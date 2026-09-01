Người dân tham gia giao thông chú ý đề xuất mới của Bộ Công an

Đề xuất này xuất phát từ tình trạng đường Vành đai 3 trên cao thường xuyên quá tải.

Chiều ngày 16/9/2026, Cục Cảnh sát giao thông (Bộ Công an) cho hay, trước tình trạng đường Vành đai 3 trên cao thường xuyên quá tải, Cục Cảnh sát giao thông Bộ Công an) đề nghị nghiên cứu tổ chức 3 làn xe chạy mỗi chiều, không bố trí làn dừng khẩn cấp, đồng thời hạ tốc độ khai thác và bảo đảm đồng tốc trên toàn tuyến.

Cụ thể, Cục vừa đề nghị Sở Xây dựng Hà Nội nghiên cứu điều chỉnh phương án tổ chức giao thông trên tuyến Vành đai 3 trên cao nhằm giảm ùn tắc, tai nạn giao thông và nâng cao khả năng khai thác tuyến đường.

Theo đó, vành đai 3 trên cao là tuyến giao thông huyết mạch của Hà Nội, kết nối trực tiếp với các tuyến cao tốc, quốc lộ và hệ thống đường nội đô. Hiện mỗi chiều đường trên tuyến được tổ chức 2 làn xe chạy và 1 làn dừng khẩn cấp.

Theo số liệu của Cục Cảnh sát giao thông, vào giờ cao điểm, ngày cao điểm, lưu lượng phương tiện trên cầu Thanh Trì và tuyến Vành đai 3 trên cao khoảng 122.606 xe/ngày đêm, gấp gần 8,1 lần lưu lượng thiết kế.

Lưu lượng phương tiện lớn khiến tuyến đường thường xuyên rơi vào tình trạng quá tải, gây áp lực đối với công tác bảo đảm trật tự, an toàn giao thông và duy trì giao thông thông suốt.

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Trước thực tế này, Cục Cảnh sát giao thông đề nghị Sở Xây dựng Hà Nội chủ trì, phối hợp với các đơn vị liên quan nghiên cứu kẻ lại vạch sơn, bố trí hệ thống biển báo, tổ chức phân làn, phân tuyến phù hợp.

Đáng chú ý, Cục Cảnh sát giao thông đề xuất tổ chức cho phương tiện lưu thông thành 3 làn xe mỗi chiều và không bố trí làn dừng xe khẩn cấp như hiện nay.

Cùng với việc tăng số làn xe lưu thông, cơ quan này đề nghị nghiên cứu hạ tốc độ khai thác, bảo đảm đồng tốc trên toàn tuyến.

Theo Cục Cảnh sát giao thông, việc nghiên cứu điều chỉnh phương án tổ chức giao thông nhằm khai thác hiệu quả hơn mặt đường hiện có, tạo thuận lợi cho phương tiện lưu thông, đồng thời góp phần giảm thiểu tai nạn và ùn tắc giao thông trên tuyến Vành đai 3.