Công an đề nghị 1.406 chủ phương tiện mang biển kiểm soát sau khẩn trương nộp phạt nguội theo Nghị định 168

STT Biển số Thời gian vi phạm Loại phương tiện Hành vi vi phạm

1 59P1-287.08 16-09-2026 06:05 Mô tô hai bánh từ 50-175cm3 7.7.c.Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông

2 68H-153.22 16-09-2026 06:12 Ô tô con 6.9.b.Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông

3 68C-179.79 16-09-2026 06:43 Ô tô con 6.5.đ.Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 10 km/h đến 20 km/h

4 74K4-6789 16-09-2026 07:11 Mô tô hai bánh từ 50-175cm3 6.9.b.Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông

5 68A-748.05 16-09-2026 07:59 Ô tô con 6.5.đ.Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 10 km/h đến 20 km/h

6 68A-490.77 16-09-2026 08:34 Ô tô tải thùng 6.5.đ.Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 10 km/h đến 20 km/h

7 68A-748.08 16-09-2026 08:44 Ô tô con 6.5.đ.Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 10 km/h đến 20 km/h

8 67D2-098.95 16-09-2026 09:14 Mô tô hai bánh từ 50-175cm3 7.7.c.Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông

9 61K-198.94 16-09-2026 09:18 Ô tô con 6.3.a.Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h

10 51M-026.62 16-09-2026 09:40 Ô tô con 6.5.đ.Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 10 km/h đến 20 km/h

11 64E1-401.39 16-09-2026 09:41 Mô tô hai bánh từ 50-175cm3 7.7.c.Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông

12 67B2-635.18 16-09-2026 09:55 Mô tô hai bánh từ 50-175cm3 7.7.c.Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông

13 68H-155.05 16-09-2026 10:30 Ô tô con 6.9.b.Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông

14 68A-187.18 16-09-2026 10:59 Ô tô con 6.5.đ.Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 10 km/h đến 20 km/h

15 66M1-8509 16-09-2026 11:14 Mô tô hai bánh từ 50-175cm3 7.7.c.Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông

16 68A-610.30 16-09-2026 12:35 Ô tô con 6.5.đ.Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 10 km/h đến 20 km/h

17 68P1-173.15 16-09-2026 12:39 Mô tô hai bánh từ 50-175cm3 6.9.b.Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông

18 68A-341.24 16-09-2026 12:55 Ô tô con 6.5.đ.Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 10 km/h đến 20 km/h

19 68D-001.39 16-09-2026 13:08 Ô tô con 6.5.đ.Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 10 km/h đến 20 km/h

20 68A-153.74 16-09-2026 13:41 Ô tô con 6.5.đ.Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 10 km/h đến 20 km/h

21 65B1-057.12 16-09-2026 13:55 Mô tô hai bánh từ 50-175cm3 6.9.b.Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông

22 68P1-759.10 16-09-2026 14:31 Mô tô hai bánh từ 50-175cm3 6.9.b.Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông

23 94A-161.57 16-09-2026 14:38 Ô tô con 6.9.b.Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông

24 68A-081.67 16-09-2026 14:39 Ô tô con 6.5.đ.Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 10 km/h đến 20 km/h

25 68B1-490.33 16-09-2026 14:48 Mô tô hai bánh từ 50-175cm3 6.9.b.Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông

26 69D-001.25 16-09-2026 15:00 Ô tô tải pickup cabin kép 6.5.đ.Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 10 km/h đến 20 km/h

27 65E1-619.06 16-09-2026 15:20 Mô tô hai bánh từ 50-175cm3 6.9.b.Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông

28 68P1-771.70 16-09-2026 15:36 Mô tô hai bánh từ 50-175cm3 6.9.b.Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông

29 68A-674.61 16-09-2026 16:22 Ô tô con 6.5.đ.Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 10 km/h đến 20 km/h

30 68A-748.18 16-09-2026 17:12 Ô tô con 6.5.đ.Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 10 km/h đến 20 km/h

31 68A-022.03 16-09-2026 17:17 Ô tô con 6.9.b.Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông

32 68C1-280.84 16-09-2026 17:21 Mô tô hai bánh từ 50-175cm3 6.9.b.Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông

33 68P1-092.03 16-09-2026 17:28 Mô tô hai bánh từ 50-175cm3 6.9.b.Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông

34 68C-089.22 16-09-2026 17:34 Ô tô tải tự đổ 6.5.đ.Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 10 km/h đến 20 km/h

35 67M1-495.82 16-09-2026 17:36 Mô tô hai bánh từ 50-175cm3 6.9.b.Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông

36 63V7-4487 16-09-2026 17:40 Mô tô hai bánh từ 50-175cm3 6.9.b.Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông

37 67M4-0613 16-09-2026 18:50 Mô tô hai bánh từ 50-175cm3 7.7.c.Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông

38 67D2-242.34 16-09-2026 22:55 Mô tô hai bánh từ 50-175cm3 7.4.a.Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 10 km/h đến 20 km/h

39 66S1-307.73 17-09-2026 03:07 Mô tô hai bánh từ 50-175cm3 7.4.a.Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 10 km/h đến 20 km/h

40 66AA-016.32 17-09-2026 06:33 Mô tô hai bánh từ 50-175cm3 7.7.c.Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông

41 68X1-368.09 17-09-2026 06:41 Mô tô hai bánh từ 50-175cm3 7.7.c.Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông

42 68P1-043.45 17-09-2026 06:52 Mô tô hai bánh từ 50-175cm3 6.9.b.Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông

43 68G1-427.27 17-09-2026 06:59 Mô tô hai bánh từ 50-175cm3 7.7.c.Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông

44 68T1-593.67 17-09-2026 07:04 Mô tô hai bánh từ 50-175cm3 7.7.c.Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông

45 68S1-272.33 17-09-2026 07:11 Mô tô hai bánh từ 50-175cm3 7.7.c.Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông

46 68C1-367.47 17-09-2026 07:14 Mô tô hai bánh từ 50-175cm3 7.7.c.Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông

47 68X1-597.80 17-09-2026 08:05 Mô tô hai bánh từ 50-175cm3 7.7.c.Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông

48 65L-2782 17-09-2026 08:08 Ô tô con 6.9.b.Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông

49 68S1-691.99 17-09-2026 08:08 Mô tô hai bánh từ 50-175cm3 7.7.c.Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông

50 68B1-416.33 17-09-2026 08:12 Mô tô hai bánh từ 50-175cm3 7.7.c.Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông

51 68AB-766.35 17-09-2026 08:20 Mô tô hai bánh dưới 50cm3 7.7.c.Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông

52 59E1-457.99 17-09-2026 08:23 Mô tô hai bánh từ 50-175cm3 7.4.a.Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 10 km/h đến 20 km/h

53 65C1-092.26 17-09-2026 08:32 Mô tô hai bánh từ 50-175cm3 7.7.c.Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông

54 68X1-377.01 17-09-2026 09:05 Mô tô hai bánh từ 50-175cm3 7.7.c.Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông

55 48B1-227.57 17-09-2026 09:21 Mô tô hai bánh từ 50-175cm3 7.7.c.Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông

56 43A-712.08 17-09-2026 09:33 Ô tô con 6.5.đ.Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 10 km/h đến 20 km/h

57 68AB-745.03 17-09-2026 09:36 Mô tô hai bánh từ 50-175cm3 7.7.c.Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông

58 67K2-002.15 17-09-2026 09:44 Mô tô hai bánh từ 50-175cm3 7.7.c.Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông

59 68H-052.09 17-09-2026 09:53 Ô tô con 6.3.a.Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h

60 68H-119.62 17-09-2026 09:57 Ô tô con 6.5.đ.Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 10 km/h đến 20 km/h

61 50H-551.79 17-09-2026 09:59 Ô tô khách 6.3.a.Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h

62 83H-016.84 17-09-2026 09:59 Ô tô con 6.5.đ.Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 10 km/h đến 20 km/h

63 68H-059.61 17-09-2026 10:02 Ô tô con 6.3.a.Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h

64 68X1-462.06 17-09-2026 10:04 Mô tô hai bánh từ 50-175cm3 7.7.c.Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông

65 68A-098.53 17-09-2026 10:06 Ô tô con 6.5.đ.Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 10 km/h đến 20 km/h

66 50E-219.29 17-09-2026 10:17 Ô tô khách 6.6.a.Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định trên 20 km/h đến 35 km/h

67 68C1-600.89 17-09-2026 10:17 Mô tô hai bánh từ 50-175cm3 7.7.c.Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông

68 68T1-443.52 17-09-2026 10:20 Mô tô hai bánh từ 50-175cm3 7.7.c.Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông

69 68H-076.44 17-09-2026 10:23 Ô tô con 6.5.đ.Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 10 km/h đến 20 km/h

70 36F-000.56 17-09-2026 10:25 Ô tô khách 6.3.a.Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h

71 68AC-143.58 17-09-2026 10:27 Mô tô điện 7.7.c.Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông

72 68H-077.28 17-09-2026 10:27 Ô tô con 6.5.đ.Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 10 km/h đến 20 km/h

73 68A-677.47 17-09-2026 10:29 Ô tô chở rác 6.3.a.Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h

74 68G1-607.45 17-09-2026 10:35 Mô tô hai bánh từ 50-175cm3 7.7.c.Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông

75 68G1-844.30 17-09-2026 10:42 Mô tô hai bánh từ 50-175cm3 7.7.c.Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông

76 68AB-127.72 17-09-2026 10:46 Mô tô hai bánh từ 50-175cm3 7.7.c.Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông

77 68E1-340.70 17-09-2026 10:49 Mô tô hai bánh từ 50-175cm3 7.7.c.Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông

78 68AA-797.29 17-09-2026 10:53 Mô tô hai bánh từ 50-175cm3 7.7.c.Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông

79 68AB-748.38 17-09-2026 10:53 Mô tô hai bánh từ 50-175cm3 7.7.c.Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông

80 68AA-561.52 17-09-2026 11:05 Mô tô hai bánh từ 50-175cm3 7.7.c.Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông

81 68A-379.39 17-09-2026 11:06 Ô tô con 6.9.b.Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông

82 68AA-129.42 17-09-2026 11:07 Mô tô hai bánh từ 50-175cm3 7.7.c.Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông

83 68AC-450.84 17-09-2026 11:11 Mô tô hai bánh từ 50-175cm3 7.7.c.Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông

84 68T1-664.03 17-09-2026 11:18 Mô tô hai bánh từ 50-175cm3 7.7.c.Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông

85 68AC-865.08 17-09-2026 11:57 Mô tô hai bánh dưới 50cm3 6.9.b.Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông

86 68AC-614.01 17-09-2026 12:00 Xe máy điện 7.7.c.Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông

87 68AA-058.61 17-09-2026 12:05 Mô tô hai bánh dưới 50cm3 7.7.c.Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông

88 68S1-764.98 17-09-2026 12:47 Mô tô hai bánh từ 50-175cm3 7.7.c.Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông

89 68H1-041.31 17-09-2026 12:49 Mô tô hai bánh từ 50-175cm3 7.7.c.Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông

90 51H-116.33 17-09-2026 12:57 Ô tô con 6.5.đ.Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 10 km/h đến 20 km/h

