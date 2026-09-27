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Danh sách 1.636 lượt phạt nguội, đề nghị chủ phương tiện tra cứu và nộp phạt theo Nghị định 168

Trang Anh
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Đề nghị các chủ phương tiện có liên quan chủ động tra cứu, liên hệ cơ quan chức năng để xử lý theo quy định.

Công an Thành phố Bắc Ninh vừa công bố danh sách phạt nguội trong gần 2 tuần qua. Theo đó, trong thời gian từ ngày 28/8/2026 đến ngày 10/9/2026, qua hệ thống giám sát và xử lý vi phạm giao thông, Phòng Cảnh sát giao thông Công an TP Bắc Ninh đã phát hiện 1.636 trường hợp vi phạm trật tự an toàn giao thông.

Trong đó, đáng chú ý, có 1.129 trường hợp vi phạm lỗi Không đội mũ bảo hiểm, 217 trường hợp vi phạm vạch kẻ đường, 150 trường hợp dừng, đỗ sai; 116 trường hợp vượt đèn đỏ và 24 trường hợp Rẽ trái/quay đầu nơi có biển cấm.

Các chủ phương tiện có thể tra cứu danh sách phạt nguội TẠI ĐÂY:

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Cách tra cứu phạt nguội mới nhất năm 2026

Để tra cứu phương tiện vi phạm, người dân có thể truy cập vào đường link sau đây và thực hiện theo hướng dẫn: https:www.csgt.vn/tra-cuu-phuong-tien-vi-phạm.html; hoặc có thể tra cứu vi phạm phạt “nguội” thông qua ứng dụng VneTraffic.

Mức phạt lỗi dừng đỗ sai quy định mới nhất năm 2026

- Ảnh 7.

Ảnh được tạo bởi Ai

Công an đề nghị hơn 300 chủ xe trong danh sách nhanh chóng nộp phạt nguội theo Nghị định 168
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Công an TP Bắc Ninh

VNeTraffic

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