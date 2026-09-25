Công an đề nghị hơn 300 chủ xe trong danh sách nhanh chóng nộp phạt nguội theo Nghị định 168

STT Thời gian vi phạm Phương tiện Biển số Vị trí vi phạm Hành vi vi phạm

1 01-08-2026 08:38 Ô tô con 36C-174.92 Ngã ba Bà Triệu - Nguyễn Chí Thanh, Phường Hàm Rồng, Thanh Hóa Không thắt dây đai an toàn khi điều khiển xe chạy trên đường

2 01-08-2026 13:07 Xe tải 88C-108.52 Ngã ba Bà Triệu - Nguyễn Chí Thanh, Phường Hàm Rồng, Thanh Hóa Không thắt dây đai an toàn khi điều khiển xe chạy trên đường

3 01-08-2026 14:54 Ô tô con 30H-585.75 Ngã tư Bưu Điện, Phường Hạc Thành, Thanh Hóa Không thắt dây đai an toàn khi điều khiển xe chạy trên đường

4 01-08-2026 14:54 Ô tô con 36A-201.64 Ngã tư Bưu Điện, Phường Hạc Thành, Thanh Hóa Chở người trên xe ô tô không thắt dây an toàn khi xe đang chạy

5 01-08-2026 15:11 Ô tô con 36A-502.31 Ngã tư Bưu Điện, Phường Hạc Thành, Thanh Hóa Chở người trên xe ô tô không thắt dây an toàn khi xe đang chạy

6 01-08-2026 15:40 Ô tô con 30G-372.36 Ngã ba Bà Triệu - Nguyễn Chí Thanh, Phường Hàm Rồng, Thanh Hóa Không thắt dây đai an toàn khi điều khiển xe chạy trên đường

7 02-08-2026 08:14 Ô tô con 36D-000.27 Ngã ba Bà Triệu - Nguyễn Chí Thanh, Phường Hàm Rồng, Thanh Hóa Không thắt dây đai an toàn khi điều khiển xe chạy trên đường

8 02-08-2026 08:17 Ô tô con 36A-035.84 Ngã tư Bưu Điện, Phường Hạc Thành, Thanh Hóa Không thắt dây đai an toàn khi điều khiển xe chạy trên đường

9 02-08-2026 08:37 Ô tô con 36A-203.91 Ngã ba Bà Triệu - Nguyễn Chí Thanh, Phường Hàm Rồng, Thanh Hóa Chở người trên xe ô tô không thắt dây an toàn khi xe đang chạy

10 02-08-2026 08:39 Ô tô con 35A-580.16 Ngã tư Bưu Điện, Phường Hạc Thành, Thanh Hóa Không thắt dây đai an toàn khi điều khiển xe chạy trên đường

11 02-08-2026 08:42 Ô tô con 36A-446.16 Ngã ba Bà Triệu - Nguyễn Chí Thanh, Phường Hàm Rồng, Thanh Hóa Chở người trên xe ô tô không thắt dây an toàn khi xe đang chạy

12 02-08-2026 09:17 Xe khách 36H-129.57 Ngã ba Bà Triệu - Nguyễn Chí Thanh, Phường Hàm Rồng, Thanh Hóa Chở người trên xe ô tô không thắt dây an toàn khi xe đang chạy

13 02-08-2026 09:42 Ô tô con 61K-221.72 Ngã ba Bà Triệu - Nguyễn Chí Thanh, Phường Hàm Rồng, Thanh Hóa Không thắt dây đai an toàn khi điều khiển xe chạy trên đường

14 02-08-2026 09:43 Ô tô con 36A-616.70 Ngã ba Bà Triệu - Nguyễn Chí Thanh, Phường Hàm Rồng, Thanh Hóa Không thắt dây đai an toàn khi điều khiển xe chạy trên đường

15 02-08-2026 11:09 Xe tải 36C-002.29 Ngã ba Bà Triệu - Nguyễn Chí Thanh, Phường Hàm Rồng, Thanh Hóa Không thắt dây đai an toàn khi điều khiển xe chạy trên đường

16 02-08-2026 11:36 Ô tô con 36A-599.97 Ngã ba Bà Triệu - Nguyễn Chí Thanh, Phường Hàm Rồng, Thanh Hóa Không thắt dây đai an toàn khi điều khiển xe chạy trên đường

17 02-08-2026 13:03 Xe khách 36D-029.17 Ngã ba Bà Triệu - Nguyễn Chí Thanh, Phường Hàm Rồng, Thanh Hóa Không thắt dây đai an toàn khi điều khiển xe chạy trên đường

18 02-08-2026 14:00 Ô tô con 36A-489.97 Ngã ba Bà Triệu - Nguyễn Chí Thanh, Phường Hàm Rồng, Thanh Hóa Chở người trên xe ô tô không thắt dây an toàn khi xe đang chạy

19 02-08-2026 14:23 Ô tô con 51B-919.73 Ngã ba Bà Triệu - Nguyễn Chí Thanh, Phường Hàm Rồng, Thanh Hóa Không thắt dây đai an toàn khi điều khiển xe chạy trên đường

20 02-08-2026 14:45 Xe khách 36F-003.63 Ngã ba Bà Triệu - Nguyễn Chí Thanh, Phường Hàm Rồng, Thanh Hóa Chở người trên xe ô tô không thắt dây an toàn khi xe đang chạy

21 02-08-2026 15:09 Ô tô con 29H-467.07 Ngã tư Bưu Điện, Phường Hạc Thành, Thanh Hóa Chở người trên xe ô tô không thắt dây an toàn khi xe đang chạy

22 02-08-2026 15:16 Ô tô con 36A-388.51 Ngã tư Bưu Điện, Phường Hạc Thành, Thanh Hóa Không thắt dây đai an toàn khi điều khiển xe chạy trên đường

23 02-08-2026 15:20 Ô tô con 36A-717.04 Ngã tư Bưu Điện, Phường Hạc Thành, Thanh Hóa Không thắt dây đai an toàn khi điều khiển xe chạy trên đường

24 02-08-2026 15:29 Ô tô con 30H-923.36 Ngã ba Bà Triệu - Nguyễn Chí Thanh, Phường Hàm Rồng, Thanh Hóa Không thắt dây đai an toàn khi điều khiển xe chạy trên đường

25 02-08-2026 15:29 Ô tô con 36K-194.84 Ngã ba Bà Triệu - Nguyễn Chí Thanh, Phường Hàm Rồng, Thanh Hóa Chở người trên xe ô tô không thắt dây an toàn khi xe đang chạy

26 02-08-2026 15:35 Ô tô con 36N-1270 Ngã ba Bà Triệu - Nguyễn Chí Thanh, Phường Hàm Rồng, Thanh Hóa Chở người trên xe ô tô không thắt dây an toàn khi xe đang chạy

27 02-08-2026 15:37 Ô tô con 36A-636.68 Ngã ba Bà Triệu - Nguyễn Chí Thanh, Phường Hàm Rồng, Thanh Hóa Không thắt dây đai an toàn khi điều khiển xe chạy trên đường

28 02-08-2026 16:02 Ô tô con 36D-014.20 Ngã tư Bưu Điện, Phường Hạc Thành, Thanh Hóa Không thắt dây đai an toàn khi điều khiển xe chạy trên đường

29 02-08-2026 16:46 Ô tô con 36A-151.91 Ngã ba Bà Triệu - Nguyễn Chí Thanh, Phường Hàm Rồng, Thanh Hóa Không thắt dây đai an toàn khi điều khiển xe chạy trên đường

30 02-08-2026 17:16 Ô tô con 36K-190.35 Ngã ba Bà Triệu - Nguyễn Chí Thanh, Phường Hàm Rồng, Thanh Hóa Không thắt dây đai an toàn khi điều khiển xe chạy trên đường

31 02-08-2026 17:34 Xe khách 36A-042.75 Ngã ba Bà Triệu - Nguyễn Chí Thanh, Phường Hàm Rồng, Thanh Hóa Chở người trên xe ô tô không thắt dây an toàn khi xe đang chạy

32 03-08-2026 07:46 Ô tô con 36K-543.41 Ngã ba Bà Triệu - Nguyễn Chí Thanh, Phường Hàm Rồng, Thanh Hóa Không thắt dây đai an toàn khi điều khiển xe chạy trên đường

33 03-08-2026 08:15 Ô tô con 50H-405.96 Ngã tư Bưu Điện, Phường Hạc Thành, Thanh Hóa Chở người trên xe ô tô không thắt dây an toàn khi xe đang chạy

34 03-08-2026 08:52 Ô tô con 36E-010.30 Ngã ba Thanh Chương - Bạch Đằng (KCN Lễ Môn), Phường Quảng Phú, Thanh Hóa Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông

35 03-08-2026 09:14 Ô tô con 52S-4676 Ngã ba Bà Triệu - Nguyễn Chí Thanh, Phường Hàm Rồng, Thanh Hóa Chở người trên xe ô tô không thắt dây an toàn khi xe đang chạy

36 03-08-2026 10:53 Xe tải 36C-412.24 Ngã ba Bà Triệu - Nguyễn Chí Thanh, Phường Hàm Rồng, Thanh Hóa Không thắt dây đai an toàn khi điều khiển xe chạy trên đường

37 03-08-2026 11:40 Ô tô con 36K-501.51 Ngã tư Bưu Điện, Phường Hạc Thành, Thanh Hóa Chở người trên xe ô tô không thắt dây an toàn khi xe đang chạy

38 03-08-2026 12:05 Ô tô con 36K-329.76 Ngã ba Bà Triệu - Nguyễn Chí Thanh, Phường Hàm Rồng, Thanh Hóa Chở người trên xe ô tô không thắt dây an toàn khi xe đang chạy

39 03-08-2026 14:32 Ô tô con 36A-282.88 Ngã tư Bưu Điện, Phường Hạc Thành, Thanh Hóa Không thắt dây đai an toàn khi điều khiển xe chạy trên đường

40 03-08-2026 14:55 Ô tô con 88A-238.83 Ngã tư Bưu Điện, Phường Hạc Thành, Thanh Hóa Chở người trên xe ô tô không thắt dây an toàn khi xe đang chạy

41 03-08-2026 14:58 Ô tô con 36A-000.36 Ngã ba Bà Triệu - Nguyễn Chí Thanh, Phường Hàm Rồng, Thanh Hóa Không thắt dây đai an toàn khi điều khiển xe chạy trên đường

42 03-08-2026 15:01 Ô tô con 36H-183.20 Ngã tư Đội Cung - Bà Triệu, Phường Hạc Thành, Thanh Hóa Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông

43 03-08-2026 15:39 Ô tô con 30G-882.71 Ngã tư Bưu Điện, Phường Hạc Thành, Thanh Hóa Không thắt dây đai an toàn khi điều khiển xe chạy trên đường

44 03-08-2026 15:48 Ô tô con 18C-168.48 Ngã tư Võ Chí Công - Đại Lộ Hùng Vương, Phường Hạc Thành, Thanh Hóa Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông

45 03-08-2026 16:04 Ô tô con 36A-960.26 Ngã tư Bưu Điện, Phường Hạc Thành, Thanh Hóa Không thắt dây đai an toàn khi điều khiển xe chạy trên đường

46 03-08-2026 16:28 Xe tải 36B-339.15 Ngã ba Bà Triệu - Nguyễn Chí Thanh, Phường Hàm Rồng, Thanh Hóa Chở người trên xe ô tô không thắt dây an toàn khi xe đang chạy

47 03-08-2026 16:42 Xe khách 63D-001.82 Ngã tư Bưu Điện, Phường Hạc Thành, Thanh Hóa Chở người trên xe ô tô không thắt dây an toàn khi xe đang chạy

48 03-08-2026 16:54 Ô tô con 36A-416.20 Ngã tư Bưu Điện, Phường Hạc Thành, Thanh Hóa Không thắt dây đai an toàn khi điều khiển xe chạy trên đường

49 03-08-2026 16:55 Xe khách 16M-6843 Ngã tư Bưu Điện, Phường Hạc Thành, Thanh Hóa Không thắt dây đai an toàn khi điều khiển xe chạy trên đường

50 03-08-2026 16:55 Xe khách 16M-6843 Ngã tư Bưu Điện, Phường Hạc Thành, Thanh Hóa Chở người trên xe ô tô không thắt dây an toàn khi xe đang chạy

51 03-08-2026 17:25 Ô tô con 36A-244.06 Ngã tư Bưu Điện, Phường Hạc Thành, Thanh Hóa Không thắt dây đai an toàn khi điều khiển xe chạy trên đường

52 03-08-2026 17:51 Ô tô con 36B-458.25 Ngã tư Bưu Điện, Phường Hạc Thành, Thanh Hóa Không thắt dây đai an toàn khi điều khiển xe chạy trên đường

53 03-08-2026 17:59 Ô tô con 36A-837.79 Ngã tư Bưu Điện, Phường Hạc Thành, Thanh Hóa Không thắt dây đai an toàn khi điều khiển xe chạy trên đường

54 03-08-2026 19:32 Ô tô con 36A-353.70 Ngã năm Đình Hương - Bà Triệu, Phường Hàm Rồng, Thanh Hóa Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông

55 03-08-2026 21:38 Ô tô con 30E-377.44 Ngã ba Bà Triệu - Nguyễn Chí Thanh, Phường Hàm Rồng, Thanh Hóa Chở người trên xe ô tô không thắt dây an toàn khi xe đang chạy

56 04-08-2026 06:45 Ô tô con 36A-806.61 Ngã tư Bưu Điện, Phường Hạc Thành, Thanh Hóa Không thắt dây đai an toàn khi điều khiển xe chạy trên đường

57 04-08-2026 07:22 Ô tô con 36A-382.31 Ngã ba Bà Triệu - Nguyễn Chí Thanh, Phường Hàm Rồng, Thanh Hóa Không thắt dây đai an toàn khi điều khiển xe chạy trên đường

58 04-08-2026 08:11 Ô tô con 36N-3534 Ngã tư Bưu Điện, Phường Hạc Thành, Thanh Hóa Không thắt dây đai an toàn khi điều khiển xe chạy trên đường

59 04-08-2026 08:32 Xe tải 36C-476.70 Ngã ba Bà Triệu - Nguyễn Chí Thanh, Phường Hàm Rồng, Thanh Hóa Không thắt dây đai an toàn khi điều khiển xe chạy trên đường

60 04-08-2026 09:59 Ô tô con 30L-429.99 Ngã tư Bưu Điện, Phường Hạc Thành, Thanh Hóa Không thắt dây đai an toàn khi điều khiển xe chạy trên đường

61 04-08-2026 10:28 Ô tô con 36A-053.62 Ngã ba Bà Triệu - Nguyễn Chí Thanh, Phường Hàm Rồng, Thanh Hóa Không thắt dây đai an toàn khi điều khiển xe chạy trên đường

62 04-08-2026 10:41 Ô tô con 36K-695.05 Ngã tư Bưu Điện, Phường Hạc Thành, Thanh Hóa Không thắt dây đai an toàn khi điều khiển xe chạy trên đường

63 04-08-2026 10:43 Xe tải 36C-083.53 Ngã ba Bà Triệu - Nguyễn Chí Thanh, Phường Hàm Rồng, Thanh Hóa Chở người trên xe ô tô không thắt dây an toàn khi xe đang chạy

64 04-08-2026 10:49 Ô tô con 36N-1802 Ngã tư Bưu Điện, Phường Hạc Thành, Thanh Hóa Không thắt dây đai an toàn khi điều khiển xe chạy trên đường

65 04-08-2026 11:54 Xe tải 38C-085.70 Ngã ba Bà Triệu - Nguyễn Chí Thanh, Phường Hàm Rồng, Thanh Hóa Không thắt dây đai an toàn khi điều khiển xe chạy trên đường

66 04-08-2026 12:09 Xe tải 98C-262.15 Ngã tư Bưu Điện, Phường Hạc Thành, Thanh Hóa Không thắt dây đai an toàn khi điều khiển xe chạy trên đường

67 04-08-2026 12:09 Xe tải 98C-262.15 Ngã tư Bưu Điện, Phường Hạc Thành, Thanh Hóa Chở người trên xe ô tô không thắt dây an toàn khi xe đang chạy

68 04-08-2026 12:13 Ô tô con 30F-207.08 Ngã tư Bưu Điện, Phường Hạc Thành, Thanh Hóa Chở người trên xe ô tô không thắt dây an toàn khi xe đang chạy

69 04-08-2026 12:13 Ô tô con 36A-029.36 Ngã ba Bà Triệu - Nguyễn Chí Thanh, Phường Hàm Rồng, Thanh Hóa Không thắt dây đai an toàn khi điều khiển xe chạy trên đường

70 04-08-2026 12:56 Ô tô con 36K-520.65 Ngã tư Bưu Điện, Phường Hạc Thành, Thanh Hóa Chở người trên xe ô tô không thắt dây an toàn khi xe đang chạy

71 04-08-2026 13:12 Ô tô con 35A-014.04 Ngã tư Bưu Điện, Phường Hạc Thành, Thanh Hóa Chở người trên xe ô tô không thắt dây an toàn khi xe đang chạy

72 04-08-2026 14:32 Ô tô con 30E-971.97 Ngã tư Bưu Điện, Phường Hạc Thành, Thanh Hóa Không thắt dây đai an toàn khi điều khiển xe chạy trên đường

73 04-08-2026 15:38 Xe khách 36H-140.13 Ngã ba Bà Triệu - Nguyễn Chí Thanh, Phường Hàm Rồng, Thanh Hóa Chở người trên xe ô tô không thắt dây an toàn khi xe đang chạy

74 04-08-2026 15:45 Ô tô con 89A-836.89 Ngã tư Võ Chí Công - Đại Lộ Hùng Vương, Phường Hạc Thành, Thanh Hóa Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông

75 04-08-2026 15:49 Ô tô con 36C-199.12 Ngã Tư Đại lộ Hùng Vương - Tây Đô - Quang Trung, Phường Quảng Phú, Thanh Hóa Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông

76 04-08-2026 15:51 Ô tô con 36A-257.77 Ngã tư Trịnh Kiểm - Quang Trung, Phường Hạc Thành, Thanh Hóa Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông

77 04-08-2026 15:54 Ô tô con 36K-299.98 Ngã tư Bưu Điện, Phường Hạc Thành, Thanh Hóa Không thắt dây đai an toàn khi điều khiển xe chạy trên đường

78 04-08-2026 16:03 Ô tô con 36A-507.69 Ngã tư Bưu Điện, Phường Hạc Thành, Thanh Hóa Không thắt dây đai an toàn khi điều khiển xe chạy trên đường

79 04-08-2026 16:06 Ô tô con 36A-725.81 Ngã tư Trịnh Kiểm - Quang Trung, Phường Hạc Thành, Thanh Hóa Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông

80 04-08-2026 17:04 Ô tô con 36A-107.29 Ngã ba Bà Triệu - Nguyễn Chí Thanh, Phường Hàm Rồng, Thanh Hóa Không thắt dây đai an toàn khi điều khiển xe chạy trên đường

81 04-08-2026 17:16 Ô tô con 36A-253.06 Ngã tư Trịnh Kiểm - Quang Trung, Phường Hạc Thành, Thanh Hóa Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông

82 05-08-2026 05:07 Xe tải 35C-125.86 Ngã ba Bà Triệu - Nguyễn Chí Thanh, Phường Hàm Rồng, Thanh Hóa Chở người trên xe ô tô không thắt dây an toàn khi xe đang chạy

83 05-08-2026 07:02 Ô tô con 36A-074.00 Ngã tư Bưu Điện, Phường Hạc Thành, Thanh Hóa Không thắt dây đai an toàn khi điều khiển xe chạy trên đường

84 05-08-2026 07:42 Ô tô con 36A-642.62 Ngã ba Bà Triệu - Nguyễn Chí Thanh, Phường Hàm Rồng, Thanh Hóa Chở người trên xe ô tô không thắt dây an toàn khi xe đang chạy

85 05-08-2026 07:45 Ô tô con 36A-047.21 Ngã ba Bà Triệu - Nguyễn Chí Thanh, Phường Hàm Rồng, Thanh Hóa Không thắt dây đai an toàn khi điều khiển xe chạy trên đường

86 05-08-2026 07:57 Ô tô con 36A-572.31 Ngã tư Bưu Điện, Phường Hạc Thành, Thanh Hóa Không thắt dây đai an toàn khi điều khiển xe chạy trên đường

87 05-08-2026 08:20 Ô tô con 36D-012.02 Ngã ba Bà Triệu - Nguyễn Chí Thanh, Phường Hàm Rồng, Thanh Hóa Không thắt dây đai an toàn khi điều khiển xe chạy trên đường

88 05-08-2026 08:22 Ô tô con 99C-065.92 Ngã ba Bà Triệu - Nguyễn Chí Thanh, Phường Hàm Rồng, Thanh Hóa Không thắt dây đai an toàn khi điều khiển xe chạy trên đường

89 05-08-2026 08:57 Ô tô con 86A-174.50 Ngã ba Bà Triệu - Nguyễn Chí Thanh, Phường Hàm Rồng, Thanh Hóa Không thắt dây đai an toàn khi điều khiển xe chạy trên đường

90 05-08-2026 09:48 Ô tô con 36A-601.40 Ngã ba Bà Triệu - Nguyễn Chí Thanh, Phường Hàm Rồng, Thanh Hóa Không thắt dây đai an toàn khi điều khiển xe chạy trên đường

91 05-08-2026 10:17 Ô tô con 36A-472.70 Ngã ba Bà Triệu - Nguyễn Chí Thanh, Phường Hàm Rồng, Thanh Hóa Không thắt dây đai an toàn khi điều khiển xe chạy trên đường

92 05-08-2026 10:17 Ô tô con 36A-472.70 Ngã ba Bà Triệu - Nguyễn Chí Thanh, Phường Hàm Rồng, Thanh Hóa Chở người trên xe ô tô không thắt dây an toàn khi xe đang chạy

93 05-08-2026 10:30 Ô tô con 36A-053.62 Ngã ba Bà Triệu - Nguyễn Chí Thanh, Phường Hàm Rồng, Thanh Hóa Không thắt dây đai an toàn khi điều khiển xe chạy trên đường

94 05-08-2026 10:51 Ô tô con 36C-101.68 Ngã ba Bà Triệu - Nguyễn Chí Thanh, Phường Hàm Rồng, Thanh Hóa Không thắt dây đai an toàn khi điều khiển xe chạy trên đường

95 05-08-2026 11:28 Ô tô con 36A-120.94 Ngã tư Bưu Điện, Phường Hạc Thành, Thanh Hóa Không thắt dây đai an toàn khi điều khiển xe chạy trên đường

96 05-08-2026 11:38 Ô tô con 20A-334.19 Ngã tư Bưu Điện, Phường Hạc Thành, Thanh Hóa Không thắt dây đai an toàn khi điều khiển xe chạy trên đường

97 05-08-2026 12:22 Ô tô con 36K-870.42 Ngã tư Bưu Điện, Phường Hạc Thành, Thanh Hóa Không thắt dây đai an toàn khi điều khiển xe chạy trên đường

98 05-08-2026 12:29 Xe khách 36B-002.97 Ngã tư Bưu Điện, Phường Hạc Thành, Thanh Hóa Không thắt dây đai an toàn khi điều khiển xe chạy trên đường

99 05-08-2026 13:37 Ô tô con 36A-806.61 Ngã tư Bưu Điện, Phường Hạc Thành, Thanh Hóa Không thắt dây đai an toàn khi điều khiển xe chạy trên đường

100 05-08-2026 13:37 Ô tô con 36K-189.76 Ngã tư Bưu Điện, Phường Hạc Thành, Thanh Hóa Chở người trên xe ô tô không thắt dây an toàn khi xe đang chạy

101 05-08-2026 13:41 Ô tô con 36A-382.31 Ngã ba Bà Triệu - Nguyễn Chí Thanh, Phường Hàm Rồng, Thanh Hóa Không thắt dây đai an toàn khi điều khiển xe chạy trên đường

102 05-08-2026 13:52 Ô tô con 36C-221.00 Ngã ba Bà Triệu - Nguyễn Chí Thanh, Phường Hàm Rồng, Thanh Hóa Không thắt dây đai an toàn khi điều khiển xe chạy trên đường

103 05-08-2026 14:27 Ô tô con 36C-291.24 Ngã ba Thanh Chương - Bạch Đằng (KCN Lễ Môn), Phường Quảng Phú, Thanh Hóa Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông

104 05-08-2026 14:30 Ô tô con 36A-387.63 Ngã tư Hạc Thành - Lê Lợi, Phường Hạc Thành, Thanh Hóa Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông

105 05-08-2026 14:41 Ô tô con 36A-371.52 Ngã tư Bưu Điện, Phường Hạc Thành, Thanh Hóa Không thắt dây đai an toàn khi điều khiển xe chạy trên đường

106 05-08-2026 14:46 Xe khách 36H-097.67 Ngã ba Bà Triệu - Nguyễn Chí Thanh, Phường Hàm Rồng, Thanh Hóa Chở người trên xe ô tô không thắt dây an toàn khi xe đang chạy

107 05-08-2026 14:48 Ô tô con 29H-411.62 Ngã ba Bà Triệu - Nguyễn Chí Thanh, Phường Hàm Rồng, Thanh Hóa Không thắt dây đai an toàn khi điều khiển xe chạy trên đường

108 05-08-2026 14:48 Ô tô con 29H-411.62 Ngã ba Bà Triệu - Nguyễn Chí Thanh, Phường Hàm Rồng, Thanh Hóa Chở người trên xe ô tô không thắt dây an toàn khi xe đang chạy

109 05-08-2026 14:59 Ô tô con 16M-6843 Ngã tư Bưu Điện, Phường Hạc Thành, Thanh Hóa Không thắt dây đai an toàn khi điều khiển xe chạy trên đường

110 05-08-2026 14:59 Ô tô con 16M-6843 Ngã tư Bưu Điện, Phường Hạc Thành, Thanh Hóa Chở người trên xe ô tô không thắt dây an toàn khi xe đang chạy

111 05-08-2026 15:03 Ô tô con 36A-028.77 Ngã ba Bà Triệu - Nguyễn Chí Thanh, Phường Hàm Rồng, Thanh Hóa Không thắt dây đai an toàn khi điều khiển xe chạy trên đường

112 05-08-2026 15:29 Ô tô con 36K-124.18 Ngã ba Bà Triệu - Nguyễn Chí Thanh, Phường Hàm Rồng, Thanh Hóa Chở người trên xe ô tô không thắt dây an toàn khi xe đang chạy

113 05-08-2026 15:37 Ô tô con 36A-162.81 Ngã ba Bà Triệu - Nguyễn Chí Thanh, Phường Hàm Rồng, Thanh Hóa Không thắt dây đai an toàn khi điều khiển xe chạy trên đường

114 05-08-2026 16:04 Ô tô con 29H-467.07 Ngã ba Bà Triệu - Nguyễn Chí Thanh, Phường Hàm Rồng, Thanh Hóa Chở người trên xe ô tô không thắt dây an toàn khi xe đang chạy

115 05-08-2026 16:04 Ô tô con 36A-610.03 Ngã tư Võ Chí Công - Đại Lộ Hùng Vương, Phường Hạc Thành, Thanh Hóa Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông

116 05-08-2026 16:08 Ô tô con 36B-382.84 Ngã tư Bưu Điện, Phường Hạc Thành, Thanh Hóa Không thắt dây đai an toàn khi điều khiển xe chạy trên đường

117 05-08-2026 16:11 Ô tô con 36A-246.87 Ngã tư Bưu Điện, Phường Hạc Thành, Thanh Hóa Không thắt dây đai an toàn khi điều khiển xe chạy trên đường

118 05-08-2026 16:19 Ô tô con 36K-270.91 Ngã tư Đội Cung - Bà Triệu, Phường Hạc Thành, Thanh Hóa Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông

119 05-08-2026 16:19 Ô tô con 36K-289.29 Ngã ba Bà Triệu - Nguyễn Chí Thanh, Phường Hàm Rồng, Thanh Hóa Chở người trên xe ô tô không thắt dây an toàn khi xe đang chạy

120 05-08-2026 16:30 Ô tô con 30A-924.09 Ngã năm Đình Hương - Bà Triệu, Phường Hàm Rồng, Thanh Hóa Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông

121 05-08-2026 16:48 Ô tô con 36C-391.54 Ngã tư Bưu Điện, Phường Hạc Thành, Thanh Hóa Chở người trên xe ô tô không thắt dây an toàn khi xe đang chạy

122 05-08-2026 16:59 Ô tô con 36A-421.26 Ngã tư Bưu Điện, Phường Hạc Thành, Thanh Hóa Chở người trên xe ô tô không thắt dây an toàn khi xe đang chạy

123 05-08-2026 17:10 Ô tô con 36A-690.66 Ngã tư Bưu Điện, Phường Hạc Thành, Thanh Hóa Chở người trên xe ô tô không thắt dây an toàn khi xe đang chạy

124 05-08-2026 17:24 Ô tô con 36A-284.07 Ngã ba Bà Triệu - Nguyễn Chí Thanh, Phường Hàm Rồng, Thanh Hóa Chở người trên xe ô tô không thắt dây an toàn khi xe đang chạy

125 05-08-2026 21:40 Ô tô con 36A-664.42 Ngã tư Lê Lợi - Lê Hoàn, Phường Hạc Thành, Thanh Hóa Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông

126 06-08-2026 06:54 Ô tô con 36K-852.80 Ngã tư Bưu Điện, Phường Hạc Thành, Thanh Hóa Chở người trên xe ô tô không thắt dây an toàn khi xe đang chạy

127 06-08-2026 07:01 Ô tô con 36A-806.61 Ngã tư Bưu Điện, Phường Hạc Thành, Thanh Hóa Không thắt dây đai an toàn khi điều khiển xe chạy trên đường

128 06-08-2026 07:03 Ô tô con 36A-204.67 Ngã ba Bà Triệu - Nguyễn Chí Thanh, Phường Hàm Rồng, Thanh Hóa Không thắt dây đai an toàn khi điều khiển xe chạy trên đường

129 06-08-2026 07:07 Ô tô con 36B-554.27 Ngã tư Bưu Điện, Phường Hạc Thành, Thanh Hóa Không thắt dây đai an toàn khi điều khiển xe chạy trên đường

130 06-08-2026 07:15 Ô tô con 30U-6782 Ngã ba Bà Triệu - Nguyễn Chí Thanh, Phường Hàm Rồng, Thanh Hóa Không thắt dây đai an toàn khi điều khiển xe chạy trên đường

131 06-08-2026 08:01 Ô tô con 36A-888.95 Ngã ba Bà Triệu - Nguyễn Chí Thanh, Phường Hàm Rồng, Thanh Hóa Không thắt dây đai an toàn khi điều khiển xe chạy trên đường

132 06-08-2026 08:09 Xe tải 36C-382.22 Ngã ba Bà Triệu - Nguyễn Chí Thanh, Phường Hàm Rồng, Thanh Hóa Chở người trên xe ô tô không thắt dây an toàn khi xe đang chạy

133 06-08-2026 08:17 Ô tô con 50LD-160.23 Ngã ba Bà Triệu - Nguyễn Chí Thanh, Phường Hàm Rồng, Thanh Hóa Không thắt dây đai an toàn khi điều khiển xe chạy trên đường

134 06-08-2026 08:52 Ô tô con 30A-836.15 Ngã ba Bà Triệu - Nguyễn Chí Thanh, Phường Hàm Rồng, Thanh Hóa Không thắt dây đai an toàn khi điều khiển xe chạy trên đường

135 06-08-2026 09:05 Ô tô con 36A-008.39 Ngã ba Bà Triệu - Nguyễn Chí Thanh, Phường Hàm Rồng, Thanh Hóa Chở người trên xe ô tô không thắt dây an toàn khi xe đang chạy

136 06-08-2026 09:09 Ô tô con 36A-416.09 Ngã tư Bưu Điện, Phường Hạc Thành, Thanh Hóa Không thắt dây đai an toàn khi điều khiển xe chạy trên đường

137 06-08-2026 09:23 Ô tô con 36A-562.26 Ngã tư Bưu Điện, Phường Hạc Thành, Thanh Hóa Không thắt dây đai an toàn khi điều khiển xe chạy trên đường

138 06-08-2026 09:24 Ô tô con 36A-533.92 Ngã ba Bà Triệu - Nguyễn Chí Thanh, Phường Hàm Rồng, Thanh Hóa Không thắt dây đai an toàn khi điều khiển xe chạy trên đường

139 06-08-2026 10:05 Ô tô con 36A-568.87 Ngã tư Bưu Điện, Phường Hạc Thành, Thanh Hóa Chở người trên xe ô tô không thắt dây an toàn khi xe đang chạy

140 06-08-2026 10:14 Ô tô con 36A-813.22 Ngã tư Nguyễn Trãi - Trần Phú, Phường Hạc Thành, Thanh Hóa Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông

141 06-08-2026 13:15 Ô tô con 36C-472.05 Ngã ba Bà Triệu - Nguyễn Chí Thanh, Phường Hàm Rồng, Thanh Hóa Không thắt dây đai an toàn khi điều khiển xe chạy trên đường

142 06-08-2026 14:31 Ô tô con 36M-5456 Ngã tư Bưu Điện, Phường Hạc Thành, Thanh Hóa Không thắt dây đai an toàn khi điều khiển xe chạy trên đường

143 06-08-2026 15:59 Ô tô con 36K-109.24 Ngã tư Bưu Điện, Phường Hạc Thành, Thanh Hóa Không thắt dây đai an toàn khi điều khiển xe chạy trên đường

144 06-08-2026 16:02 Ô tô con 36A-179.83 Ngã ba Bà Triệu - Nguyễn Chí Thanh, Phường Hàm Rồng, Thanh Hóa Không thắt dây đai an toàn khi điều khiển xe chạy trên đường

145 06-08-2026 16:10 Ô tô con 30B-055.69 Ngã tư Bưu Điện, Phường Hạc Thành, Thanh Hóa Không thắt dây đai an toàn khi điều khiển xe chạy trên đường

146 06-08-2026 16:22 Ô tô con 36D-012.92 Ngã tư Bưu Điện, Phường Hạc Thành, Thanh Hóa Chở người trên xe ô tô không thắt dây an toàn khi xe đang chạy

147 06-08-2026 17:01 Xe tải 36C-506.61 Ngã ba Bà Triệu - Nguyễn Chí Thanh, Phường Hàm Rồng, Thanh Hóa Chở người trên xe ô tô không thắt dây an toàn khi xe đang chạy

148 07-08-2026 07:16 Ô tô con 36A-597.77 Ngã tư Bưu Điện, Phường Hạc Thành, Thanh Hóa Không thắt dây đai an toàn khi điều khiển xe chạy trên đường

149 07-08-2026 07:21 Xe khách 36D-013.40 Ngã tư Bưu Điện, Phường Hạc Thành, Thanh Hóa Chở người trên xe ô tô không thắt dây an toàn khi xe đang chạy

150 07-08-2026 07:24 Ô tô con 36A-125.53 Ngã ba Bà Triệu - Nguyễn Chí Thanh, Phường Hàm Rồng, Thanh Hóa Không thắt dây đai an toàn khi điều khiển xe chạy trên đường

151 07-08-2026 07:47 Ô tô con 36A-647.68 Ngã ba Bà Triệu - Nguyễn Chí Thanh, Phường Hàm Rồng, Thanh Hóa Không thắt dây đai an toàn khi điều khiển xe chạy trên đường

152 07-08-2026 08:00 Ô tô con 36H-157.27 Ngã tư Bưu Điện, Phường Hạc Thành, Thanh Hóa Không thắt dây đai an toàn khi điều khiển xe chạy trên đường

153 07-08-2026 08:11 Ô tô con 36A-893.65 Ngã ba Bà Triệu - Nguyễn Chí Thanh, Phường Hàm Rồng, Thanh Hóa Chở người trên xe ô tô không thắt dây an toàn khi xe đang chạy

154 07-08-2026 08:29 Ô tô con 36H-192.82 Nga ba Tống Duy Tân- Lê Hữu Lập., Phường Hạc Thành, Thanh Hóa Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông

155 07-08-2026 08:47 Xe tải 29H-307.46 Ngã ba Bà Triệu - Nguyễn Chí Thanh, Phường Hàm Rồng, Thanh Hóa Không thắt dây đai an toàn khi điều khiển xe chạy trên đường

156 07-08-2026 10:05 Ô tô con 36B-432.05 Ngã tư Bưu Điện, Phường Hạc Thành, Thanh Hóa Không thắt dây đai an toàn khi điều khiển xe chạy trên đường

157 07-08-2026 11:10 Ô tô con 36A-282.91 Ngã tư Bưu Điện, Phường Hạc Thành, Thanh Hóa Không thắt dây đai an toàn khi điều khiển xe chạy trên đường

158 07-08-2026 11:36 Ô tô con 51A-725.77 Ngã tư Bưu Điện, Phường Hạc Thành, Thanh Hóa Không thắt dây đai an toàn khi điều khiển xe chạy trên đường

159 07-08-2026 13:32 Ô tô con 36A-440.59 Ngã tư Bưu Điện, Phường Hạc Thành, Thanh Hóa Không thắt dây đai an toàn khi điều khiển xe chạy trên đường

160 07-08-2026 13:58 Ô tô con 36N-2667 Ngã tư Bưu Điện, Phường Hạc Thành, Thanh Hóa Không thắt dây đai an toàn khi điều khiển xe chạy trên đường

161 07-08-2026 14:38 Ô tô con 36K-081.47 Ngã tư Bưu Điện, Phường Hạc Thành, Thanh Hóa Chở người trên xe ô tô không thắt dây an toàn khi xe đang chạy

162 07-08-2026 14:59 Ô tô con 36A-646.19 Ngã tư Bưu Điện, Phường Hạc Thành, Thanh Hóa Chở người trên xe ô tô không thắt dây an toàn khi xe đang chạy

163 07-08-2026 15:03 Ô tô con 30L-261.56 Ngã tư Bưu Điện, Phường Hạc Thành, Thanh Hóa Không thắt dây đai an toàn khi điều khiển xe chạy trên đường

