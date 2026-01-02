Mercedes-Benz cảnh báo xe điện không nên sạc quá 80% pin, 169 chiếc EQB bị triệu hồi vì nguy cơ bị cháy

Mercedes-Benz vừa đưa ra cảnh báo đối với người dùng xe điện của hãng. Theo đó, hãng xe Đức khuyên người dùng không nên sạc pin quá 80% đối với một số mẫu SUV thuần điện để tránh gặp phải hiện tượng mà các kỹ sư gọi là "sự cố nhiệt". Nói cách khác, hiện tượng đoản mạch giữa các cell pin có thể dẫn đến hỏa hoạn. Điều này sẽ rất nguy hiểm vì đám cháy từ pin khó dập trong thời gian ngắn.

169 chiếc Mercedes-Benz EQB bị triệu hồi tại Mỹ. Ảnh: Carscoops

Để khắc phục tình trạng này, Mercedes-Benz đã thông báo triệu hồi 169 chiếc xe điện EQB, bao gồm 100 chiếc EQB 300, 48 chiếc EQB 350 4Matic và 21 chiếc EQB 250. Trước đó, hãng đã phải thu hồi hơn 7.000 chiếc xe khác nhau tại Mỹ vì lý do liên quan đến cháy nổ. Trong trường hợp đó, Mercedes cũng đưa ra hướng dẫn tương tự về việc không sạc quá 80% cho đến khi có bản cập nhật phần mềm mới.

Tất cả các xe EQB mới bị triệu hồi đều thuộc loại xe "giai đoạn đầu", đời 2022-2023 theo định nghĩa của Mercedes, hãng xe này khẳng định rằng pin được trang bị cho các xe EQB đời sau bền hơn và không nằm trong diện triệu hồi.

Thông báo cũng cho biết rằng trong khi chủ sở hữu của 169 chiếc xe điện bị ảnh hưởng có thể sẽ nhận được cảnh báo trên bảng điều khiển nếu nhiệt độ dưới sàn xe tăng cao trong khi lái xe, thì đèn EQB khi đỗ xe có thể bật sáng mà không có cảnh báo nào. Khi đến xưởng dịch vụ chính hãng, những chiếc xe này sẽ được cập nhật phần mềm mới thay vì thay thế bằng bộ pin mới.