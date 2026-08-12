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TPHCM 'chốt' lịch tựu trường, khai giảng năm học 2026-2027

Nguyễn Dingx
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Học sinh lớp 10 và lớp 12 sẽ tựu trường từ ngày 17/8, các khối lớp còn lại tựu trường ngày 24/8, trước khi khai giảng năm học mới vào ngày 5/9.

Ngày 12/8, UBND TPHCM ban hành Quyết định số 5067/QĐ-UBND về kế hoạch thời gian năm học 2026-2027 đối với giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông và giáo dục thường xuyên trên địa bàn thành phố.

Học sinh cả nước sắp bước vào năm học mới 2026-2027.

Theo quyết định, các cơ sở giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông và giáo dục thường xuyên tựu trường từ ngày 24/8. Riêng học sinh lớp 10 và lớp 12 tựu trường từ ngày 17/8.

Ngày khai giảng năm học mới được ấn định vào 5/9/2026.

Năm học 2026-2027 được tổ chức bảo đảm đủ 35 tuần thực học, gồm học kỳ I có 18 tuần và học kỳ II có 17 tuần. Học kỳ I bắt đầu từ ngày 1/9; học kỳ II bắt đầu từ ngày 10/1/2027.

Các cơ sở giáo dục phải hoàn thành chương trình và kết thúc năm học trước ngày 31/5/2027. Việc xét công nhận hoàn thành chương trình tiểu học và xét công nhận hoàn thành chương trình THCS được thực hiện trước ngày 30/6/2027.

Đối với công tác tuyển sinh, TPHCM yêu cầu hoàn thành tuyển sinh các lớp đầu cấp trước ngày 31/7/2027. Riêng tuyển sinh vào lớp 10 phải hoàn thành trước ngày 31/7/2027 theo kế hoạch được ban hành.

Các kỳ thi tốt nghiệp THPT và các kỳ thi cấp quốc gia khác được tổ chức theo quy định và hướng dẫn của Bộ Giáo dục và Đào tạo.

Học sinh được nghỉ Tết Nguyên đán theo quy định

Quyết định cũng quy định các nguyên tắc thực hiện kế hoạch năm học. Trong đó, các cấp học phải bảo đảm đủ số tuần thực học theo quy định; thời gian nghỉ hè của giáo viên được thực hiện trong thời gian nghỉ hè theo quy định.

Các ngày nghỉ lễ, Tết được thực hiện theo quy định của Bộ luật Lao động và các văn bản hướng dẫn có liên quan.

Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo TPHCM được giao quyết định ngày tổ chức các kỳ thi chọn học sinh giỏi cấp thành phố; ngày hoàn thành tuyển sinh các lớp đầu cấp; thời gian nghỉ Tết Nguyên đán hằng năm đối với viên chức, người lao động và học sinh các cơ sở giáo dục.

Sở Giáo dục và Đào tạo cũng có trách nhiệm cho học sinh nghỉ học trong trường hợp thời tiết khắc nghiệt, thiên tai và bố trí thời gian nghỉ của giáo viên trong năm học theo quy định.

Trước ngày 10/9 hằng năm, Sở Giáo dục và Đào tạo phải báo cáo Bộ Giáo dục và Đào tạo về tình hình chuẩn bị năm học và tổ chức khai giảng. Đồng thời, sau khi kết thúc năm học, Sở tổng kết tình hình thực hiện nhiệm vụ, các giải pháp trọng tâm và kết quả thực hiện các tiêu chí thi đua, đề nghị xét khen thưởng năm học trước ngày 25/6 hằng năm.

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Sở Giáo dục và Đào tạo

Sở Giáo dục và Đào tạo TPHCM

bộ giáo dục và đào tạo

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