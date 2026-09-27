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Miền Bắc nắng 34 độ trước khi đón không khí lạnh

Anh Nhật
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Miền Bắc tiếp tục nắng, nhiệt độ có nơi trên 34 độ C trước khi đón không khí lạnh yếu vào đêm 30/9-1/10, gây mưa rải rác và giảm nhiệt.

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, ngày 27/9, Bắc Bộ duy trì thời tiết ngày nắng, chiều tối và đêm có mưa rào, dông vài nơi. Nhiệt độ cao nhất phổ biến 31-34°C, có nơi trên 34°C.

Miền Bắc nắng 34 độ trước khi đón không khí lạnh yếu vào đầu tháng 10 - Ảnh 1.

Miền Bắc sắp đón đợt không khí lạnh mới.

Đáng chú ý, từ đêm 30/9 đến ngày 1/10, Bắc Bộ có khả năng chịu ảnh hưởng của một đợt không khí lạnh yếu lệch đông, gây mưa rải rác. Tuy nhiên, nhiệt độ chỉ giảm nhẹ, mức cao nhất vẫn phổ biến 30-33°C, trời khá nóng.

Khoảng ngày 4-5/10, một đợt không khí lạnh mạnh hơn được dự báo tăng cường xuống miền Bắc, khiến nhiệt độ giảm rõ rệt.

Tại Hà Nội, ngày 27/9 trời có mây, ngày nắng; chiều tối và đêm có lúc xuất hiện mưa rào, dông. Nhiệt độ thấp nhất 24-26°C, cao nhất 32-34°C.

Nam Bộ có nơi mưa to trên 50 mm

Trong khi miền Bắc duy trì thời tiết nắng, chiều 27/9, khu vực từ TP Huế đến Lâm Đồng và Nam Bộ có mưa rào, dông rải rác với lượng mưa 10-20 mm, cục bộ có nơi mưa to trên 50 mm.

Dự báo tại Tây Bắc Bộ, ngày nắng, chiều tối và đêm có mưa rào, dông vài nơi. Nhiệt độ thấp nhất 23-26 độ C, riêng khu vực Tây Bắc 20-23 độ C; cao nhất 31-34 độ C, có nơi trên 34 độ C.

Đông Bắc Bộ ngày nắng, chiều tối và đêm có mưa rào, dông vài nơi. Nhiệt độ thấp nhất 23-26 độ C, vùng núi có nơi dưới 23 độ C; cao nhất 31-34 độ C.

Khu vực từ Thanh Hóa đến TP Huế ngày nắng, chiều tối và đêm có mưa rào, dông vài nơi. Nhiệt độ cao nhất 31-34 độ C.

Duyên hải Nam Trung Bộ ngày nắng, chiều tối có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to. Cao nguyên Trung Bộ và Nam Bộ cũng có mưa rào, dông rải rác vào chiều tối, cục bộ mưa to.

Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

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Tags

Miền Bắc

không khí lạnh

nhiệt độ

Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia

mưa rào

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