91 68S1-126.01 17-09-2026 13:10 Mô tô hai bánh từ 50-175cm3 7.7.c.Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông

92 68X1-474.96 17-09-2026 13:16 Mô tô hai bánh từ 50-175cm3 7.7.c.Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông

93 68AC-324.64 17-09-2026 13:41 Mô tô hai bánh từ 50-175cm3 7.7.c.Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông

94 68AB-144.78 17-09-2026 14:00 Mô tô hai bánh từ 50-175cm3 7.7.c.Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông

95 68A-438.85 17-09-2026 14:10 Ô tô con 6.9.b.Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông

96 68C1-191.48 17-09-2026 14:10 Mô tô hai bánh từ 50-175cm3 7.2.i.Chở người ngồi trên xe không đội “mũ bảo hiểm cho người đi mô tô, xe máy”; 7.7.c.Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông; 7.2.h.Không đội “mũ bảo hiểm cho người đi mô tô, xe máy” khi điều khiển xe tham gia giao thông trên đường bộ

97 68A-251.46 17-09-2026 14:25 Ô tô con 6.9.b.Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông

98 68X1-664.21 17-09-2026 14:32 Mô tô hai bánh từ 50-175cm3 7.7.c.Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông

99 68M1-304.45 17-09-2026 14:43 Mô tô hai bánh từ 50-175cm3 6.9.b.Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông

100 68X1-238.63 17-09-2026 14:44 Mô tô hai bánh từ 50-175cm3 7.7.c.Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông

101 68X1-206.95 17-09-2026 14:45 Mô tô hai bánh từ 50-175cm3 7.7.c.Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông

102 68X1-220.82 17-09-2026 14:58 Mô tô hai bánh từ 50-175cm3 7.7.c.Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông

103 67B2-662.28 17-09-2026 15:00 Mô tô hai bánh từ 50-175cm3 7.7.c.Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông

104 68X1-664.80 17-09-2026 15:06 Mô tô hai bánh từ 50-175cm3 7.7.c.Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông

105 68C1-347.17 17-09-2026 15:07 Mô tô hai bánh từ 50-175cm3 7.7.c.Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông

106 68D1-740.98 17-09-2026 15:20 Mô tô hai bánh từ 50-175cm3 7.7.c.Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông

107 67B2-034.79 17-09-2026 15:28 Mô tô hai bánh từ 50-175cm3 7.7.c.Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông

108 60H-205.20 17-09-2026 15:29 Ô tô con 6.5.đ.Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 10 km/h đến 20 km/h

109 68EA-050.53 17-09-2026 15:41 Mô tô hai bánh từ 50-175cm3 7.7.c.Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông

110 67D1-919.27 17-09-2026 15:44 Mô tô hai bánh từ 50-175cm3 7.2.b.Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h

111 68D1-342.86 17-09-2026 15:47 Mô tô hai bánh từ 50-175cm3 7.7.c.Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông

112 59Z1-116.13 17-09-2026 15:56 Mô tô hai bánh từ 50-175cm3 7.7.c.Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông

113 68A-307.86 17-09-2026 15:59 Ô tô con 6.5.đ.Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 10 km/h đến 20 km/h

114 68E1-391.75 17-09-2026 16:11 Mô tô hai bánh từ 50-175cm3 7.7.c.Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông

115 68X1-660.44 17-09-2026 16:11 Mô tô hai bánh từ 50-175cm3 7.7.c.Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông

116 68AC-483.74 17-09-2026 16:14 Mô tô hai bánh từ 50-175cm3 7.7.c.Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông

117 68AC-758.71 17-09-2026 16:33 Mô tô hai bánh từ 50-175cm3 7.7.c.Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông

118 68KA-049.29 17-09-2026 16:34 Mô tô hai bánh từ 50-175cm3 7.7.c.Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông

119 65F1-104.55 17-09-2026 16:44 Mô tô hai bánh từ 50-175cm3 7.7.c.Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông

120 68A-301.67 17-09-2026 16:45 Ô tô con 6.9.b.Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông

121 68A-299.79 17-09-2026 16:58 Ô tô con 6.9.b.Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông

122 68T1-193.53 17-09-2026 17:10 Mô tô hai bánh từ 50-175cm3 7.7.c.Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông

123 65D-000.54 17-09-2026 17:26 Ô tô tải VAN 6.5.đ.Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 10 km/h đến 20 km/h

124 68A-683.60 17-09-2026 23:24 Ô tô con 6.5.đ.Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 10 km/h đến 20 km/h

125 68S1-602.48 18-09-2026 06:32 Mô tô hai bánh từ 50-175cm3 7.7.c.Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông

126 68C1-322.37 18-09-2026 06:57 Mô tô hai bánh từ 50-175cm3 7.7.c.Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông

127 68B1-186.50 18-09-2026 07:02 Mô tô hai bánh từ 50-175cm3 7.7.c.Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông

128 68S1-507.62 18-09-2026 07:02 Mô tô hai bánh từ 50-175cm3 7.7.c.Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông

129 68AB-064.15 18-09-2026 07:05 Mô tô hai bánh dưới 50cm3 7.7.c.Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông

130 67D2-191.99 18-09-2026 07:09 Mô tô hai bánh từ 50-175cm3 7.2.b.Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h

131 65E1-221.39 18-09-2026 07:33 Mô tô hai bánh từ 50-175cm3 7.7.c.Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông

132 67AK-030.80 18-09-2026 07:34 Mô tô hai bánh dưới 50cm3 7.7.c.Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông

133 68X1-555.86 18-09-2026 07:45 Mô tô hai bánh từ 50-175cm3 7.7.c.Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông

134 68X1-577.29 18-09-2026 07:52 Mô tô hai bánh từ 50-175cm3 7.7.c.Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông

135 68C1-600.89 18-09-2026 07:59 Mô tô hai bánh từ 50-175cm3 7.7.c.Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông

136 68X1-441.99 18-09-2026 07:59 Mô tô hai bánh từ 50-175cm3 7.7.c.Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông

137 60V6-4622 18-09-2026 08:08 Mô tô hai bánh từ 50-175cm3 7.7.c.Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông

138 68X1-112.65 18-09-2026 08:08 Mô tô hai bánh từ 50-175cm3 7.7.c.Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông

139 51L-629.50 18-09-2026 08:09 Ô tô con 6.5.đ.Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 10 km/h đến 20 km/h

140 68AB-157.27 18-09-2026 08:10 Mô tô hai bánh từ 50-175cm3 7.7.c.Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông

141 83B10532 18-09-2026 08:20 Mô tô hai bánh từ 50-175cm3 7.7.c.Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông

142 68P1-048.78 18-09-2026 08:30 Mô tô hai bánh từ 50-175cm3 6.9.b.Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông

143 65AA-067.27 18-09-2026 08:46 Mô tô hai bánh dưới 50cm3 7.7.c.Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông

144 68AB-116.29 18-09-2026 08:58 Mô tô hai bánh từ 50-175cm3 7.7.c.Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông

145 68AB-729.49 18-09-2026 09:15 Mô tô hai bánh từ 50-175cm3 7.7.c.Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông

146 68A-108.96 18-09-2026 09:42 Ô tô con 6.9.b.Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông

147 68C-096.16 18-09-2026 09:53 Ô tô tải thùng kín 6.5.đ.Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 10 km/h đến 20 km/h

148 68H-072.52 18-09-2026 10:06 Ô tô khách 6.5.đ.Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 10 km/h đến 20 km/h

149 68S1-710.70 18-09-2026 10:19 Mô tô hai bánh từ 50-175cm3 7.7.c.Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông; 7.2.h.Không đội “mũ bảo hiểm cho người đi mô tô, xe máy” khi điều khiển xe tham gia giao thông trên đường bộ

150 60H-368.02 18-09-2026 10:31 Ô tô con 6.5.đ.Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 10 km/h đến 20 km/h

151 68AB-255.29 18-09-2026 10:37 Mô tô hai bánh từ 50-175cm3 7.7.c.Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông

152 95A-191.15 18-09-2026 10:44 Ô tô con 6.3.a.Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h

153 68D1-659.44 18-09-2026 10:45 Mô tô hai bánh từ 50-175cm3 7.7.c.Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông

154 68M1-308.49 18-09-2026 10:51 Mô tô hai bánh từ 50-175cm3 7.7.c.Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông

155 67E1-284.60 18-09-2026 11:09 Mô tô hai bánh từ 50-175cm3 6.9.b.Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông

156 59C2-707.99 18-09-2026 11:17 Mô tô hai bánh từ 50-175cm3 7.7.c.Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông

157 68P5-3762 18-09-2026 11:18 Mô tô hai bánh từ 50-175cm3 6.9.b.Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông

158 68AA-129.42 18-09-2026 11:24 Mô tô hai bánh từ 50-175cm3 7.2.i.Chở người ngồi trên xe không đội “mũ bảo hiểm cho người đi mô tô, xe máy”; 7.7.c.Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông; 7.2.h.Không đội “mũ bảo hiểm cho người đi mô tô, xe máy” khi điều khiển xe tham gia giao thông trên đường bộ

159 68AA-129.42 18-09-2026 11:26 Mô tô hai bánh từ 50-175cm3 7.2.i.Chở người ngồi trên xe không đội “mũ bảo hiểm cho người đi mô tô, xe máy”; 7.7.c.Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông; 7.2.h.Không đội “mũ bảo hiểm cho người đi mô tô, xe máy” khi điều khiển xe tham gia giao thông trên đường bộ

160 68T1-446.39 18-09-2026 11:38 Mô tô hai bánh từ 50-175cm3 7.7.c.Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông

161 68AA-246.85 18-09-2026 11:45 Mô tô hai bánh từ 50-175cm3 7.7.c.Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông

162 55P8-5057 18-09-2026 12:06 Mô tô hai bánh từ 50-175cm3 7.7.c.Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông

163 68B-023.17 18-09-2026 12:06 Ô tô con 6.9.b.Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông

164 67K2-002.15 18-09-2026 12:11 Mô tô hai bánh từ 50-175cm3 7.7.c.Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông

165 68AA-681.95 18-09-2026 12:13 Mô tô hai bánh từ 50-175cm3 7.7.c.Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông

166 68AB-175.38 18-09-2026 12:24 Mô tô hai bánh từ 50-175cm3 7.7.c.Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông

167 68AB-729.65 18-09-2026 12:30 Mô tô hai bánh từ 50-175cm3 7.7.c.Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông

168 68AA-015.69 18-09-2026 13:02 Mô tô hai bánh dưới 50cm3 7.7.c.Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông

169 68AA-126.61 18-09-2026 13:06 Mô tô hai bánh từ 50-175cm3 7.7.c.Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông

170 67C1-102.13 18-09-2026 13:25 Mô tô hai bánh từ 50-175cm3 7.7.c.Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông

171 30G-910.65 18-09-2026 13:34 Ô tô con 6.9.b.Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông

172 67K2-002.15 18-09-2026 13:41 Mô tô hai bánh từ 50-175cm3 7.7.c.Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông

173 67F1-087.53 18-09-2026 13:47 Mô tô hai bánh từ 50-175cm3 7.7.c.Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông

174 68A-059.98 18-09-2026 13:59 Ô tô con 6.9.b.Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông

175 68A-345.32 18-09-2026 13:59 Ô tô con 6.9.b.Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông

176 68C1-772.27 18-09-2026 14:01 Mô tô hai bánh từ 50-175cm3 7.7.c.Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông

177 68AC-113.55 18-09-2026 14:08 Mô tô hai bánh dưới 50cm3 7.2.i.Chở người ngồi trên xe không đội “mũ bảo hiểm cho người đi mô tô, xe máy”; 7.7.c.Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông

178 67L1-313.56 18-09-2026 15:01 Mô tô hai bánh từ 50-175cm3 7.7.c.Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông

179 68AC-324.64 18-09-2026 15:19 Mô tô hai bánh từ 50-175cm3 7.7.c.Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông

180 67C1-834.34 18-09-2026 16:59 Mô tô hai bánh từ 50-175cm3 7.2.b.Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h

181 69AA-376.38 19-09-2026 02:46 Mô tô hai bánh từ 50-175cm3 7.4.a.Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 10 km/h đến 20 km/h

182 67F7-2563 19-09-2026 05:56 Mô tô hai bánh từ 50-175cm3 7.7.c.Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông

183 66S1-402.78 19-09-2026 07:41 Mô tô hai bánh từ 50-175cm3 7.7.c.Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông

184 67N2-2490 19-09-2026 08:38 Mô tô hai bánh từ 50-175cm3 7.7.c.Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông

185 67A-478.40 19-09-2026 09:43 Ô tô con 6.9.b.Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông

186 67V1-0914 19-09-2026 10:16 Mô tô hai bánh từ 50-175cm3 7.7.c.Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông

187 67E1-341.79 19-09-2026 13:39 Mô tô hai bánh từ 50-175cm3 7.7.c.Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông

188 67H9-9449 19-09-2026 14:40 Mô tô hai bánh từ 50-175cm3 7.7.c.Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông

189 68A-687.72 19-09-2026 15:28 Ô tô con 6.5.đ.Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 10 km/h đến 20 km/h

190 68FA-125.61 19-09-2026 15:28 Mô tô hai bánh từ 50-175cm3 7.2.b.Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h

191 66H-054.77 19-09-2026 15:32 Ô tô con 6.3.a.Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h

192 68H-074.32 19-09-2026 15:42 Ô tô con 6.3.a.Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h

193 68H-066.24 19-09-2026 15:48 Ô tô con 6.3.a.Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h

194 68A-207.91 19-09-2026 15:51 Ô tô con 6.5.đ.Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 10 km/h đến 20 km/h

195 68H-129.67 19-09-2026 15:54 Ô tô con 6.5.đ.Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 10 km/h đến 20 km/h

196 88A-639.38 19-09-2026 16:01 Ô tô con 6.5.đ.Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 10 km/h đến 20 km/h

197 68H-083.29 19-09-2026 16:04 Ô tô con 6.5.đ.Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 10 km/h đến 20 km/h

198 68E-014.90 19-09-2026 16:13 Ô tô con 6.6.a.Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định trên 20 km/h đến 35 km/h

199 68T3-8312 19-09-2026 17:16 Mô tô hai bánh từ 50-175cm3 6.9.b.Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông

200 64H-032.07 19-09-2026 21:20 Ô tô con 6.9.b.Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông

201 68A-533.25 20-09-2026 06:04 Ô tô con 6.5.đ.Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 10 km/h đến 20 km/h

202 68A-545.15 20-09-2026 06:11 Ô tô con 6.5.đ.Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 10 km/h đến 20 km/h

203 83V1-186.63 20-09-2026 06:14 Mô tô hai bánh từ 50-175cm3 7.2.b.Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h

204 67AA-291.30 20-09-2026 06:21 Mô tô hai bánh từ 50-175cm3 7.4.a.Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 10 km/h đến 20 km/h

205 68A-332.02 20-09-2026 06:34 Ô tô con 6.5.đ.Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 10 km/h đến 20 km/h

206 66A-463.86 20-09-2026 06:48 Ô tô con 6.5.đ.Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 10 km/h đến 20 km/h

207 68A-395.67 20-09-2026 06:52 Ô tô tải bảo ôn 6.5.đ.Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 10 km/h đến 20 km/h

208 64A-190.84 20-09-2026 07:22 Ô tô con 6.5.đ.Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 10 km/h đến 20 km/h

209 51L-699.65 20-09-2026 07:34 Ô tô con 6.5.đ.Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 10 km/h đến 20 km/h

210 68A-656.87 20-09-2026 07:38 Ô tô con 6.5.đ.Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 10 km/h đến 20 km/h

211 65K1-043.56 20-09-2026 07:47 Mô tô hai bánh từ 50-175cm3 7.7.c.Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông

212 68C-116.18 20-09-2026 08:00 Ô tô con 6.5.đ.Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 10 km/h đến 20 km/h

213 68MA-071.87 20-09-2026 08:15 Mô tô hai bánh từ 50-175cm3 6.9.b.Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông

214 68A-727.57 20-09-2026 08:23 Ô tô con 6.5.đ.Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 10 km/h đến 20 km/h

215 65B2-065.39 20-09-2026 09:00 Mô tô hai bánh từ 50-175cm3 7.7.c.Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông

216 68A-702.28 20-09-2026 09:06 Ô tô con 6.5.đ.Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 10 km/h đến 20 km/h

217 51L-689.93 20-09-2026 09:17 Ô tô con 6.5.đ.Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 10 km/h đến 20 km/h

218 68A-171.57 20-09-2026 09:41 Ô tô con 6.5.đ.Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 10 km/h đến 20 km/h

219 68A-057.36 20-09-2026 10:06 Ô tô con 6.9.b.Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông

220 65A-510.63 20-09-2026 10:23 Ô tô con 6.5.đ.Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 10 km/h đến 20 km/h

221 68A-250.15 20-09-2026 10:33 Ô tô con 6.5.đ.Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 10 km/h đến 20 km/h

222 68H-060.32 20-09-2026 10:33 Ô tô tải có mui 6.5.đ.Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 10 km/h đến 20 km/h

223 68S5-9175 20-09-2026 10:52 Mô tô hai bánh từ 50-175cm3 6.9.b.Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông

224 68A-654.01 20-09-2026 10:59 Ô tô con 6.5.đ.Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 10 km/h đến 20 km/h

225 70A-333.74 20-09-2026 11:04 Ô tô con 6.5.đ.Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 10 km/h đến 20 km/h

226 68A-157.13 20-09-2026 11:13 Ô tô con 6.5.đ.Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 10 km/h đến 20 km/h

227 68D-009.93 20-09-2026 11:24 Ô tô con 6.5.đ.Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 10 km/h đến 20 km/h

228 68A-431.52 20-09-2026 11:50 Ô tô con 6.5.đ.Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 10 km/h đến 20 km/h

229 68A-505.09 20-09-2026 12:15 Ô tô con 6.5.đ.Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 10 km/h đến 20 km/h

230 68A-747.70 20-09-2026 12:29 Ô tô con 6.5.đ.Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 10 km/h đến 20 km/h

231 65A-579.63 20-09-2026 12:50 Ô tô con 6.5.đ.Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 10 km/h đến 20 km/h

232 95A-105.42 20-09-2026 12:50 Ô tô con 6.5.đ.Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 10 km/h đến 20 km/h

233 68A-503.75 20-09-2026 13:05 Ô tô con 6.5.đ.Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 10 km/h đến 20 km/h

234 68A-297.62 20-09-2026 13:10 Ô tô con 6.5.đ.Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 10 km/h đến 20 km/h

235 51L-243.44 20-09-2026 14:02 Ô tô con 6.5.đ.Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 10 km/h đến 20 km/h

236 65A-415.26 20-09-2026 15:05 Ô tô con 6.5.đ.Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 10 km/h đến 20 km/h

237 51K-648.61 20-09-2026 15:14 Ô tô con 6.5.đ.Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 10 km/h đến 20 km/h

238 68A-628.38 20-09-2026 15:20 Ô tô tải có mui 6.5.đ.Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 10 km/h đến 20 km/h

239 69A-005.49 20-09-2026 15:24 Ô tô con 6.5.đ.Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 10 km/h đến 20 km/h

240 62H-047.78 20-09-2026 15:28 Ô tô con 6.5.đ.Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 10 km/h đến 20 km/h

241 68A-606.48 20-09-2026 16:01 Ô tô con 6.5.đ.Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 10 km/h đến 20 km/h

242 95A-105.46 20-09-2026 16:42 Ô tô con 6.5.đ.Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 10 km/h đến 20 km/h

243 68A-394.62 20-09-2026 17:04 Ô tô con 6.5.đ.Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 10 km/h đến 20 km/h

244 68A-304.45 20-09-2026 17:08 Ô tô con 6.5.đ.Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 10 km/h đến 20 km/h

245 68A-196.98 20-09-2026 17:29 Ô tô con 6.5.đ.Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 10 km/h đến 20 km/h

246 65A-415.27 20-09-2026 17:32 Ô tô con 6.5.đ.Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 10 km/h đến 20 km/h

247 68A-170.92 20-09-2026 17:39 Ô tô con 6.5.đ.Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 10 km/h đến 20 km/h

248 68AC-443.12 20-09-2026 21:07 Mô tô hai bánh từ 50-175cm3 7.7.c.Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông

249 59T1-066.63 21-09-2026 06:01 Mô tô hai bánh từ 50-175cm3 7.7.c.Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông

250 68T1-543.62 21-09-2026 06:17 Mô tô hai bánh từ 50-175cm3 7.7.c.Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông

251 68B1-320.88 21-09-2026 06:24 Mô tô hai bánh từ 50-175cm3 7.7.c.Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông

252 71C4-209.20 21-09-2026 06:37 Mô tô hai bánh từ 50-175cm3 7.2.i.Chở người ngồi trên xe không đội “mũ bảo hiểm cho người đi mô tô, xe máy”; 7.7.c.Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông; 7.2.h.Không đội “mũ bảo hiểm cho người đi mô tô, xe máy” khi điều khiển xe tham gia giao thông trên đường bộ

253 94D1-555.64 21-09-2026 06:37 Mô tô hai bánh từ 50-175cm3 7.7.c.Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông

254 68AC-797.39 21-09-2026 06:43 Mô tô hai bánh từ 50-175cm3 7.7.c.Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông

255 68M1-471.77 21-09-2026 06:48 Mô tô hai bánh từ 50-175cm3 7.7.c.Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông

256 68G1-658.36 21-09-2026 06:54 Mô tô hai bánh từ 50-175cm3 7.7.c.Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông

257 68AB-409.30 21-09-2026 06:59 Mô tô hai bánh từ 50-175cm3 7.7.c.Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông

258 68C1-452.94 21-09-2026 07:05 Mô tô hai bánh từ 50-175cm3 7.7.c.Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông

259 68T7-7705 21-09-2026 07:05 Mô tô hai bánh từ 50-175cm3 7.7.c.Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông

260 65HA-105.83 21-09-2026 07:25 Mô tô hai bánh từ 50-175cm3 7.7.c.Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông

261 68X1-111.99 21-09-2026 07:43 Mô tô hai bánh từ 50-175cm3 7.7.c.Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông

262 67K2-002.15 21-09-2026 07:45 Mô tô hai bánh từ 50-175cm3 7.7.c.Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông

263 68X1-051.24 21-09-2026 07:52 Mô tô hai bánh từ 50-175cm3 7.7.c.Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông; 7.2.h.Không đội “mũ bảo hiểm cho người đi mô tô, xe máy” khi điều khiển xe tham gia giao thông trên đường bộ

264 68S1-045.64 21-09-2026 07:56 Mô tô hai bánh từ 50-175cm3 7.7.c.Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông

265 68M6-9471 21-09-2026 08:11 Mô tô hai bánh từ 50-175cm3 7.7.c.Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông

266 68B1-567.06 21-09-2026 08:19 Mô tô hai bánh từ 50-175cm3 7.7.c.Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông

267 68AA-654.21 21-09-2026 08:22 Mô tô hai bánh từ 50-175cm3 7.7.c.Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông

268 68X1-509.46 21-09-2026 08:22 Mô tô hai bánh từ 50-175cm3 7.7.c.Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông

269 68S1-151.13 21-09-2026 08:25 Mô tô hai bánh từ 50-175cm3 7.7.c.Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông

270 68AB-070.74 21-09-2026 08:52 Mô tô hai bánh từ 50-175cm3 7.7.c.Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông

271 48AA-184.94 21-09-2026 09:19 Mô tô hai bánh từ 50-175cm3 7.7.c.Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông; 7.2.h.Không đội “mũ bảo hiểm cho người đi mô tô, xe máy” khi điều khiển xe tham gia giao thông trên đường bộ

272 68X1-151.24 21-09-2026 09:24 Mô tô hai bánh từ 50-175cm3 7.7.c.Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông

273 68D1-612.19 21-09-2026 09:27 Mô tô hai bánh từ 50-175cm3 7.7.c.Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông

274 68X1-560.82 21-09-2026 09:28 Mô tô hai bánh từ 50-175cm3 7.7.c.Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông; 7.2.h.Không đội “mũ bảo hiểm cho người đi mô tô, xe máy” khi điều khiển xe tham gia giao thông trên đường bộ

275 67K2-002.15 21-09-2026 09:29 Mô tô hai bánh từ 50-175cm3 7.7.c.Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông

276 66V1-604.95 21-09-2026 09:35 Mô tô hai bánh từ 50-175cm3 7.7.c.Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông

277 68G1-299.94 21-09-2026 10:04 Mô tô hai bánh từ 50-175cm3 7.7.c.Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông

278 67N5-4181 21-09-2026 10:20 Mô tô hai bánh từ 50-175cm3 7.7.c.Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông

279 68AC-847.07 21-09-2026 10:24 Mô tô hai bánh từ 50-175cm3 7.7.c.Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông

280 68X1-386.91 21-09-2026 10:29 Mô tô hai bánh từ 50-175cm3 7.7.c.Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông

281 68L1-281.18 21-09-2026 10:30 Mô tô hai bánh từ 50-175cm3 7.7.c.Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông

282 68S1-634.64 21-09-2026 10:42 Mô tô hai bánh từ 50-175cm3 7.7.c.Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông

283 68X1-575.43 21-09-2026 11:00 Mô tô hai bánh từ 50-175cm3 7.7.c.Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông

284 71C3-222.29 21-09-2026 11:06 Mô tô hai bánh từ 50-175cm3 7.7.c.Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông

285 68AA-247.13 21-09-2026 11:09 Mô tô hai bánh từ 50-175cm3 7.7.c.Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông

286 68AB-096.23 21-09-2026 11:43 Mô tô hai bánh từ 50-175cm3 7.7.c.Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông

287 67K2-002.15 21-09-2026 11:58 Mô tô hai bánh từ 50-175cm3 7.7.c.Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông

288 68S1-531.53 21-09-2026 12:04 Mô tô hai bánh từ 50-175cm3 7.7.c.Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông

289 68AA-247.64 21-09-2026 12:05 Mô tô hai bánh từ 50-175cm3 7.7.c.Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông

290 68T1-207.27 21-09-2026 12:22 Mô tô hai bánh từ 50-175cm3 7.7.c.Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông

291 68C1-678.11 21-09-2026 12:23 Mô tô hai bánh từ 50-175cm3 7.7.c.Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông

292 68BA-092.56 21-09-2026 12:39 Mô tô hai bánh từ 50-175cm3 7.7.c.Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông

293 68BA-096.28 21-09-2026 12:47 Mô tô hai bánh từ 50-175cm3 7.7.c.Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông

294 68A-222.95 21-09-2026 13:00 Ô tô con 6.9.b.Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông

295 68T2-0610 21-09-2026 13:07 Mô tô hai bánh từ 50-175cm3 6.9.b.Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông

296 68AA-064.15 21-09-2026 13:13 Mô tô hai bánh từ 50-175cm3 7.2.i.Chở người ngồi trên xe không đội “mũ bảo hiểm cho người đi mô tô, xe máy”; 7.7.c.Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông

297 68AC-244.57 21-09-2026 13:13 Mô tô hai bánh từ 50-175cm3 7.7.c.Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông

298 68T1-443.52 21-09-2026 13:18 Mô tô hai bánh từ 50-175cm3 7.7.c.Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông

299 68G1-609.40 21-09-2026 13:25 Mô tô hai bánh từ 50-175cm3 7.7.c.Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông

300 67L1-633.31 21-09-2026 14:03 Mô tô hai bánh từ 50-175cm3 7.7.c.Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông

301 59L3-131.94 21-09-2026 14:57 Mô tô hai bánh từ 50-175cm3 7.7.c.Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông

302 68D1-204.45 21-09-2026 15:10 Mô tô hai bánh từ 50-175cm3 7.7.c.Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông; 7.2.h.Không đội “mũ bảo hiểm cho người đi mô tô, xe máy” khi điều khiển xe tham gia giao thông trên đường bộ

303 68AB-154.04 21-09-2026 15:20 Mô tô hai bánh từ 50-175cm3 7.7.c.Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông

304 36H-143.25 21-09-2026 15:22 Ô tô con 6.3.a.Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h

305 89H-132.35 21-09-2026 15:23 Ô tô con 6.3.a.Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h

306 68AB-029.54 21-09-2026 15:26 Mô tô hai bánh dưới 50cm3 7.7.c.Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông

307 68AB-175.38 21-09-2026 15:28 Mô tô hai bánh từ 50-175cm3 7.7.c.Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông

308 67C1-585.46 21-09-2026 15:30 Mô tô hai bánh từ 50-175cm3 7.7.c.Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông

309 68H-046.23 21-09-2026 15:31 Ô tô con 6.5.đ.Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 10 km/h đến 20 km/h

310 68A-207.91 21-09-2026 15:47 Ô tô con 6.3.a.Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h

311 68A-417.74 21-09-2026 15:50 Ô tô con 6.3.a.Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h

312 68C-180.10 21-09-2026 15:50 Ô tô con 6.6.a.Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định trên 20 km/h đến 35 km/h

313 68C1-313.29 21-09-2026 15:59 Mô tô hai bánh từ 50-175cm3 7.7.c.Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông

314 68S1-675.54 21-09-2026 15:59 Mô tô hai bánh từ 50-175cm3 7.7.c.Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông

315 68C-147.75 21-09-2026 16:00 Ô tô tải thùng kín 6.3.a.Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h

316 68A-339.31 21-09-2026 16:04 Ô tô con 6.5.đ.Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 10 km/h đến 20 km/h

317 68AA-340.21 21-09-2026 16:05 Mô tô hai bánh từ 50-175cm3 7.7.c.Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông

318 68H-078.79 21-09-2026 16:14 Ô tô con 6.5.đ.Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 10 km/h đến 20 km/h

319 68H-132.75 21-09-2026 16:15 Ô tô con 6.5.đ.Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 10 km/h đến 20 km/h

320 68S1-435.22 21-09-2026 16:18 Mô tô hai bánh từ 50-175cm3 7.7.c.Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông

321 68H-132.13 21-09-2026 16:20 Ô tô con 6.5.đ.Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 10 km/h đến 20 km/h

322 68AA-657.49 21-09-2026 16:24 Mô tô hai bánh từ 50-175cm3 7.7.c.Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông

323 68AB-430.17 21-09-2026 16:24 Mô tô hai bánh từ 50-175cm3 7.7.c.Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông

324 65A-191.99 21-09-2026 16:27 Ô tô con 6.3.a.Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h

325 68AA-341.27 21-09-2026 16:54 Mô tô hai bánh từ 50-175cm3 7.7.c.Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông

326 67K1-473.38 21-09-2026 16:59 Mô tô hai bánh từ 50-175cm3 7.7.c.Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông

327 68K1-339.36 21-09-2026 17:30 Mô tô hai bánh từ 50-175cm3 6.9.b.Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông

328 65C-195.25 22-09-2026 03:04 Ô tô tải 6.3.a.Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h

329 68A-320.75 22-09-2026 06:11 Ô tô con 6.5.đ.Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 10 km/h đến 20 km/h

330 65A-250.63 22-09-2026 06:12 Ô tô con 6.3.a.Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h

331 59S2-292.62 22-09-2026 06:46 Mô tô hai bánh từ 50-175cm3 6.9.b.Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông

332 67A-024.35 22-09-2026 09:09 Ô tô con 6.5.đ.Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 10 km/h đến 20 km/h

333 67AA-277.73 22-09-2026 09:18 Mô tô hai bánh từ 50-175cm3 7.4.a.Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 10 km/h đến 20 km/h

334 50F-075.43 22-09-2026 09:20 Ô tô tải có mui 6.5.đ.Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 10 km/h đến 20 km/h

335 50H-928.72 22-09-2026 09:27 Ô tô tải thùng kín 6.6.a.Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định trên 20 km/h đến 35 km/h

336 68A-658.05 22-09-2026 09:33 Ô tô con 6.5.đ.Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 10 km/h đến 20 km/h

337 65A-034.50 22-09-2026 09:39 Ô tô con 6.3.a.Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h

338 68E-014.73 22-09-2026 09:42 Ô tô con 6.5.đ.Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 10 km/h đến 20 km/h

339 68-441 NN-04 22-09-2026 09:46 Ô tô con 6.6.a.Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định trên 20 km/h đến 35 km/h

340 51G-251.17 22-09-2026 09:53 Ô tô con 6.5.đ.Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 10 km/h đến 20 km/h

341 67B2-729.78 22-09-2026 10:17 Mô tô hai bánh từ 50-175cm3 7.7.c.Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông

342 68H-078.46 22-09-2026 10:17 Ô tô con 6.5.đ.Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 10 km/h đến 20 km/h

343 65H-083.01 22-09-2026 10:20 Ô tô con 6.5.đ.Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 10 km/h đến 20 km/h

344 68A-110.40 22-09-2026 10:24 Ô tô con 6.3.a.Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h

345 68E-015.42 22-09-2026 10:27 Ô tô con 6.3.a.Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h

346 37B-014.74 22-09-2026 10:36 Ô tô khách 6.3.a.Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h

347 50E-249.46 22-09-2026 10:49 Ô tô con 6.3.a.Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h

348 68E-002.91 22-09-2026 10:55 Ô tô con 6.5.đ.Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 10 km/h đến 20 km/h

349 68H-055.22 22-09-2026 11:05 Ô tô con 6.5.đ.Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 10 km/h đến 20 km/h

