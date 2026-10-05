Mi Vân gần 40 tuổi bị bố mẹ mắng vì lên mạng comment “trẻ trâu”

Trước đó, Mi Vân có một số bài đăng và bình luận gây ồn ào.

Nguyễn Mi Vân (sinh năm 1988, Hà Nội) là một trong những hot girl thuộc thế hệ đầu của Hà Nội. Trong nhiều năm qua, dù không còn hoạt động giải trí mà chuyển sang dạy piano và kinh doanh nhưng Mi Vân vẫn có lượng người theo dõi nhất định, nhận về nhiều sự quan tâm từ công chúng. Mới nhất, cô gây chú ý với status kể chuyện bố mẹ nhắc nhở việc đi comment dạo trên mạng.

“Hôm trước sang bố mẹ bảo ‘Bây giờ con lớn rồi, đừng có nói luyên thuyên trên mạng nữa. gần 40 tuổi rồi viết cái gì lên là phải nghĩ’. Vâng con xin lỗi vì đã quá trẻ trâu, nhưng mà con ngứa mồm quá huhu. Chúng nó cứ trêu con í.

Xét về mặt tích cực thì những người hay comment dạo là những người có chỉ số AQ rất cao đấy bố mẹ ơi (chỉ số vượt qua nghịch cảnh), Thơm Da LAB bảo thế.

Hôm nay trông tôi và ảnh của tôi khá OG (Original Gangster - thuộc thế hệ cũ - PV), hình như mấy người già 8x hay bị mắc kẹt ở thời forum 360o blog thấy việc comment dạo rất bình thường và quen thuộc, không cần biết mình là ai có nổi tiếng và cần giữ hình ảnh hay không” - Mi Vân viết.

Hình ảnh mới được Mi Vân chia sẻ

Phía dưới bài đăng, một số người khen Mi Vân vẫn giữ được nhan sắc sau hàng chục năm được công chúng biết đến, trong khi nhiều bình luận lại đồng tình với quan điểm của bố mẹ cô.

Sở dĩ có nhắc nhở này là Mi Vân có thói quen đăng status và đi comment dạo về những sự việc ồn ào trên MXH.

Gần nhất - vào tháng 6/2026, Mi Vân có màn đáp trả công khai với Hằng Túi. Thời điểm đó, cả hai liên tục nhắc đến tên người kia với lời lẽ công kích, không ngại var thẳng và liên tục đòi đối phương bỏ block để đối chất. Sau đó Mi Vân cho biết bài đăng của mình bị report.

Đến đầu tháng 10 vừa qua, Mi Vân tiếp tục đăng status về chuyện hình ảnh của mình bị report với giọng gay gắt. Cô tỏ thái độ mỉa mai việc đối phương liên tục report bài, cho rằng việc xóa bài không thể xóa được bình luận hay những gì mọi người đã đọc trước đó. Cô cũng khẳng định sẽ đăng lại ảnh và tiếp tục giữ các bình luận cũ, đồng thời thách thức đối phương nếu muốn thì tiếp tục report hoặc nhờ cơ quan chức năng can thiệp.

Tuy nhiên trong bài đăng này, cô không chỉ đích danh ai mà chỉ gọi là “Nguyễn Thị Gian Thương”, “H.”.

Mi Vân nói rằng bài đăng của mình bị report

Nguyễn Mi Vân sinh năm 1988 vẫn là cô nổi tiếng từ những năm 2005 - 2006, khi còn là sinh viên trường nhạc với vẻ đẹp ngọt ngào và liên tục lên bìa các tờ báo dành cho tuổi teen. Bên cạnh làm mẫu ảnh, cô còn đóng một số MV ca nhạc và phim ảnh.

Năm 2010, khi tên tuổi đang ở thời kỳ đỉnh cao, cô kết hôn và theo chồng vào TP.HCM sinh sống nhưng cuộc hôn nhân này nhanh chóng kết thúc. Về sau, Mi Vân chuyển về Hà Nội và đi bước nữa. Hiện tại cô đang có 2 con gái xinh xắn dễ thương.