Công an cảnh báo về trào lưu vừa xuất hiện, đang hot trên mạng xã hội

Mỗi người dân cần nâng cao ý thức bảo vệ dữ liệu cá nhân, thận trọng trước các trào lưu trên mạng xã hội.

Công an Quảng Ninh cho biết, thời gian gần đây, trên các nền tảng mạng xã hội xuất hiện trào lưu (trend) sử dụng trí tuệ nhân tạo (AI) để tạo hình ảnh “thập niên 80”, thu hút nhiều người dùng tham gia, đặc biệt là giới trẻ. Tuy nhiên, đằng sau những hình ảnh bắt mắt này tiềm ẩn nhiều nguy cơ mất an toàn thông tin cá nhân.

Theo đó, khi tải ảnh chân dung lên các ứng dụng AI không rõ nguồn gốc, người dùng có thể vô tình cung cấp dữ liệu khuôn mặt cho bên thứ 3. Đây là loại dữ liệu sinh trắc học nhạy cảm, có thể bị thu thập, lưu trữ hoặc sử dụng vào các mục đích mà người dùng không kiểm soát được. Các đối tượng xấu có thể lợi dụng hình ảnh cá nhân để tạo ảnh, video giả mạo danh tính, phục vụ hoạt động lừa đảo chiếm đoạt tài sản hoặc thực hiện các hành vi vi phạm pháp luật trên không gian mạng.

Ngoài ra, việc công khai các thông tin cá nhân có thể lọt vào khung ảnh như căn cước công dân, ngày tháng năm sinh, địa chỉ nơi ở, nơi làm việc, nơi học tập hoặc biển số xe cũng tạo điều kiện cho các đối tượng thu thập dữ liệu để phục vụ vào hoạt động lừa đảo.

Nguy cơ lộ, lọt dữ liệu cá nhân từ trào lưu tạo ảnh bằng AI “thập niên 80" - Ảnh: Công an Quảng Ninh Nguy cơ lộ, lọt dữ liệu cá nhân từ trào lưu tạo ảnh bằng AI “thập niên 80" - Ảnh: Công an Quảng Ninh

Từ tình hình trên, Phòng An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao, Công an thành phố Quảng Ninh khuyến cáo người dân cần lưu ý:

Không tùy tiện cung cấp ảnh chân dung, dữ liệu khuôn mặt cho các ứng dụng AI không rõ nguồn gốc.

Hạn chế chia sẻ hình ảnh, thông tin, dữ liệu cá nhân, giấy tờ tùy thân lên các nền tảng mạng xã hội.

Trước khi cài đặt ứng dụng cần xem xét đầy đủ các quyền mà ứng dụng muốn truy cập, kiểm soát các quyền truy cập đó và đọc kỹ các điều khoản, yêu cầu của nhà cung cấp dịch vụ.

Không sử dụng hình ảnh trẻ em, đặc biệt là các hình ảnh riêng tư, nhạy cảm của trẻ em để “bắt trend”.

Chỉ sử dụng các nền tảng ứng dụng uy tín, có chính sách bảo mật rõ ràng.

Mỗi người dân cần nâng cao ý thức bảo vệ dữ liệu cá nhân, thận trọng trước các trào lưu trên mạng xã hội, không vì chạy theo xu hướng mà đánh đổi sự an toàn thông tin của bản thân và gia đình.