350 65A-420.25 22-09-2026 11:08 Ô tô con 6.6.a.Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định trên 20 km/h đến 35 km/h

351 78A-150.17 22-09-2026 11:08 Ô tô con 6.5.đ.Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 10 km/h đến 20 km/h

352 94H-009.07 22-09-2026 11:09 Ô tô tải có mui 6.5.đ.Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 10 km/h đến 20 km/h

353 60E-008.14 22-09-2026 11:12 Ô tô con 6.5.đ.Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 10 km/h đến 20 km/h

354 68A-207.91 22-09-2026 11:16 Ô tô con 6.5.đ.Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 10 km/h đến 20 km/h

355 68H-122.19 22-09-2026 11:18 Ô tô con 6.6.a.Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định trên 20 km/h đến 35 km/h

356 68A-316.74 22-09-2026 11:19 Ô tô con 6.5.đ.Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 10 km/h đến 20 km/h

357 68H-060.36 22-09-2026 11:38 Ô tô khách 6.5.đ.Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 10 km/h đến 20 km/h

358 68A-232.04 22-09-2026 11:59 Ô tô con 6.5.đ.Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 10 km/h đến 20 km/h

359 68A-120.92 22-09-2026 12:07 Ô tô con 6.5.đ.Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 10 km/h đến 20 km/h

360 65A-405.48 22-09-2026 12:13 Ô tô con 6.5.đ.Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 10 km/h đến 20 km/h

361 67B2-767.64 22-09-2026 12:16 Mô tô hai bánh từ 50-175cm3 7.7.c.Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông

362 67K4-1757 22-09-2026 12:32 Mô tô hai bánh từ 50-175cm3 7.7.c.Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông

363 68C-116.18 22-09-2026 12:49 Ô tô con 6.5.đ.Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 10 km/h đến 20 km/h

364 68A-045.16 22-09-2026 12:52 Ô tô con 6.5.đ.Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 10 km/h đến 20 km/h

365 68H-132.37 22-09-2026 12:55 Ô tô con 6.5.đ.Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 10 km/h đến 20 km/h

366 65A-405.48 22-09-2026 12:57 Ô tô con 6.5.đ.Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 10 km/h đến 20 km/h

367 68G-000.24 22-09-2026 13:11 Ô tô khách giường 6.5.đ.Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 10 km/h đến 20 km/h

368 51N-179.67 22-09-2026 14:02 Ô tô con 6.5.đ.Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 10 km/h đến 20 km/h

369 67B2-342.86 22-09-2026 14:12 Mô tô hai bánh từ 50-175cm3 7.4.a.Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 10 km/h đến 20 km/h

370 65A-787.66 22-09-2026 14:16 Ô tô con 6.5.đ.Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 10 km/h đến 20 km/h

371 65EA-145.13 22-09-2026 14:33 Mô tô hai bánh từ 50-175cm3 7.8.a.Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định trên 20 km/h

372 67L7-5812 22-09-2026 14:52 Mô tô hai bánh từ 50-175cm3 7.7.c.Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông

373 68A-081.79 22-09-2026 15:23 Ô tô con 6.5.đ.Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 10 km/h đến 20 km/h

374 66V1-706.22 22-09-2026 15:25 Mô tô hai bánh từ 50-175cm3 7.7.c.Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông

375 68AC-549.85 22-09-2026 15:44 Xe máy điện 7.7.c.Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông

376 66A-069.78 22-09-2026 15:49 Ô tô con 6.5.đ.Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 10 km/h đến 20 km/h

377 68A-676.98 22-09-2026 15:50 Ô tô con 6.5.đ.Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 10 km/h đến 20 km/h

378 67C1-075.11 22-09-2026 16:40 Mô tô hai bánh từ 50-175cm3 7.7.c.Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông

379 68A-406.52 22-09-2026 17:06 Ô tô tải 6.5.đ.Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 10 km/h đến 20 km/h

380 68A-137.75 22-09-2026 17:55 Ô tô con 6.5.đ.Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 10 km/h đến 20 km/h

381 50LD-208.06 23-09-2026 00:24 Ô tô con 6.3.a.Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h

382 69H1-229.04 23-09-2026 05:59 Mô tô hai bánh từ 50-175cm3 7.7.c.Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông

383 68AB-301.44 23-09-2026 06:00 Mô tô hai bánh từ 50-175cm3 7.7.c.Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông

384 68S1-695.85 23-09-2026 07:02 Mô tô hai bánh từ 50-175cm3 7.7.c.Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông

385 43S5-7204 23-09-2026 07:03 Mô tô hai bánh từ 50-175cm3 7.7.c.Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông

386 68S1-403.31 23-09-2026 07:11 Mô tô hai bánh từ 50-175cm3 7.7.c.Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông

387 68P1-257.91 23-09-2026 07:24 Mô tô hai bánh từ 50-175cm3 6.9.b.Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông

388 68P1-740.12 23-09-2026 07:38 Mô tô hai bánh từ 50-175cm3 6.9.b.Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông

389 68C1-347.00 23-09-2026 08:04 Mô tô hai bánh từ 50-175cm3 7.7.c.Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông

390 68AC-757.07 23-09-2026 08:47 Mô tô hai bánh từ 50-175cm3 6.9.b.Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông

391 69C1-352.11 23-09-2026 08:48 Mô tô hai bánh từ 50-175cm3 6.9.b.Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông

392 68S1-151.01 23-09-2026 10:24 Mô tô hai bánh từ 50-175cm3 7.7.c.Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông

393 68P1-706.38 23-09-2026 10:41 Mô tô hai bánh từ 50-175cm3 6.9.b.Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông

394 68A-339.18 23-09-2026 10:56 Ô tô con 6.5.đ.Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 10 km/h đến 20 km/h

395 68E-003.35 23-09-2026 10:56 Ô tô con 6.5.đ.Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 10 km/h đến 20 km/h

396 68A-353.11 23-09-2026 10:57 Ô tô con 6.3.a.Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h

397 68A-229.63 23-09-2026 11:02 Ô tô con 6.3.a.Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h

398 51D-866.65 23-09-2026 11:06 Ô tô tải thùng kín 6.5.đ.Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 10 km/h đến 20 km/h

399 68H-140.17 23-09-2026 11:07 Ô tô con 6.6.a.Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định trên 20 km/h đến 35 km/h

400 67F1-572.79 23-09-2026 11:09 Mô tô hai bánh từ 50-175cm3 7.4.a.Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 10 km/h đến 20 km/h

401 69H-044.33 23-09-2026 11:11 Ô tô con 6.3.a.Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h

402 68H-128.97 23-09-2026 11:12 Ô tô con 6.3.a.Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h

403 68F-011.31 23-09-2026 11:15 Ô tô con 6.5.đ.Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 10 km/h đến 20 km/h

404 68H-077.93 23-09-2026 11:16 Ô tô con 6.5.đ.Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 10 km/h đến 20 km/h

405 68H-076.45 23-09-2026 11:17 Ô tô con 6.6.a.Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định trên 20 km/h đến 35 km/h

406 60E-019.28 23-09-2026 11:19 Ô tô con 6.5.đ.Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 10 km/h đến 20 km/h

407 68P1-225.83 23-09-2026 11:27 Mô tô hai bánh từ 50-175cm3 6.9.b.Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông

408 51H-389.59 23-09-2026 11:31 Ô tô con 6.3.a.Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h

409 30E-097.20 23-09-2026 11:38 Ô tô con 6.5.đ.Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 10 km/h đến 20 km/h

410 68H-125.59 23-09-2026 11:46 Ô tô con 6.5.đ.Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 10 km/h đến 20 km/h

411 68P1-337.78 23-09-2026 11:51 Mô tô hai bánh từ 50-175cm3 7.2.b.Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h

412 68H-143.15 23-09-2026 11:53 Ô tô con 6.5.đ.Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 10 km/h đến 20 km/h

413 93H-066.27 23-09-2026 12:01 Ô tô con 6.5.đ.Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 10 km/h đến 20 km/h

414 68AA-697.14 23-09-2026 12:24 Mô tô hai bánh từ 50-175cm3 6.9.b.Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông

415 68P1-433.39 23-09-2026 13:54 Mô tô hai bánh từ 50-175cm3 6.9.b.Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông

416 68D1-281.17 23-09-2026 13:58 Mô tô hai bánh từ 50-175cm3 7.2.i.Chở người ngồi trên xe không đội “mũ bảo hiểm cho người đi mô tô, xe máy”; 7.7.c.Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông; 7.2.h.Không đội “mũ bảo hiểm cho người đi mô tô, xe máy” khi điều khiển xe tham gia giao thông trên đường bộ

417 59V3-125.29 23-09-2026 14:30 Mô tô hai bánh từ 50-175cm3 7.7.c.Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông

418 68G1-593.59 23-09-2026 15:30 Mô tô hai bánh từ 50-175cm3 7.7.c.Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông

419 51H-155.97 23-09-2026 15:33 Ô tô con 6.5.đ.Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 10 km/h đến 20 km/h

420 67C1-730.77 24-09-2026 05:59 Mô tô hai bánh từ 50-175cm3 7.7.c.Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông

421 68A-679.54 24-09-2026 06:07 Ô tô con 6.5.đ.Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 10 km/h đến 20 km/h

422 68A-213.81 24-09-2026 06:16 Ô tô con 6.5.đ.Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 10 km/h đến 20 km/h

423 67B1-751.27 24-09-2026 07:00 Mô tô hai bánh từ 50-175cm3 7.7.c.Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông

424 67B1-970.78 24-09-2026 07:00 Mô tô hai bánh từ 50-175cm3 7.7.c.Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông

425 66H-085.45 24-09-2026 07:27 Ô tô con 6.5.đ.Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 10 km/h đến 20 km/h

426 68A-222.92 24-09-2026 08:31 Ô tô con 6.6.a.Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định trên 20 km/h đến 35 km/h

427 36H-191.58 24-09-2026 08:37 Ô tô con 6.5.đ.Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 10 km/h đến 20 km/h

428 51M-683.09 24-09-2026 08:41 Ô tô con 6.5.đ.Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 10 km/h đến 20 km/h

429 68A-455.99 24-09-2026 08:47 Ô tô con 6.5.đ.Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 10 km/h đến 20 km/h

430 68A-612.65 24-09-2026 09:19 Ô tô con 6.5.đ.Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 10 km/h đến 20 km/h

431 68A-189.06 24-09-2026 09:34 Ô tô con 6.5.đ.Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 10 km/h đến 20 km/h

432 68A-443.65 24-09-2026 09:36 Ô tô con 6.5.đ.Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 10 km/h đến 20 km/h

433 68C-108.75 24-09-2026 09:50 Ô tô tải 6.5.đ.Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 10 km/h đến 20 km/h

434 68A-608.61 24-09-2026 10:05 Ô tô con 6.5.đ.Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 10 km/h đến 20 km/h

435 68A-676.01 24-09-2026 10:23 Ô tô con 6.5.đ.Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 10 km/h đến 20 km/h

436 68A-347.99 24-09-2026 10:28 Ô tô con 6.5.đ.Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 10 km/h đến 20 km/h

437 68A-153.70 24-09-2026 11:35 Ô tô con 6.5.đ.Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 10 km/h đến 20 km/h

438 68A67698 24-09-2026 11:48 Ô tô con 6.5.đ.Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 10 km/h đến 20 km/h

439 68C-097.77 24-09-2026 12:20 Ô tô tải pickup cabin kép 6.5.đ.Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 10 km/h đến 20 km/h

440 68A-343.08 24-09-2026 12:23 Ô tô con 6.5.đ.Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 10 km/h đến 20 km/h

441 64A-100.03 24-09-2026 12:25 Ô tô con 6.5.đ.Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 10 km/h đến 20 km/h

442 68A67698 24-09-2026 12:40 Ô tô con 6.5.đ.Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 10 km/h đến 20 km/h

443 68A-197.09 24-09-2026 12:47 Ô tô con 6.5.đ.Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 10 km/h đến 20 km/h

444 50H-924.15 24-09-2026 12:53 Ô tô con 6.5.đ.Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 10 km/h đến 20 km/h

445 51H-230.25 24-09-2026 12:53 Ô tô con 6.5.đ.Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 10 km/h đến 20 km/h

446 94A-047.47 24-09-2026 13:42 Ô tô con 6.5.đ.Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 10 km/h đến 20 km/h

447 68A-375.74 24-09-2026 13:46 Ô tô con 6.5.đ.Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 10 km/h đến 20 km/h

448 68A-308.45 24-09-2026 14:01 Ô tô con 6.5.đ.Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 10 km/h đến 20 km/h

449 68A-621.70 24-09-2026 14:04 Ô tô con 6.5.đ.Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 10 km/h đến 20 km/h

450 68A-659.15 24-09-2026 15:11 Ô tô con 6.5.đ.Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 10 km/h đến 20 km/h

451 67N9-7204 24-09-2026 16:48 Mô tô hai bánh từ 50-175cm3 7.7.c.Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông

452 68A-140.17 24-09-2026 17:10 Ô tô con 6.5.đ.Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 10 km/h đến 20 km/h

453 67A-261.94 24-09-2026 23:18 Ô tô con 6.5.đ.Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 10 km/h đến 20 km/h

454 67L9-2138 25-09-2026 05:33 Mô tô hai bánh từ 50-175cm3 7.7.c.Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông

455 68A-163.22 25-09-2026 06:49 Ô tô con 6.9.b.Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông

456 65A-408.58 25-09-2026 06:54 Ô tô con 6.3.a.Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h

457 68A-147.86 25-09-2026 06:56 Ô tô con 6.5.đ.Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 10 km/h đến 20 km/h

458 68A-137.75 25-09-2026 07:03 Ô tô con 6.5.đ.Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 10 km/h đến 20 km/h

459 68A-047.92 25-09-2026 07:18 Ô tô con 6.3.a.Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h

460 68A-606.21 25-09-2026 07:44 Ô tô con 6.3.a.Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h

461 65A-408.58 25-09-2026 07:52 Ô tô con 6.5.đ.Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 10 km/h đến 20 km/h

462 68A-220.47 25-09-2026 07:55 Ô tô con 6.3.a.Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h

463 60A-333.67 25-09-2026 08:05 Ô tô con 6.5.đ.Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 10 km/h đến 20 km/h

464 68A-205.46 25-09-2026 08:48 Ô tô con 7.2.e.Đỗ xe trên phần đường dành cho người đi bộ qua đường

465 68A-225.15 25-09-2026 08:56 Ô tô con 6.3.a.Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h

466 69A-126.96 25-09-2026 08:56 Ô tô con 6.9.b.Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông

467 68A-045.49 25-09-2026 09:57 Ô tô con 6.3.a.Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h

468 68P1-431.07 25-09-2026 10:08 Mô tô hai bánh từ 50-175cm3 6.9.b.Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông

469 68P1-204.88 25-09-2026 10:34 Mô tô hai bánh từ 50-175cm3 6.9.b.Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông

470 68P1-713.36 25-09-2026 10:35 Mô tô hai bánh từ 50-175cm3 6.9.b.Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông

471 68A-278.40 25-09-2026 10:44 Ô tô con 6.3.a.Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h

472 66C-000.58 25-09-2026 10:46 Ô tô tải thùng kín 6.5.đ.Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 10 km/h đến 20 km/h

473 14H-096.58 25-09-2026 11:21 Ô tô con 6.5.đ.Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 10 km/h đến 20 km/h

474 69A-122.39 25-09-2026 11:25 Ô tô con 6.5.đ.Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 10 km/h đến 20 km/h

475 68H-135.62 25-09-2026 11:27 Ô tô con 6.3.a.Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h

476 68A-213.81 25-09-2026 11:43 Ô tô con 6.5.đ.Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 10 km/h đến 20 km/h

477 50E-510.62 25-09-2026 12:05 Ô tô con 6.3.a.Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h

478 51F-185.46 25-09-2026 12:05 Ô tô con 6.3.a.Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h

479 68A-297.70 25-09-2026 12:30 Ô tô con 6.3.a.Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h

480 68A-627.80 25-09-2026 12:34 Ô tô con 6.3.a.Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h

481 67A-379.79 25-09-2026 12:57 Ô tô con 6.5.đ.Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 10 km/h đến 20 km/h

482 68MA-108.03 25-09-2026 13:01 Mô tô hai bánh từ 50-175cm3 6.9.b.Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông

483 68A-304.05 25-09-2026 13:19 Ô tô con 6.5.đ.Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 10 km/h đến 20 km/h

484 68A-189.06 25-09-2026 13:25 Ô tô con 6.3.a.Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h

485 68A-611.34 25-09-2026 14:06 Ô tô con 6.3.a.Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h

486 67A-148.16 25-09-2026 14:20 Ô tô con 6.3.a.Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h

487 67A-033.61 25-09-2026 14:56 Ô tô con 6.3.a.Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h

488 68A-548.94 25-09-2026 15:11 Ô tô con 6.5.đ.Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 10 km/h đến 20 km/h

489 66A-217.32 25-09-2026 15:40 Ô tô con 6.3.a.Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h

490 68A-708.37 25-09-2026 15:50 Ô tô tải bảo ôn 6.9.b.Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông

491 68H-121.91 25-09-2026 16:21 Ô tô con 6.5.đ.Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 10 km/h đến 20 km/h

492 68C-141.15 25-09-2026 16:31 Ô tô tải 6.3.a.Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h

493 68A-622.64 25-09-2026 16:38 Ô tô con 6.9.b.Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông

494 68A-658.78 25-09-2026 16:38 Ô tô con 6.5.đ.Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 10 km/h đến 20 km/h

495 66A-269.63 25-09-2026 16:41 Ô tô con 6.3.a.Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h

496 68A-676.98 25-09-2026 17:07 Ô tô con 6.5.đ.Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 10 km/h đến 20 km/h

497 65A-510.63 25-09-2026 17:09 Ô tô con 6.5.đ.Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 10 km/h đến 20 km/h

498 68A-608.81 25-09-2026 17:14 Ô tô con 6.5.đ.Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 10 km/h đến 20 km/h

499 95C-029.37 25-09-2026 17:26 Ô tô tải pickup cabin kép 6.5.đ.Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 10 km/h đến 20 km/h

500 50H-143.82 25-09-2026 17:27 Ô tô tải có mui 6.5.đ.Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 10 km/h đến 20 km/h

501 67L2-126.76 25-09-2026 19:27 Mô tô hai bánh từ 50-175cm3 7.7.c.Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông

502 50H-532.84 26-09-2026 04:43 Ô tô con 6.3.a.Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h

503 68A-747.91 26-09-2026 07:12 Ô tô con 6.5.đ.Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 10 km/h đến 20 km/h

504 68A-103.88 26-09-2026 07:13 Ô tô con 6.5.đ.Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 10 km/h đến 20 km/h

505 50H-700.04 26-09-2026 07:34 Ô tô khách giường 6.5.đ.Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 10 km/h đến 20 km/h

506 68A-314.97 26-09-2026 08:06 Ô tô con 6.5.đ.Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 10 km/h đến 20 km/h

507 68P5-8162 26-09-2026 08:52 Mô tô hai bánh từ 50-175cm3 6.9.b.Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông

508 68A-341.98 26-09-2026 08:54 Ô tô con 6.5.đ.Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 10 km/h đến 20 km/h

509 51G-833.11 26-09-2026 09:10 Ô tô con 6.5.đ.Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 10 km/h đến 20 km/h

510 68P1-176.44 26-09-2026 09:12 Mô tô hai bánh từ 50-175cm3 6.9.b.Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông

511 68A-325.60 26-09-2026 09:34 Ô tô con 6.5.đ.Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 10 km/h đến 20 km/h

512 68MA-133.47 26-09-2026 09:38 Mô tô hai bánh dưới 50cm3 6.9.b.Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông

513 72A-865.65 26-09-2026 09:48 Ô tô con 6.5.đ.Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 10 km/h đến 20 km/h

514 68A-300.76 26-09-2026 09:52 Ô tô con 6.5.đ.Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 10 km/h đến 20 km/h

515 95C-071.83 26-09-2026 09:57 Ô tô con 6.5.đ.Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 10 km/h đến 20 km/h

516 67A-104.40 26-09-2026 10:00 Ô tô con 6.9.b.Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông

517 68A-658.21 26-09-2026 10:00 Ô tô con 6.5.đ.Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 10 km/h đến 20 km/h

518 68A-707.27 26-09-2026 10:05 Ô tô con 6.5.đ.Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 10 km/h đến 20 km/h

519 68A-325.60 26-09-2026 10:28 Ô tô con 6.5.đ.Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 10 km/h đến 20 km/h

520 67B2-708.66 26-09-2026 10:30 Mô tô hai bánh từ 50-175cm3 7.7.c.Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông

521 68A-656.35 26-09-2026 10:32 Ô tô con 6.5.đ.Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 10 km/h đến 20 km/h

522 51B-754.95 26-09-2026 11:06 Ô tô con 6.5.đ.Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 10 km/h đến 20 km/h

523 68A-014.11 26-09-2026 11:25 Ô tô con 6.5.đ.Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 10 km/h đến 20 km/h

524 68A-161.63 26-09-2026 11:53 Ô tô con 6.5.đ.Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 10 km/h đến 20 km/h

525 68A-358.63 26-09-2026 11:56 Ô tô con 6.5.đ.Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 10 km/h đến 20 km/h

526 68A-350.14 26-09-2026 12:05 Ô tô con 6.9.b.Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông

527 68A-151.88 26-09-2026 12:22 Ô tô con 6.5.đ.Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 10 km/h đến 20 km/h

528 68A-625.51 26-09-2026 12:29 Ô tô con 6.5.đ.Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 10 km/h đến 20 km/h

529 67C-147.72 26-09-2026 12:33 Ô tô tải pickup cabin kép 6.5.đ.Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 10 km/h đến 20 km/h

530 68A-236.05 26-09-2026 12:44 Ô tô con 6.5.đ.Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 10 km/h đến 20 km/h

531 68AC-151.06 26-09-2026 12:51 Mô tô điện 7.7.c.Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông

532 64F5-4611 26-09-2026 13:17 Mô tô hai bánh từ 50-175cm3 7.7.c.Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông

533 68A-752.87 26-09-2026 13:17 Ô tô con 6.5.đ.Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 10 km/h đến 20 km/h

534 67F1-489.62 26-09-2026 13:58 Mô tô hai bánh từ 50-175cm3 7.7.c.Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông

535 68A-230.74 26-09-2026 14:11 Ô tô con 6.5.đ.Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 10 km/h đến 20 km/h

