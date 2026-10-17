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Công an đề nghị 1.406 chủ phương tiện mang biển kiểm soát sau khẩn trương nộp phạt nguội theo Nghị định 168

Hân Ly
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Hơn 1.400 chủ phương tiện nằm trong danh sách vi phạm giao thông vừa được công bố, với các lỗi được phát hiện qua hệ thống camera giám sát và thiết bị kỹ thuật nghiệp vụ trong những ngày cuối tháng 9, đầu tháng 10/2026.

Mới đây, theo thông báo của Phòng Cảnh sát giao thông (CSGT), Công an TP Bắc Ninh, từ ngày 28/9 đến ngày 4/10/2026, các phương tiện và thiết bị kỹ thuật nghiệp vụ do đơn vị vận hành đã phát hiện 576 trường hợp điều khiển phương tiện chạy quá tốc độ quy định.

Danh sách các phương tiện vi phạm được Phòng CSGT công bố trực tuyến để người dân chủ động tra cứu. Chủ phương tiện và người vi phạm được đề nghị chấp hành việc xử lý theo quy định của pháp luật như sau:

Công an đề nghị 1.406 chủ phương tiện mang biển kiểm soát sau khẩn trương nộp phạt nguội theo Nghị định 168 - Ảnh 1.
Công an đề nghị 1.406 chủ phương tiện mang biển kiểm soát sau khẩn trương nộp phạt nguội theo Nghị định 168 - Ảnh 2.
Công an đề nghị 1.406 chủ phương tiện mang biển kiểm soát sau khẩn trương nộp phạt nguội theo Nghị định 168 - Ảnh 3.
Công an đề nghị 1.406 chủ phương tiện mang biển kiểm soát sau khẩn trương nộp phạt nguội theo Nghị định 168 - Ảnh 4.
Công an đề nghị 1.406 chủ phương tiện mang biển kiểm soát sau khẩn trương nộp phạt nguội theo Nghị định 168 - Ảnh 5.
Công an đề nghị 1.406 chủ phương tiện mang biển kiểm soát sau khẩn trương nộp phạt nguội theo Nghị định 168 - Ảnh 6.
Công an đề nghị 1.406 chủ phương tiện mang biển kiểm soát sau khẩn trương nộp phạt nguội theo Nghị định 168 - Ảnh 7.
Công an đề nghị 1.406 chủ phương tiện mang biển kiểm soát sau khẩn trương nộp phạt nguội theo Nghị định 168 - Ảnh 8.

Danh sách các phương tiện vi phạm được công khai (Ảnh: Phòng CSGT Công an Thành phố Bắc Ninh)

Tại An Giang, Công an tỉnh cũng thông báo danh sách phương tiện vi phạm giao thông được phát hiện qua hệ thống camera giám sát trật tự, an toàn giao thông trên địa bàn. Danh sách được thống kê trong khoảng thời gian từ ngày 16/9 đến ngày 30/9/2026, bao gồm 830 chủ phương tiện như sau:

STT

Biển số

Thời gian vi phạm

Loại phương tiện

Hành vi vi phạm

1

59P1-287.08

16-09-2026 06:05

Mô tô hai bánh từ 50-175cm3

7.7.c.Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông

2

68H-153.22

16-09-2026 06:12

Ô tô con

6.9.b.Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông

3

68C-179.79

16-09-2026 06:43

Ô tô con

6.5.đ.Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 10 km/h đến 20 km/h

4

74K4-6789

16-09-2026 07:11

Mô tô hai bánh từ 50-175cm3

6.9.b.Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông

5

68A-748.05

16-09-2026 07:59

Ô tô con

6.5.đ.Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 10 km/h đến 20 km/h

6

68A-490.77

16-09-2026 08:34

Ô tô tải thùng

6.5.đ.Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 10 km/h đến 20 km/h

7

68A-748.08

16-09-2026 08:44

Ô tô con

6.5.đ.Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 10 km/h đến 20 km/h

8

67D2-098.95

16-09-2026 09:14

Mô tô hai bánh từ 50-175cm3

7.7.c.Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông

9

61K-198.94

16-09-2026 09:18

Ô tô con

6.3.a.Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h

10

51M-026.62

16-09-2026 09:40

Ô tô con

6.5.đ.Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 10 km/h đến 20 km/h

11

64E1-401.39

16-09-2026 09:41

Mô tô hai bánh từ 50-175cm3

7.7.c.Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông

12

67B2-635.18

16-09-2026 09:55

Mô tô hai bánh từ 50-175cm3

7.7.c.Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông

13

68H-155.05

16-09-2026 10:30

Ô tô con

6.9.b.Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông

14

68A-187.18

16-09-2026 10:59

Ô tô con

6.5.đ.Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 10 km/h đến 20 km/h

15

66M1-8509

16-09-2026 11:14

Mô tô hai bánh từ 50-175cm3

7.7.c.Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông

16

68A-610.30

16-09-2026 12:35

Ô tô con

6.5.đ.Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 10 km/h đến 20 km/h

17

68P1-173.15

16-09-2026 12:39

Mô tô hai bánh từ 50-175cm3

6.9.b.Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông

18

68A-341.24

16-09-2026 12:55

Ô tô con

6.5.đ.Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 10 km/h đến 20 km/h

19

68D-001.39

16-09-2026 13:08

Ô tô con

6.5.đ.Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 10 km/h đến 20 km/h

20

68A-153.74

16-09-2026 13:41

Ô tô con

6.5.đ.Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 10 km/h đến 20 km/h

21

65B1-057.12

16-09-2026 13:55

Mô tô hai bánh từ 50-175cm3

6.9.b.Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông

22

68P1-759.10

16-09-2026 14:31

Mô tô hai bánh từ 50-175cm3

6.9.b.Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông

23

94A-161.57

16-09-2026 14:38

Ô tô con

6.9.b.Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông

24

68A-081.67

16-09-2026 14:39

Ô tô con

6.5.đ.Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 10 km/h đến 20 km/h

25

68B1-490.33

16-09-2026 14:48

Mô tô hai bánh từ 50-175cm3

6.9.b.Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông

26

69D-001.25

16-09-2026 15:00

Ô tô tải pickup cabin kép

6.5.đ.Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 10 km/h đến 20 km/h

27

65E1-619.06

16-09-2026 15:20

Mô tô hai bánh từ 50-175cm3

6.9.b.Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông

28

68P1-771.70

16-09-2026 15:36

Mô tô hai bánh từ 50-175cm3

6.9.b.Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông

29

68A-674.61

16-09-2026 16:22

Ô tô con

6.5.đ.Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 10 km/h đến 20 km/h

30

68A-748.18

16-09-2026 17:12

Ô tô con

6.5.đ.Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 10 km/h đến 20 km/h

31

68A-022.03

16-09-2026 17:17

Ô tô con

6.9.b.Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông

32

68C1-280.84

16-09-2026 17:21

Mô tô hai bánh từ 50-175cm3

6.9.b.Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông

33

68P1-092.03

16-09-2026 17:28

Mô tô hai bánh từ 50-175cm3

6.9.b.Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông

34

68C-089.22

16-09-2026 17:34

Ô tô tải tự đổ

6.5.đ.Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 10 km/h đến 20 km/h

35

67M1-495.82

16-09-2026 17:36

Mô tô hai bánh từ 50-175cm3

6.9.b.Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông

36

63V7-4487

16-09-2026 17:40

Mô tô hai bánh từ 50-175cm3

6.9.b.Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông

37

67M4-0613

16-09-2026 18:50

Mô tô hai bánh từ 50-175cm3

7.7.c.Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông

38

67D2-242.34

16-09-2026 22:55

Mô tô hai bánh từ 50-175cm3

7.4.a.Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 10 km/h đến 20 km/h

39

66S1-307.73

17-09-2026 03:07

Mô tô hai bánh từ 50-175cm3

7.4.a.Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 10 km/h đến 20 km/h

40

66AA-016.32

17-09-2026 06:33

Mô tô hai bánh từ 50-175cm3

7.7.c.Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông

41

68X1-368.09

17-09-2026 06:41

Mô tô hai bánh từ 50-175cm3

7.7.c.Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông

42

68P1-043.45

17-09-2026 06:52

Mô tô hai bánh từ 50-175cm3

6.9.b.Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông

43

68G1-427.27

17-09-2026 06:59

Mô tô hai bánh từ 50-175cm3

7.7.c.Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông

44

68T1-593.67

17-09-2026 07:04

Mô tô hai bánh từ 50-175cm3

7.7.c.Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông

45

68S1-272.33

17-09-2026 07:11

Mô tô hai bánh từ 50-175cm3

7.7.c.Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông

46

68C1-367.47

17-09-2026 07:14

Mô tô hai bánh từ 50-175cm3

7.7.c.Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông

47

68X1-597.80

17-09-2026 08:05

Mô tô hai bánh từ 50-175cm3

7.7.c.Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông

48

65L-2782

17-09-2026 08:08

Ô tô con

6.9.b.Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông

49

68S1-691.99

17-09-2026 08:08

Mô tô hai bánh từ 50-175cm3

7.7.c.Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông

50

68B1-416.33

17-09-2026 08:12

Mô tô hai bánh từ 50-175cm3

7.7.c.Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông

51

68AB-766.35

17-09-2026 08:20

Mô tô hai bánh dưới 50cm3

7.7.c.Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông

52

59E1-457.99

17-09-2026 08:23

Mô tô hai bánh từ 50-175cm3

7.4.a.Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 10 km/h đến 20 km/h

53

65C1-092.26

17-09-2026 08:32

Mô tô hai bánh từ 50-175cm3

7.7.c.Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông

54

68X1-377.01

17-09-2026 09:05

Mô tô hai bánh từ 50-175cm3

7.7.c.Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông

55

48B1-227.57

17-09-2026 09:21

Mô tô hai bánh từ 50-175cm3

7.7.c.Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông

56

43A-712.08

17-09-2026 09:33

Ô tô con

6.5.đ.Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 10 km/h đến 20 km/h

57

68AB-745.03

17-09-2026 09:36

Mô tô hai bánh từ 50-175cm3

7.7.c.Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông

58

67K2-002.15

17-09-2026 09:44

Mô tô hai bánh từ 50-175cm3

7.7.c.Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông

59

68H-052.09

17-09-2026 09:53

Ô tô con

6.3.a.Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h

60

68H-119.62

17-09-2026 09:57

Ô tô con

6.5.đ.Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 10 km/h đến 20 km/h

61

50H-551.79

17-09-2026 09:59

Ô tô khách

6.3.a.Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h

62

83H-016.84

17-09-2026 09:59

Ô tô con

6.5.đ.Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 10 km/h đến 20 km/h

63

68H-059.61

17-09-2026 10:02

Ô tô con

6.3.a.Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h

64

68X1-462.06

17-09-2026 10:04

Mô tô hai bánh từ 50-175cm3

7.7.c.Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông

65

68A-098.53

17-09-2026 10:06

Ô tô con

6.5.đ.Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 10 km/h đến 20 km/h

66

50E-219.29

17-09-2026 10:17

Ô tô khách

6.6.a.Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định trên 20 km/h đến 35 km/h

67

68C1-600.89

17-09-2026 10:17

Mô tô hai bánh từ 50-175cm3

7.7.c.Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông

68

68T1-443.52

17-09-2026 10:20

Mô tô hai bánh từ 50-175cm3

7.7.c.Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông

69

68H-076.44

17-09-2026 10:23

Ô tô con

6.5.đ.Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 10 km/h đến 20 km/h

70

36F-000.56

17-09-2026 10:25

Ô tô khách

6.3.a.Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h

71

68AC-143.58

17-09-2026 10:27

Mô tô điện

7.7.c.Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông

72

68H-077.28

17-09-2026 10:27

Ô tô con

6.5.đ.Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 10 km/h đến 20 km/h

73

68A-677.47

17-09-2026 10:29

Ô tô chở rác

6.3.a.Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h

74

68G1-607.45

17-09-2026 10:35

Mô tô hai bánh từ 50-175cm3

7.7.c.Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông

75

68G1-844.30

17-09-2026 10:42

Mô tô hai bánh từ 50-175cm3

7.7.c.Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông

76

68AB-127.72

17-09-2026 10:46

Mô tô hai bánh từ 50-175cm3

7.7.c.Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông

77

68E1-340.70

17-09-2026 10:49

Mô tô hai bánh từ 50-175cm3

7.7.c.Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông

78

68AA-797.29

17-09-2026 10:53

Mô tô hai bánh từ 50-175cm3

7.7.c.Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông

79

68AB-748.38

17-09-2026 10:53

Mô tô hai bánh từ 50-175cm3

7.7.c.Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông

80

68AA-561.52

17-09-2026 11:05

Mô tô hai bánh từ 50-175cm3

7.7.c.Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông

81

68A-379.39

17-09-2026 11:06

Ô tô con

6.9.b.Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông

82

68AA-129.42

17-09-2026 11:07

Mô tô hai bánh từ 50-175cm3

7.7.c.Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông

83

68AC-450.84

17-09-2026 11:11

Mô tô hai bánh từ 50-175cm3

7.7.c.Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông

84

68T1-664.03

17-09-2026 11:18

Mô tô hai bánh từ 50-175cm3

7.7.c.Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông

85

68AC-865.08

17-09-2026 11:57

Mô tô hai bánh dưới 50cm3

6.9.b.Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông

86

68AC-614.01

17-09-2026 12:00

Xe máy điện

7.7.c.Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông

87

68AA-058.61

17-09-2026 12:05

Mô tô hai bánh dưới 50cm3

7.7.c.Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông

88

68S1-764.98

17-09-2026 12:47

Mô tô hai bánh từ 50-175cm3

7.7.c.Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông

89

68H1-041.31

17-09-2026 12:49

Mô tô hai bánh từ 50-175cm3

7.7.c.Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông

90

51H-116.33

17-09-2026 12:57

Ô tô con

6.5.đ.Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 10 km/h đến 20 km/h

91

68S1-126.01

17-09-2026 13:10

Mô tô hai bánh từ 50-175cm3

7.7.c.Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông

92

68X1-474.96

17-09-2026 13:16

Mô tô hai bánh từ 50-175cm3

7.7.c.Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông

93

68AC-324.64

17-09-2026 13:41

Mô tô hai bánh từ 50-175cm3

7.7.c.Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông

94

68AB-144.78

17-09-2026 14:00

Mô tô hai bánh từ 50-175cm3

7.7.c.Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông

95

68A-438.85

17-09-2026 14:10

Ô tô con

6.9.b.Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông

96

68C1-191.48

17-09-2026 14:10

Mô tô hai bánh từ 50-175cm3

7.2.i.Chở người ngồi trên xe không đội “mũ bảo hiểm cho người đi mô tô, xe máy”; 7.7.c.Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông; 7.2.h.Không đội “mũ bảo hiểm cho người đi mô tô, xe máy” khi điều khiển xe tham gia giao thông trên đường bộ

97

68A-251.46

17-09-2026 14:25

Ô tô con

6.9.b.Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông

98

68X1-664.21

17-09-2026 14:32

Mô tô hai bánh từ 50-175cm3

7.7.c.Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông

99

68M1-304.45

17-09-2026 14:43

Mô tô hai bánh từ 50-175cm3

6.9.b.Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông

100

68X1-238.63

17-09-2026 14:44

Mô tô hai bánh từ 50-175cm3

7.7.c.Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông

101

68X1-206.95

17-09-2026 14:45

Mô tô hai bánh từ 50-175cm3

7.7.c.Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông

102

68X1-220.82

17-09-2026 14:58

Mô tô hai bánh từ 50-175cm3

7.7.c.Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông

103

67B2-662.28

17-09-2026 15:00

Mô tô hai bánh từ 50-175cm3

7.7.c.Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông

104

68X1-664.80

17-09-2026 15:06

Mô tô hai bánh từ 50-175cm3

7.7.c.Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông

105

68C1-347.17

17-09-2026 15:07

Mô tô hai bánh từ 50-175cm3

7.7.c.Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông

106

68D1-740.98

17-09-2026 15:20

Mô tô hai bánh từ 50-175cm3

7.7.c.Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông

107

67B2-034.79

17-09-2026 15:28

Mô tô hai bánh từ 50-175cm3

7.7.c.Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông

108

60H-205.20

17-09-2026 15:29

Ô tô con

6.5.đ.Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 10 km/h đến 20 km/h

109

68EA-050.53

17-09-2026 15:41

Mô tô hai bánh từ 50-175cm3

7.7.c.Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông

110

67D1-919.27

17-09-2026 15:44

Mô tô hai bánh từ 50-175cm3

7.2.b.Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h

111

68D1-342.86

17-09-2026 15:47

Mô tô hai bánh từ 50-175cm3

7.7.c.Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông

112

59Z1-116.13

17-09-2026 15:56

Mô tô hai bánh từ 50-175cm3

7.7.c.Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông

113

68A-307.86

17-09-2026 15:59

Ô tô con

6.5.đ.Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 10 km/h đến 20 km/h

114

68E1-391.75

17-09-2026 16:11

Mô tô hai bánh từ 50-175cm3

7.7.c.Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông

115

68X1-660.44

17-09-2026 16:11

Mô tô hai bánh từ 50-175cm3

7.7.c.Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông

116

68AC-483.74

17-09-2026 16:14

Mô tô hai bánh từ 50-175cm3

7.7.c.Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông

117

68AC-758.71

17-09-2026 16:33

Mô tô hai bánh từ 50-175cm3

7.7.c.Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông

118

68KA-049.29

17-09-2026 16:34

Mô tô hai bánh từ 50-175cm3

7.7.c.Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông

119

65F1-104.55

17-09-2026 16:44

Mô tô hai bánh từ 50-175cm3

7.7.c.Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông

120

68A-301.67

17-09-2026 16:45

Ô tô con

6.9.b.Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông

121

68A-299.79

17-09-2026 16:58

Ô tô con

6.9.b.Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông

122

68T1-193.53

17-09-2026 17:10

Mô tô hai bánh từ 50-175cm3

7.7.c.Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông

123

65D-000.54

17-09-2026 17:26

Ô tô tải VAN

6.5.đ.Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 10 km/h đến 20 km/h

124

68A-683.60

17-09-2026 23:24

Ô tô con

6.5.đ.Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 10 km/h đến 20 km/h

125

68S1-602.48

18-09-2026 06:32

Mô tô hai bánh từ 50-175cm3

7.7.c.Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông

126

68C1-322.37

18-09-2026 06:57

Mô tô hai bánh từ 50-175cm3

7.7.c.Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông

127

68B1-186.50

18-09-2026 07:02

Mô tô hai bánh từ 50-175cm3

7.7.c.Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông

128

68S1-507.62

18-09-2026 07:02

Mô tô hai bánh từ 50-175cm3

7.7.c.Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông

129

68AB-064.15

18-09-2026 07:05

Mô tô hai bánh dưới 50cm3

7.7.c.Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông

130

67D2-191.99

18-09-2026 07:09

Mô tô hai bánh từ 50-175cm3

7.2.b.Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h

131

65E1-221.39

18-09-2026 07:33

Mô tô hai bánh từ 50-175cm3

7.7.c.Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông

132

67AK-030.80

18-09-2026 07:34

Mô tô hai bánh dưới 50cm3

7.7.c.Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông

133

68X1-555.86

18-09-2026 07:45

Mô tô hai bánh từ 50-175cm3

7.7.c.Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông

134

68X1-577.29

18-09-2026 07:52

Mô tô hai bánh từ 50-175cm3

7.7.c.Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông

135

68C1-600.89

18-09-2026 07:59

Mô tô hai bánh từ 50-175cm3

7.7.c.Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông

136

68X1-441.99

18-09-2026 07:59

Mô tô hai bánh từ 50-175cm3

7.7.c.Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông

137

60V6-4622

18-09-2026 08:08

Mô tô hai bánh từ 50-175cm3

7.7.c.Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông

138

68X1-112.65

18-09-2026 08:08

Mô tô hai bánh từ 50-175cm3

7.7.c.Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông

139

51L-629.50

18-09-2026 08:09

Ô tô con

6.5.đ.Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 10 km/h đến 20 km/h

140

68AB-157.27

18-09-2026 08:10

Mô tô hai bánh từ 50-175cm3

7.7.c.Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông

141

83B10532

18-09-2026 08:20

Mô tô hai bánh từ 50-175cm3

7.7.c.Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông

142

68P1-048.78

18-09-2026 08:30

Mô tô hai bánh từ 50-175cm3

6.9.b.Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông

143

65AA-067.27

18-09-2026 08:46

Mô tô hai bánh dưới 50cm3

7.7.c.Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông

144

68AB-116.29

18-09-2026 08:58

Mô tô hai bánh từ 50-175cm3

7.7.c.Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông

145

68AB-729.49

18-09-2026 09:15

Mô tô hai bánh từ 50-175cm3

7.7.c.Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông

146

68A-108.96

18-09-2026 09:42

Ô tô con

6.9.b.Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông

147

68C-096.16

18-09-2026 09:53

Ô tô tải thùng kín

6.5.đ.Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 10 km/h đến 20 km/h

148

68H-072.52

18-09-2026 10:06

Ô tô khách

6.5.đ.Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 10 km/h đến 20 km/h

149

68S1-710.70

18-09-2026 10:19

Mô tô hai bánh từ 50-175cm3

7.7.c.Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông; 7.2.h.Không đội “mũ bảo hiểm cho người đi mô tô, xe máy” khi điều khiển xe tham gia giao thông trên đường bộ

150

60H-368.02

18-09-2026 10:31

Ô tô con

6.5.đ.Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 10 km/h đến 20 km/h

151

68AB-255.29

18-09-2026 10:37

Mô tô hai bánh từ 50-175cm3

7.7.c.Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông

152

95A-191.15

18-09-2026 10:44

Ô tô con

6.3.a.Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h

153

68D1-659.44

18-09-2026 10:45

Mô tô hai bánh từ 50-175cm3

7.7.c.Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông

154

68M1-308.49

18-09-2026 10:51

Mô tô hai bánh từ 50-175cm3

7.7.c.Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông

155

67E1-284.60

18-09-2026 11:09

Mô tô hai bánh từ 50-175cm3

6.9.b.Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông

156

59C2-707.99

18-09-2026 11:17

Mô tô hai bánh từ 50-175cm3

7.7.c.Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông

157

68P5-3762

18-09-2026 11:18

Mô tô hai bánh từ 50-175cm3

6.9.b.Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông

158

68AA-129.42

18-09-2026 11:24

Mô tô hai bánh từ 50-175cm3

7.2.i.Chở người ngồi trên xe không đội “mũ bảo hiểm cho người đi mô tô, xe máy”; 7.7.c.Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông; 7.2.h.Không đội “mũ bảo hiểm cho người đi mô tô, xe máy” khi điều khiển xe tham gia giao thông trên đường bộ

159

68AA-129.42

18-09-2026 11:26

Mô tô hai bánh từ 50-175cm3

7.2.i.Chở người ngồi trên xe không đội “mũ bảo hiểm cho người đi mô tô, xe máy”; 7.7.c.Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông; 7.2.h.Không đội “mũ bảo hiểm cho người đi mô tô, xe máy” khi điều khiển xe tham gia giao thông trên đường bộ

160

68T1-446.39

18-09-2026 11:38

Mô tô hai bánh từ 50-175cm3

7.7.c.Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông

161

68AA-246.85

18-09-2026 11:45

Mô tô hai bánh từ 50-175cm3

7.7.c.Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông

162

55P8-5057

18-09-2026 12:06

Mô tô hai bánh từ 50-175cm3

7.7.c.Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông

163

68B-023.17

18-09-2026 12:06

Ô tô con

6.9.b.Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông

164

67K2-002.15

18-09-2026 12:11

Mô tô hai bánh từ 50-175cm3

7.7.c.Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông

165

68AA-681.95

18-09-2026 12:13

Mô tô hai bánh từ 50-175cm3

7.7.c.Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông

166

68AB-175.38

18-09-2026 12:24

Mô tô hai bánh từ 50-175cm3

7.7.c.Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông

167

68AB-729.65

18-09-2026 12:30

Mô tô hai bánh từ 50-175cm3

7.7.c.Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông

168

68AA-015.69

18-09-2026 13:02

Mô tô hai bánh dưới 50cm3

7.7.c.Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông

169

68AA-126.61

18-09-2026 13:06

Mô tô hai bánh từ 50-175cm3

7.7.c.Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông

170

67C1-102.13

18-09-2026 13:25

Mô tô hai bánh từ 50-175cm3

7.7.c.Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông

171

30G-910.65

18-09-2026 13:34

Ô tô con

6.9.b.Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông

172

67K2-002.15

18-09-2026 13:41

Mô tô hai bánh từ 50-175cm3

7.7.c.Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông

173

67F1-087.53

18-09-2026 13:47

Mô tô hai bánh từ 50-175cm3

7.7.c.Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông

174

68A-059.98

18-09-2026 13:59

Ô tô con

6.9.b.Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông

175

68A-345.32

18-09-2026 13:59

Ô tô con

6.9.b.Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông

176

68C1-772.27

18-09-2026 14:01

Mô tô hai bánh từ 50-175cm3

7.7.c.Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông

177

68AC-113.55

18-09-2026 14:08

Mô tô hai bánh dưới 50cm3

7.2.i.Chở người ngồi trên xe không đội “mũ bảo hiểm cho người đi mô tô, xe máy”; 7.7.c.Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông

178

67L1-313.56

18-09-2026 15:01

Mô tô hai bánh từ 50-175cm3

7.7.c.Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông

179

68AC-324.64

18-09-2026 15:19

Mô tô hai bánh từ 50-175cm3

7.7.c.Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông

180

67C1-834.34

18-09-2026 16:59

Mô tô hai bánh từ 50-175cm3

7.2.b.Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h

181

69AA-376.38

19-09-2026 02:46

Mô tô hai bánh từ 50-175cm3

7.4.a.Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 10 km/h đến 20 km/h

182

67F7-2563

19-09-2026 05:56

Mô tô hai bánh từ 50-175cm3

7.7.c.Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông

183

66S1-402.78

19-09-2026 07:41

Mô tô hai bánh từ 50-175cm3

7.7.c.Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông

184

67N2-2490

19-09-2026 08:38

Mô tô hai bánh từ 50-175cm3

7.7.c.Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông

185

67A-478.40

19-09-2026 09:43

Ô tô con

6.9.b.Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông

186

67V1-0914

19-09-2026 10:16

Mô tô hai bánh từ 50-175cm3

7.7.c.Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông

187

67E1-341.79

19-09-2026 13:39

Mô tô hai bánh từ 50-175cm3

7.7.c.Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông

188

67H9-9449

19-09-2026 14:40

Mô tô hai bánh từ 50-175cm3

7.7.c.Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông

189

68A-687.72

19-09-2026 15:28

Ô tô con

6.5.đ.Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 10 km/h đến 20 km/h

190

68FA-125.61

19-09-2026 15:28

Mô tô hai bánh từ 50-175cm3

7.2.b.Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h

191

66H-054.77

19-09-2026 15:32

Ô tô con

6.3.a.Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h

192

68H-074.32

19-09-2026 15:42

Ô tô con

6.3.a.Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h

193

68H-066.24

19-09-2026 15:48

Ô tô con

6.3.a.Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h

194

68A-207.91

19-09-2026 15:51

Ô tô con

6.5.đ.Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 10 km/h đến 20 km/h

195

68H-129.67

19-09-2026 15:54

Ô tô con

6.5.đ.Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 10 km/h đến 20 km/h

196

88A-639.38

19-09-2026 16:01

Ô tô con

6.5.đ.Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 10 km/h đến 20 km/h

197

68H-083.29

19-09-2026 16:04

Ô tô con

6.5.đ.Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 10 km/h đến 20 km/h

198

68E-014.90

19-09-2026 16:13

Ô tô con

6.6.a.Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định trên 20 km/h đến 35 km/h

199

68T3-8312

19-09-2026 17:16

Mô tô hai bánh từ 50-175cm3

6.9.b.Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông

200

64H-032.07

19-09-2026 21:20

Ô tô con

6.9.b.Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông

201

68A-533.25

20-09-2026 06:04

Ô tô con

6.5.đ.Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 10 km/h đến 20 km/h

202

68A-545.15

20-09-2026 06:11

Ô tô con

6.5.đ.Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 10 km/h đến 20 km/h

203

83V1-186.63

20-09-2026 06:14

Mô tô hai bánh từ 50-175cm3

7.2.b.Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h

204

67AA-291.30

20-09-2026 06:21

Mô tô hai bánh từ 50-175cm3

7.4.a.Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 10 km/h đến 20 km/h

205

68A-332.02

20-09-2026 06:34

Ô tô con

6.5.đ.Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 10 km/h đến 20 km/h

206

66A-463.86

20-09-2026 06:48

Ô tô con

6.5.đ.Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 10 km/h đến 20 km/h

207

68A-395.67

20-09-2026 06:52

Ô tô tải bảo ôn

6.5.đ.Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 10 km/h đến 20 km/h

208

64A-190.84

20-09-2026 07:22

Ô tô con

6.5.đ.Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 10 km/h đến 20 km/h

209

51L-699.65

20-09-2026 07:34

Ô tô con

6.5.đ.Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 10 km/h đến 20 km/h

210

68A-656.87

20-09-2026 07:38

Ô tô con

6.5.đ.Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 10 km/h đến 20 km/h

211

65K1-043.56

20-09-2026 07:47

Mô tô hai bánh từ 50-175cm3

7.7.c.Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông

212

68C-116.18

20-09-2026 08:00

Ô tô con

6.5.đ.Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 10 km/h đến 20 km/h

213

68MA-071.87

20-09-2026 08:15

Mô tô hai bánh từ 50-175cm3

6.9.b.Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông

214

68A-727.57

20-09-2026 08:23

Ô tô con

6.5.đ.Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 10 km/h đến 20 km/h

215

65B2-065.39

20-09-2026 09:00

Mô tô hai bánh từ 50-175cm3

7.7.c.Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông

216

68A-702.28

20-09-2026 09:06

Ô tô con

6.5.đ.Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 10 km/h đến 20 km/h

217

51L-689.93

20-09-2026 09:17

Ô tô con

6.5.đ.Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 10 km/h đến 20 km/h

218

68A-171.57

20-09-2026 09:41

Ô tô con

6.5.đ.Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 10 km/h đến 20 km/h

219

68A-057.36

20-09-2026 10:06

Ô tô con

6.9.b.Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông

220

65A-510.63

20-09-2026 10:23

Ô tô con

6.5.đ.Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 10 km/h đến 20 km/h

221

68A-250.15

20-09-2026 10:33

Ô tô con

6.5.đ.Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 10 km/h đến 20 km/h

222

68H-060.32

20-09-2026 10:33

Ô tô tải có mui

6.5.đ.Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 10 km/h đến 20 km/h

223

68S5-9175

20-09-2026 10:52

Mô tô hai bánh từ 50-175cm3

6.9.b.Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông

224

68A-654.01

20-09-2026 10:59

Ô tô con

6.5.đ.Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 10 km/h đến 20 km/h

225

70A-333.74

20-09-2026 11:04

Ô tô con

6.5.đ.Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 10 km/h đến 20 km/h

226

68A-157.13

20-09-2026 11:13

Ô tô con

6.5.đ.Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 10 km/h đến 20 km/h

227

68D-009.93

20-09-2026 11:24

Ô tô con

6.5.đ.Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 10 km/h đến 20 km/h

228

68A-431.52

20-09-2026 11:50

Ô tô con

6.5.đ.Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 10 km/h đến 20 km/h

229

68A-505.09

20-09-2026 12:15

Ô tô con

6.5.đ.Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 10 km/h đến 20 km/h

230

68A-747.70

20-09-2026 12:29

Ô tô con

6.5.đ.Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 10 km/h đến 20 km/h

231

65A-579.63

20-09-2026 12:50

Ô tô con

6.5.đ.Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 10 km/h đến 20 km/h

232

95A-105.42

20-09-2026 12:50

Ô tô con

6.5.đ.Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 10 km/h đến 20 km/h

233

68A-503.75

20-09-2026 13:05

Ô tô con

6.5.đ.Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 10 km/h đến 20 km/h

234

68A-297.62

20-09-2026 13:10

Ô tô con

6.5.đ.Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 10 km/h đến 20 km/h

235

51L-243.44

20-09-2026 14:02

Ô tô con

6.5.đ.Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 10 km/h đến 20 km/h

236

65A-415.26

20-09-2026 15:05

Ô tô con

6.5.đ.Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 10 km/h đến 20 km/h

237

51K-648.61

20-09-2026 15:14

Ô tô con

6.5.đ.Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 10 km/h đến 20 km/h

238

68A-628.38

20-09-2026 15:20

Ô tô tải có mui

6.5.đ.Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 10 km/h đến 20 km/h

239

69A-005.49

20-09-2026 15:24

Ô tô con

6.5.đ.Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 10 km/h đến 20 km/h

240

62H-047.78

20-09-2026 15:28

Ô tô con

6.5.đ.Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 10 km/h đến 20 km/h

241

68A-606.48

20-09-2026 16:01

Ô tô con

6.5.đ.Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 10 km/h đến 20 km/h

242

95A-105.46

20-09-2026 16:42

Ô tô con

6.5.đ.Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 10 km/h đến 20 km/h

243

68A-394.62

20-09-2026 17:04

Ô tô con

6.5.đ.Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 10 km/h đến 20 km/h

244

68A-304.45

20-09-2026 17:08

Ô tô con

6.5.đ.Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 10 km/h đến 20 km/h

245

68A-196.98

20-09-2026 17:29

Ô tô con

6.5.đ.Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 10 km/h đến 20 km/h

246

65A-415.27

20-09-2026 17:32

Ô tô con

6.5.đ.Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 10 km/h đến 20 km/h

247

68A-170.92

20-09-2026 17:39

Ô tô con

6.5.đ.Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 10 km/h đến 20 km/h

248

68AC-443.12

20-09-2026 21:07

Mô tô hai bánh từ 50-175cm3

7.7.c.Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông

249

59T1-066.63

21-09-2026 06:01

Mô tô hai bánh từ 50-175cm3

7.7.c.Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông

250

68T1-543.62

21-09-2026 06:17

Mô tô hai bánh từ 50-175cm3

7.7.c.Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông

251

68B1-320.88

21-09-2026 06:24

Mô tô hai bánh từ 50-175cm3

7.7.c.Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông

252

71C4-209.20

21-09-2026 06:37

Mô tô hai bánh từ 50-175cm3

7.2.i.Chở người ngồi trên xe không đội “mũ bảo hiểm cho người đi mô tô, xe máy”; 7.7.c.Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông; 7.2.h.Không đội “mũ bảo hiểm cho người đi mô tô, xe máy” khi điều khiển xe tham gia giao thông trên đường bộ

253

94D1-555.64

21-09-2026 06:37

Mô tô hai bánh từ 50-175cm3

7.7.c.Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông

254

68AC-797.39

21-09-2026 06:43

Mô tô hai bánh từ 50-175cm3

7.7.c.Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông

255

68M1-471.77

21-09-2026 06:48

Mô tô hai bánh từ 50-175cm3

7.7.c.Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông

256

68G1-658.36

21-09-2026 06:54

Mô tô hai bánh từ 50-175cm3

7.7.c.Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông

257

68AB-409.30

21-09-2026 06:59

Mô tô hai bánh từ 50-175cm3

7.7.c.Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông

258

68C1-452.94

21-09-2026 07:05

Mô tô hai bánh từ 50-175cm3

7.7.c.Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông

259

68T7-7705

21-09-2026 07:05

Mô tô hai bánh từ 50-175cm3

7.7.c.Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông

260

65HA-105.83

21-09-2026 07:25

Mô tô hai bánh từ 50-175cm3

7.7.c.Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông

261

68X1-111.99

21-09-2026 07:43

Mô tô hai bánh từ 50-175cm3

7.7.c.Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông

262

67K2-002.15

21-09-2026 07:45

Mô tô hai bánh từ 50-175cm3

7.7.c.Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông

263

68X1-051.24

21-09-2026 07:52

Mô tô hai bánh từ 50-175cm3

7.7.c.Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông; 7.2.h.Không đội “mũ bảo hiểm cho người đi mô tô, xe máy” khi điều khiển xe tham gia giao thông trên đường bộ

264

68S1-045.64

21-09-2026 07:56

Mô tô hai bánh từ 50-175cm3

7.7.c.Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông

265

68M6-9471

21-09-2026 08:11

Mô tô hai bánh từ 50-175cm3

7.7.c.Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông

266

68B1-567.06

21-09-2026 08:19

Mô tô hai bánh từ 50-175cm3

7.7.c.Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông

267

68AA-654.21

21-09-2026 08:22

Mô tô hai bánh từ 50-175cm3

7.7.c.Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông

268

68X1-509.46

21-09-2026 08:22

Mô tô hai bánh từ 50-175cm3

7.7.c.Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông

269

68S1-151.13

21-09-2026 08:25

Mô tô hai bánh từ 50-175cm3

7.7.c.Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông

270

68AB-070.74

21-09-2026 08:52

Mô tô hai bánh từ 50-175cm3

7.7.c.Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông

271

48AA-184.94

21-09-2026 09:19

Mô tô hai bánh từ 50-175cm3

7.7.c.Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông; 7.2.h.Không đội “mũ bảo hiểm cho người đi mô tô, xe máy” khi điều khiển xe tham gia giao thông trên đường bộ

272

68X1-151.24

21-09-2026 09:24

Mô tô hai bánh từ 50-175cm3

7.7.c.Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông

273

68D1-612.19

21-09-2026 09:27

Mô tô hai bánh từ 50-175cm3

7.7.c.Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông

274

68X1-560.82

21-09-2026 09:28

Mô tô hai bánh từ 50-175cm3

7.7.c.Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông; 7.2.h.Không đội “mũ bảo hiểm cho người đi mô tô, xe máy” khi điều khiển xe tham gia giao thông trên đường bộ

275

67K2-002.15

21-09-2026 09:29

Mô tô hai bánh từ 50-175cm3

7.7.c.Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông

276

66V1-604.95

21-09-2026 09:35

Mô tô hai bánh từ 50-175cm3

7.7.c.Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông

277

68G1-299.94

21-09-2026 10:04

Mô tô hai bánh từ 50-175cm3

7.7.c.Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông

278

67N5-4181

21-09-2026 10:20

Mô tô hai bánh từ 50-175cm3

7.7.c.Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông

279

68AC-847.07

21-09-2026 10:24

Mô tô hai bánh từ 50-175cm3

7.7.c.Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông

280

68X1-386.91

21-09-2026 10:29

Mô tô hai bánh từ 50-175cm3

7.7.c.Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông

281

68L1-281.18

21-09-2026 10:30

Mô tô hai bánh từ 50-175cm3

7.7.c.Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông

282

68S1-634.64

21-09-2026 10:42

Mô tô hai bánh từ 50-175cm3

7.7.c.Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông

283

68X1-575.43

21-09-2026 11:00

Mô tô hai bánh từ 50-175cm3

7.7.c.Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông

284

71C3-222.29

21-09-2026 11:06

Mô tô hai bánh từ 50-175cm3

7.7.c.Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông

285

68AA-247.13

21-09-2026 11:09

Mô tô hai bánh từ 50-175cm3

7.7.c.Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông

286

68AB-096.23

21-09-2026 11:43

Mô tô hai bánh từ 50-175cm3

7.7.c.Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông

287

67K2-002.15

21-09-2026 11:58

Mô tô hai bánh từ 50-175cm3

7.7.c.Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông

288

68S1-531.53

21-09-2026 12:04

Mô tô hai bánh từ 50-175cm3

7.7.c.Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông

289

68AA-247.64

21-09-2026 12:05

Mô tô hai bánh từ 50-175cm3

7.7.c.Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông

290

68T1-207.27

21-09-2026 12:22

Mô tô hai bánh từ 50-175cm3

7.7.c.Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông

291

68C1-678.11

21-09-2026 12:23

Mô tô hai bánh từ 50-175cm3

7.7.c.Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông

292

68BA-092.56

21-09-2026 12:39

Mô tô hai bánh từ 50-175cm3

7.7.c.Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông

293

68BA-096.28

21-09-2026 12:47

Mô tô hai bánh từ 50-175cm3

7.7.c.Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông

294

68A-222.95

21-09-2026 13:00

Ô tô con

6.9.b.Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông

295

68T2-0610

21-09-2026 13:07

Mô tô hai bánh từ 50-175cm3

6.9.b.Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông

296

68AA-064.15

21-09-2026 13:13

Mô tô hai bánh từ 50-175cm3

7.2.i.Chở người ngồi trên xe không đội “mũ bảo hiểm cho người đi mô tô, xe máy”; 7.7.c.Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông

297

68AC-244.57

21-09-2026 13:13

Mô tô hai bánh từ 50-175cm3

7.7.c.Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông

298

68T1-443.52

21-09-2026 13:18

Mô tô hai bánh từ 50-175cm3

7.7.c.Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông

299

68G1-609.40

21-09-2026 13:25

Mô tô hai bánh từ 50-175cm3

7.7.c.Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông

300

67L1-633.31

21-09-2026 14:03

Mô tô hai bánh từ 50-175cm3

7.7.c.Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông

301

59L3-131.94

21-09-2026 14:57

Mô tô hai bánh từ 50-175cm3

7.7.c.Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông

302

68D1-204.45

21-09-2026 15:10

Mô tô hai bánh từ 50-175cm3

7.7.c.Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông; 7.2.h.Không đội “mũ bảo hiểm cho người đi mô tô, xe máy” khi điều khiển xe tham gia giao thông trên đường bộ

303

68AB-154.04

21-09-2026 15:20

Mô tô hai bánh từ 50-175cm3

7.7.c.Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông

304

36H-143.25

21-09-2026 15:22

Ô tô con

6.3.a.Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h

305

89H-132.35

21-09-2026 15:23

Ô tô con

6.3.a.Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h

306

68AB-029.54

21-09-2026 15:26

Mô tô hai bánh dưới 50cm3

7.7.c.Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông

307

68AB-175.38

21-09-2026 15:28

Mô tô hai bánh từ 50-175cm3

7.7.c.Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông

308

67C1-585.46

21-09-2026 15:30

Mô tô hai bánh từ 50-175cm3

7.7.c.Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông

309

68H-046.23

21-09-2026 15:31

Ô tô con

6.5.đ.Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 10 km/h đến 20 km/h

310

68A-207.91

21-09-2026 15:47

Ô tô con

6.3.a.Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h

311

68A-417.74

21-09-2026 15:50

Ô tô con

6.3.a.Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h

312

68C-180.10

21-09-2026 15:50

Ô tô con

6.6.a.Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định trên 20 km/h đến 35 km/h

313

68C1-313.29

21-09-2026 15:59

Mô tô hai bánh từ 50-175cm3

7.7.c.Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông

314

68S1-675.54

21-09-2026 15:59

Mô tô hai bánh từ 50-175cm3

7.7.c.Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông

315

68C-147.75

21-09-2026 16:00

Ô tô tải thùng kín

6.3.a.Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h

316

68A-339.31

21-09-2026 16:04

Ô tô con

6.5.đ.Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 10 km/h đến 20 km/h

317

68AA-340.21

21-09-2026 16:05

Mô tô hai bánh từ 50-175cm3

7.7.c.Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông

318

68H-078.79

21-09-2026 16:14

Ô tô con

6.5.đ.Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 10 km/h đến 20 km/h

319

68H-132.75

21-09-2026 16:15

Ô tô con

6.5.đ.Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 10 km/h đến 20 km/h

320

68S1-435.22

21-09-2026 16:18

Mô tô hai bánh từ 50-175cm3

7.7.c.Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông

321

68H-132.13

21-09-2026 16:20

Ô tô con

6.5.đ.Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 10 km/h đến 20 km/h

322

68AA-657.49

21-09-2026 16:24

Mô tô hai bánh từ 50-175cm3

7.7.c.Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông

323

68AB-430.17

21-09-2026 16:24

Mô tô hai bánh từ 50-175cm3

7.7.c.Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông

324

65A-191.99

21-09-2026 16:27

Ô tô con

6.3.a.Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h

325

68AA-341.27

21-09-2026 16:54

Mô tô hai bánh từ 50-175cm3

7.7.c.Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông

326

67K1-473.38

21-09-2026 16:59

Mô tô hai bánh từ 50-175cm3

7.7.c.Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông

327

68K1-339.36

21-09-2026 17:30

Mô tô hai bánh từ 50-175cm3

6.9.b.Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông

328

65C-195.25

22-09-2026 03:04

Ô tô tải

6.3.a.Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h

329

68A-320.75

22-09-2026 06:11

Ô tô con

6.5.đ.Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 10 km/h đến 20 km/h

330

65A-250.63

22-09-2026 06:12

Ô tô con

6.3.a.Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h

331

59S2-292.62

22-09-2026 06:46

Mô tô hai bánh từ 50-175cm3

6.9.b.Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông

332

67A-024.35

22-09-2026 09:09

Ô tô con

6.5.đ.Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 10 km/h đến 20 km/h

333

67AA-277.73

22-09-2026 09:18

Mô tô hai bánh từ 50-175cm3

7.4.a.Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 10 km/h đến 20 km/h

334

50F-075.43

22-09-2026 09:20

Ô tô tải có mui

6.5.đ.Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 10 km/h đến 20 km/h

335

50H-928.72

22-09-2026 09:27

Ô tô tải thùng kín

6.6.a.Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định trên 20 km/h đến 35 km/h

336

68A-658.05

22-09-2026 09:33

Ô tô con

6.5.đ.Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 10 km/h đến 20 km/h

337

65A-034.50

22-09-2026 09:39

Ô tô con

6.3.a.Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h

338

68E-014.73

22-09-2026 09:42

Ô tô con

6.5.đ.Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 10 km/h đến 20 km/h

339

68-441 NN-04

22-09-2026 09:46

Ô tô con

6.6.a.Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định trên 20 km/h đến 35 km/h

340

51G-251.17

22-09-2026 09:53

Ô tô con

6.5.đ.Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 10 km/h đến 20 km/h

341

67B2-729.78

22-09-2026 10:17

Mô tô hai bánh từ 50-175cm3

7.7.c.Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông

342

68H-078.46

22-09-2026 10:17

Ô tô con

6.5.đ.Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 10 km/h đến 20 km/h

343

65H-083.01

22-09-2026 10:20

Ô tô con

6.5.đ.Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 10 km/h đến 20 km/h

344

68A-110.40

22-09-2026 10:24

Ô tô con

6.3.a.Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h

345

68E-015.42

22-09-2026 10:27

Ô tô con

6.3.a.Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h

346

37B-014.74

22-09-2026 10:36

Ô tô khách

6.3.a.Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h

347

50E-249.46

22-09-2026 10:49

Ô tô con

6.3.a.Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h

348

68E-002.91

22-09-2026 10:55

Ô tô con

6.5.đ.Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 10 km/h đến 20 km/h

349

68H-055.22

22-09-2026 11:05

Ô tô con

6.5.đ.Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 10 km/h đến 20 km/h

350

65A-420.25

22-09-2026 11:08

Ô tô con

6.6.a.Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định trên 20 km/h đến 35 km/h

351

78A-150.17

22-09-2026 11:08

Ô tô con

6.5.đ.Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 10 km/h đến 20 km/h

352

94H-009.07

22-09-2026 11:09

Ô tô tải có mui

6.5.đ.Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 10 km/h đến 20 km/h

353

60E-008.14

22-09-2026 11:12

Ô tô con

6.5.đ.Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 10 km/h đến 20 km/h

354

68A-207.91

22-09-2026 11:16

Ô tô con

6.5.đ.Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 10 km/h đến 20 km/h

355

68H-122.19

22-09-2026 11:18

Ô tô con

6.6.a.Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định trên 20 km/h đến 35 km/h

356

68A-316.74

22-09-2026 11:19

Ô tô con

6.5.đ.Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 10 km/h đến 20 km/h

357

68H-060.36

22-09-2026 11:38

Ô tô khách

6.5.đ.Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 10 km/h đến 20 km/h

358

68A-232.04

22-09-2026 11:59

Ô tô con

6.5.đ.Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 10 km/h đến 20 km/h

359

68A-120.92

22-09-2026 12:07

Ô tô con

6.5.đ.Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 10 km/h đến 20 km/h

360

65A-405.48

22-09-2026 12:13

Ô tô con

6.5.đ.Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 10 km/h đến 20 km/h

361

67B2-767.64

22-09-2026 12:16

Mô tô hai bánh từ 50-175cm3

7.7.c.Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông

362

67K4-1757

22-09-2026 12:32

Mô tô hai bánh từ 50-175cm3

7.7.c.Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông

363

68C-116.18

22-09-2026 12:49

Ô tô con

6.5.đ.Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 10 km/h đến 20 km/h

364

68A-045.16

22-09-2026 12:52

Ô tô con

6.5.đ.Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 10 km/h đến 20 km/h

365

68H-132.37

22-09-2026 12:55

Ô tô con

6.5.đ.Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 10 km/h đến 20 km/h

366

65A-405.48

22-09-2026 12:57

Ô tô con

6.5.đ.Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 10 km/h đến 20 km/h

367

68G-000.24

22-09-2026 13:11

Ô tô khách giường

6.5.đ.Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 10 km/h đến 20 km/h

368

51N-179.67

22-09-2026 14:02

Ô tô con

6.5.đ.Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 10 km/h đến 20 km/h

369

67B2-342.86

22-09-2026 14:12

Mô tô hai bánh từ 50-175cm3

7.4.a.Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 10 km/h đến 20 km/h

370

65A-787.66

22-09-2026 14:16

Ô tô con

6.5.đ.Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 10 km/h đến 20 km/h

371

65EA-145.13

22-09-2026 14:33

Mô tô hai bánh từ 50-175cm3

7.8.a.Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định trên 20 km/h

372

67L7-5812

22-09-2026 14:52

Mô tô hai bánh từ 50-175cm3

7.7.c.Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông

373

68A-081.79

22-09-2026 15:23

Ô tô con

6.5.đ.Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 10 km/h đến 20 km/h

374

66V1-706.22

22-09-2026 15:25

Mô tô hai bánh từ 50-175cm3

7.7.c.Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông

375

68AC-549.85

22-09-2026 15:44

Xe máy điện

7.7.c.Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông

376

66A-069.78

22-09-2026 15:49

Ô tô con

6.5.đ.Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 10 km/h đến 20 km/h

377

68A-676.98

22-09-2026 15:50

Ô tô con

6.5.đ.Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 10 km/h đến 20 km/h

378

67C1-075.11

22-09-2026 16:40

Mô tô hai bánh từ 50-175cm3

7.7.c.Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông

379

68A-406.52

22-09-2026 17:06

Ô tô tải

6.5.đ.Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 10 km/h đến 20 km/h

380

68A-137.75

22-09-2026 17:55

Ô tô con

6.5.đ.Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 10 km/h đến 20 km/h

381

50LD-208.06

23-09-2026 00:24

Ô tô con

6.3.a.Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h

382

69H1-229.04

23-09-2026 05:59

Mô tô hai bánh từ 50-175cm3

7.7.c.Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông

383

68AB-301.44

23-09-2026 06:00

Mô tô hai bánh từ 50-175cm3

7.7.c.Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông

384

68S1-695.85

23-09-2026 07:02

Mô tô hai bánh từ 50-175cm3

7.7.c.Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông

385

43S5-7204

23-09-2026 07:03

Mô tô hai bánh từ 50-175cm3

7.7.c.Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông

386

68S1-403.31

23-09-2026 07:11

Mô tô hai bánh từ 50-175cm3

7.7.c.Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông

387

68P1-257.91

23-09-2026 07:24

Mô tô hai bánh từ 50-175cm3

6.9.b.Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông

388

68P1-740.12

23-09-2026 07:38

Mô tô hai bánh từ 50-175cm3

6.9.b.Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông

389

68C1-347.00

23-09-2026 08:04

Mô tô hai bánh từ 50-175cm3

7.7.c.Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông

390

68AC-757.07

23-09-2026 08:47

Mô tô hai bánh từ 50-175cm3

6.9.b.Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông

391

69C1-352.11

23-09-2026 08:48

Mô tô hai bánh từ 50-175cm3

6.9.b.Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông

392

68S1-151.01

23-09-2026 10:24

Mô tô hai bánh từ 50-175cm3

7.7.c.Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông

393

68P1-706.38

23-09-2026 10:41

Mô tô hai bánh từ 50-175cm3

6.9.b.Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông

394

68A-339.18

23-09-2026 10:56

Ô tô con

6.5.đ.Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 10 km/h đến 20 km/h

395

68E-003.35

23-09-2026 10:56

Ô tô con

6.5.đ.Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 10 km/h đến 20 km/h

396

68A-353.11

23-09-2026 10:57

Ô tô con

6.3.a.Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h

397

68A-229.63

23-09-2026 11:02

Ô tô con

6.3.a.Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h

398

51D-866.65

23-09-2026 11:06

Ô tô tải thùng kín

6.5.đ.Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 10 km/h đến 20 km/h

399

68H-140.17

23-09-2026 11:07

Ô tô con

6.6.a.Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định trên 20 km/h đến 35 km/h

400

67F1-572.79

23-09-2026 11:09

Mô tô hai bánh từ 50-175cm3

7.4.a.Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 10 km/h đến 20 km/h

401

69H-044.33

23-09-2026 11:11

Ô tô con

6.3.a.Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h

402

68H-128.97

23-09-2026 11:12

Ô tô con

6.3.a.Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h

403

68F-011.31

23-09-2026 11:15

Ô tô con

6.5.đ.Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 10 km/h đến 20 km/h

404

68H-077.93

23-09-2026 11:16

Ô tô con

6.5.đ.Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 10 km/h đến 20 km/h

405

68H-076.45

23-09-2026 11:17

Ô tô con

6.6.a.Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định trên 20 km/h đến 35 km/h