164 07-08-2026 15:05 Ô tô con 36M-2003 Ngã tư Bưu Điện, Phường Hạc Thành, Thanh Hóa Không thắt dây đai an toàn khi điều khiển xe chạy trên đường

165 07-08-2026 15:48 Ô tô con 36A-592.68 Ngã tư Bưu Điện, Phường Hạc Thành, Thanh Hóa Không thắt dây đai an toàn khi điều khiển xe chạy trên đường

166 07-08-2026 16:26 Ô tô con 36A-088.50 Ngã tư Bưu Điện, Phường Hạc Thành, Thanh Hóa Không thắt dây đai an toàn khi điều khiển xe chạy trên đường

167 07-08-2026 16:26 Ô tô con 36A-088.50 Ngã tư Bưu Điện, Phường Hạc Thành, Thanh Hóa Chở người trên xe ô tô không thắt dây an toàn khi xe đang chạy

168 07-08-2026 17:00 Ô tô con 36A-898.28 Ngã tư Bưu Điện, Phường Hạc Thành, Thanh Hóa Chở người trên xe ô tô không thắt dây an toàn khi xe đang chạy

169 07-08-2026 17:03 Ô tô con 36B-374.08 Ngã ba Bà Triệu - Nguyễn Chí Thanh, Phường Hàm Rồng, Thanh Hóa Không thắt dây đai an toàn khi điều khiển xe chạy trên đường

170 07-08-2026 17:04 Ô tô con 36A-039.36 Ngã ba Bà Triệu - Nguyễn Chí Thanh, Phường Hàm Rồng, Thanh Hóa Không thắt dây đai an toàn khi điều khiển xe chạy trên đường

171 07-08-2026 17:06 Ô tô con 36K-975.50 Ngã tư Bưu Điện, Phường Hạc Thành, Thanh Hóa Chở người trên xe ô tô không thắt dây an toàn khi xe đang chạy

172 07-08-2026 17:13 Ô tô con 36K-290.10 Ngã ba Bà Triệu - Nguyễn Chí Thanh, Phường Hàm Rồng, Thanh Hóa Chở người trên xe ô tô không thắt dây an toàn khi xe đang chạy

173 07-08-2026 17:43 Ô tô con 36K-001.96 Ngã tư Bưu Điện, Phường Hạc Thành, Thanh Hóa Không thắt dây đai an toàn khi điều khiển xe chạy trên đường

174 07-08-2026 18:27 Xe tải 36B-345.21 Ngã ba Bà Triệu - Nguyễn Chí Thanh, Phường Hàm Rồng, Thanh Hóa Không thắt dây đai an toàn khi điều khiển xe chạy trên đường

175 07-08-2026 18:27 Xe tải 36B-345.21 Ngã ba Bà Triệu - Nguyễn Chí Thanh, Phường Hàm Rồng, Thanh Hóa Chở người trên xe ô tô không thắt dây an toàn khi xe đang chạy

176 08-08-2026 06:34 Ô tô con 36A-806.61 Ngã tư Bưu Điện, Phường Hạc Thành, Thanh Hóa Không thắt dây đai an toàn khi điều khiển xe chạy trên đường

177 08-08-2026 07:06 Ô tô con 88A-547.27 Ngã tư Bưu Điện, Phường Hạc Thành, Thanh Hóa Không thắt dây đai an toàn khi điều khiển xe chạy trên đường

178 08-08-2026 07:13 Ô tô con 36A-120.94 Ngã tư Bưu Điện, Phường Hạc Thành, Thanh Hóa Không thắt dây đai an toàn khi điều khiển xe chạy trên đường

179 08-08-2026 07:56 Xe khách 36H-097.67 Ngã ba Bà Triệu - Nguyễn Chí Thanh, Phường Hàm Rồng, Thanh Hóa Chở người trên xe ô tô không thắt dây an toàn khi xe đang chạy

180 08-08-2026 08:35 Ô tô con 36M-3975 Ngã ba Bà Triệu - Nguyễn Chí Thanh, Phường Hàm Rồng, Thanh Hóa Không thắt dây đai an toàn khi điều khiển xe chạy trên đường

181 08-08-2026 09:05 Xe khách 36C-206.81 Ngã tư Bưu Điện, Phường Hạc Thành, Thanh Hóa Không thắt dây đai an toàn khi điều khiển xe chạy trên đường

182 08-08-2026 09:05 Xe khách 36C-206.81 Ngã tư Bưu Điện, Phường Hạc Thành, Thanh Hóa Chở người trên xe ô tô không thắt dây an toàn khi xe đang chạy

183 08-08-2026 09:11 Xe khách 36D-000.04 Ngã ba Bà Triệu - Nguyễn Chí Thanh, Phường Hàm Rồng, Thanh Hóa Chở người trên xe ô tô không thắt dây an toàn khi xe đang chạy

184 08-08-2026 09:21 Ô tô con 36A-719.94 Ngã tư Bưu Điện, Phường Hạc Thành, Thanh Hóa Không thắt dây đai an toàn khi điều khiển xe chạy trên đường

185 08-08-2026 09:21 Ô tô con 36A-719.94 Ngã tư Bưu Điện, Phường Hạc Thành, Thanh Hóa Chở người trên xe ô tô không thắt dây an toàn khi xe đang chạy

186 08-08-2026 09:32 Ô tô con 36A-405.95 Ngã tư Bưu Điện, Phường Hạc Thành, Thanh Hóa Không thắt dây đai an toàn khi điều khiển xe chạy trên đường

187 08-08-2026 11:16 Ô tô con 36B-384.19 Ngã ba Bà Triệu - Nguyễn Chí Thanh, Phường Hàm Rồng, Thanh Hóa Không thắt dây đai an toàn khi điều khiển xe chạy trên đường

188 08-08-2026 11:23 Ô tô con 36C-303.47 Ngã ba Bà Triệu - Nguyễn Chí Thanh, Phường Hàm Rồng, Thanh Hóa Không thắt dây đai an toàn khi điều khiển xe chạy trên đường

189 08-08-2026 11:32 Ô tô con 36K-212.75 Ngã ba Bà Triệu - Nguyễn Chí Thanh, Phường Hàm Rồng, Thanh Hóa Không thắt dây đai an toàn khi điều khiển xe chạy trên đường

190 08-08-2026 11:34 Xe tải 36C-489.29 Ngã ba Bà Triệu - Nguyễn Chí Thanh, Phường Hàm Rồng, Thanh Hóa Chở người trên xe ô tô không thắt dây an toàn khi xe đang chạy

191 08-08-2026 13:52 Ô tô con 36A-151.91 Ngã ba Bà Triệu - Nguyễn Chí Thanh, Phường Hàm Rồng, Thanh Hóa Không thắt dây đai an toàn khi điều khiển xe chạy trên đường

192 08-08-2026 13:57 Xe khách 36B-433.78 Ngã tư Bưu Điện, Phường Hạc Thành, Thanh Hóa Chở người trên xe ô tô không thắt dây an toàn khi xe đang chạy

193 08-08-2026 14:28 Ô tô con 36A-329.81 Ngã ba Bà Triệu - Nguyễn Chí Thanh, Phường Hàm Rồng, Thanh Hóa Không thắt dây đai an toàn khi điều khiển xe chạy trên đường

194 08-08-2026 14:59 Ô tô con 36K-582.19 Ngã ba Bà Triệu - Nguyễn Chí Thanh, Phường Hàm Rồng, Thanh Hóa Không thắt dây đai an toàn khi điều khiển xe chạy trên đường

195 08-08-2026 17:01 Ô tô con 36K-260.21 Ngã tư Bưu Điện, Phường Hạc Thành, Thanh Hóa Không thắt dây đai an toàn khi điều khiển xe chạy trên đường

196 08-08-2026 17:05 Ô tô con 36A-795.52 Ngã tư Bưu Điện, Phường Hạc Thành, Thanh Hóa Không thắt dây đai an toàn khi điều khiển xe chạy trên đường

197 08-08-2026 17:14 Ô tô con 36A-558.54 Ngã tư Bưu Điện, Phường Hạc Thành, Thanh Hóa Không thắt dây đai an toàn khi điều khiển xe chạy trên đường

198 08-08-2026 17:15 Ô tô con 36K-291.62 Ngã ba Bà Triệu - Nguyễn Chí Thanh, Phường Hàm Rồng, Thanh Hóa Chở người trên xe ô tô không thắt dây an toàn khi xe đang chạy

199 08-08-2026 17:49 Xe tải 36H-025.41 Ngã ba Bà Triệu - Nguyễn Chí Thanh, Phường Hàm Rồng, Thanh Hóa Chở người trên xe ô tô không thắt dây an toàn khi xe đang chạy

200 08-08-2026 17:50 Ô tô con 36A-791.38 Ngã tư Bưu Điện, Phường Hạc Thành, Thanh Hóa Chở người trên xe ô tô không thắt dây an toàn khi xe đang chạy

201 08-08-2026 17:50 Ô tô con 36A-166.82 Ngã tư Bưu Điện, Phường Hạc Thành, Thanh Hóa Không thắt dây đai an toàn khi điều khiển xe chạy trên đường

202 08-08-2026 17:57 Ô tô con 37A-478.49 Ngã tư Bưu Điện, Phường Hạc Thành, Thanh Hóa Không thắt dây đai an toàn khi điều khiển xe chạy trên đường

203 09-08-2026 06:02 Ô tô con 36C-450.51 Ngã ba Bà Triệu - Nguyễn Chí Thanh, Phường Hàm Rồng, Thanh Hóa Không thắt dây đai an toàn khi điều khiển xe chạy trên đường

204 09-08-2026 06:16 Xe tải 36C-097.81 Ngã ba Bà Triệu - Nguyễn Chí Thanh, Phường Hàm Rồng, Thanh Hóa Chở người trên xe ô tô không thắt dây an toàn khi xe đang chạy

205 09-08-2026 06:18 Ô tô con 36A-520.46 Ngã ba Bà Triệu - Nguyễn Chí Thanh, Phường Hàm Rồng, Thanh Hóa Không thắt dây đai an toàn khi điều khiển xe chạy trên đường

206 09-08-2026 06:25 Ô tô con 30A-108.90 Ngã tư Bưu Điện, Phường Hạc Thành, Thanh Hóa Không thắt dây đai an toàn khi điều khiển xe chạy trên đường

207 09-08-2026 06:53 Ô tô con 30A-836.15 Ngã ba Bà Triệu - Nguyễn Chí Thanh, Phường Hàm Rồng, Thanh Hóa Không thắt dây đai an toàn khi điều khiển xe chạy trên đường

208 09-08-2026 07:04 Ô tô con 56P-1361 Ngã tư Bưu Điện, Phường Hạc Thành, Thanh Hóa Không thắt dây đai an toàn khi điều khiển xe chạy trên đường

209 09-08-2026 07:21 Ô tô con 36A-761.20 Ngã ba Bà Triệu - Nguyễn Chí Thanh, Phường Hàm Rồng, Thanh Hóa Không thắt dây đai an toàn khi điều khiển xe chạy trên đường

210 09-08-2026 07:27 Ô tô con 36A-150.62 Ngã tư Bưu Điện, Phường Hạc Thành, Thanh Hóa Không thắt dây đai an toàn khi điều khiển xe chạy trên đường

211 09-08-2026 07:28 Ô tô con 36A-329.81 Ngã tư Bưu Điện, Phường Hạc Thành, Thanh Hóa Không thắt dây đai an toàn khi điều khiển xe chạy trên đường

212 09-08-2026 07:51 Ô tô con 36A-196.79 Ngã tư Bưu Điện, Phường Hạc Thành, Thanh Hóa Không thắt dây đai an toàn khi điều khiển xe chạy trên đường

213 09-08-2026 07:51 Ô tô con 36A-196.79 Ngã tư Bưu Điện, Phường Hạc Thành, Thanh Hóa Dùng tay cầm và sử dụng thiết bị điện tử khi điều khiển phương tiện tham gia giao thông đang di chuyển trên đường bộ

214 09-08-2026 07:54 Ô tô con 36A-440.59 Ngã tư Bưu Điện, Phường Hạc Thành, Thanh Hóa Không thắt dây đai an toàn khi điều khiển xe chạy trên đường

215 09-08-2026 07:59 Ô tô con 36C-474.85 Ngã tư Bưu Điện, Phường Hạc Thành, Thanh Hóa Không thắt dây đai an toàn khi điều khiển xe chạy trên đường

216 09-08-2026 07:59 Ô tô con 36A-291.05 Ngã tư Bưu Điện, Phường Hạc Thành, Thanh Hóa Không thắt dây đai an toàn khi điều khiển xe chạy trên đường

217 09-08-2026 08:19 Ô tô con 36A-156.44 Ngã tư Bưu Điện, Phường Hạc Thành, Thanh Hóa Không thắt dây đai an toàn khi điều khiển xe chạy trên đường

218 09-08-2026 08:26 Ô tô con 36A-597.29 Ngã tư Bưu Điện, Phường Hạc Thành, Thanh Hóa Không thắt dây đai an toàn khi điều khiển xe chạy trên đường

219 09-08-2026 08:36 Ô tô con 36A-162.31 Ngã ba Bà Triệu - Nguyễn Chí Thanh, Phường Hàm Rồng, Thanh Hóa Không thắt dây đai an toàn khi điều khiển xe chạy trên đường

220 09-08-2026 09:33 Ô tô con 36A-184.64 Ngã tư Bưu Điện, Phường Hạc Thành, Thanh Hóa Không thắt dây đai an toàn khi điều khiển xe chạy trên đường

221 09-08-2026 10:01 Ô tô con 30H-931.56 Ngã tư Bưu Điện, Phường Hạc Thành, Thanh Hóa Không thắt dây đai an toàn khi điều khiển xe chạy trên đường

222 09-08-2026 16:44 Ô tô con 36A-895.87 Ngã ba Bà Triệu - Nguyễn Chí Thanh, Phường Hàm Rồng, Thanh Hóa Không thắt dây đai an toàn khi điều khiển xe chạy trên đường

223 09-08-2026 16:48 Ô tô con 36A-468.52 Ngã tư Bưu Điện, Phường Hạc Thành, Thanh Hóa Không thắt dây đai an toàn khi điều khiển xe chạy trên đường

224 09-08-2026 16:51 Ô tô con 36K-077.73 Ngã ba Bà Triệu - Nguyễn Chí Thanh, Phường Hàm Rồng, Thanh Hóa Chở người trên xe ô tô không thắt dây an toàn khi xe đang chạy

225 09-08-2026 17:06 Ô tô con 36A-254.45 Ngã tư Bưu Điện, Phường Hạc Thành, Thanh Hóa Không thắt dây đai an toàn khi điều khiển xe chạy trên đường

226 09-08-2026 17:13 Ô tô con 15A-938.57 Ngã ba Bà Triệu - Nguyễn Chí Thanh, Phường Hàm Rồng, Thanh Hóa Chở người trên xe ô tô không thắt dây an toàn khi xe đang chạy

227 09-08-2026 17:15 Xe khách 36K-397.56 Ngã tư Bưu Điện, Phường Hạc Thành, Thanh Hóa Không thắt dây đai an toàn khi điều khiển xe chạy trên đường

228 09-08-2026 17:22 Ô tô con 36A-976.02 Ngã ba Bà Triệu - Nguyễn Chí Thanh, Phường Hàm Rồng, Thanh Hóa Không thắt dây đai an toàn khi điều khiển xe chạy trên đường

229 09-08-2026 17:26 Ô tô con 36K-277.97 Ngã tư Bưu Điện, Phường Hạc Thành, Thanh Hóa Chở người trên xe ô tô không thắt dây an toàn khi xe đang chạy

230 09-08-2026 17:55 Ô tô con 36A-370.86 Ngã tư Bưu Điện, Phường Hạc Thành, Thanh Hóa Không thắt dây đai an toàn khi điều khiển xe chạy trên đường

231 09-08-2026 17:58 Ô tô con 36K-355.31 Ngã tư Bưu Điện, Phường Hạc Thành, Thanh Hóa Chở người trên xe ô tô không thắt dây an toàn khi xe đang chạy

232 03-08-2026 08:47 Mô tô (Xe máy) 36B7-450.00 Ngã tư Võ Nguyên Giáp - Quang Trung, Phường Hạc Thành, Thanh Hóa Không đội “mũ bảo hiểm cho người đi mô tô, xe máy” khi điều khiển xe tham gia giao thông

233 03-08-2026 08:49 Mô tô (Xe máy) 36MĐ1-547.05 Ngã 3 Lê Lai - Nguyễn Công Trứ, Phường Hạc Thành, Thanh Hóa Không đội “mũ bảo hiểm cho người đi mô tô, xe máy” khi điều khiển xe tham gia giao thông

234 03-08-2026 08:50 Mô tô (Xe máy) 36F2-9475 Ngã tư Trịnh Kiêm - Hải Thượng Lãn Ông, Phường Hạc Thành, Thanh Hóa Không đội “mũ bảo hiểm cho người đi mô tô, xe máy” khi điều khiển xe tham gia giao thông

235 03-08-2026 08:50 Mô tô (Xe máy) 36F2-9475 Ngã tư Trịnh Kiêm - Hải Thượng Lãn Ông, Phường Hạc Thành, Thanh Hóa Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông

236 03-08-2026 08:51 Mô tô (Xe máy) 36B7-290.31 Hoàng Nghiêu - Đường tránh tây QL01, Phường Đông Quang, Thanh Hóa Không đội “mũ bảo hiểm cho người đi mô tô, xe máy” khi điều khiển xe tham gia giao thông

237 03-08-2026 08:51 Mô tô (Xe máy) 36B7-290.31 Hoàng Nghiêu - Đường tránh tây QL01, Phường Đông Quang, Thanh Hóa Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông

238 03-08-2026 08:53 Mô tô (Xe máy) 36B5-255.39 Ngã 3 Lê Lai - Nguyễn Công Trứ, Phường Hạc Thành, Thanh Hóa Không đội “mũ bảo hiểm cho người đi mô tô, xe máy” khi điều khiển xe tham gia giao thông

239 03-08-2026 08:53 Mô tô (Xe máy) 36B5-255.39 Ngã 3 Lê Lai - Nguyễn Công Trứ, Phường Hạc Thành, Thanh Hóa Chở người ngồi trên xe không đội “mũ bảo hiểm cho người đi mô tô, xe máy”

240 03-08-2026 08:53 Mô tô (Xe máy) 36B3-858.02 Ngã Tư Đại lộ Hùng Vương - Tây Đô - Quang Trung, Phường Quảng Phú, Thanh Hóa Không đội “mũ bảo hiểm cho người đi mô tô, xe máy” khi điều khiển xe tham gia giao thông

241 03-08-2026 09:00 Mô tô (Xe máy) 36BF-029.88 Ngã tư Hoàng Nghiêu - Đường tránh tây QL01, Phường Đông Quang, Thanh Hóa Không đội “mũ bảo hiểm cho người đi mô tô, xe máy” khi điều khiển xe tham gia giao thông

