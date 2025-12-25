Sáng sớm nay (25/12), không khí lạnh đã ảnh hưởng đến hầu hết các nơi ở khu vực Đông Bắc Bộ. Miền Bắc đã có mưa, mưa rào rải rác, nhiệt độ giảm khoảng 3-5 độ. Ở trạm Bạch Long Vĩ đã có gió Đông Bắc mạnh cấp 6, giật cấp 7.

Dự báo trong ngày hôm nay 25/12, không khí lạnh tiếp tục ảnh hưởng đến các nơi khác ở khu vực Đông Bắc Bộ, sau đó ảnh hưởng đến Bắc Trung Bộ, khu vực Tây Bắc Bộ và Trung Trung Bộ. Trên đất liền, gió Đông Bắc mạnh cấp 3, vùng ven biển cấp 4-5, có nơi giật cấp 6-7.

Sáng 25/12, ở Bắc Bộ, Thanh Hóa và Nghệ An có mưa, mưa rào rải rác và có nơi có dông, từ chiều mưa giảm. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Miền Bắc rét đỉnh điểm trong hôm nay và ngày mai (25-26/12).

Do ảnh hưởng của không khí lạnh, hôm nay và ngày mai, miền Bắc và Bắc Trung Bộ trời rét, riêng khu vực vùng núi Bắc Bộ trời rét đậm, có nơi rét hại. Nhiệt độ thấp nhất trong đợt không khí lạnh này ở khu vực Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ phổ biến 12-15 độ, vùng núi Bắc Bộ 10-13 độ, vùng núi cao có nơi dưới 8 độ. Nhiệt độ cao nhất từ 17-20 độ, vùng núi cao dưới 15 độ.

Hà Nội sáng nay có mưa, mưa rào, sau có mưa vài nơi; trời rét. Nhiệt độ thấp nhất trong đợt không khí lạnh này phổ biến 13-15 độ. Nhiệt độ cao nhất 17-19 độ.

Cũng do ảnh hưởng của không khí lạnh, từ ngày 25/12 đến hết ngày 26/12, khu vực từ Hà Tĩnh đến Đà Nẵng, phía đông các tỉnh từ Quảng Ngãi, Gia Lai (Bình Định cũ), Đắk Lắk (Phú Yên cũ) và Khánh Hòa có mưa, mưa vừa, cục bộ có nơi mưa to đến rất to và dông. Lượng mưa phổ biến từ 30- 70mm, có nơi trên 120mm. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Cơ quan khí tượng cảnh báo, mưa lớn cục bộ có khả năng gây ra lũ quét trên các sông, suối nhỏ, sạt lở đất trên sườn dốc và tình trạng ngập úng tại các vùng trũng, thấp.

Tại Nam Bộ, chiều tối và đêm qua (24/12) đã có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to. Lượng mưa tính từ 16 giờ đến 23 giờ ngày 24/12 có nơi trên 50mm như trạm Trà Lọt (Đồng Tháp) 63.8mm, trạm U Minh (Cà Mau) 63.2mm, trạm Rạch Giá (An Giang) 55mm

Dự báo chiều và tối 25/12, khu vực Nam Bộ và tỉnh Lâm Đồng có mưa, mưa vừa, cục bộ có nơi mưa to và dông với lượng mưa phổ biến từ 20- 40mm, có nơi trên 100mm. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.