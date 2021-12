Miền Bắc chuẩn bị đón đợt không khí lạnh, có nơi xuống dưới 0 độ C

Trao đổi với phóng viên VOV.VN, bà Lê Thị Loan - Phó trưởng phòng Dự báo Thời tiết (Trung tâm Dự báo KTTV Quốc gia) nhận định: ‘Vào khoảng ngày 25/12 sẽ có một đợt không khí lạnh mạnh ảnh hưởng xuống nước ta. Đợt không khí lạnh mạnh này nhiều khả năng sẽ gây ra một đợt rét trên diện rộng ở Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ từ khoảng ngày 26-27/12”.

Từ đêm 24 đến ngày 26/12, do ảnh hưởng của không khí lạnh nên ở Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ có mưa. Từ đêm 25-28/12, ở khu vực Trung và Nam Trung Bộ có mưa, mưa rào, cục bộ có mừa vừa, mưa to.

"Từ ngày 26-28/12, không khí lạnh có khả năng sẽ gây rét đậm cho các tỉnh ở Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ, vùng núi có nơi rét hại với nền nhiệt độ thấp nhất khoảng 10-13 độ C, vùng núi khoảng 4-7 độ C, vùng núi cao có nơi dưới 0 độ C và có khả năng xảy ra băng giá", bà Lê Thị Loan nhấn mạnh.

Từ ngày 25/12, trên khu vực Vịnh Bắc Bộ, Bắc Biển Đông và vùng biển ngoài khơi Trung Bộ gió Đông Bắc sẽ mạnh dần lên cấp 6-7, giật cấp 8-9, biển động mạnh./.