242 03-08-2026 09:06 Mô tô (Xe máy) 36B1-717.03 Ngã Tư Đại lộ Hùng Vương - Tây Đô - Quang Trung, Phường Quảng Phú, Thanh Hóa Không đội “mũ bảo hiểm cho người đi mô tô, xe máy” khi điều khiển xe tham gia giao thông

243 03-08-2026 09:06 Mô tô (Xe máy) 36AK-026.84 Ngã 3 Lê Lai - Nguyễn Công Trứ, Phường Hạc Thành, Thanh Hóa Không đội “mũ bảo hiểm cho người đi mô tô, xe máy” khi điều khiển xe tham gia giao thông

244 03-08-2026 09:06 Mô tô (Xe máy) 36AK-026.84 Ngã 3 Lê Lai - Nguyễn Công Trứ, Phường Hạc Thành, Thanh Hóa Chở người ngồi trên xe không đội “mũ bảo hiểm cho người đi mô tô, xe máy”

245 03-08-2026 09:06 Mô tô (Xe máy) 36AK-026.84 Ngã 3 Lê Lai - Nguyễn Công Trứ, Phường Hạc Thành, Thanh Hóa Chở theo 02 người trên xe

246 03-08-2026 09:07 Mô tô (Xe máy) 36AE-236.24 Ngã tư Võ Nguyên Giáp – ĐL Hùng Vương, Phường Quảng Phú, Thanh Hóa Không đội “mũ bảo hiểm cho người đi mô tô, xe máy” khi điều khiển xe tham gia giao thông

247 03-08-2026 09:07 Mô tô (Xe máy) 36AE-236.24 Ngã tư Võ Nguyên Giáp – ĐL Hùng Vương, Phường Quảng Phú, Thanh Hóa Chở người ngồi trên xe không đội “mũ bảo hiểm cho người đi mô tô, xe máy”

248 03-08-2026 09:07 Mô tô (Xe máy) 36AE-236.24 Ngã tư Võ Nguyên Giáp – ĐL Hùng Vương, Phường Quảng Phú, Thanh Hóa Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông

249 03-08-2026 09:07 Mô tô (Xe máy) 36B7-360.91 Ngã tư Võ Chí Công - Đại Lộ Hùng Vương, Phường Hạc Thành, Thanh Hóa Không đội “mũ bảo hiểm cho người đi mô tô, xe máy” khi điều khiển xe tham gia giao thông

250 03-08-2026 09:07 Mô tô (Xe máy) 36B7-360.91 Ngã tư Võ Chí Công - Đại Lộ Hùng Vương, Phường Hạc Thành, Thanh Hóa Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông

251 03-08-2026 09:26 Mô tô (Xe máy) 36AE-508.58 Ngã 3 Lê Lai - Nguyễn Công Trứ, Phường Hạc Thành, Thanh Hóa Không đội “mũ bảo hiểm cho người đi mô tô, xe máy” khi điều khiển xe tham gia giao thông

252 04-08-2026 05:46 Mô tô (Xe máy) 36B2-361.65 Ngã 3 Lê Lai - Nguyễn Công Trứ, Phường Hạc Thành, Thanh Hóa Không đội “mũ bảo hiểm cho người đi mô tô, xe máy” khi điều khiển xe tham gia giao thông

253 04-08-2026 06:02 Mô tô (Xe máy) 36AC-525.07 Ngã 3 Lê Lai - Nguyễn Công Trứ, Phường Hạc Thành, Thanh Hóa Chở người ngồi trên xe không đội “mũ bảo hiểm cho người đi mô tô, xe máy”

254 04-08-2026 06:02 Mô tô (Xe máy) 36FB-2624 Ngã 3 Lê Lai - Nguyễn Công Trứ, Phường Hạc Thành, Thanh Hóa Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông

255 04-08-2026 07:57 Mô tô (Xe máy) 36L6-039.88 Ngã tư Trịnh Kiểm - Võ Nguyên Giáp, (White Place), Phường Quảng Phú, Thanh Hóa Không đội “mũ bảo hiểm cho người đi mô tô, xe máy” khi điều khiển xe tham gia giao thông

256 04-08-2026 07:58 Mô tô (Xe máy) 36F2-9475 Ngã tư Trịnh Kiêm - Hải Thượng Lãn Ông, Phường Hạc Thành, Thanh Hóa Không đội “mũ bảo hiểm cho người đi mô tô, xe máy” khi điều khiển xe tham gia giao thông

257 04-08-2026 08:00 Mô tô (Xe máy) 36MĐ1-521.72 Ngã năm Đình Hương - Bà Triệu, Phường Hàm Rồng, Thanh Hóa Không đội “mũ bảo hiểm cho người đi mô tô, xe máy” khi điều khiển xe tham gia giao thông

258 04-08-2026 08:00 Mô tô (Xe máy) 36B3-595.95 Ngã 3 Lê Lai - Nguyễn Công Trứ, Phường Hạc Thành, Thanh Hóa Không đội “mũ bảo hiểm cho người đi mô tô, xe máy” khi điều khiển xe tham gia giao thông

259 04-08-2026 08:00 Mô tô (Xe máy) 36B3-595.95 Ngã 3 Lê Lai - Nguyễn Công Trứ, Phường Hạc Thành, Thanh Hóa Chở người ngồi trên xe không đội “mũ bảo hiểm cho người đi mô tô, xe máy”

260 04-08-2026 08:01 Mô tô (Xe máy) 36AB-559.00 Ngã tư Trịnh Kiêm - Hải Thượng Lãn Ông, Phường Hạc Thành, Thanh Hóa Không đội “mũ bảo hiểm cho người đi mô tô, xe máy” khi điều khiển xe tham gia giao thông

261 04-08-2026 08:08 Mô tô (Xe máy) 36B4-982.30 Ngã 3 Lê Lai - Nguyễn Công Trứ, Phường Hạc Thành, Thanh Hóa Không đội “mũ bảo hiểm cho người đi mô tô, xe máy” khi điều khiển xe tham gia giao thông

262 04-08-2026 08:08 Mô tô (Xe máy) 36B4-982.30 Ngã 3 Lê Lai - Nguyễn Công Trứ, Phường Hạc Thành, Thanh Hóa Chở người ngồi trên xe không đội “mũ bảo hiểm cho người đi mô tô, xe máy”

263 04-08-2026 21:39 Mô tô (Xe máy) 36AE-472.10 Ngã tư Lê Hoàn – Tống Duy Tân, Phường Hạc Thành, Thanh Hóa Chở người ngồi trên xe không đội “mũ bảo hiểm cho người đi mô tô, xe máy”

264 05-08-2026 06:43 Mô tô (Xe máy) 36B6-471.27 Ngã tư Lê Hoàn – Tống Duy Tân, Phường Hạc Thành, Thanh Hóa Không đội “mũ bảo hiểm cho người đi mô tô, xe máy” khi điều khiển xe tham gia giao thông

265 05-08-2026 07:04 Mô tô (Xe máy) 36P8-2959 Ngã tư Lê Hoàn – Tống Duy Tân, Phường Hạc Thành, Thanh Hóa Không đội “mũ bảo hiểm cho người đi mô tô, xe máy” khi điều khiển xe tham gia giao thông

266 05-08-2026 10:44 Mô tô (Xe máy) 36B6-483.88 Ngã tư Võ Nguyên Giáp – ĐL Hùng Vương, Phường Quảng Phú, Thanh Hóa Không đội “mũ bảo hiểm cho người đi mô tô, xe máy” khi điều khiển xe tham gia giao thông

267 05-08-2026 10:45 Mô tô (Xe máy) 36AB-422.63 Ngã tư Võ Nguyên Giáp – Đại Lộ Hùng Vương (TOYOTA Doanh Thu), Phường Quảng Phú, Thanh Hóa Không đội “mũ bảo hiểm cho người đi mô tô, xe máy” khi điều khiển xe tham gia giao thông

268 05-08-2026 10:48 Mô tô (Xe máy) 36B1-442.40 Ngã tư Lạc Long Quân - Quang Trung, Phường Hạc Thành, Thanh Hóa Không đội “mũ bảo hiểm cho người đi mô tô, xe máy” khi điều khiển xe tham gia giao thông

269 05-08-2026 10:59 Mô tô (Xe máy) 36MĐ1-695.71 Ngã tư Đội Cung - Bà Triệu, Phường Hạc Thành, Thanh Hóa Không đội “mũ bảo hiểm cho người đi mô tô, xe máy” khi điều khiển xe tham gia giao thông

270 05-08-2026 13:50 Mô tô (Xe máy) 36AE-401.78 Ngã 3 Lê Lai - Nguyễn Công Trứ, Phường Hạc Thành, Thanh Hóa Không đội “mũ bảo hiểm cho người đi mô tô, xe máy” khi điều khiển xe tham gia giao thông

271 05-08-2026 13:50 Mô tô (Xe máy) 36AE-401.78 Ngã 3 Lê Lai - Nguyễn Công Trứ, Phường Hạc Thành, Thanh Hóa Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông

272 05-08-2026 14:02 Mô tô (Xe máy) 36AC-000.56 Ngã tư Phú Sơn, Phường Hạc Thành, Thanh Hóa Không đội “mũ bảo hiểm cho người đi mô tô, xe máy” khi điều khiển xe tham gia giao thông

273 05-08-2026 14:02 Mô tô (Xe máy) 36B2-649.84 Trường Xuân - Đường tránh tây QL01, Phường Đông Sơn, Thanh Hóa Không đội “mũ bảo hiểm cho người đi mô tô, xe máy” khi điều khiển xe tham gia giao thông

274 05-08-2026 14:02 Mô tô (Xe máy) 36B2-649.84 Trường Xuân - Đường tránh tây QL01, Phường Đông Sơn, Thanh Hóa Người đang điều khiển xe sử dụng ô (dù)