536 68A-175.33 26-09-2026 14:31 Ô tô con 6.5.đ.Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 10 km/h đến 20 km/h

537 68A-320.84 26-09-2026 15:32 Ô tô con 6.5.đ.Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 10 km/h đến 20 km/h

538 68A-674.61 26-09-2026 15:37 Ô tô con 6.5.đ.Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 10 km/h đến 20 km/h

539 51L-699.65 26-09-2026 15:59 Ô tô con 6.5.đ.Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 10 km/h đến 20 km/h

540 68P1-805.39 26-09-2026 16:10 Mô tô hai bánh từ 50-175cm3 6.9.b.Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông

541 68A-243.28 26-09-2026 16:29 Ô tô con 6.5.đ.Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 10 km/h đến 20 km/h

542 86B3-088.34 26-09-2026 16:30 Mô tô hai bánh từ 50-175cm3 6.9.b.Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông

543 68A-652.42 26-09-2026 17:01 Ô tô con 6.5.đ.Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 10 km/h đến 20 km/h

544 67M9-0804 26-09-2026 19:15 Mô tô hai bánh từ 50-175cm3 7.7.c.Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông

545 68AB-657.18 27-09-2026 03:37 Mô tô hai bánh từ 50-175cm3 7.4.a.Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 10 km/h đến 20 km/h

546 94F1-462.36 27-09-2026 06:36 Mô tô điện 7.7.c.Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông

547 68S1-388.70 27-09-2026 06:52 Mô tô hai bánh từ 50-175cm3 7.7.c.Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông

548 68X1-410.64 27-09-2026 07:08 Mô tô hai bánh từ 50-175cm3 7.7.c.Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông

549 68C1-699.27 27-09-2026 07:23 Mô tô hai bánh từ 50-175cm3 7.7.c.Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông

550 68S1-470.36 27-09-2026 07:36 Mô tô hai bánh từ 50-175cm3 7.7.c.Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông

551 68P1-677.70 27-09-2026 07:43 Mô tô hai bánh từ 50-175cm3 6.9.b.Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông

552 67N3-9721 27-09-2026 07:51 Mô tô hai bánh từ 50-175cm3 7.7.c.Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông

553 75C1-264.19 27-09-2026 07:59 Mô tô hai bánh từ 50-175cm3 7.7.c.Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông

554 67M1-748.66 27-09-2026 08:01 Mô tô hai bánh từ 50-175cm3 7.7.c.Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông

555 68A-729.42 27-09-2026 08:01 Ô tô con tập lái 6.9.b.Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông

556 67F1-616.68 27-09-2026 08:30 Mô tô hai bánh từ 50-175cm3 7.7.c.Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông

557 68C1-531.27 27-09-2026 08:34 Mô tô hai bánh từ 50-175cm3 7.7.c.Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông

558 68AB-084.05 27-09-2026 08:44 Mô tô điện 7.7.c.Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông

559 68AC-229.75 27-09-2026 08:46 Xe máy điện 7.7.c.Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông

560 64F18512 27-09-2026 09:06 Mô tô hai bánh từ 50-175cm3 7.4.a.Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 10 km/h đến 20 km/h

561 68AB-066.01 27-09-2026 09:11 Mô tô hai bánh từ 50-175cm3 7.7.c.Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông

562 68AB-158.08 27-09-2026 09:13 Mô tô hai bánh từ 50-175cm3 7.7.c.Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông

563 67B1-936.29 27-09-2026 09:27 Mô tô hai bánh từ 50-175cm3 7.7.c.Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông

564 68S1-510.66 27-09-2026 10:15 Mô tô hai bánh từ 50-175cm3 7.7.c.Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông

565 68AC-208.71 27-09-2026 10:37 Mô tô hai bánh từ 50-175cm3 7.7.c.Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông

566 68AC-340.62 27-09-2026 12:26 Mô tô điện 7.7.c.Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông

567 67K7-6759 27-09-2026 12:50 Mô tô hai bánh từ 50-175cm3 7.7.c.Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông

568 67AA-948.53 27-09-2026 12:58 Mô tô hai bánh từ 50-175cm3 7.7.c.Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông

569 68C1-162.97 27-09-2026 13:33 Mô tô hai bánh từ 50-175cm3 7.7.c.Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông; 7.2.h.Không đội “mũ bảo hiểm cho người đi mô tô, xe máy” khi điều khiển xe tham gia giao thông trên đường bộ

570 68S1-739.71 27-09-2026 13:39 Mô tô hai bánh từ 50-175cm3 7.7.c.Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông

571 66H2-2307 27-09-2026 13:41 Mô tô hai bánh từ 50-175cm3 7.7.c.Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông

572 68G1-313.99 27-09-2026 13:47 Mô tô hai bánh từ 50-175cm3 7.7.c.Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông; 7.2.h.Không đội “mũ bảo hiểm cho người đi mô tô, xe máy” khi điều khiển xe tham gia giao thông trên đường bộ

573 68X1-666.82 27-09-2026 13:48 Mô tô hai bánh từ 50-175cm3 7.7.c.Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông

574 65L1-250.69 27-09-2026 13:59 Mô tô hai bánh từ 50-175cm3 7.7.c.Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông

575 68AA-538.94 27-09-2026 14:04 Mô tô hai bánh dưới 50cm3 7.7.c.Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông

576 68AB-431.10 27-09-2026 14:06 Mô tô hai bánh từ 50-175cm3 7.7.c.Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông

577 68X1-601.15 27-09-2026 14:06 Mô tô hai bánh từ 50-175cm3 7.7.c.Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông

578 68X1-407.59 27-09-2026 14:59 Mô tô hai bánh từ 50-175cm3 7.7.c.Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông; 7.2.h.Không đội “mũ bảo hiểm cho người đi mô tô, xe máy” khi điều khiển xe tham gia giao thông trên đường bộ

579 68K1-248.72 27-09-2026 15:16 Mô tô hai bánh từ 50-175cm3 7.7.c.Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông

580 68AA-035.41 27-09-2026 15:21 Mô tô hai bánh dưới 50cm3 7.7.c.Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông; 7.2.h.Không đội “mũ bảo hiểm cho người đi mô tô, xe máy” khi điều khiển xe tham gia giao thông trên đường bộ

581 68D1-837.68 27-09-2026 15:52 Mô tô hai bánh từ 50-175cm3 7.7.c.Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông

582 68G2-089.39 27-09-2026 16:00 Mô tô hai bánh từ 50-175cm3 7.7.c.Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông

583 65B1-313.35 27-09-2026 16:21 Mô tô hai bánh từ 50-175cm3 7.7.c.Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông; 7.2.h.Không đội “mũ bảo hiểm cho người đi mô tô, xe máy” khi điều khiển xe tham gia giao thông trên đường bộ

584 68AC-494.06 27-09-2026 16:32 Mô tô hai bánh từ 50-175cm3 7.7.c.Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông

585 68N1-125.67 27-09-2026 16:33 Mô tô hai bánh từ 50-175cm3 7.7.c.Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông

586 68E1-260.95 27-09-2026 16:34 Mô tô hai bánh từ 50-175cm3 7.7.c.Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông

587 68B1-370.26 27-09-2026 16:37 Mô tô hai bánh từ 50-175cm3 7.7.c.Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông

588 68X1-570.61 27-09-2026 16:43 Mô tô hai bánh từ 50-175cm3 7.7.c.Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông

589 34B5-074.27 27-09-2026 16:45 Mô tô hai bánh từ 50-175cm3 6.9.b.Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông

590 68P6-2537 27-09-2026 16:58 Mô tô hai bánh từ 50-175cm3 6.9.b.Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông

591 68X1-217.57 27-09-2026 17:04 Mô tô hai bánh từ 50-175cm3 7.7.c.Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông

592 72E1-499.62 27-09-2026 17:04 Mô tô hai bánh từ 50-175cm3 7.7.c.Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông

593 68C1-415.36 27-09-2026 17:41 Mô tô hai bánh từ 50-175cm3 7.7.c.Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông

594 65L1-480.37 28-09-2026 03:08 Mô tô hai bánh từ 50-175cm3 7.4.a.Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 10 km/h đến 20 km/h

595 50H-532.84 28-09-2026 03:18 Ô tô con 6.5.đ.Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 10 km/h đến 20 km/h

596 68A-299.96 28-09-2026 06:00 Ô tô con 6.5.đ.Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 10 km/h đến 20 km/h

597 68A-624.19 28-09-2026 06:05 Ô tô con 6.6.a.Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định trên 20 km/h đến 35 km/h

598 68C-031.70 28-09-2026 06:05 Ô tô tải 6.5.đ.Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 10 km/h đến 20 km/h

599 68A-067.97 28-09-2026 06:16 Ô tô con 6.5.đ.Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 10 km/h đến 20 km/h

600 68A-359.72 28-09-2026 06:31 Ô tô con 6.9.b.Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông

601 68A-249.31 28-09-2026 06:33 Ô tô con 6.5.đ.Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 10 km/h đến 20 km/h

602 68C-175.36 28-09-2026 06:45 Ô tô con 6.5.đ.Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 10 km/h đến 20 km/h

603 67C1-649.55 28-09-2026 06:48 Mô tô hai bánh từ 50-175cm3 7.7.c.Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông

604 67H9-7222 28-09-2026 06:48 Mô tô hai bánh từ 50-175cm3 7.7.c.Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông

605 67AA-982.71 28-09-2026 06:50 Mô tô hai bánh từ 50-175cm3 7.7.c.Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông

606 67AK-015.70 28-09-2026 06:50 Mô tô hai bánh dưới 50cm3 7.7.c.Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông

607 68C-116.18 28-09-2026 07:47 Ô tô con 6.5.đ.Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 10 km/h đến 20 km/h

608 68A-220.47 28-09-2026 07:52 Ô tô con 6.5.đ.Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 10 km/h đến 20 km/h

609 68H-152.06 28-09-2026 08:14 Ô tô con 6.5.đ.Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 10 km/h đến 20 km/h

610 68A-189.06 28-09-2026 08:33 Ô tô con 6.5.đ.Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 10 km/h đến 20 km/h

611 68A-193.32 28-09-2026 09:03 Ô tô con 6.5.đ.Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 10 km/h đến 20 km/h

612 67B2-165.32 28-09-2026 09:55 Mô tô hai bánh từ 50-175cm3 7.4.a.Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 10 km/h đến 20 km/h

613 68T1-401.77 28-09-2026 09:55 Mô tô hai bánh từ 50-175cm3 6.9.b.Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông

614 68A-217.98 28-09-2026 10:51 Ô tô con 6.6.a.Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định trên 20 km/h đến 35 km/h

615 65A-493.01 28-09-2026 11:07 Ô tô con 6.5.đ.Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 10 km/h đến 20 km/h

616 68A-238.55 28-09-2026 11:09 Ô tô con 6.5.đ.Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 10 km/h đến 20 km/h

617 79H-114.80 28-09-2026 11:24 Ô tô tải bảo ôn 6.5.đ.Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 10 km/h đến 20 km/h

618 68A-092.28 28-09-2026 12:28 Ô tô con 6.5.đ.Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 10 km/h đến 20 km/h

619 68C-098.57 28-09-2026 12:54 Ô tô tải pickup cabin kép 6.5.đ.Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 10 km/h đến 20 km/h

