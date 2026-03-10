Mercedes-Benz sắp làm loạt xe điện mới dùng nền tảng Trung Quốc, giá sẽ rẻ hơn đáng kể khi áp dụng thành công bí kíp của Geely

Theo những thông tin độc quyền từ trang tin tài chính 36Kr, tập đoàn Mercedes-Benz đã chính thức khởi động dự án phát triển nền tảng xe điện mới tại Trung Quốc. Điểm đáng chú ý nhất trong kế hoạch này là việc hãng xe Đức quyết định sử dụng cấu trúc điện - điện tử từ tập đoàn Geely.

Liên doanh Geely Mercedes đã từng cho ra mắt dòng xe Smart trước đây. Ảnh: Geely

Đây được xem là một sự thay đổi mang tính biểu tượng, đánh dấu lần đầu tiên trong lịch sử hơn 130 năm, Mercedes-Benz trao quyền tự quyết phát triển một nền tảng xe mới cho một trung tâm nghiên cứu nằm ngoài lãnh thổ nước Đức.

Trong chiến lược phân tách mới, trung tâm R&D của hãng tại Trung Quốc sẽ đảm nhận vai trò trụ sở toàn cầu chuyên trách dòng xe cỡ nhỏ. Trong khi đó, các kỹ sư tại Đức sẽ dồn toàn lực vào phân khúc xe tầm trung và hạng sang cỡ lớn.

Dự án mới mang mã hiệu "Phoenix" (Phượng hoàng) được kỳ vọng sẽ trở thành nền tảng chủ lực cho các dòng xe điện sơ cấp trên toàn thế giới. Theo lộ trình, Phoenix sẽ đi vào sản xuất vào khoảng năm 2030, thay thế hoàn toàn nền tảng MMA hiện tại để cho ra đời những thế hệ kế cận của A-Class, B-Class, GLA, GLB và CLA.

Xe điện "giá rẻ" mới của Mercedes-Benz kết hợp Geely sẽ nằm ở các phân khúc đô thị. Ảnh dựng đồ họa AI: AP

Các nguồn tin trong ngành cho biết ban lãnh đạo Mercedes-Benz đã liên tục có các chuyến thăm và làm việc tại Trung tâm R&D Vịnh Hàng Châu của Geely từ cuối tháng 1 năm nay. Hai gã khổng lồ đang đàm phán sâu về việc hợp tác ở cấp độ cấu trúc điện - điện tử (EE), vốn được coi là "linh hồn" của xe thông minh hiện đại. Hệ thống này là nền tảng cốt lõi điều khiển các tính năng hỗ trợ lái nâng cao và khoang lái thông minh kỹ thuật số.

CLA thế hệ mới đang dùng động cơ Mercedes-Benz phát triển cùng Geely. Ảnh: Mercedes-Benz

Hiện tại, Mercedes-Benz đang thực hiện các bước xác thực ý tưởng dựa trên kiến trúc GEEA 4.0 của Geely, một phiên bản tiên tiến kế thừa từ dòng GEEA 3.0 vốn đã chứng minh được hiệu quả trên hơn một triệu xe thương mại.

Động lực lớn nhất thúc đẩy cái bắt tay này chính là bài toán tối ưu hóa chi phí. Các nguồn tin thân cận tiết lộ rằng trong hai năm qua, hãng xe Đức đã đặc biệt quan tâm đến "phép màu tiết kiệm chi phí" trong quy trình sản xuất ô tô tại Trung Quốc. Sau khi tiến hành mổ xẻ và nghiên cứu chi tiết mẫu Zeekr 001 thuộc tập đoàn Geely, các kỹ sư Mercedes-Benz đã thực sự ấn tượng trước chất lượng kỹ thuật vượt trội trong khi mức giá thành lại thấp hơn đáng kể so với các sản phẩm cùng cấp của hãng.

Geely có bí kíp sản xuất xe với giá thành rẻ. Ảnh: Geely

Quyết định của Mercedes-Benz không phải là hiện tượng cá biệt mà phản ánh một xu thế tất yếu đang bao trùm ngành công nghiệp bốn bánh. Trước đó, thế giới đã chứng kiến Volkswagen bắt tay với Xpeng, Stellantis đầu tư vào Leapmotor và Renault hợp tác cùng Geely. Ngay cả Ford cũng được cho là đang thảo luận với Geely về các hệ thống lái tự động và phần mềm kết nối thông minh.

Giờ đây, các công ty Trung Quốc đang đóng vai trò là bên xuất khẩu công nghệ cốt lõi. Trong bối cảnh các ông lớn xe sang truyền thống đang gặp nhiều thách thức trong việc phát triển phần mềm và tối ưu hệ thống điện hóa, năng lực công nghệ của Trung Quốc đã trở thành lời giải cho bài toán cạnh tranh toàn cầu. Sự ra đời của nền tảng Phoenix không chỉ giúp Mercedes-Benz củng cố vị thế ở phân khúc xe nhỏ mà còn cho thấy sự thích nghi linh hoạt của hãng trước kỷ nguyên xe thông minh.