275 05-08-2026 14:18 Mô tô (Xe máy) 36B1-282.84 Ngã ba Bà Triệu - Nguyễn Chí Thanh, Phường Hàm Rồng, Thanh Hóa Không đội “mũ bảo hiểm cho người đi mô tô, xe máy” khi điều khiển xe tham gia giao thông

276 05-08-2026 14:18 Mô tô (Xe máy) 36B1-282.84 Ngã ba Bà Triệu - Nguyễn Chí Thanh, Phường Hàm Rồng, Thanh Hóa Chở người ngồi trên xe không đội “mũ bảo hiểm cho người đi mô tô, xe máy”

277 05-08-2026 14:19 Mô tô (Xe máy) 36AC-855.71 Ngã Tư Đại lộ Hùng Vương - Tây Đô - Quang Trung, Phường Quảng Phú, Thanh Hóa Không đội “mũ bảo hiểm cho người đi mô tô, xe máy” khi điều khiển xe tham gia giao thông

278 05-08-2026 14:19 Mô tô (Xe máy) 36AC-855.71 Ngã Tư Đại lộ Hùng Vương - Tây Đô - Quang Trung, Phường Quảng Phú, Thanh Hóa Chở người ngồi trên xe không đội “mũ bảo hiểm cho người đi mô tô, xe máy”

279 05-08-2026 14:22 Mô tô (Xe máy) 36AC-038.39 Ngã 3 Lê Lai - Nguyễn Công Trứ, Phường Hạc Thành, Thanh Hóa Không đội “mũ bảo hiểm cho người đi mô tô, xe máy” khi điều khiển xe tham gia giao thông

280 05-08-2026 14:23 Mô tô (Xe máy) 36AS-058.36 Kho bạc Nhà nước, Phường Hạc Thành, Thanh Hóa Không đội “mũ bảo hiểm cho người đi mô tô, xe máy” khi điều khiển xe tham gia giao thông

281 05-08-2026 14:23 Mô tô (Xe máy) 36AS0-5836 Kho bạc Nhà nước, Phường Hạc Thành, Thanh Hóa Chở người ngồi trên xe không đội “mũ bảo hiểm cho người đi mô tô, xe máy”

282 06-08-2026 07:07 Mô tô (Xe máy) 36AC-714.75 Ngã tư Trịnh Kiểm - Quang Trung, Phường Hạc Thành, Thanh Hóa Không đội “mũ bảo hiểm cho người đi mô tô, xe máy” khi điều khiển xe tham gia giao thông

283 06-08-2026 08:37 Mô tô (Xe máy) 36B8-870.53 Ngã tư Trịnh Kiểm - Võ Nguyên Giáp, (White Place), Phường Quảng Phú, Thanh Hóa Không đội “mũ bảo hiểm cho người đi mô tô, xe máy” khi điều khiển xe tham gia giao thông

284 06-08-2026 08:39 Mô tô (Xe máy) 36BF-021.17 Ngã Tư Đại lộ Hùng Vương - Tây Đô - Quang Trung, Phường Quảng Phú, Thanh Hóa Không đội “mũ bảo hiểm cho người đi mô tô, xe máy” khi điều khiển xe tham gia giao thông

285 06-08-2026 08:39 Mô tô (Xe máy) 36AB-817.20 Ngã tư Trịnh Kiểm - Võ Nguyên Giáp,), Phường Quảng Phú, Thanh Hóa Không đội “mũ bảo hiểm cho người đi mô tô, xe máy” khi điều khiển xe tham gia giao thông

286 06-08-2026 08:43 Mô tô (Xe máy) 36AB-770.18 Ngã 3 Lê Lai - Nguyễn Công Trứ, Phường Hạc Thành, Thanh Hóa Không đội “mũ bảo hiểm cho người đi mô tô, xe máy” khi điều khiển xe tham gia giao thông

287 06-08-2026 08:43 Mô tô (Xe máy) 36AB-770.18 Ngã 3 Lê Lai - Nguyễn Công Trứ, Phường Hạc Thành, Thanh Hóa Chở người ngồi trên xe không đội “mũ bảo hiểm cho người đi mô tô, xe máy”

288 06-08-2026 08:44 Mô tô (Xe máy) 36AD-499.35 Ngã tư Lạc Long Quân – Quang Trung, Phường Hạc Thành, Thanh Hóa Không đội “mũ bảo hiểm cho người đi mô tô, xe máy” khi điều khiển xe tham gia giao thông

289 06-08-2026 08:44 Mô tô (Xe máy) 36AD-499.35 Ngã tư Lạc Long Quân – Quang Trung, Phường Hạc Thành, Thanh Hóa Chở người ngồi trên xe không đội “mũ bảo hiểm cho người đi mô tô, xe máy”

290 06-08-2026 08:46 Mô tô (Xe máy) 36AB-770.18 Ngã tư Lê Hoàn – Tống Duy Tân, Phường Hạc Thành, Thanh Hóa Không đội “mũ bảo hiểm cho người đi mô tô, xe máy” khi điều khiển xe tham gia giao thông

291 06-08-2026 08:46 Mô tô (Xe máy) 36AB-770.18 Ngã tư Lê Hoàn – Tống Duy Tân, Phường Hạc Thành, Thanh Hóa Chở người ngồi trên xe không đội “mũ bảo hiểm cho người đi mô tô, xe máy”

292 06-08-2026 08:48 Mô tô (Xe máy) 36B5-441.52 Ngã tư Trường Xuân - Đường tránh tây QL01, Phường Đông Sơn, Thanh Hóa Không đội “mũ bảo hiểm cho người đi mô tô, xe máy” khi điều khiển xe tham gia giao thông

293 06-08-2026 08:49 Mô tô (Xe máy) 36AD-924.80 Ngã tư Võ Nguyên Giáp – ĐL Hùng Vương, Phường Quảng Phú, Thanh Hóa Không đội “mũ bảo hiểm cho người đi mô tô, xe máy” khi điều khiển xe tham gia giao thông

294 06-08-2026 08:49 Mô tô (Xe máy) 36AD-924.80 Ngã tư Võ Nguyên Giáp – ĐL Hùng Vương, Phường Quảng Phú, Thanh Hóa Không đội “mũ bảo hiểm cho người đi mô tô, xe máy” khi điều khiển xe tham gia giao thông

295 06-08-2026 08:50 Mô tô (Xe máy) 36C2-373.55 Ngã tư Trịnh Kiểm - Võ Nguyên Giáp, (White Place), Phường Quảng Phú, Thanh Hóa Không đội “mũ bảo hiểm cho người đi mô tô, xe máy” khi điều khiển xe tham gia giao thông

296 07-08-2026 07:00 Mô tô (Xe máy) 36B4-517.27 Ngã tư Lạc Long Quân – Quang Trung, Phường Hạc Thành, Thanh Hóa Không đội “mũ bảo hiểm cho người đi mô tô, xe máy” khi điều khiển xe tham gia giao thông

297 07-08-2026 07:07 Mô tô (Xe máy) 36AD-077.46 Ngã ba Thanh Chương - Bạch Đằng (KCN Lễ Môn), Phường Quảng Phú, Thanh Hóa Không đội “mũ bảo hiểm cho người đi mô tô, xe máy” khi điều khiển xe tham gia giao thông

298 07-08-2026 07:07 Mô tô (Xe máy) 36AD-077.46 Ngã ba Thanh Chương - Bạch Đằng (KCN Lễ Môn), Phường Quảng Phú, Thanh Hóa Chở người ngồi trên xe không đội “mũ bảo hiểm cho người đi mô tô, xe máy”

299 07-08-2026 07:13 Mô tô (Xe máy) 36AC-658.02 Ngã Tư Đại lộ Hùng Vương - Tây Đô - Quang Trung, Phường Quảng Phú, Thanh Hóa Không đội “mũ bảo hiểm cho người đi mô tô, xe máy” khi điều khiển xe tham gia giao thông

300 07-08-2026 10:42 Mô tô (Xe máy) 36BF-025.45 Ngã năm Đình Hương - Bà Triệu, Phường Hàm Rồng, Thanh Hóa Không đội “mũ bảo hiểm cho người đi mô tô, xe máy” khi điều khiển xe tham gia giao thông

301 07-08-2026 11:10 Mô tô (Xe máy) 36F5-8789 Ngã tư Võ Nguyên Giáp - Quang Trung, Phường Hạc Thành, Thanh Hóa Không đội “mũ bảo hiểm cho người đi mô tô, xe máy” khi điều khiển xe tham gia giao thông

302 07-08-2026 13:10 Mô tô (Xe máy) 36B4-535.86 Ngã tư Lạc Long Quân – Quang Trung, Phường Hạc Thành, Thanh Hóa Không đội “mũ bảo hiểm cho người đi mô tô, xe máy” khi điều khiển xe tham gia giao thông

303 07-08-2026 14:52 Mô tô (Xe máy) 36D1-554.27 Hoàng Nghiêu - Đường tránh tay QL01, Phường Đông Quang, Thanh Hóa Không đội “mũ bảo hiểm cho người đi mô tô, xe máy” khi điều khiển xe tham gia giao thông

304 08-08-2026 08:35 Mô tô (Xe máy) 36R4-5588 Ngã tư Trịnh Kiêm - Hải Thượng Lãn Ông, Phường Hạc Thành, Thanh Hóa Không đội “mũ bảo hiểm cho người đi mô tô, xe máy” khi điều khiển xe tham gia giao thông

305 08-08-2026 08:35 Mô tô (Xe máy) 36R4-5588 Ngã tư Trịnh Kiêm - Hải Thượng Lãn Ông, Phường Hạc Thành, Thanh Hóa Chở người ngồi trên xe không đội “mũ bảo hiểm cho người đi mô tô, xe máy”