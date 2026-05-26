Miền Bắc sắp có mưa to 3 ngày liên tiếp, chấm dứt nắng nóng đặc biệt gay gắt

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, hôm nay (26/5), khu vực Bắc Bộ và Trung Bộ có nắng nóng và nắng nóng gay gắt, có nơi đặc biệt gay gắt; riêng khu vực đồng bằng Bắc Bộ, Phú Thọ, từ Thanh Hóa đến Quảng Trị có nắng nóng gay gắt và đặc biệt gay gắt, nhiệt độ cao nhất gần 40 độ C. Thời tiết này còn duy trì trong 2 ngày tới.

Theo dự báo, từ đêm mai 27/5 và ngày 28/5, khu vực Bắc Bộ có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to (mưa tập trung vào chiều tối và đêm), riêng khu vực trung du và đồng bằng ngày vẫn có nắng nóng, có nơi nắng nóng gay gắt.

Từ đêm 28/5, Bắc Bộ sẽ có mưa, chấm dứt nắng nóng (Ảnh: Kinh tế môi trường).

Từ đêm 28-30/5 có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to. Từ ngày 29/5 nắng nóng diện rộng kết thúc ở Bắc Bộ, ở Trung Bộ nắng nóng dịu dần.

Tuy nhiên, từ khoảng ngày 1/5 khu vực trung du và đồng bằng Bắc Bộ nắng nóng diện rộng khả năng quay trở lại.

Dự báo thời tiết các khu vực trên cả nước đêm 26 và ngày 27/5

Thời tiết Hà Nội đêm có mưa rào và dông vài nơi; ngày nắng nóng gay gắt, có nơi đặc biệt gay gắt. Nhiệt độ từ 29-40 độ, có nơi trên 40 độ.

Phía Tây Bắc Bộ đêm có mưa rào và dông vài nơi; ngày nắng nóng và nắng nóng gay gắt, có nơi đặc biệt gay gắt. Nhiệt độ từ 26-39 độ.

Phía Đông Bắc Bộ đêm không mưa; ngày nắng nóng và nắng nóng gay gắt, có nơi đặc biệt gay gắt; riêng khu vực đồng bằng, Phú Thọ có nắng nóng gay gắt và đặc biệt gay gắt; từ chiều tối mai có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to. Nhiệt độ từ 27-40 độ, có nơi trên 40 độ.

Khu vực Thanh Hóa - Thừa Thiên Huế đêm có mưa rào và dông vài nơi; ngày nắng nóng gay gắt và đặc biệt gay gắt. Nhiệt độ từ 28-40 độ.

Duyên hải Nam Trung Bộ đêm có mưa rào và dông vài nơi; ngày nắng nóng và nắng nóng gay gắt, có nơi đặc biệt gay gắt. Nhiệt độ từ 26-39 độ.

Cao nguyên Trung Bộ đêm có mưa rào và dông vài nơi; ngày nắng, có nơi nắng nóng. Nhiệt độ từ 20-35 độ.

Nam Bộ đêm có mưa rào và dông vài nơi; ngày nắng, có nơi nắng nóng. Nhiệt độ từ 25-36 độ.