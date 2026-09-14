Công an đề nghị 603 chủ phương tiện trong danh sách nhanh chóng nộp phạt theo Nghị định 168

Phòng CSGT đề nghị chủ phương tiện, người vi phạm chủ động tra cứu phạt nguội, chấp hành việc xử lý theo quy định.

Công an tỉnh Bắc Ninh ngày 14/9/2026 vừa công bố danh sách phạt nguội mới nhất. Theo đó, từ ngày 31/8/2026 đến 06/9/2026, Phòng Cảnh sát giao thông Công an tỉnh Bắc Ninh vận hành đã phát hiện 603 trường hợp chạy quá tốc độ.

Phòng CSGT đề nghị chủ phương tiện, người vi phạm chủ động tra cứu, chấp hành việc xử lý theo quy định. Đồng thời, khuyến cáo người dân nghiêm chỉnh tuân thủ quy định về tốc độ, chú ý quan sát biển báo giao thông, điều khiển phương tiện an toàn, góp phần phòng ngừa tai nạn và bảo đảm trật tự, an toàn giao thông trên địa bàn.

Người dân có thể tra cứu phạt nguội theo danh sách cụ thể:

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Cách tra cứu phạt nguội mới nhất

Để tra cứu phương tiện vi phạm, Công dân tải ứng dụng VNeTraffic - ứng dụng giao thông do Bộ Công an quản lý để kiểm tra thông tin vi phạm hoặc gửi phản ánh trực tiếp đến cơ quan chức năng.

Hoặc chủ phương tiện có thể truy cập vào đường link sau đây và thực hiện theo hướng dẫn: https://csgt.bocongan.gov.vn/tra-cuu-phat-nguoi

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