MG5 mới lộ thông số 'khủng' tại Việt Nam: Lần đầu tiên dùng máy 1.5L tăng áp, hộp số ly hợp kép, có cả ADAS

Mẫu sedan MG5 chuẩn bị ra mắt thị trường Việt Nam không chỉ "lột xác" diện mạo mà còn được nâng cấp công nghệ.

Động cơ và hệ thống an toàn MG Pilot trên MG5 mới

Vừa qua, trang mạng xã hội của MG Việt Nam hé lộ hình ảnh đầu xe MG5 mới. Đáng chú ý, các thông tin vận hành quan trọng đã được hãng xe này tiết lộ.

Theo đó, mẫu xe MG này sẽ có 2 tùy chọn động cơ. Lựa chọn đầu tiên là động cơ 1.5L quen thuộc. Động cơ hút khí tự nhiên này đi kèm hộp số vô cấp CVT. Đáng chú ý hơn, tùy chọn máy tăng áp lần đầu tiên xuất hiện. Phiên bản này sẽ dùng máy 1.5L tăng áp cùng hộp số ly hợp kép 7 cấp. Tại thị trường Trung Quốc, động cơ 1.5L thường sản sinh 127 mã lực. Trong khi đó, bản 1.5T mạnh tới 178 mã lực và mô-men xoắn 285 Nm.

MG5 mới được hé lộ có 2 tùy chọn động cơ. Ảnh: MG

Bên cạnh đó, thương hiệu MG còn hé lộ hệ thống an toàn MG Pilot. Theo công bố, hệ thống này bao gồm 12 tính năng an toàn. Các tính năng đáng chú ý có thể kể đến như phanh khẩn cấp tự động, kiểm soát hành trình thích ứng, cảnh báo chệch làn đường, nhận dạng biển báo giao thông,...

Trên MG5 hiện tại, hệ thống an toàn chỉ dừng ở các công nghệ cơ bản như cảnh báo phanh khẩn cấp, kiểm soát hành trình, cảnh báo điểm mù, hỗ trợ chuyển làn,...

Những thay đổi ngoại thất trên MG5 mới. Ảnh: MG

MG5 mới còn gì khác biệt?

So với phiên bản xe MG5 đang bán tại Việt Nam, bản mới có ngoại thất thay đổi khá nhiều. Đặc biệt, phần đầu xe được làm lại hoàn toàn. Cụ thể, đèn pha và hốc gió cản trước có tạo hình thể thao hơn. Phía sau, cụm đèn hậu được kéo dài và cản sau cũng thiết kế lại.

Nội thất MG5 cũng được thay đổi triệt để. Trước đây, giao diện bất đối xứng được sử dụng trên dòng xe này. Tuy nhiên, nội thất hiện nay sử dụng bộ khung đối xứng phổ thông hơn. Điểm nhấn chính là hai màn hình 12,3 inch tại táp lô. Thêm vào đó, cụm điều khiển trung tâm được tinh chỉnh với ít nút vật lý hơn. Ngoài ra, viền hốc gió điều hòa mạ chrome tạo nên điểm nhấn cho khoang lái.

MG5 hiện tại đang có giá bán đề xuất từ 488 triệu đồng. Ảnh: Đại lý

Hiện tại, MG Việt Nam chưa công bố giá bán hay thông số chính thức cuối cùng. Ở thế hệ hiện tại, mẫu xe này được phân phối với 2 phiên bản. Cụ thể, bản STD và LUX có giá bán lần lượt là 488 triệu và 528 triệu đồng. Dự kiến, mẫu xe này sẽ ra mắt vào quý IV năm nay.