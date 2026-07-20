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Miền Bắc sắp đón đợt mưa to trong 3 ngày liên tiếp

Duy Anh
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Theo dự báo, từ đêm 22/7, Bắc Bộ sẽ có mưa rào, cục bộ có nơi mưa to.

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, từ nay đến ngày 22/7, Bắc Bộ và Thanh Hóa có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng, riêng đồng bằng Bắc Bộ và Thanh Hóa có nơi nắng nóng.

Dự báo, từ đêm 22 đến ngày 24/7, Bắc Bộ có mưa rào và rải rác có dông, cục bộ có nơi mưa to (thời gian mưa tập trung vào sáng sớm, đêm và chiều tối). Từ khoảng ngày 25-26/7 mưa có xu hướng giảm dần.

Miền Bắc sắp đón đợt mưa to trong 3 ngày liên tiếp - Ảnh 1.

Bắc Bộ sẽ có nắng nóng trong 2 ngày tới trước khi đón mưa dông (Ảnh: Việt Hùng).

Dự báo thời tiết các khu vực trên cả nước đêm 20 và ngày 21/7

Thời tiết Hà Nội đêm có mưa rào và dông vài nơi; ngày nắng, có nơi nắng nóng. Nhiệt độ từ 27-36 độ.

Phía Tây Bắc Bộ đêm có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng. Nhiệt độ từ 22-35 độ.

Phía Đông Bắc Bộ đêm có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng, riêng đồng bằng Bắc Bộ và Thanh Hóa có nơi nắng nóng. Nhiệt độ từ 26-35 độ.

Khu vực Thanh Hóa - Thừa Thiên Huế đêm có mưa rào và dông vài nơi; ngày nắng nóng và nắng nóng gay gắt, có nơi đặc biệt gay gắt. Nhiệt độ từ 27-38 độ.

Duyên hải Nam Trung Bộ đêm có mưa rào và dông vài nơi; ngày nắng, có nơi nắng nóng, phía Bắc có nắng nóng và nắng nóng gay gắt, có nơi đặc biệt gay gắt. Nhiệt độ từ 26-38 độ.

Cao nguyên Trung Bộ đêm có mưa rào và dông vài nơi; ngày nắng. Nhiệt độ từ 20-32 độ.

Nam Bộ đêm có mưa rào và dông vài nơi; ngày nắng, có nơi nắng nóng. Nhiệt độ từ 24-35 độ.

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