406

60E-019.28

23-09-2026 11:19

Ô tô con

6.5.đ.Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 10 km/h đến 20 km/h

407

68P1-225.83

23-09-2026 11:27

Mô tô hai bánh từ 50-175cm3

6.9.b.Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông

408

51H-389.59

23-09-2026 11:31

Ô tô con

6.3.a.Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h

409

30E-097.20

23-09-2026 11:38

Ô tô con

6.5.đ.Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 10 km/h đến 20 km/h

410

68H-125.59

23-09-2026 11:46

Ô tô con

6.5.đ.Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 10 km/h đến 20 km/h

411

68P1-337.78

23-09-2026 11:51

Mô tô hai bánh từ 50-175cm3

7.2.b.Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h

412

68H-143.15

23-09-2026 11:53

Ô tô con

6.5.đ.Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 10 km/h đến 20 km/h

413

93H-066.27

23-09-2026 12:01

Ô tô con

6.5.đ.Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 10 km/h đến 20 km/h

414

68AA-697.14

23-09-2026 12:24

Mô tô hai bánh từ 50-175cm3

6.9.b.Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông

415

68P1-433.39

23-09-2026 13:54

Mô tô hai bánh từ 50-175cm3

6.9.b.Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông

416

68D1-281.17

23-09-2026 13:58

Mô tô hai bánh từ 50-175cm3

7.2.i.Chở người ngồi trên xe không đội “mũ bảo hiểm cho người đi mô tô, xe máy”; 7.7.c.Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông; 7.2.h.Không đội “mũ bảo hiểm cho người đi mô tô, xe máy” khi điều khiển xe tham gia giao thông trên đường bộ

417

59V3-125.29

23-09-2026 14:30

Mô tô hai bánh từ 50-175cm3

7.7.c.Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông

418

68G1-593.59

23-09-2026 15:30

Mô tô hai bánh từ 50-175cm3

7.7.c.Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông

419

51H-155.97

23-09-2026 15:33

Ô tô con

6.5.đ.Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 10 km/h đến 20 km/h

420

67C1-730.77

24-09-2026 05:59

Mô tô hai bánh từ 50-175cm3

7.7.c.Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông

421

68A-679.54

24-09-2026 06:07

Ô tô con

6.5.đ.Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 10 km/h đến 20 km/h

422

68A-213.81

24-09-2026 06:16

Ô tô con

6.5.đ.Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 10 km/h đến 20 km/h

423

67B1-751.27

24-09-2026 07:00

Mô tô hai bánh từ 50-175cm3

7.7.c.Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông

424

67B1-970.78

24-09-2026 07:00

Mô tô hai bánh từ 50-175cm3

7.7.c.Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông

425

66H-085.45

24-09-2026 07:27

Ô tô con

6.5.đ.Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 10 km/h đến 20 km/h

426

68A-222.92

24-09-2026 08:31

Ô tô con

6.6.a.Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định trên 20 km/h đến 35 km/h

