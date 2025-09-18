HOUSE N HOME HÀNH TRÌNH BẤT TẬN
Bắt Trần Nam Phong sinh năm 2001

Duy Anh |

Đối tượng Trần Nam Phong bị bắt để điều tra về hành vi trộm cắp tài sản.

Ngày 17/9, Công an tỉnh Quảng Trị cho biết, Công an xã Hoàn Lão vừa bắt giữ đối tượng có hành vi trộm cắp tài sản xảy ra tại phường Phú Bài, TP Huế và bàn giao đối tượng, tang vật cho Công an phường Phú Bài để xử lý theo quy định của pháp luật.

Bắt Trần Nam Phong sinh năm 2001 - Ảnh 1.

Trần Nam Phong bị bắt cùng tang vật (Ảnh: Công an Quảng Trị).

Trước đó một ngày, tổ tuần tra phát hiện Trần Nam Phong, sinh năm 2001, trú tại xã Hải Hưng, tỉnh Ninh Bình đang điều khiển phương tiện xe máy có biểu hiện nghi vấn. 

Tổ công tác tiến hành kiểm tra, đề nghị xuất trình giấy tờ chứng minh, tuy nhiên, Phong không xuất trình được giấy tờ tuỳ thân cũng như giấy tờ phương liên quan đến phương tiện, vì vậy tổ công tác đã mời đối tượng này về trụ sở để làm việc.

Qua xác minh nguồn gốc phương tiện, và thực hiện các biện pháp nghiệp vụ, kết quả xác định vào ngày 12/9, Trần Nam Phong đã thực hiện hành vi trộm cắp chiếc xe máy trên.

