Midu mặc váy rộng thùng thình bên chồng thiếu gia, thay đổi 1 thứ giống mẹ bỉm

Trước đó, Midu nhiều lần bị soi những dấu hiệu được cho là khác lạ, để lộ vóc dáng có phần đầy đặn hơn trước.

Kể từ sau đám cưới với thiếu gia Minh Đạt vào giữa năm 2024, cuộc sống hôn nhân của Midu luôn nhận được sự quan tâm lớn từ công chúng. Cặp đôi thi thoảng chia sẻ những hình ảnh đời thường ngọt ngào, đi du lịch tận hưởng cuộc sống.

Mới đây, Midu đăng tải loạt ảnh ghi lại khoảnh khắc dùng bữa sáng cùng ông xã Minh Đạt tại một nhà hàng có view hướng sông. Đi kèm loạt hình, nữ diễn viên hài hước viết: "Một buổi sáng bình thường. Bên cạnh người mình thương... ăn nhiều hơn bình thường".

Trong những bức ảnh được chia sẻ, Midu diện chiếc váy hồng dáng rộng, thiết kế suông thoải mái thay vì phong cách ôm sát tôn dáng quen thuộc. Chi tiết này nhanh chóng thu hút sự chú ý của cư dân mạng, đặc biệt trong bối cảnh thời gian gần đây cô liên tục vướng nghi vấn đang có tin vui.

Midu trở thành tâm điểm chú ý khi mặc trang phục rộng xuất hiện bên chồng thiếu gia Minh Đạt. Ảnh: FBNV

Không chỉ diện chiếc váy rộng thùng thình giấu dáng, nữ diễn viên còn thừa nhận bản thân ăn nhiều hơn trước, khiến dân mạng càng thêm xôn xao. Ảnh: FBNV

Đáng chú ý, dưới phần bình luận, diễn viên Phi Ngọc Ánh còn để lại lời nhắn đầy ẩn ý: "Ahihi có lẽ nào... hả bé" kèm biểu tượng cảm xúc. Trước lời trêu đùa này, Midu nhanh chóng lên tiếng giải thích: "Do chill quá nên ham ăn, ăn nhiều á chị".

Dù không trực tiếp nhắc đến chuyện mang thai, việc Midu thừa nhận khẩu phần ăn tăng lên đáng kể so với trước đây càng khiến cư dân mạng bàn tán sôi nổi. Không ít ý kiến tiếp tục đặt nghi vấn nữ diễn viên có lẽ đã lên chức mẹ.

Tương tác của Midu và Phi Ngọc Ánh cũng được bàn tán xôn xao. Ảnh: FBNV

Trước đó, Midu nhiều lần bị soi những dấu hiệu được cho là khác lạ như ưu tiên trang phục rộng rãi hay thường xuyên để lộ vóc dáng có phần đầy đặn hơn trước. Trong một số lần xuất hiện tại sự kiện, nữ diễn viên còn khiến dư luận chú ý với những cử chỉ như xoa hoặc che bụng, làm dấy lên nhiều đồn đoán.

Chồng của Midu là thiếu gia Minh Đạt. Anh là con trai của ông Trần Duy Hy - Tổng giám đốc công ty nhựa Duy Tân. Trần Minh Đạt tốt nghiệp thạc sĩ Quản trị Kinh doanh tại Đại học California, Mỹ. Hiện anh là giám đốc vận hành của công ty Plascene - chi nhánh của nhựa Duy Tân.

Midu từng chia sẻ về cuộc sống hôn nhân: "Yêu thương không đến từ những điều hoàn hảo. Nó đến từ những giây phút mình cứ sống và cứ yêu thôi... Như tặng nhau một bó hoa, hôn nhau vào buổi sáng, nắm tay nhau cùng đi dạo... Có những hạnh phúc sẽ đến từ những việc rất nhỏ, rất đời thường như thế. Thế nên, đâu cần phải áp lực hoàn hảo mới được yêu, đơn giản hãy là chính mình - thoải mái, chill chill và yêu thôi".

Người đẹp liên tục để lộ vóc dáng có phần đầy đặn trong thời gian qua. Ảnh: FBNV