427

36H-191.58

24-09-2026 08:37

Ô tô con

6.5.đ.Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 10 km/h đến 20 km/h

428

51M-683.09

24-09-2026 08:41

Ô tô con

6.5.đ.Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 10 km/h đến 20 km/h

429

68A-455.99

24-09-2026 08:47

Ô tô con

6.5.đ.Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 10 km/h đến 20 km/h

430

68A-612.65

24-09-2026 09:19

Ô tô con

6.5.đ.Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 10 km/h đến 20 km/h

431

68A-189.06

24-09-2026 09:34

Ô tô con

6.5.đ.Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 10 km/h đến 20 km/h

432

68A-443.65

24-09-2026 09:36

Ô tô con

6.5.đ.Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 10 km/h đến 20 km/h

433

68C-108.75

24-09-2026 09:50

Ô tô tải

6.5.đ.Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 10 km/h đến 20 km/h

434

68A-608.61

24-09-2026 10:05

Ô tô con

6.5.đ.Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 10 km/h đến 20 km/h

435

68A-676.01

24-09-2026 10:23

Ô tô con

6.5.đ.Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 10 km/h đến 20 km/h

436

68A-347.99

24-09-2026 10:28

Ô tô con

6.5.đ.Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 10 km/h đến 20 km/h

437

68A-153.70

24-09-2026 11:35

Ô tô con

6.5.đ.Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 10 km/h đến 20 km/h

438

68A67698

24-09-2026 11:48

Ô tô con

6.5.đ.Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 10 km/h đến 20 km/h

439

68C-097.77

24-09-2026 12:20

Ô tô tải pickup cabin kép

6.5.đ.Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 10 km/h đến 20 km/h

440

68A-343.08

24-09-2026 12:23

Ô tô con

6.5.đ.Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 10 km/h đến 20 km/h

441

64A-100.03

24-09-2026 12:25

Ô tô con

6.5.đ.Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 10 km/h đến 20 km/h

442

68A67698

24-09-2026 12:40

Ô tô con

6.5.đ.Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 10 km/h đến 20 km/h

443

68A-197.09

24-09-2026 12:47

Ô tô con

6.5.đ.Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 10 km/h đến 20 km/h

444

50H-924.15

24-09-2026 12:53

Ô tô con

6.5.đ.Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 10 km/h đến 20 km/h

445

51H-230.25

24-09-2026 12:53

Ô tô con

6.5.đ.Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 10 km/h đến 20 km/h

446

94A-047.47

24-09-2026 13:42

Ô tô con

6.5.đ.Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 10 km/h đến 20 km/h

447

68A-375.74

24-09-2026 13:46

Ô tô con

6.5.đ.Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 10 km/h đến 20 km/h

448

68A-308.45

24-09-2026 14:01

Ô tô con

6.5.đ.Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 10 km/h đến 20 km/h

449

68A-621.70

24-09-2026 14:04

Ô tô con

6.5.đ.Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 10 km/h đến 20 km/h

450

68A-659.15

24-09-2026 15:11

Ô tô con

6.5.đ.Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 10 km/h đến 20 km/h

451

67N9-7204

24-09-2026 16:48

Mô tô hai bánh từ 50-175cm3

7.7.c.Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông

452

68A-140.17

24-09-2026 17:10

Ô tô con

6.5.đ.Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 10 km/h đến 20 km/h

453

67A-261.94

24-09-2026 23:18

Ô tô con

6.5.đ.Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 10 km/h đến 20 km/h

454

67L9-2138

25-09-2026 05:33

Mô tô hai bánh từ 50-175cm3

7.7.c.Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông

455

68A-163.22

25-09-2026 06:49

Ô tô con

6.9.b.Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông

456

65A-408.58

25-09-2026 06:54

Ô tô con

6.3.a.Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h

457

68A-147.86

25-09-2026 06:56

Ô tô con

6.5.đ.Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 10 km/h đến 20 km/h

458

68A-137.75

25-09-2026 07:03

Ô tô con

6.5.đ.Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 10 km/h đến 20 km/h

459

68A-047.92

25-09-2026 07:18

Ô tô con

6.3.a.Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h

460

68A-606.21

25-09-2026 07:44

Ô tô con

6.3.a.Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h

461

65A-408.58

25-09-2026 07:52

Ô tô con

6.5.đ.Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 10 km/h đến 20 km/h

462

68A-220.47

25-09-2026 07:55

Ô tô con

6.3.a.Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h

463

60A-333.67

25-09-2026 08:05

Ô tô con

6.5.đ.Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 10 km/h đến 20 km/h

464

68A-205.46

25-09-2026 08:48

Ô tô con

7.2.e.Đỗ xe trên phần đường dành cho người đi bộ qua đường

465

68A-225.15

25-09-2026 08:56

Ô tô con

6.3.a.Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h

466

69A-126.96

25-09-2026 08:56

Ô tô con

6.9.b.Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông

467

68A-045.49

25-09-2026 09:57

Ô tô con

6.3.a.Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h

468

68P1-431.07

25-09-2026 10:08

Mô tô hai bánh từ 50-175cm3

6.9.b.Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông

469

68P1-204.88

25-09-2026 10:34

Mô tô hai bánh từ 50-175cm3

6.9.b.Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông

470

68P1-713.36

25-09-2026 10:35

Mô tô hai bánh từ 50-175cm3

6.9.b.Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông

471

68A-278.40

25-09-2026 10:44

Ô tô con

6.3.a.Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h

472

66C-000.58

25-09-2026 10:46

Ô tô tải thùng kín

6.5.đ.Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 10 km/h đến 20 km/h

473

14H-096.58

25-09-2026 11:21

Ô tô con

6.5.đ.Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 10 km/h đến 20 km/h

474

69A-122.39

25-09-2026 11:25

Ô tô con

6.5.đ.Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 10 km/h đến 20 km/h

475

68H-135.62

25-09-2026 11:27

Ô tô con

6.3.a.Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h

476

68A-213.81

25-09-2026 11:43

Ô tô con

6.5.đ.Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 10 km/h đến 20 km/h

477

50E-510.62

25-09-2026 12:05

Ô tô con

6.3.a.Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h

478

51F-185.46

25-09-2026 12:05

Ô tô con

6.3.a.Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h

479

68A-297.70

25-09-2026 12:30

Ô tô con

6.3.a.Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h

480

68A-627.80

25-09-2026 12:34

Ô tô con

6.3.a.Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h

481

67A-379.79

25-09-2026 12:57

Ô tô con

6.5.đ.Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 10 km/h đến 20 km/h

482

68MA-108.03

25-09-2026 13:01

Mô tô hai bánh từ 50-175cm3

6.9.b.Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông

483

68A-304.05

25-09-2026 13:19

Ô tô con

6.5.đ.Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 10 km/h đến 20 km/h

484

68A-189.06

25-09-2026 13:25

Ô tô con

6.3.a.Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h

485

68A-611.34

25-09-2026 14:06

Ô tô con

6.3.a.Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h

486

67A-148.16

25-09-2026 14:20

Ô tô con

6.3.a.Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h

487

67A-033.61

25-09-2026 14:56

Ô tô con

6.3.a.Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h

488

68A-548.94

25-09-2026 15:11

Ô tô con

6.5.đ.Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 10 km/h đến 20 km/h

489

66A-217.32

25-09-2026 15:40

Ô tô con

6.3.a.Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h

490

68A-708.37

25-09-2026 15:50

Ô tô tải bảo ôn

6.9.b.Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông

491

68H-121.91

25-09-2026 16:21

Ô tô con

6.5.đ.Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 10 km/h đến 20 km/h

492

68C-141.15

25-09-2026 16:31

Ô tô tải

6.3.a.Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h

493

68A-622.64

25-09-2026 16:38

Ô tô con

6.9.b.Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông

494

68A-658.78

25-09-2026 16:38

Ô tô con

6.5.đ.Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 10 km/h đến 20 km/h

495

66A-269.63

25-09-2026 16:41

Ô tô con

6.3.a.Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h

496

68A-676.98

25-09-2026 17:07

Ô tô con

6.5.đ.Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 10 km/h đến 20 km/h

497

65A-510.63

25-09-2026 17:09

Ô tô con

6.5.đ.Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 10 km/h đến 20 km/h

498

68A-608.81

25-09-2026 17:14

Ô tô con

6.5.đ.Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 10 km/h đến 20 km/h

499

95C-029.37

25-09-2026 17:26

Ô tô tải pickup cabin kép

6.5.đ.Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 10 km/h đến 20 km/h

500

50H-143.82

25-09-2026 17:27

Ô tô tải có mui

6.5.đ.Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 10 km/h đến 20 km/h

501

67L2-126.76

25-09-2026 19:27

Mô tô hai bánh từ 50-175cm3

7.7.c.Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông

502

50H-532.84

26-09-2026 04:43

Ô tô con

6.3.a.Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h

503

68A-747.91

26-09-2026 07:12

Ô tô con

6.5.đ.Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 10 km/h đến 20 km/h

504

68A-103.88

26-09-2026 07:13

Ô tô con

6.5.đ.Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 10 km/h đến 20 km/h

505

50H-700.04

26-09-2026 07:34

Ô tô khách giường

6.5.đ.Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 10 km/h đến 20 km/h

506

68A-314.97

26-09-2026 08:06

Ô tô con

6.5.đ.Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 10 km/h đến 20 km/h

507

68P5-8162

26-09-2026 08:52

Mô tô hai bánh từ 50-175cm3

6.9.b.Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông

508

68A-341.98

26-09-2026 08:54

Ô tô con

6.5.đ.Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 10 km/h đến 20 km/h

509

51G-833.11

26-09-2026 09:10

Ô tô con

6.5.đ.Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 10 km/h đến 20 km/h

510

68P1-176.44

26-09-2026 09:12

Mô tô hai bánh từ 50-175cm3

6.9.b.Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông

511

68A-325.60

26-09-2026 09:34

Ô tô con

6.5.đ.Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 10 km/h đến 20 km/h

512

68MA-133.47

26-09-2026 09:38

Mô tô hai bánh dưới 50cm3

6.9.b.Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông

513

72A-865.65

26-09-2026 09:48

Ô tô con

6.5.đ.Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 10 km/h đến 20 km/h

514

68A-300.76

26-09-2026 09:52

Ô tô con

6.5.đ.Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 10 km/h đến 20 km/h

515

95C-071.83

26-09-2026 09:57

Ô tô con

6.5.đ.Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 10 km/h đến 20 km/h

516

67A-104.40

26-09-2026 10:00

Ô tô con

6.9.b.Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông

517

68A-658.21

26-09-2026 10:00

Ô tô con

6.5.đ.Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 10 km/h đến 20 km/h

518

68A-707.27

26-09-2026 10:05

Ô tô con

6.5.đ.Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 10 km/h đến 20 km/h

519

68A-325.60

26-09-2026 10:28

Ô tô con

6.5.đ.Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 10 km/h đến 20 km/h

520

67B2-708.66

26-09-2026 10:30

Mô tô hai bánh từ 50-175cm3

7.7.c.Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông

521

68A-656.35

26-09-2026 10:32

Ô tô con

6.5.đ.Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 10 km/h đến 20 km/h

522

51B-754.95

26-09-2026 11:06

Ô tô con

6.5.đ.Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 10 km/h đến 20 km/h

523

68A-014.11

26-09-2026 11:25

Ô tô con

6.5.đ.Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 10 km/h đến 20 km/h

524

68A-161.63

26-09-2026 11:53

Ô tô con

6.5.đ.Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 10 km/h đến 20 km/h

525

68A-358.63

26-09-2026 11:56

Ô tô con

6.5.đ.Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 10 km/h đến 20 km/h

526

68A-350.14

26-09-2026 12:05

Ô tô con

6.9.b.Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông

527

68A-151.88

26-09-2026 12:22

Ô tô con

6.5.đ.Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 10 km/h đến 20 km/h

528

68A-625.51

26-09-2026 12:29

Ô tô con

6.5.đ.Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 10 km/h đến 20 km/h

529

67C-147.72

26-09-2026 12:33

Ô tô tải pickup cabin kép

6.5.đ.Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 10 km/h đến 20 km/h

530

68A-236.05

26-09-2026 12:44

Ô tô con

6.5.đ.Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 10 km/h đến 20 km/h

531

68AC-151.06

26-09-2026 12:51

Mô tô điện

7.7.c.Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông

532

64F5-4611

26-09-2026 13:17

Mô tô hai bánh từ 50-175cm3

7.7.c.Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông

533

68A-752.87

26-09-2026 13:17

Ô tô con

6.5.đ.Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 10 km/h đến 20 km/h

534

67F1-489.62

26-09-2026 13:58

Mô tô hai bánh từ 50-175cm3

7.7.c.Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông

535

68A-230.74

26-09-2026 14:11

Ô tô con

6.5.đ.Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 10 km/h đến 20 km/h

536

68A-175.33

26-09-2026 14:31

Ô tô con

6.5.đ.Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 10 km/h đến 20 km/h

537

68A-320.84

26-09-2026 15:32

Ô tô con

6.5.đ.Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 10 km/h đến 20 km/h

538

68A-674.61

26-09-2026 15:37

Ô tô con

6.5.đ.Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 10 km/h đến 20 km/h

539

51L-699.65

26-09-2026 15:59

Ô tô con

6.5.đ.Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 10 km/h đến 20 km/h

540

68P1-805.39

26-09-2026 16:10

Mô tô hai bánh từ 50-175cm3

6.9.b.Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông

541

68A-243.28

26-09-2026 16:29

Ô tô con

6.5.đ.Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 10 km/h đến 20 km/h

542

86B3-088.34

26-09-2026 16:30

Mô tô hai bánh từ 50-175cm3

6.9.b.Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông

543

68A-652.42

26-09-2026 17:01

Ô tô con

6.5.đ.Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 10 km/h đến 20 km/h

544

67M9-0804

26-09-2026 19:15

Mô tô hai bánh từ 50-175cm3

7.7.c.Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông

545

68AB-657.18

27-09-2026 03:37

Mô tô hai bánh từ 50-175cm3

7.4.a.Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 10 km/h đến 20 km/h

546

94F1-462.36

27-09-2026 06:36

Mô tô điện

7.7.c.Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông

547

68S1-388.70

27-09-2026 06:52

Mô tô hai bánh từ 50-175cm3

7.7.c.Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông

548

68X1-410.64

27-09-2026 07:08

Mô tô hai bánh từ 50-175cm3

7.7.c.Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông

549

68C1-699.27

27-09-2026 07:23

Mô tô hai bánh từ 50-175cm3

7.7.c.Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông

550

68S1-470.36

27-09-2026 07:36

Mô tô hai bánh từ 50-175cm3

7.7.c.Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông

551

68P1-677.70

27-09-2026 07:43

Mô tô hai bánh từ 50-175cm3

6.9.b.Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông

552

67N3-9721

27-09-2026 07:51

Mô tô hai bánh từ 50-175cm3

7.7.c.Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông

553

75C1-264.19

27-09-2026 07:59

Mô tô hai bánh từ 50-175cm3

7.7.c.Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông

554

67M1-748.66

27-09-2026 08:01

Mô tô hai bánh từ 50-175cm3

7.7.c.Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông

555

68A-729.42

27-09-2026 08:01

Ô tô con tập lái

6.9.b.Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông

556

67F1-616.68

27-09-2026 08:30

Mô tô hai bánh từ 50-175cm3

7.7.c.Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông

557

68C1-531.27

27-09-2026 08:34

Mô tô hai bánh từ 50-175cm3

7.7.c.Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông

558

68AB-084.05

27-09-2026 08:44

Mô tô điện

7.7.c.Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông

559

68AC-229.75

27-09-2026 08:46

Xe máy điện

7.7.c.Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông

560

64F18512

27-09-2026 09:06

Mô tô hai bánh từ 50-175cm3

7.4.a.Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 10 km/h đến 20 km/h

561

68AB-066.01

27-09-2026 09:11

Mô tô hai bánh từ 50-175cm3

7.7.c.Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông

562

68AB-158.08

27-09-2026 09:13

Mô tô hai bánh từ 50-175cm3

7.7.c.Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông

563

67B1-936.29

27-09-2026 09:27

Mô tô hai bánh từ 50-175cm3

7.7.c.Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông

564

68S1-510.66

27-09-2026 10:15

Mô tô hai bánh từ 50-175cm3

7.7.c.Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông

565

68AC-208.71

27-09-2026 10:37

Mô tô hai bánh từ 50-175cm3

7.7.c.Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông

566

68AC-340.62

27-09-2026 12:26

Mô tô điện

7.7.c.Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông

567

67K7-6759

27-09-2026 12:50

Mô tô hai bánh từ 50-175cm3

7.7.c.Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông

568

67AA-948.53

27-09-2026 12:58

Mô tô hai bánh từ 50-175cm3

7.7.c.Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông

569

68C1-162.97

27-09-2026 13:33

Mô tô hai bánh từ 50-175cm3

7.7.c.Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông; 7.2.h.Không đội “mũ bảo hiểm cho người đi mô tô, xe máy” khi điều khiển xe tham gia giao thông trên đường bộ

570

68S1-739.71

27-09-2026 13:39

Mô tô hai bánh từ 50-175cm3

7.7.c.Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông

571

66H2-2307

27-09-2026 13:41

Mô tô hai bánh từ 50-175cm3

7.7.c.Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông

572

68G1-313.99

27-09-2026 13:47

Mô tô hai bánh từ 50-175cm3

7.7.c.Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông; 7.2.h.Không đội “mũ bảo hiểm cho người đi mô tô, xe máy” khi điều khiển xe tham gia giao thông trên đường bộ

573

68X1-666.82

27-09-2026 13:48

Mô tô hai bánh từ 50-175cm3

7.7.c.Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông

574

65L1-250.69

27-09-2026 13:59

Mô tô hai bánh từ 50-175cm3

7.7.c.Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông

575

68AA-538.94

27-09-2026 14:04

Mô tô hai bánh dưới 50cm3

7.7.c.Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông

576

68AB-431.10

27-09-2026 14:06

Mô tô hai bánh từ 50-175cm3

7.7.c.Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông

577

68X1-601.15

27-09-2026 14:06

Mô tô hai bánh từ 50-175cm3

7.7.c.Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông

578

68X1-407.59

27-09-2026 14:59

Mô tô hai bánh từ 50-175cm3

7.7.c.Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông; 7.2.h.Không đội “mũ bảo hiểm cho người đi mô tô, xe máy” khi điều khiển xe tham gia giao thông trên đường bộ

579

68K1-248.72

27-09-2026 15:16

Mô tô hai bánh từ 50-175cm3

7.7.c.Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông

580

68AA-035.41

27-09-2026 15:21

Mô tô hai bánh dưới 50cm3

7.7.c.Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông; 7.2.h.Không đội “mũ bảo hiểm cho người đi mô tô, xe máy” khi điều khiển xe tham gia giao thông trên đường bộ

581

68D1-837.68

27-09-2026 15:52

Mô tô hai bánh từ 50-175cm3

7.7.c.Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông

582

68G2-089.39

27-09-2026 16:00

Mô tô hai bánh từ 50-175cm3

7.7.c.Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông

583

65B1-313.35

27-09-2026 16:21

Mô tô hai bánh từ 50-175cm3

7.7.c.Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông; 7.2.h.Không đội “mũ bảo hiểm cho người đi mô tô, xe máy” khi điều khiển xe tham gia giao thông trên đường bộ

584

68AC-494.06

27-09-2026 16:32

Mô tô hai bánh từ 50-175cm3

7.7.c.Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông

585

68N1-125.67

27-09-2026 16:33

Mô tô hai bánh từ 50-175cm3

7.7.c.Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông

586

68E1-260.95

27-09-2026 16:34

Mô tô hai bánh từ 50-175cm3

7.7.c.Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông

587

68B1-370.26

27-09-2026 16:37

Mô tô hai bánh từ 50-175cm3

7.7.c.Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông

588

68X1-570.61

27-09-2026 16:43

Mô tô hai bánh từ 50-175cm3

7.7.c.Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông

589

34B5-074.27

27-09-2026 16:45

Mô tô hai bánh từ 50-175cm3

6.9.b.Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông

590

68P6-2537

27-09-2026 16:58

Mô tô hai bánh từ 50-175cm3

6.9.b.Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông

591

68X1-217.57

27-09-2026 17:04

Mô tô hai bánh từ 50-175cm3

7.7.c.Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông

592

72E1-499.62

27-09-2026 17:04

Mô tô hai bánh từ 50-175cm3

7.7.c.Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông

593

68C1-415.36

27-09-2026 17:41

Mô tô hai bánh từ 50-175cm3

7.7.c.Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông

594

65L1-480.37

28-09-2026 03:08

Mô tô hai bánh từ 50-175cm3

7.4.a.Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 10 km/h đến 20 km/h

595

50H-532.84

28-09-2026 03:18

Ô tô con

6.5.đ.Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 10 km/h đến 20 km/h

596

68A-299.96

28-09-2026 06:00

Ô tô con

6.5.đ.Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 10 km/h đến 20 km/h

597

68A-624.19

28-09-2026 06:05

Ô tô con

6.6.a.Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định trên 20 km/h đến 35 km/h

598

68C-031.70

28-09-2026 06:05

Ô tô tải

6.5.đ.Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 10 km/h đến 20 km/h

599

68A-067.97

28-09-2026 06:16

Ô tô con

6.5.đ.Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 10 km/h đến 20 km/h

600

68A-359.72

28-09-2026 06:31

Ô tô con

6.9.b.Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông

601

68A-249.31

28-09-2026 06:33

Ô tô con

6.5.đ.Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 10 km/h đến 20 km/h

602

68C-175.36

28-09-2026 06:45

Ô tô con

6.5.đ.Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 10 km/h đến 20 km/h

603

67C1-649.55

28-09-2026 06:48

Mô tô hai bánh từ 50-175cm3

7.7.c.Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông

604

67H9-7222

28-09-2026 06:48

Mô tô hai bánh từ 50-175cm3

7.7.c.Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông

605

67AA-982.71

28-09-2026 06:50

Mô tô hai bánh từ 50-175cm3

7.7.c.Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông

606

67AK-015.70

28-09-2026 06:50

Mô tô hai bánh dưới 50cm3

7.7.c.Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông

607

68C-116.18

28-09-2026 07:47

Ô tô con

6.5.đ.Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 10 km/h đến 20 km/h

608

68A-220.47

28-09-2026 07:52

Ô tô con

6.5.đ.Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 10 km/h đến 20 km/h

609

68H-152.06

28-09-2026 08:14

Ô tô con

6.5.đ.Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 10 km/h đến 20 km/h

610

68A-189.06

28-09-2026 08:33

Ô tô con

6.5.đ.Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 10 km/h đến 20 km/h

611

68A-193.32

28-09-2026 09:03

Ô tô con

6.5.đ.Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 10 km/h đến 20 km/h

612

67B2-165.32

28-09-2026 09:55

Mô tô hai bánh từ 50-175cm3

7.4.a.Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 10 km/h đến 20 km/h

613

68T1-401.77

28-09-2026 09:55

Mô tô hai bánh từ 50-175cm3

6.9.b.Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông

614

68A-217.98

28-09-2026 10:51

Ô tô con

6.6.a.Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định trên 20 km/h đến 35 km/h

615

65A-493.01

28-09-2026 11:07

Ô tô con

6.5.đ.Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 10 km/h đến 20 km/h

616

68A-238.55

28-09-2026 11:09

Ô tô con

6.5.đ.Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 10 km/h đến 20 km/h

617

79H-114.80

28-09-2026 11:24

Ô tô tải bảo ôn

6.5.đ.Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 10 km/h đến 20 km/h

618

68A-092.28

28-09-2026 12:28

Ô tô con

6.5.đ.Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 10 km/h đến 20 km/h

619

68C-098.57

28-09-2026 12:54

Ô tô tải pickup cabin kép

6.5.đ.Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 10 km/h đến 20 km/h

620

68H-070.57

28-09-2026 12:54

Ô tô con

6.5.đ.Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 10 km/h đến 20 km/h

621

60E-007.61

28-09-2026 12:59

Ô tô con

6.5.đ.Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 10 km/h đến 20 km/h

622

70C-160.89

28-09-2026 13:12

Ô tô con

6.5.đ.Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 10 km/h đến 20 km/h

623

68A-092.28

28-09-2026 13:24

Ô tô con

6.5.đ.Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 10 km/h đến 20 km/h

624

68A-097.59

28-09-2026 13:33

Ô tô con

6.5.đ.Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 10 km/h đến 20 km/h

625

63A-406.41

28-09-2026 13:34

Ô tô con

6.5.đ.Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 10 km/h đến 20 km/h

626

60H-203.45

28-09-2026 13:44

Ô tô con

6.5.đ.Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 10 km/h đến 20 km/h

627

68A-205.31

28-09-2026 13:45

Ô tô con

6.5.đ.Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 10 km/h đến 20 km/h

628

68A-242.64

28-09-2026 13:46

Ô tô con

6.9.b.Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông

629

68A-608.98

28-09-2026 13:50

Ô tô con

6.5.đ.Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 10 km/h đến 20 km/h

630

68A-042.56

28-09-2026 13:54

Ô tô con

6.5.đ.Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 10 km/h đến 20 km/h

631

65A-493.01

28-09-2026 14:15

Ô tô con

6.5.đ.Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 10 km/h đến 20 km/h

632

50H-519.19

28-09-2026 14:40

Ô tô con

6.3.a.Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h

633

68AB-249.29

28-09-2026 15:19

Mô tô hai bánh từ 50-175cm3

7.7.c.Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông

634

68A-270.14

28-09-2026 15:25

Ô tô con

6.5.đ.Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 10 km/h đến 20 km/h

635

60K-686.29

28-09-2026 15:32

Ô tô con

6.5.đ.Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 10 km/h đến 20 km/h

636

68A-156.17

28-09-2026 15:40

Ô tô con

6.5.đ.Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 10 km/h đến 20 km/h

637

68A-676.98

28-09-2026 16:05

Ô tô con

6.5.đ.Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 10 km/h đến 20 km/h

638

68A-440.54

28-09-2026 16:17

Ô tô con

6.6.a.Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định trên 20 km/h đến 35 km/h

639

68AB-247.32

28-09-2026 16:58

Mô tô hai bánh từ 50-175cm3

6.9.b.Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông

640

68P1-734.52

28-09-2026 17:01

Mô tô hai bánh từ 50-175cm3

6.9.b.Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông

641

68A-250.96

28-09-2026 17:11

Ô tô con

6.5.đ.Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 10 km/h đến 20 km/h

642

68A-284.05

28-09-2026 17:11

Ô tô con

6.5.đ.Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 10 km/h đến 20 km/h

643

67T3-4690

28-09-2026 17:21

Mô tô hai bánh từ 50-175cm3

6.9.b.Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông

644

78AA-123.19

28-09-2026 17:49

Mô tô điện

6.9.b.Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông

645

68A-275.49

29-09-2026 06:05

Ô tô con

6.5.đ.Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 10 km/h đến 20 km/h

646

50H-530.59

29-09-2026 06:23

Ô tô con

6.9.b.Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông

647

67D1-309.81

29-09-2026 06:26

Mô tô hai bánh từ 50-175cm3

7.7.c.Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông

648

68S1-709.84

29-09-2026 06:27

Mô tô hai bánh từ 50-175cm3

7.4.a.Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 10 km/h đến 20 km/h

649

68M1-258.73

29-09-2026 06:31

Mô tô hai bánh từ 50-175cm3

7.7.c.Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông

650

68S1-547.78

29-09-2026 06:37

Mô tô hai bánh từ 50-175cm3

7.4.a.Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 10 km/h đến 20 km/h

651

68BA-077.44

29-09-2026 06:42

Mô tô hai bánh từ 50-175cm3

7.2.b.Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h

652

68G1-703.30

29-09-2026 06:46

Mô tô hai bánh từ 50-175cm3

7.2.b.Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h

653

68AD-032.96

29-09-2026 06:49

Xe máy điện

7.7.c.Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông

654

68AC-138.38

29-09-2026 06:57

Mô tô hai bánh từ 50-175cm3

7.7.c.Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông

655

68H1-018.13

29-09-2026 06:58

Mô tô hai bánh từ 50-175cm3

7.2.b.Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h

656

68AC-990.74

29-09-2026 06:59

Mô tô hai bánh từ 175cm3 trở lên

7.4.a.Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 10 km/h đến 20 km/h

657

68N1-312.59

29-09-2026 06:59

Mô tô hai bánh từ 50-175cm3

7.7.c.Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông

658

68A-230.96

29-09-2026 07:00

Ô tô con

6.3.a.Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h

659

68S1-453.36

29-09-2026 07:23

Mô tô hai bánh từ 50-175cm3

7.7.c.Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông; 7.2.h.Không đội “mũ bảo hiểm cho người đi mô tô, xe máy” khi điều khiển xe tham gia giao thông trên đường bộ

660

68AC-619.27

29-09-2026 07:29

Mô tô hai bánh từ 50-175cm3

7.4.a.Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 10 km/h đến 20 km/h

661

68C1-344.99

29-09-2026 07:53

Mô tô hai bánh từ 50-175cm3

7.7.c.Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông

662

67A-482.13

29-09-2026 07:56

Ô tô con

6.5.đ.Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 10 km/h đến 20 km/h

663

68A-704.85

29-09-2026 07:57

Ô tô con tập lái

6.5.đ.Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 10 km/h đến 20 km/h

664

68A-630.36

29-09-2026 08:15

Ô tô con

6.6.a.Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định trên 20 km/h đến 35 km/h

