MG ZS hybrid 2026 ra mắt ĐNÁ: Thiết kế long lanh hơn bản ở Việt Nam, hộp số 3 cấp độc đáo, 15 tính năng ADAS

MG Motor Indonesia chính thức ra mắt mẫu SUV cỡ nhỏ ZS Hybrid+, đánh dấu bước đi chiến lược tại Đông Nam Á. Sở hữu công nghệ hộp số DHT 3 cấp đột phá và kích thước vượt trội, tân binh này sẵn sàng thách thức các đối thủ mạnh trong phân khúc.

MG lần đầu bán xe hybrid tại Indonesia

MG Motor Indonesia đã chính thức bước chân vào thị trường SUV hybrid cỡ nhỏ bằng việc ra mắt mẫu xe MG ZS Hybrid+. Dòng xe này kết hợp giữa động cơ xăng truyền thống và mô-tơ điện, đánh dấu bước đi chiến lược nhằm mở rộng danh mục xe điện hóa của thương hiệu tại nền kinh tế lớn nhất Đông Nam Á.

MG ZS Hybrid+ được giới thiệu tại Indonesia. Ảnh: Moladin

Sự kiện ra mắt lần này diễn ra sau màn hé lộ ban đầu tại Triển lãm Ô tô Quốc tế Gaikindo Indonesia (GIIAS) năm 2025. Sản phẩm hướng thẳng đến nhóm người tiêu dùng đang tìm kiếm giải pháp tiết kiệm nhiên liệu tối ưu mà không phải phụ thuộc vào hạ tầng trạm sạc như các dòng xe thuần điện (BEV).

Tân binh ZS Hybrid+ bước vào phân khúc cạnh tranh đầy khốc liệt với các thông số kích thước vật lý đáng chú ý bao gồm chiều dài 4.430 mm, chiều rộng 1.818 mm và chiều cao 1.635 mm. Chiều dài cơ sở đạt 2.610 mm giúp mẫu xe này có kích thước tổng thể lớn hơn so với các đối thủ cạnh tranh trực tiếp. Cụ thể, dòng xe này dài hơn Honda HR-V RS e:HEV là 75 mm và dài hơn Toyota Yaris Cross HEV là 120 mm.

ZS cạnh tranh nhóm Xforce, Yaris Cross. Ảnh: Moladin

Thông số MG ZS hybrid mới

Điểm khác biệt lớn nhất giúp mẫu xe này cạnh tranh với các đối thủ nằm ở công nghệ cốt lõi. Trong khi hầu hết các dòng SUV hybrid cỡ nhỏ hiện nay sử dụng hộp số hybrid chuyên dụng (DHT) đơn cấp, thương hiệu MG đã lựa chọn trang bị hộp số DHT 3 cấp.

Đây là lần đầu tiên cấu hình này xuất hiện trong phân khúc xe lai tại thị trường Indonesia. Thay đổi này hướng tới mục tiêu tối ưu hóa quá trình phân phối công suất giữa khối động cơ xăng 4 xi-lanh dung tích 1.500 cc và mô-tơ điện có công suất 136 mã lực.

Hệ thống truyền động này sản sinh mô-men xoắn cực đại lên tới 250 Nm. Các nhà điều hành của hãng tin tưởng rằng thiết lập cơ khí này sẽ mang lại trải nghiệm lái năng động hơn, đặc biệt là trong quá trình chuyển đổi giữa chế độ thuần điện và vận hành hybrid song song.

ZS là mẫu hybrid đầu tiên của MG tại Indonesia. Ảnh: Uzone

Bên cạnh sức mạnh động cơ, hệ thống an toàn cũng là một điểm nhấn bán hàng quan trọng được hãng tập trung thúc đẩy. Mẫu SUV mới sở hữu 15 tính năng thuộc hệ thống hỗ trợ người lái nâng cao (ADAS) cùng 7 túi khí bảo vệ toàn diện. Xe cũng đã đạt xếp hạng an toàn 5 sao từ Chương trình đánh giá xe mới của Australasia (ANCAP), một tiêu chuẩn uy tín thường được trích dẫn trong các thước đo an toàn toàn cầu.

Thị trường SUV tại Indonesia đang chứng kiến cuộc đua khốc liệt khi nhiều nhà sản xuất nỗ lực đưa ra các giải pháp thay thế hybrid cho động cơ đốt trong. Với ưu thế về kích thước lớn cùng hộp số khác biệt, MG đặt mục tiêu tạo ra sự đột phá trước những tên tuổi lớn đang chiếm lĩnh bảng xếp hạng doanh số nội địa.

Hiện tại, hãng đang chuẩn bị cho kế hoạch phân phối trên toàn quốc. Những lô xe đầu tiên sắp được bàn giao nhằm đánh giá mức độ đón nhận của người tiêu dùng trong nước đối với hệ thống truyền động 3 cấp mới này.

Một số hình ảnh khác của MG ZS hybrid: