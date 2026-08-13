Miền Bắc sắp có mưa to, kết thúc nắng nóng

Theo dự báo, từ đêm mai, Bắc Bộ bắt đầu xuất hiện mưa dông, chấm dứt đợt nắng nóng kéo dài nhiều ngày.

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, hôm nay (13/8), khu vực Bắc Bộ, Thanh Hóa, Nghệ An, cao nguyên Trung Bộ và Nam Bộ đã có mưa rào và dông cục bộ.

Dự báo, chiều và đêm mai (14/8), các khu vực trên tiếp tục mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to.

Đến ngày 15/8, nắng nóng diện rộng có khả năng kết thúc trên khu vực Bắc Bộ và thu hẹp trên khu vực Trung Bộ.

Nhiệt độ các khu vực trên cả nước ngày 13/8 (Ảnh: nchmf).

Từ đêm 15-17/8, Bắc Bộ tiếp tục có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to. Từ khoảng ngày 18/8, có mưa, mưa vừa và rải rác có dông, cục bộ có nơi mưa to.

Dự báo thời tiết các khu vực trên cả nước đêm 13 và và ngày 14/8

Thời tiết Hà Nội đêm có mưa rào và dông vài nơi; ngày nắng nóng, chiều có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to. Nhiệt độ từ 27-36 độ.

Phía Tây Bắc Bộ đêm có mưa rào và dông vài nơi; ngày nắng nóng (trừ Điện Biên, Lai Châu), chiều mai có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to. Nhiệt độ từ 24-35 độ.

Phía Đông Bắc Bộ đêm có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng nóng, chiều mai có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to. Riêng khu vực Đông Bắc có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to (mưa tập trung chiều và đêm). Nhiệt độ từ 25-36 độ.

Khu vực Thanh Hóa - Thừa Thiên Huế đêm có mưa rào và dông vài nơi; ngày nắng nóng, có nơi nắng nóng gay gắt. Nhiệt độ từ 26-37 độ.

Duyên hải Nam Trung Bộ đêm có mưa rào và dông vài nơi; ngày nắng nóng, có nơi nắng nóng gay gắt. Nhiệt độ từ 26-37 độ.

Cao nguyên Trung Bộ đêm có mưa rào và dông vài nơi; ngày nắng, chiều và tối có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to. Nhiệt độ từ 21-30 độ.

Nam Bộ đêm có mưa rào và dông vài nơi; ngày nắng, chiều và tối có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to. Nhiệt độ từ 24-34 độ.