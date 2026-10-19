Mercedes-AMG GT SUV 2028 ra mắt: SUV thuần điện gần 1.200 mã lực, sạc 10 phút đi thêm 454 km

Mercedes-AMG GT SUV 2028 là mẫu SUV thuần điện hiệu suất cao được AMG phát triển hoàn toàn nội bộ, có công suất tối đa 1.169 mã lực và hệ thống điện 800V hỗ trợ sạc nhanh công suất lên tới 710 kW.

Ba phiên bản, công suất tối đa 1.169 mã lực

Mercedes-AMG GT SUV 2028 được phát triển trên nền tảng AMG.EA dành riêng cho xe điện hiệu suất cao. Đây là mẫu SUV do bộ phận AMG tự phát triển từ đầu, thay vì nâng cấp một mẫu xe có sẵn của Mercedes-Benz.

Mercedes-AMG GT SUV 2028 lộ diện với thiết kế SUV điện hiệu suất cao. Ảnh: Mercedes-Benz

Xe có ba phiên bản gồm GT 53, GT 55 và GT 63. Trong đó, GT 53 sử dụng hai mô-tơ điện, cho công suất tối đa 544 mã lực và mô-men xoắn 800 Nm. Hai phiên bản GT 55 và GT 63 được trang bị ba mô-tơ điện dạng axial-flux, với công suất lần lượt 816 mã lực và 1.169 mã lực.

Mercedes-AMG GT SUV 2028 có ba phiên bản GT 53, GT 55 và GT 63 với công suất tối đa 1.169 mã lực. Ảnh: Mercedes-Benz

Cả ba phiên bản đều sử dụng hệ dẫn động bốn bánh AMG Performance 4MATIC+. Khả năng tăng tốc 0-100 km/h lần lượt là 4,2 giây trên GT 53, 3,1 giây trên GT 55 và 2,7 giây trên GT 63. Tốc độ tối đa đạt 250 km/h trên GT 53 và 270 km/h trên hai phiên bản cao hơn khi trang bị gói tùy chọn phù hợp.

Pin tối đa 128 kWh, sạc công suất 710 kW

Mercedes-AMG GT SUV có hai lựa chọn pin với dung lượng khả dụng 106 kWh và 128 kWh. Phiên bản GT 53 sử dụng pin 106 kWh, trong khi GT 55 và GT 63 có thể lựa chọn cả hai cấu hình.

Mercedes-AMG GT SUV 2028 sử dụng hệ truyền động ba mô-tơ điện trên hai phiên bản GT 55 và GT 63. Ảnh: Mercedes-Benz

Với bộ pin 106 kWh, xe hỗ trợ sạc nhanh DC công suất tối đa 600 kW. Khi sử dụng pin 128 kWh, công suất sạc tối đa tăng lên 710 kW. Theo nhà sản xuất, phiên bản dùng pin lớn có thể sạc từ 10% lên 80% trong khoảng 12 phút trong điều kiện phù hợp.

Mercedes-AMG cho biết xe có thể bổ sung quãng đường di chuyển lên tới 454 km sau 10 phút sạc với cấu hình pin 128 kWh. Tuy nhiên, đây là mức công bố trong điều kiện thử nghiệm, không đồng nghĩa mọi trạm sạc đều có thể cung cấp công suất tương ứng.

Mercedes-AMG GT SUV 2028 có khả năng tăng tốc 0-100 km/h trong 2,7 giây ở bản GT 63. Ảnh: Mercedes-Benz

Tầm hoạt động theo chuẩn WLTP của GT 53 đạt 597-668 km. Với GT 55 và GT 63, con số này dao động từ 525 đến 585 km khi sử dụng pin 106 kWh, hoặc 620-700 km với pin 128 kWh.

Nội thất có màn hình trung tâm 14 inch

Khoang lái Mercedes-AMG GT SUV 2028 được thiết kế theo hướng của một mẫu xe thể thao, với bảng táp-lô hướng về phía người lái. Xe trang bị màn hình giải trí trung tâm 14 inch và bảng đồng hồ kỹ thuật số 10,2 inch. Màn hình 14 inch dành cho hành khách phía trước là trang bị tùy chọn.

Chú thích ảnh

Hệ thống thông tin giải trí MBUX sử dụng nền tảng MB.OS, tích hợp các trợ lý trí tuệ nhân tạo như ChatGPT, Microsoft Bing và Google Gemini. Xe cũng có các ứng dụng phục vụ lái xe thể thao, trong đó AMG TRACK PACE có khả năng ghi nhận hơn 80 thông số vận hành với tần suất 10 lần mỗi giây.

Trên hai phiên bản GT 55 và GT 63, cụm điều khiển trung tâm có ba núm xoay thuộc hệ thống AMG RACE ENGINEER, cho phép người lái điều chỉnh phản ứng chân ga, đặc tính vận hành khi vào cua và hệ thống kiểm soát lực kéo với 9 cấp độ.

Vô-lăng AMG Performance tích hợp các nút điều khiển chế độ lái và lẫy điều chỉnh mức độ thu hồi năng lượng khi giảm tốc. Người lái cũng có thể kích hoạt chế độ tăng công suất tức thời thông qua thao tác trên vô-lăng.

Xe có cửa sổ trời kính SKY CONTROL, cho phép thay đổi trạng thái giữa trong suốt và mờ đục. Hàng ghế sau có ba chỗ ngồi, tựa lưng gập được và tựa đầu có thể gập bằng điện.

Khoang hành lý phía sau có dung tích 607 lít, tăng lên 1.740 lít khi gập hàng ghế sau. Ngoài ra, xe có thêm khoang chứa đồ phía trước dung tích 78 lít.

Hệ thống treo chủ động, mô phỏng âm thanh động cơ đốt trong

Để kiểm soát khối lượng và công suất lớn, Mercedes-AMG GT SUV được trang bị hệ thống treo AMG Active Ride Control+ với khả năng chủ động kiểm soát độ chúi và độ nghiêng thân xe. Hệ thống này hướng tới việc cân bằng giữa sự ổn định khi vận hành tốc độ cao và độ êm ái khi di chuyển đường dài.

Mercedes-AMG GT SUV 2028 trang bị hệ thống treo chủ động AMG Active Ride Control+ và công nghệ đánh lái bánh sau. Ảnh: Mercedes-Benz

Xe cũng có hệ thống đánh lái bánh sau và các giải pháp khí động học chủ động. Thân xe dài 5.084 mm, rộng 2.001 mm và cao 1.656 mm, với chiều dài cơ sở 3.040 mm. Khoang hành lý phía sau có dung tích 607 lít, tăng lên 1.740 lít khi gập hàng ghế sau. Ngoài ra, xe có khoang chứa đồ phía trước dung tích 78 lít.

Dù sử dụng hệ truyền động thuần điện, AMG vẫn tích hợp âm thanh mô phỏng động cơ V8 hoặc động cơ 6 xi-lanh tùy phiên bản, kết hợp hiệu ứng chuyển số giả lập và rung ghế. Những tính năng này phục vụ trải nghiệm lái, thay vì tạo ra thay đổi về đặc tính vận hành của hệ thống truyền động điện.

Mercedes-AMG GT SUV hướng tới nhóm SUV điện hạng sang hiệu suất cao, cạnh tranh với những mẫu xe như Porsche Cayenne Electric. Giá bán chính thức tại Mỹ chưa được công bố tại thời điểm giới thiệu mẫu xe.