi cho người dân và doanh nghiệp, nhất là các doanh nghiệp vận tải lớn có nhiều phương tiện, phải nạp một lượng tiền lớn vào tài khoản thu phí.

Điều này dẫn đến phản ứng của doanh nghiệp và người dân vì tiền trong tài khoản không được tính lãi.

Trạm thu phí đầu tuyến cao tốc Hà Nội - Hải Phòng (Ảnh: Báo Giao thông).

Quan trọng hơn, Bộ Xây dựng không phải là đơn vị có chuyên môn về quản lý tiền trong tài khoản thu phí nên việc quản lý dòng tiền thu phí gặp nhiều khó khăn.

"Với những lý do trên, trong quá trình xây dựng Nghị định 119, Bộ GTVT đã thống nhất với Ngân hàng Nhà nước một phương thức quản lý là tách tài khoản thu phí thành tài khoản giao thông kết nối với phương tiện thanh toán không dùng tiền mặt là ví điện tử hoặc tài khoản, thẻ tín dụng… của ngân hàng. Chủ phương tiện có quyền lựa chọn phương tiện thanh toán để kết nối tài khoản giao thông", ông Toàn cho hay.

Ngoài ra, tiền nằm trong phương tiện thanh toán sẽ được tính lãi. Với sự đa dạng về phương tiện thanh toán sẽ tạo thuận lợi cho chủ phương tiện, nhất là đối với các doanh nghiệp vận tải quy mô lớn.

Cách chuyển đổi tài khoản VETC thành tài khoản giao thông