Theo dự báo, ngày mai, Bắc Bộ tăng nhiệt, nắng ấm trước khi đón đợt không khí lạnh mới.

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, hôm nay (21/11) và ngày mai, không khí lạnh suy yếu và lệch dần về phía Đông. Từ 22/11, nhiệt độ có xu hướng tăng dần lên, chỉ còn rét về đêm và sáng.

Đến khoảng đêm 23/11, sẽ có thêm một đợt không khí lạnh mạnh tràn xuống nước ta gây mưa rét trở lại. Từ khoảng đêm 23-25/11, Bắc Bộ có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to; sau có mưa vài nơi. Đêm và sáng trời rét; riêng thời kỳ từ khoảng ngày 24-26/11 trời rét, vùng núi có nơi rét đậm.

Ảnh minh họa (Nguồn: Báo Lao động).

Dự báo thời tiết các khu vực trên cả nước đêm 21 và ngày 22/11

Thời tiết Hà Nội có mưa vài nơi. Nhiệt độ từ 15-24 độ.

Phía Tây Bắc Bộ có mưa vài nơi. Nhiệt độ từ 13-24 độ.

Phía Đông Bắc Bộ có mưa vài nơi. Nhiệt độ từ 11-24 độ.

Khu vực Thanh Hóa - Thừa Thiên Huế: Phía Bắc có mây, có mưa vài nơi; phía Nam nhiều mây, có mưa, mưa rào rải rác. Nhiệt độ từ 17-25 độ.

Duyên hải Nam Trung Bộ: Phía Bắc nhiều mây, có mưa, mưa rào rải rác; phía Nam, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng. Nhiệt độ từ 22-32 độ.

Cao nguyên Trung Bộ chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng. Nhiệt độ từ 19-29 độ.

Nam Bộ có mưa rào và dông vài nơi. Nhiệt độ từ 24-34 độ.