665

68A-777.89

29-09-2026 08:23

Ô tô con

6.5.đ.Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 10 km/h đến 20 km/h

666

68AA-194.25

29-09-2026 08:27

Mô tô hai bánh từ 50-175cm3

7.7.c.Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông

667

68X1-614.43

29-09-2026 08:35

Mô tô hai bánh từ 50-175cm3

7.7.c.Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông

668

68AB-114.04

29-09-2026 08:36

Mô tô hai bánh từ 50-175cm3

7.7.c.Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông

669

68AA-790.00

29-09-2026 08:44

Mô tô hai bánh từ 50-175cm3

7.7.c.Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông

670

68X1-469.89

29-09-2026 08:46

Mô tô hai bánh từ 50-175cm3

7.4.a.Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 10 km/h đến 20 km/h

671

68AB-113.95

29-09-2026 08:57

Mô tô hai bánh từ 50-175cm3

7.4.a.Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 10 km/h đến 20 km/h

672

60C-375.65

29-09-2026 09:15

Ô tô tải pickup cabin kép

6.9.b.Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông

673

70G1-530.85

29-09-2026 09:23

Mô tô hai bánh từ 50-175cm3

7.4.a.Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 10 km/h đến 20 km/h

674

68S1-163.68

29-09-2026 09:32

Mô tô hai bánh từ 50-175cm3

7.7.c.Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông

675

68AB-145.05

29-09-2026 09:51

Mô tô hai bánh từ 50-175cm3

7.4.a.Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 10 km/h đến 20 km/h

676

68B-004.58

29-09-2026 09:59

Ô tô khách

6.5.đ.Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 10 km/h đến 20 km/h

677

68A-229.33

29-09-2026 10:01

Ô tô con

6.5.đ.Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 10 km/h đến 20 km/h

678

68A-217.98

29-09-2026 10:09

Ô tô con

6.3.a.Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h

679

68T1-244.31

29-09-2026 10:10

Mô tô hai bánh từ 50-175cm3

7.7.c.Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông

680

68T1-540.65

29-09-2026 10:15

Mô tô hai bánh từ 50-175cm3

7.2.b.Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h

681

68H-119.03

29-09-2026 10:17

Ô tô con

6.3.a.Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h

682

68H-119.75

29-09-2026 10:18

Ô tô con

6.3.a.Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h

683

68H-002.91

29-09-2026 10:24

Ô tô tải tự đổ

6.3.a.Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h

684

68AC-528.38

29-09-2026 10:28

Mô tô hai bánh từ 50-175cm3

6.9.b.Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông

685

68E-003.43

29-09-2026 10:37

Ô tô con

6.5.đ.Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 10 km/h đến 20 km/h

686

68AC-614.01

29-09-2026 10:39

Xe máy điện

7.7.c.Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông

687

68A-652.12

29-09-2026 10:41

Ô tô con

6.3.a.Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h

688

68X1-150.66

29-09-2026 10:45

Mô tô hai bánh từ 50-175cm3

7.7.c.Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông

689

51D-573.36

29-09-2026 10:51

Ô tô tải pickup cabin kép

6.3.a.Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h

690

68A-599.92

29-09-2026 10:57

Ô tô con

6.5.đ.Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 10 km/h đến 20 km/h

691

68AB-115.28

29-09-2026 10:58

Mô tô hai bánh từ 50-175cm3

7.7.c.Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông

692

68H-125.77

29-09-2026 11:04

Ô tô con

6.5.đ.Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 10 km/h đến 20 km/h

693

68S1-815.03

29-09-2026 11:06

Mô tô hai bánh từ 50-175cm3

7.4.a.Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 10 km/h đến 20 km/h

694

68BA-090.17

29-09-2026 11:11

Mô tô hai bánh từ 50-175cm3

7.4.a.Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 10 km/h đến 20 km/h

695

68AB-191.57

29-09-2026 11:21

Mô tô hai bánh từ 50-175cm3

7.4.a.Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 10 km/h đến 20 km/h

696

68X1-279.83

29-09-2026 11:21

Mô tô hai bánh từ 50-175cm3

7.2.b.Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h

697

88A-776.07

29-09-2026 11:23

Ô tô con

6.9.b.Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông

698

68A-705.84

29-09-2026 11:26

Ô tô con

6.3.a.Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h

699

68X1-339.72

29-09-2026 11:26

Mô tô hai bánh từ 50-175cm3

7.4.a.Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 10 km/h đến 20 km/h

700

68S1-522.50

29-09-2026 11:28

Mô tô hai bánh từ 50-175cm3

7.2.b.Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h

701

68C1-568.48

29-09-2026 11:29

Mô tô hai bánh từ 50-175cm3

7.2.b.Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h

702

67B1-725.85

29-09-2026 11:35

Mô tô hai bánh từ 50-175cm3

7.4.a.Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 10 km/h đến 20 km/h

703

69F1-549.80

29-09-2026 11:35

Mô tô hai bánh từ 50-175cm3

7.2.b.Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h

704

68A-652.09

29-09-2026 11:45

Ô tô con

6.5.đ.Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 10 km/h đến 20 km/h

705

68A-113.87

29-09-2026 11:46

Ô tô con

6.5.đ.Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 10 km/h đến 20 km/h

706

68BA-081.22

29-09-2026 11:46

Mô tô hai bánh từ 50-175cm3

7.4.a.Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 10 km/h đến 20 km/h

707

68S1-739.43

29-09-2026 11:54

Mô tô hai bánh từ 50-175cm3

7.4.a.Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 10 km/h đến 20 km/h

708

50X1-132.86

29-09-2026 12:03

Mô tô hai bánh từ 50-175cm3

7.2.b.Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h

709

68X1-546.63

29-09-2026 12:08

Mô tô hai bánh từ 50-175cm3

7.7.c.Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông

710

68AB-954.39

29-09-2026 12:13

Mô tô hai bánh từ 50-175cm3

7.4.a.Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 10 km/h đến 20 km/h

711

68NA-162.86

29-09-2026 12:13

Mô tô hai bánh từ 50-175cm3

7.7.c.Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông

712

68T1-540.65

29-09-2026 12:14

Mô tô hai bánh từ 50-175cm3

7.2.b.Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h

713

59C3-119.45

29-09-2026 12:21

Mô tô hai bánh từ 50-175cm3

7.2.b.Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h

714

68AB-144.78

29-09-2026 12:30

Mô tô hai bánh từ 50-175cm3

7.7.c.Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông

715

68B-023.48

29-09-2026 12:31

Ô tô con

6.5.đ.Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 10 km/h đến 20 km/h

716

68B1-225.22

29-09-2026 12:31

Mô tô hai bánh từ 50-175cm3

7.4.a.Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 10 km/h đến 20 km/h

717

67M1-510.98

29-09-2026 12:35

Mô tô hai bánh từ 50-175cm3

7.2.b.Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h

718

68AA-272.54

29-09-2026 12:37

Mô tô hai bánh từ 50-175cm3

7.7.c.Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông

719

59C3-119.45

29-09-2026 12:39

Mô tô hai bánh từ 50-175cm3

7.4.a.Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 10 km/h đến 20 km/h

720

68AB-144.78

29-09-2026 12:44

Mô tô hai bánh từ 50-175cm3

7.4.a.Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 10 km/h đến 20 km/h

721

68X1-161.68

29-09-2026 12:44

Mô tô hai bánh từ 50-175cm3

7.2.b.Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h

722

68A-097.59

29-09-2026 12:47

Ô tô con

6.3.a.Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h

723

68N1-231.38

29-09-2026 12:48

Mô tô hai bánh từ 50-175cm3

7.4.a.Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 10 km/h đến 20 km/h

724

68S1-796.97

29-09-2026 12:48

Mô tô hai bánh từ 50-175cm3

7.7.c.Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông

725

68AB-064.77

29-09-2026 12:50

Mô tô hai bánh từ 50-175cm3

7.2.b.Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h

726

68AA-259.04

29-09-2026 12:56

Mô tô hai bánh từ 50-175cm3

7.4.a.Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 10 km/h đến 20 km/h

727

67L1-220.30

29-09-2026 12:57

Mô tô hai bánh từ 50-175cm3

7.7.c.Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông

728

68D1-734.47

29-09-2026 13:12

Mô tô hai bánh từ 50-175cm3

7.4.a.Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 10 km/h đến 20 km/h

729

59X2-004.68

29-09-2026 13:14

Mô tô hai bánh từ 50-175cm3

7.4.a.Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 10 km/h đến 20 km/h

730

68AA-339.65

29-09-2026 13:17

Mô tô hai bánh từ 50-175cm3

7.4.a.Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 10 km/h đến 20 km/h

731

68S1-547.78

29-09-2026 13:22

Mô tô hai bánh từ 50-175cm3

7.4.a.Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 10 km/h đến 20 km/h

732

68T1-472.93

29-09-2026 13:25

Mô tô hai bánh từ 50-175cm3

7.7.c.Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông

733

68AB-091.63

29-09-2026 13:26

Mô tô hai bánh từ 50-175cm3

7.7.c.Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông

734

68AB-737.73

29-09-2026 13:27

Mô tô hai bánh từ 50-175cm3

7.2.b.Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h

735

68C1-393.33

29-09-2026 13:32

Mô tô hai bánh từ 50-175cm3

7.7.c.Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông

736

68X1-470.88

29-09-2026 13:33

Mô tô hai bánh từ 50-175cm3

7.2.b.Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h

737

68D1-644.66

29-09-2026 13:44

Mô tô hai bánh từ 50-175cm3

7.2.b.Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h

738

68S1-738.44

29-09-2026 13:49

Mô tô hai bánh từ 50-175cm3

7.7.c.Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông

739

68X1-361.77

29-09-2026 13:52

Mô tô hai bánh từ 50-175cm3

7.2.b.Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h

740

68C1-161.12

29-09-2026 13:53

Mô tô hai bánh từ 50-175cm3

7.7.c.Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông

741

67H6-9923

29-09-2026 13:57

Mô tô hai bánh từ 50-175cm3

7.7.c.Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông

742

68X1-585.00

29-09-2026 13:58

Mô tô hai bánh từ 50-175cm3

7.7.c.Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông

743

68AB-736.58

29-09-2026 13:59

Mô tô hai bánh từ 50-175cm3

7.8.a.Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định trên 20 km/h

744

68X1-345.23

29-09-2026 14:14

Mô tô hai bánh từ 50-175cm3

7.7.c.Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông

745

68X1-039.79

29-09-2026 14:15

Mô tô hai bánh từ 50-175cm3

7.7.c.Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông

746

68AA-340.21

29-09-2026 14:24

Mô tô hai bánh từ 50-175cm3

7.7.c.Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông

747

68X1-589.94

29-09-2026 14:24

Mô tô hai bánh từ 50-175cm3

7.7.c.Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông

748

59Y3-175.32

29-09-2026 14:26

Mô tô hai bánh từ 50-175cm3

7.7.c.Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông

749

68T1-472.93

29-09-2026 14:28

Mô tô hai bánh từ 50-175cm3

7.7.c.Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông

750

67AA-276.47

29-09-2026 14:31

Mô tô hai bánh từ 50-175cm3

7.7.c.Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông

751

68D1-792.91

29-09-2026 14:40

Mô tô hai bánh từ 50-175cm3

7.7.c.Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông

752

68AB-071.96

29-09-2026 14:43

Mô tô hai bánh từ 50-175cm3

7.7.c.Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông

753

68C-139.78

29-09-2026 14:46

Ô tô tải

6.5.đ.Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 10 km/h đến 20 km/h

754

68AC-535.10

29-09-2026 15:00

Mô tô hai bánh từ 50-175cm3

7.7.c.Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông

755

68AB-144.03

29-09-2026 15:01

Mô tô hai bánh từ 50-175cm3

7.7.c.Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông

756

68AC-209.03

29-09-2026 15:03

Mô tô điện

7.2.b.Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h

757

68C1-520.02

29-09-2026 15:05

Mô tô hai bánh từ 50-175cm3

7.7.c.Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông

758

68D1-507.29

29-09-2026 15:05

Mô tô hai bánh từ 50-175cm3

7.2.b.Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h

759

68P1-2472

29-09-2026 15:06

Mô tô hai bánh từ 50-175cm3

7.4.a.Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 10 km/h đến 20 km/h

760

68S1-473.47

29-09-2026 15:29

Mô tô hai bánh từ 50-175cm3

7.7.c.Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông

761

68AC-313.98

29-09-2026 15:35

Mô tô hai bánh dưới 50cm3

7.7.c.Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông

762

68A-234.35

29-09-2026 15:36

Ô tô con

6.5.đ.Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 10 km/h đến 20 km/h

763

68E1-073.38

29-09-2026 15:42

Mô tô hai bánh từ 50-175cm3

7.4.a.Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 10 km/h đến 20 km/h

764

68A-557.04

29-09-2026 15:43

Ô tô con

6.3.a.Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h

765

68S1-068.35

29-09-2026 15:48

Mô tô hai bánh từ 50-175cm3

7.2.b.Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h

766

68A-144.81

29-09-2026 15:51

Ô tô con

6.9.b.Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông

767

66K6-0367

29-09-2026 16:03

Mô tô hai bánh từ 50-175cm3

7.2.b.Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h

768

68X1-514.51

29-09-2026 16:05

Mô tô hai bánh từ 50-175cm3

7.2.b.Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h

769

68AA-888.37

29-09-2026 16:11

Mô tô hai bánh từ 50-175cm3

7.2.b.Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h

770

68X1-535.40

29-09-2026 16:33

Mô tô hai bánh từ 50-175cm3

7.8.a.Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định trên 20 km/h

771

68AB-255.10

29-09-2026 17:36

Mô tô hai bánh từ 50-175cm3

7.2.b.Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h

772

68A-167.86

30-09-2026 06:42

Ô tô con

6.5.đ.Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 10 km/h đến 20 km/h

773

68A-729.26

30-09-2026 06:56

Ô tô con

6.5.đ.Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 10 km/h đến 20 km/h

774

68A-680.74

30-09-2026 07:03

Ô tô tải pickup cabin kép

6.5.đ.Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 10 km/h đến 20 km/h

775

67M1-018.43

30-09-2026 07:06

Mô tô hai bánh từ 50-175cm3

7.7.c.Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông

776

65A-096.88

30-09-2026 07:24

Ô tô con

6.3.a.Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h

777

68A-235.64

30-09-2026 07:25

Ô tô con

6.3.a.Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h

778

68A-283.85

30-09-2026 07:27

Ô tô con

6.3.a.Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h

779

83A-133.93

30-09-2026 07:35

Ô tô con

6.3.a.Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h

780

66A-417.60

30-09-2026 07:47

Ô tô tải

6.3.a.Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h

781

65A-560.14

30-09-2026 07:58

Ô tô con

6.5.đ.Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 10 km/h đến 20 km/h

782

65K1-471.74

30-09-2026 08:12

Mô tô hai bánh từ 50-175cm3

7.7.c.Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông

783

68A-152.45

30-09-2026 08:26

Ô tô con

6.3.a.Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h

784

68A-310.16

30-09-2026 08:26

Ô tô con

6.5.đ.Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 10 km/h đến 20 km/h

785

68A-222.92

30-09-2026 08:27

Ô tô con

6.5.đ.Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 10 km/h đến 20 km/h

786

65A-229.69

30-09-2026 08:28

Ô tô con tập lái

6.5.đ.Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 10 km/h đến 20 km/h

787

67A-024.83

30-09-2026 08:30

Ô tô con

6.3.a.Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h

788

95A-123.45

30-09-2026 09:02

Ô tô con

6.5.đ.Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 10 km/h đến 20 km/h

789

68A-358.97

30-09-2026 09:08

Ô tô tải bảo ôn

6.3.a.Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h

790

51L-481.09

30-09-2026 09:21

Ô tô con

6.9.b.Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông

791

69A-321.38

30-09-2026 09:24

Ô tô con

6.5.đ.Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 10 km/h đến 20 km/h

792

68A-277.81

30-09-2026 09:33

Ô tô con

6.5.đ.Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 10 km/h đến 20 km/h

793

68A-297.50

30-09-2026 10:37

Ô tô con

6.5.đ.Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 10 km/h đến 20 km/h

794

65H-073.87

30-09-2026 10:47

Ô tô con

6.3.a.Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h

795

60H-425.58

30-09-2026 10:58

Ô tô con

6.5.đ.Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 10 km/h đến 20 km/h

796

68A-073.21

30-09-2026 11:11

Ô tô con

6.5.đ.Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 10 km/h đến 20 km/h

797

65A-622.45

30-09-2026 11:20

Ô tô con

6.3.a.Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h

798

68H-034.46

30-09-2026 11:42

Ô tô con

6.3.a.Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h

799

83A-133.93

30-09-2026 11:53

Ô tô con

6.5.đ.Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 10 km/h đến 20 km/h

800

68A-672.43

30-09-2026 12:23

Ô tô con

6.5.đ.Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 10 km/h đến 20 km/h

801

95A-186.22

30-09-2026 12:39

Ô tô tải thùng

6.5.đ.Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 10 km/h đến 20 km/h

802

68A-270.92

30-09-2026 12:41

Ô tô con

6.5.đ.Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 10 km/h đến 20 km/h

803

65A-463.15

30-09-2026 12:53

Ô tô con

6.3.a.Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h

804

94A-168.35

30-09-2026 12:59

Ô tô con

6.5.đ.Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 10 km/h đến 20 km/h

805

67A-091.41

30-09-2026 13:08

Ô tô con

6.3.a.Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h

806

65A-687.43

30-09-2026 13:14

Ô tô con

6.3.a.Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h

807

68A-457.98

30-09-2026 13:21

Ô tô con

6.3.a.Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h

808

95A-003.89

30-09-2026 13:35

Ô tô con

6.3.a.Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h

809

68C-116.18

30-09-2026 13:55

Ô tô con

6.3.a.Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h

810

65B2-065.39

30-09-2026 14:09

Mô tô hai bánh từ 50-175cm3

7.4.a.Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 10 km/h đến 20 km/h

811

68A-277.91

30-09-2026 14:09

Ô tô con

6.5.đ.Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 10 km/h đến 20 km/h

812

65A-057.11

30-09-2026 14:17

Ô tô con

6.3.a.Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h

813

95A-118.92

30-09-2026 14:46

Ô tô con

6.5.đ.Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 10 km/h đến 20 km/h

814

65A-711.42

30-09-2026 14:50

Ô tô con

6.3.a.Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h

815

68A-336.94

30-09-2026 15:11

Ô tô con

6.5.đ.Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 10 km/h đến 20 km/h

816

51K-630.94

30-09-2026 15:14

Ô tô con

6.5.đ.Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 10 km/h đến 20 km/h

817

68H-043.00

30-09-2026 15:26

Ô tô con

6.6.a.Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định trên 20 km/h đến 35 km/h

818

51F-815.49

30-09-2026 15:35

Ô tô con

6.3.a.Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h

819

68A- 34527

30-09-2026 15:36

Ô tô con

6.5.đ.Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 10 km/h đến 20 km/h

820

68A-516.14

30-09-2026 15:40

Ô tô con

6.3.a.Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h

821

71A-190.96

30-09-2026 15:46

Ô tô con

6.3.a.Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h

822

67A-215.46

30-09-2026 15:47

Ô tô con

6.3.a.Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h

823

65C-168.06

30-09-2026 15:52

Ô tô tải pickup cabin kép

6.6.a.Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định trên 20 km/h đến 35 km/h

824

68A-359.81

30-09-2026 15:52

Ô tô con

6.3.a.Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h

825

68C-143.26

30-09-2026 16:08

Ô tô tải pickup cabin kép

6.3.a.Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h

826

67B1-689.98

30-09-2026 16:22

Mô tô hai bánh từ 50-175cm3

7.7.c.Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông

827

95A-134.58

30-09-2026 16:22

Ô tô con

6.5.đ.Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 10 km/h đến 20 km/h

828

68A-082.64

30-09-2026 16:28

Ô tô con

6.3.a.Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h

829

68A-302.56

30-09-2026 16:32

Ô tô con

6.5.đ.Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 10 km/h đến 20 km/h

830

65A-742.54

30-09-2026 17:02

Ô tô con

6.5.đ.Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 10 km/h đến 20 km/hNgười dân được khuyến cáo thường xuyên theo dõi thông tin từ các kênh chính thức, chủ động tra cứu vi phạm và thực hiện thủ tục xử lý theo hướng dẫn của cơ quan chức năng.

Theo Nghị định 168/2024/NĐ-CP, mức phạt đối với hành vi chạy quá tốc độ được quy định tùy theo loại phương tiện và mức độ vi phạm. Cụ thể, người điều khiển ô tô chạy quá tốc độ từ 5 đến dưới 10 km/h bị phạt từ 800.000 đồng đến 1 triệu đồng; vượt từ 10 đến 20 km/h bị phạt từ 4 đến 6 triệu đồng và trừ 2 điểm giấy phép lái xe. Trường hợp vượt từ trên 20 đến 35 km/h, mức phạt là 6-8 triệu đồng và trừ 4 điểm giấy phép lái xe; vượt trên 35 km/h bị phạt từ 12 đến 14 triệu đồng và trừ 6 điểm giấy phép lái xe.

Nếu điều khiển ô tô chạy quá tốc độ quy định gây tai nạn giao thông, người vi phạm có thể bị phạt từ 20 đến 22 triệu đồng và trừ 10 điểm giấy phép lái xe.

Đối với xe máy, hành vi chạy quá tốc độ từ 5 đến dưới 10 km/h bị phạt từ 400.000 đến 600.000 đồng; vượt từ 10 đến 20 km/h bị phạt từ 800.000 đồng đến 1 triệu đồng; vượt trên 20 km/h bị phạt từ 6 đến 8 triệu đồng.

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nghị định 168

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