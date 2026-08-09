HOUSE N HOME HÀNH TRÌNH BẤT TẬN SOHA SPECIAL
Hotline: 0943 113 999 Tìm kiếm
Mới nhất Hạnh phúc ESG Thời sự Kinh doanh Bất động sản 40 Plus Quốc tế Thể thao Nhịp sống mới Giải trí Pháp luật Sống khỏe Xe Công nghệ Đời sống
Nhóm chủ đề
House n Home
Soha Special
Tự hào Việt Nam
Hành trình bất tận
Dạy con nên người
Bài học cuộc sống
Bình luận bóng đá

Mi Hồng - tiệm vàng lâu đời bậc nhất TP.HCM lên tiếng sau kết luận của Thanh tra Chính phủ

Anh Khôi
|

Mi Hồng cho biết các nội dung được nêu trong kết luận thanh tra thuộc thời kỳ hoạt động đã được cơ quan chức năng kiểm tra từ trước năm 2025, không phải sự việc mới phát sinh tại thời điểm công bố thông báo.

Mi Hồng - tiệm vàng lâu đời bậc nhất TP.HCM lên tiếng sau kết luận của Thanh tra Chính phủ - Ảnh 1.

Công ty TNHH Mi Hồng vừa phát thông cáo báo chí liên quan đến kết luận thanh tra hoạt động kinh doanh vàng được Thanh tra Chính phủ công bố ngày 8/8.

Theo Mi Hồng, các nội dung được nêu trong kết luận thanh tra thuộc thời kỳ hoạt động đã được cơ quan chức năng kiểm tra từ trước năm 2025.

“Đây hoàn toàn không phải là sự việc mới phát sinh tại thời điểm công bố thông báo”, doanh nghiệp nhấn mạnh.

Mi Hồng cho biết theo kết luận của Thanh tra Chính phủ, doanh nghiệp được yêu cầu hoàn thành nghĩa vụ thuế, cập nhật thông tin trên website và chuẩn hóa quy trình xác minh khách hàng phục vụ công tác phòng, chống rửa tiền.

Phía công ty cho rằng đây là những thiếu sót về thủ tục hành chính và quản trị vận hành trong quá khứ, đồng thời cho biết đã rà soát, điều chỉnh quy trình để khắc phục các tồn tại theo yêu cầu.

Mi Hồng cũng khẳng định hoạt động kinh doanh, mua bán và phục vụ khách hàng trên toàn hệ thống hiện vẫn diễn ra bình thường, ổn định.

Trước đó, ngày 8/8, Thanh tra Chính phủ công bố Thông báo số 2777/TB-TTCP về kết luận thanh tra việc chấp hành chính sách, pháp luật trong hoạt động kinh doanh vàng.

Riêng tại Công ty TNHH Mi Hồng, Thanh tra Chính phủ xác định doanh nghiệp chưa báo cáo Ngân hàng Nhà nước về việc chấm dứt hoạt động kinh doanh vàng miếng tại một số chi nhánh; có vi phạm trong công bố, cung cấp thông tin cho khách hàng trên website và một số tồn tại liên quan đến công tác phòng, chống rửa tiền.

Cơ quan thanh tra cũng nêu vấn đề liên quan đến việc kê khai nghĩa vụ thuế tại doanh nghiệp và yêu cầu thực hiện, khắc phục theo quy định.

Trong thông cáo mới nhất, Mi Hồng cho biết sẽ tiếp tục hoàn thiện hệ thống quản trị, chuẩn hóa công tác công bố thông tin, phòng chống rửa tiền và tuân thủ các quy định pháp luật liên quan.

Phát lộ loạt vi phạm kinh doanh của Bảo Tín Mạnh Hải, vàng Mi Hồng
Tags

Mi Hồng

thị trường vàng

thanh tra vàng

vàng

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha

Video Shorts

Theo dõi thêm trên Xem tất cả
Danh tính gã đàn ông bị tạm giữ hình sự vì lái xe máy truy đuổi, đạp ngã chồng cũ của bạn gái xuống đường

Danh tính gã đàn ông bị tạm giữ hình sự vì lái xe máy truy đuổi, đạp ngã chồng cũ của bạn gái xuống đường

00:47
Thi hành lệnh bắt tạm giam Văn Thị Thúy 37 tuổi liên quan số tiền 400 triệu đồng

Thi hành lệnh bắt tạm giam Văn Thị Thúy 37 tuổi liên quan số tiền 400 triệu đồng

00:58
Chân dung Chủ tịch HĐQT Mekolor Võ Xuân Trường vừa bị bắt giam, khám xét khẩn cấp

Chân dung Chủ tịch HĐQT Mekolor Võ Xuân Trường vừa bị bắt giam, khám xét khẩn cấp

01:21
Honda ra mắt mẫu xe tay ga 150cc có thể đi hơn 350 km khi đổ đầy bình xăng

Honda ra mắt mẫu xe tay ga 150cc có thể đi hơn 350 km khi đổ đầy bình xăng

01:40
Lệnh bắt khẩn cấp Đặng Trường Thọ SN 2003 và 3 người khác

Lệnh bắt khẩn cấp Đặng Trường Thọ SN 2003 và 3 người khác

01:49
Hyundai ra mắt MPV điện 7 chỗ mới: Sạc nhanh, chạy tới 490 km mỗi lần sạc

Hyundai ra mắt MPV điện 7 chỗ mới: Sạc nhanh, chạy tới 490 km mỗi lần sạc

01:20
Clip: Ô tô đi trên cao tốc bị “vật thể lạ” rơi đập vỡ kính

Clip: Ô tô đi trên cao tốc bị “vật thể lạ” rơi đập vỡ kính

Honda Click160 2026 có gì mới mà khiến Air Blade và Yamaha NVX phải dè chừng?

Honda Click160 2026 có gì mới mà khiến Air Blade và Yamaha NVX phải dè chừng?

01:54
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại