Miền Bắc sắp đón thêm 2 đợt không khí lạnh mới, mưa rét còn kéo dài

Duy Anh |

Theo dự báo, từ nay đến ngày 30/1, miền Bắc duy trì tình trạng trời rét kèm mưa nhỏ rải rác do không khí lạnh liên tục tăng cường xuống.

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, ngày mai (25/1), miền Bắc tiếp tục rét song nhiệt độ tăng 2-3 độ so với hôm nay.

Tuy nhiên, ngay vào ngày thứ Hai đầu tuần (26/1) không khí lạnh yếu tăng cường trở lại khiến nền nhiệt giảm nhẹ, xuất hiện thêm mưa nhỏ rải rác làm tăng cảm giác giá buốt.

Sau đó khoảng đêm 30, ngày 31/1, một đợt không khí lạnh mạnh hơn tiếp tục tràn xuống nước ta, trời tiếp tục rét.

Miền Bắc sắp đón thêm một đợt không khí lạnh mới, gây mưa rét - Ảnh 1.

Từ nay đến cuối tháng, miền Bắc sẽ đón thêm 2 đợt không khí lạnh mới, mưa rét kéo dài (Ảnh: Môi trường và Cuộc sống).

Dự báo thời tiết các khu vực trên cả nước đêm 24 và ngày 25/1

Thời tiết Hà Nội đêm và sáng có mưa nhỏ, mưa phùn và sương mù, sau có mưa vài nơi. Nhiệt độ từ 11-19 độ, tăng khoảng 2 độ so với hôm nay.

Phía Tây Bắc Bộ có mưa vài nơi. Trời rét đậm, có nơi rét hại; riêng Điện Biên, Lai Châu trời rét, có nơi rét đậm. Nhiệt độ từ 11-24 độ, có nơi dưới 8 độ.

Phía Đông Bắc Bộ đêm và sáng có mưa nhỏ, mưa phùn, sau có mưa vài nơi. Nhiệt độ từ 11-17 độ, có nơi dưới 7 độ.

Khu vực Thanh Hóa - Thừa Thiên Huế đêm và sáng có mưa nhỏ, mưa phùn, sau có mưa vài nơi. Nhiệt độ từ 12-23 độ.

Duyên hải Nam Trung Bộ: phía Bắc đêm có mưa, mưa rào rải rác, ngày có mưa vài nơi; phía Nam đêm có mưa rào vài nơi, ngày nắng. Nhiệt độ từ 20-28 độ.

Cao nguyên Trung Bộ đêm có mưa rào vài nơi, ngày nắng. Nhiệt độ từ 13-28 độ.

Nam Bộ đêm có mưa rào vài nơi, ngày nắng. Nhiệt độ từ 19-33 độ.

