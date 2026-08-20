MG Việt Nam hé lộ thêm ảnh mẫu xe điện mới: Dùng vành 17 inch, đèn pha LED, cùng phân khúc Geely EX2, cận kề ngày ra mắt

MG Việt Nam vừa đăng tải hình ảnh hé lộ mẫu hatchback thuần điện MG4 Urban, một trong ba mẫu xe mới mà hãng dự kiến giới thiệu ngay trong tháng 8 hoặc tháng 9 này.

Ngày 19/8, MG Việt Nam chia sẻ những hình ảnh nhá hàng các chi tiết, xác nhận sẽ mở bán mẫu xe thuần điện MG4 Urban tới người tiêu dùng trong nước. Những bức hình đăng tải cho thấy xe sử dụng bộ mâm đa chấu 17 inch, đèn pha và đèn hậu LED. Trong đó đèn hậu có tạo hình giống mũi tên khá độc đáo.

Bài đăng ngầm xác nhận việc mở bán MG4 Urban tại Việt Nam trong thời gian tới.

Cách đây ít ngày, MG Việt Nam đã hé lộ 3 mẫu xe này mới sẽ được mở bán trong thời gian tới. Khi đó ảnh xe được để tối màu, không để lộ rõ thiết kế và không xác nhân đó là những mẫu xe nào. Nhưng dân tình cũng đón đoán được 3 mẫu xe đó bao gồm MG4 Urban, MG5 facelift và MG ZS thế hệ mới.

MG4 Urban là mẫu hatchback thuần điện có kích thước tương đương xe hạng B, được xây dựng trên nền tảng khung gầm riêng biệt với chiếc MG4 EV từng bán tại Việt Nam trước đây và chuyển sang sử dụng hệ dẫn động cầu trước. Nếu được đưa về nước ta, xe nhiều khả năng sẽ cạnh tranh trực tiếp với Geely EX2 và BYD Dolphin.

Một số chi tiết của MG4 Urban.

Về thiết kế, MG4 Urban mang một số chi tiết gợi liên tưởng đến mẫu roadster điện MG Cyberster, như cụm đèn pha LED vuốt ngược về phía sau và hốc hút gió phía dưới được chia làm hai khu vực. Phần đuôi xe nổi bật với cụm đèn hậu tạo hình mũi tên, lấy cảm hứng từ hình ảnh quốc kỳ Anh.

MG4 Urban có màn ra mắt đầu tiên tại Đông Nam Á vào giữa tháng 6 ở Thái Lan. Khả năng cao nước ta sẽ là quốc gia thứ hai tại khu vực Đông Nam Á mở bán mẫu xe này.

Tham khảo nước bạn, MG4 Urban bán tại Thái Lan có tên gọi MG Urban, với ba phiên bản Standard, Max và Ultra. Bản Standard sử dụng động cơ điện công suất 148 mã lực, mô-men xoắn 250 Nm, đi cùng pin dung lượng 42,8 kWh cho phạm vi di chuyển tối đa 435 km theo tiêu chuẩn NEDC. Hai phiên bản Max và Ultra được nâng công suất lên 158 mã lực, sử dụng pin lớn hơn với dung lượng 53,9 kWh, cho phạm vi hoạt động lên tới 530 km mỗi lần sạc.

Xe hỗ trợ sạc nhanh DC công suất 88 kW, cho phép sạc từ 10-80% trong khoảng 30 phút, cùng công nghệ cấp điện ra thiết bị ngoài (V2L) công suất 3,3 kW. Khoang lái theo phong cách tối giản, trang bị màn hình giải trí 12,8 inch trên bản thấp hoặc 15,6 inch trên các bản cao hơn. Ở phiên bản Ultra, xe còn có gói công nghệ lái thông minh i-SMART PRO với các tính năng hỗ trợ đỗ xe tự động, đỗ xe từ xa và kích hoạt làm mát ghế qua chìa khóa.

Về an toàn, MG4 Urban được trang bị các tính năng hỗ trợ lái chủ động như phanh khẩn cấp tự động, kiểm soát hành trình thích ứng, cảnh báo điểm mù, cảnh báo và hỗ trợ phanh khi phát hiện phương tiện cắt ngang phía sau, cùng cảnh báo mở cửa. Tại Thái Lan, xe có giá bán dao động từ 529.900-709.900 baht, tương đương khoảng 418-559 triệu đồng.

MG4 Urban không chỉ giới hạn ở Đông Nam Á mà đã được phân phối tại một số thị trường châu Âu, trong đó có Anh, dưới tên MG4 EV Urban. Tại đây, xe chỉ dùng một cấu hình động cơ điện đặt trước công suất 147 mã lực, đi kèm hai tùy chọn pin LFP dung lượng 49 kWh và 54 kWh. Với bản pin lớn hơn, xe đạt phạm vi hoạt động tối đa khoảng 415 km theo chuẩn WLTP; bản pin nhỏ đạt khoảng 340 km.

Việc mở bán MG4 Urban được kỳ vọng sẽ mở rộng thêm lựa chọn ở phân khúc xe điện cho hãng. Tuy nhiên, mức độ đón nhận của xe trên thực tế nhiều khả năng sẽ phụ thuộc vào giá bán, phạm vi hoạt động thực tế và đặc biệt là hạ tầng trạm sạc công cộng vốn vẫn còn hạn chế tại Việt Nam, từng là một trong những nguyên nhân khiến mẫu MG4 EV trước đây chưa tạo được sức hút như kỳ vọng.

Nếu được ra mắt sớm tại Việt Nam, MG4 Urban dễ có tiềm năng góp mặt trong danh sách những ứng cử viên sáng giá cho hạng mục "Xe thuần điện mới của năm" của giải thưởng Car Choice Awards thuộc hệ thống Better Choice Awards 2026.

Một số hình ảnh chi tiết MG4 Urban tại thị trường quốc tế:

Ảnh: MG Việt Nam/CarSales