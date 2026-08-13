Miền Bắc nắng nóng đến ngày nào?

Hôm nay (13/8), miền Bắc tiếp tục có nắng nóng gay gắt trên diện rộng. Nhận định mới nhất cho thấy, đợt nắng nóng sẽ kéo dài đến hết ngày 14/8. Miền Trung nắng nóng gia tăng cường độ từ hôm nay và kéo dài nhiều ngày tới. Tây Nguyên, Nam Bộ mưa dông vào chiều tối và tối nay.

Hôm qua (12/8), miền Bắc và miền Trung đã hứng chịu nắng nóng gay gắt trên diện rộng, trong đó Hà Nội là nơi nắng nóng gay gắt với nhiệt độ đo được tại Láng là 38.8 độ, vượt qua cả Bắc Mê (Tuyên Quang) - nơi giữ kỷ lục nắng nóng cao nhất suốt những ngày qua.

Hầu hết các khu vực khác ở miền Bắc, Thanh Hoá đến Phú Yên cũ ngày hôm qua ghi nhận mức nhiệt 37-38 độ, cho thấy phạm vi mở rộng và cường độ gia tăng của nắng nóng.

Dự báo hôm nay (13/8), miền Bắc (trừ Điện Biên, Lai Châu) tiếp tục có nắng nóng, có nơi nắng nóng gay gắt với nhiệt độ cao nhất phổ biến 35-37 độ, có nơi trên 37 độ. Nhiệt độ thấp nhất 26-29 độ, vùng núi có nơi dưới 25 độ. Vào chiều tối và đêm có thể xuất hiện mưa rào và dông cục bộ vài nơi.

Hà Nội tiếp tục là tâm điểm của đợt nắng nóng lần này với mức nhiệt dự báo hôm nay từ 35-37 độ, có nơi trên 37 độ. Nhiệt độ thực tế ngoài đường ở Thủ đô có thể cao hơn rất nhiều, do hiệu ứng đảo nhiệt đô thị.

Vào chiều tối và đêm, Hà Nội có thể xuất hiện mưa rào và dông vài nơi. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Miền Bắc tiếp tục nắng nóng trong hôm nay (13/8).

Dự báo ngày 14/8, miền Bắc tiếp tục có nắng nóng nhưng thu hẹp về phạm vi và giảm nhẹ về cường độ.

Về phạm vi, nắng nóng xuất hiện ở 10/15 tỉnh/thành phố (trừ Điện Biên, Lai Châu, Sơn La, Quảng Ninh, Hải Phòng). Nhiệt độ cao nhất ngày từ 35-36 độ, có nơi trên 36 độ. Từ 15/8, nắng nóng chấm dứt ở miền Bắc.

Thanh Hóa đến Huế hôm nay nắng nóng, có nơi nắng nóng gay gắt, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi. Gió tây nam cấp 2-3. Nhiệt độ thấp nhất 26-29 độ. Nhiệt độ cao nhất 34-37 độ, có nơi trên 37 độ.

Duyên hải Nam Trung Bộ ngày nắng nóng và nắng nóng gay gắt, chiều tối và đêm nay có mưa rào và dông vài nơi. Gió tây nam cấp 2-3. Nhiệt độ thấp nhất 26-29 độ. Nhiệt độ cao nhất 35-38 độ, có nơi trên 38 độ.

Dự báo nắng nóng còn kéo dài trong nhiều ngày tới ở khu vực miền Trung.

Tây Nguyên ngày ít mưa, nắng nhẹ, riêng chiều tối và tối nay có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to. Gió tây nam cấp 2-3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 21-24 độ. Nhiệt độ cao nhất 28-31 độ, có nơi trên 32 độ.

Nam Bộ ngày có mưa rào và dông vài nơi, riêng chiều tối và tối nay có mưa rào rải rác và có nơi có dông. Gió tây nam cấp 2-3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 25-28 độ, cao nhất 32-35 độ.

TPHCM ngày nắng, chiều tối và tối nay có lúc có mưa rào và dông. Gió tây nam cấp 2-3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 26-28 độ, cao nhất 33-35 độ.