620 68H-070.57 28-09-2026 12:54 Ô tô con 6.5.đ.Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 10 km/h đến 20 km/h

621 60E-007.61 28-09-2026 12:59 Ô tô con 6.5.đ.Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 10 km/h đến 20 km/h

622 70C-160.89 28-09-2026 13:12 Ô tô con 6.5.đ.Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 10 km/h đến 20 km/h

623 68A-092.28 28-09-2026 13:24 Ô tô con 6.5.đ.Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 10 km/h đến 20 km/h

624 68A-097.59 28-09-2026 13:33 Ô tô con 6.5.đ.Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 10 km/h đến 20 km/h

625 63A-406.41 28-09-2026 13:34 Ô tô con 6.5.đ.Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 10 km/h đến 20 km/h

626 60H-203.45 28-09-2026 13:44 Ô tô con 6.5.đ.Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 10 km/h đến 20 km/h

627 68A-205.31 28-09-2026 13:45 Ô tô con 6.5.đ.Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 10 km/h đến 20 km/h

628 68A-242.64 28-09-2026 13:46 Ô tô con 6.9.b.Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông

629 68A-608.98 28-09-2026 13:50 Ô tô con 6.5.đ.Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 10 km/h đến 20 km/h

630 68A-042.56 28-09-2026 13:54 Ô tô con 6.5.đ.Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 10 km/h đến 20 km/h

631 65A-493.01 28-09-2026 14:15 Ô tô con 6.5.đ.Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 10 km/h đến 20 km/h

632 50H-519.19 28-09-2026 14:40 Ô tô con 6.3.a.Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h

633 68AB-249.29 28-09-2026 15:19 Mô tô hai bánh từ 50-175cm3 7.7.c.Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông

634 68A-270.14 28-09-2026 15:25 Ô tô con 6.5.đ.Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 10 km/h đến 20 km/h

635 60K-686.29 28-09-2026 15:32 Ô tô con 6.5.đ.Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 10 km/h đến 20 km/h

636 68A-156.17 28-09-2026 15:40 Ô tô con 6.5.đ.Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 10 km/h đến 20 km/h

637 68A-676.98 28-09-2026 16:05 Ô tô con 6.5.đ.Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 10 km/h đến 20 km/h

638 68A-440.54 28-09-2026 16:17 Ô tô con 6.6.a.Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định trên 20 km/h đến 35 km/h

639 68AB-247.32 28-09-2026 16:58 Mô tô hai bánh từ 50-175cm3 6.9.b.Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông

640 68P1-734.52 28-09-2026 17:01 Mô tô hai bánh từ 50-175cm3 6.9.b.Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông

641 68A-250.96 28-09-2026 17:11 Ô tô con 6.5.đ.Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 10 km/h đến 20 km/h

642 68A-284.05 28-09-2026 17:11 Ô tô con 6.5.đ.Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 10 km/h đến 20 km/h

643 67T3-4690 28-09-2026 17:21 Mô tô hai bánh từ 50-175cm3 6.9.b.Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông

644 78AA-123.19 28-09-2026 17:49 Mô tô điện 6.9.b.Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông

645 68A-275.49 29-09-2026 06:05 Ô tô con 6.5.đ.Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 10 km/h đến 20 km/h

646 50H-530.59 29-09-2026 06:23 Ô tô con 6.9.b.Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông

647 67D1-309.81 29-09-2026 06:26 Mô tô hai bánh từ 50-175cm3 7.7.c.Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông

648 68S1-709.84 29-09-2026 06:27 Mô tô hai bánh từ 50-175cm3 7.4.a.Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 10 km/h đến 20 km/h

649 68M1-258.73 29-09-2026 06:31 Mô tô hai bánh từ 50-175cm3 7.7.c.Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông

650 68S1-547.78 29-09-2026 06:37 Mô tô hai bánh từ 50-175cm3 7.4.a.Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 10 km/h đến 20 km/h

651 68BA-077.44 29-09-2026 06:42 Mô tô hai bánh từ 50-175cm3 7.2.b.Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h

652 68G1-703.30 29-09-2026 06:46 Mô tô hai bánh từ 50-175cm3 7.2.b.Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h

653 68AD-032.96 29-09-2026 06:49 Xe máy điện 7.7.c.Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông

654 68AC-138.38 29-09-2026 06:57 Mô tô hai bánh từ 50-175cm3 7.7.c.Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông

655 68H1-018.13 29-09-2026 06:58 Mô tô hai bánh từ 50-175cm3 7.2.b.Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h

656 68AC-990.74 29-09-2026 06:59 Mô tô hai bánh từ 175cm3 trở lên 7.4.a.Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 10 km/h đến 20 km/h

657 68N1-312.59 29-09-2026 06:59 Mô tô hai bánh từ 50-175cm3 7.7.c.Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông

658 68A-230.96 29-09-2026 07:00 Ô tô con 6.3.a.Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h

659 68S1-453.36 29-09-2026 07:23 Mô tô hai bánh từ 50-175cm3 7.7.c.Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông; 7.2.h.Không đội “mũ bảo hiểm cho người đi mô tô, xe máy” khi điều khiển xe tham gia giao thông trên đường bộ

660 68AC-619.27 29-09-2026 07:29 Mô tô hai bánh từ 50-175cm3 7.4.a.Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 10 km/h đến 20 km/h

661 68C1-344.99 29-09-2026 07:53 Mô tô hai bánh từ 50-175cm3 7.7.c.Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông

662 67A-482.13 29-09-2026 07:56 Ô tô con 6.5.đ.Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 10 km/h đến 20 km/h

663 68A-704.85 29-09-2026 07:57 Ô tô con tập lái 6.5.đ.Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 10 km/h đến 20 km/h

664 68A-630.36 29-09-2026 08:15 Ô tô con 6.6.a.Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định trên 20 km/h đến 35 km/h

665 68A-777.89 29-09-2026 08:23 Ô tô con 6.5.đ.Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 10 km/h đến 20 km/h

666 68AA-194.25 29-09-2026 08:27 Mô tô hai bánh từ 50-175cm3 7.7.c.Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông

667 68X1-614.43 29-09-2026 08:35 Mô tô hai bánh từ 50-175cm3 7.7.c.Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông

668 68AB-114.04 29-09-2026 08:36 Mô tô hai bánh từ 50-175cm3 7.7.c.Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông

669 68AA-790.00 29-09-2026 08:44 Mô tô hai bánh từ 50-175cm3 7.7.c.Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông

670 68X1-469.89 29-09-2026 08:46 Mô tô hai bánh từ 50-175cm3 7.4.a.Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 10 km/h đến 20 km/h

671 68AB-113.95 29-09-2026 08:57 Mô tô hai bánh từ 50-175cm3 7.4.a.Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 10 km/h đến 20 km/h

672 60C-375.65 29-09-2026 09:15 Ô tô tải pickup cabin kép 6.9.b.Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông

673 70G1-530.85 29-09-2026 09:23 Mô tô hai bánh từ 50-175cm3 7.4.a.Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 10 km/h đến 20 km/h

674 68S1-163.68 29-09-2026 09:32 Mô tô hai bánh từ 50-175cm3 7.7.c.Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông

675 68AB-145.05 29-09-2026 09:51 Mô tô hai bánh từ 50-175cm3 7.4.a.Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 10 km/h đến 20 km/h

676 68B-004.58 29-09-2026 09:59 Ô tô khách 6.5.đ.Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 10 km/h đến 20 km/h

677 68A-229.33 29-09-2026 10:01 Ô tô con 6.5.đ.Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 10 km/h đến 20 km/h

678 68A-217.98 29-09-2026 10:09 Ô tô con 6.3.a.Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h

679 68T1-244.31 29-09-2026 10:10 Mô tô hai bánh từ 50-175cm3 7.7.c.Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông

680 68T1-540.65 29-09-2026 10:15 Mô tô hai bánh từ 50-175cm3 7.2.b.Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h

681 68H-119.03 29-09-2026 10:17 Ô tô con 6.3.a.Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h

682 68H-119.75 29-09-2026 10:18 Ô tô con 6.3.a.Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h

683 68H-002.91 29-09-2026 10:24 Ô tô tải tự đổ 6.3.a.Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h

684 68AC-528.38 29-09-2026 10:28 Mô tô hai bánh từ 50-175cm3 6.9.b.Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông

685 68E-003.43 29-09-2026 10:37 Ô tô con 6.5.đ.Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 10 km/h đến 20 km/h

686 68AC-614.01 29-09-2026 10:39 Xe máy điện 7.7.c.Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông

687 68A-652.12 29-09-2026 10:41 Ô tô con 6.3.a.Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h

688 68X1-150.66 29-09-2026 10:45 Mô tô hai bánh từ 50-175cm3 7.7.c.Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông

689 51D-573.36 29-09-2026 10:51 Ô tô tải pickup cabin kép 6.3.a.Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h

690 68A-599.92 29-09-2026 10:57 Ô tô con 6.5.đ.Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 10 km/h đến 20 km/h

691 68AB-115.28 29-09-2026 10:58 Mô tô hai bánh từ 50-175cm3 7.7.c.Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông

692 68H-125.77 29-09-2026 11:04 Ô tô con 6.5.đ.Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 10 km/h đến 20 km/h

693 68S1-815.03 29-09-2026 11:06 Mô tô hai bánh từ 50-175cm3 7.4.a.Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 10 km/h đến 20 km/h

694 68BA-090.17 29-09-2026 11:11 Mô tô hai bánh từ 50-175cm3 7.4.a.Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 10 km/h đến 20 km/h

695 68AB-191.57 29-09-2026 11:21 Mô tô hai bánh từ 50-175cm3 7.4.a.Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 10 km/h đến 20 km/h

696 68X1-279.83 29-09-2026 11:21 Mô tô hai bánh từ 50-175cm3 7.2.b.Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h

697 88A-776.07 29-09-2026 11:23 Ô tô con 6.9.b.Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông

698 68A-705.84 29-09-2026 11:26 Ô tô con 6.3.a.Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h

699 68X1-339.72 29-09-2026 11:26 Mô tô hai bánh từ 50-175cm3 7.4.a.Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 10 km/h đến 20 km/h

700 68S1-522.50 29-09-2026 11:28 Mô tô hai bánh từ 50-175cm3 7.2.b.Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h

701 68C1-568.48 29-09-2026 11:29 Mô tô hai bánh từ 50-175cm3 7.2.b.Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h

702 67B1-725.85 29-09-2026 11:35 Mô tô hai bánh từ 50-175cm3 7.4.a.Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 10 km/h đến 20 km/h

703 69F1-549.80 29-09-2026 11:35 Mô tô hai bánh từ 50-175cm3 7.2.b.Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h

704 68A-652.09 29-09-2026 11:45 Ô tô con 6.5.đ.Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 10 km/h đến 20 km/h

705 68A-113.87 29-09-2026 11:46 Ô tô con 6.5.đ.Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 10 km/h đến 20 km/h

706 68BA-081.22 29-09-2026 11:46 Mô tô hai bánh từ 50-175cm3 7.4.a.Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 10 km/h đến 20 km/h

707 68S1-739.43 29-09-2026 11:54 Mô tô hai bánh từ 50-175cm3 7.4.a.Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 10 km/h đến 20 km/h

708 50X1-132.86 29-09-2026 12:03 Mô tô hai bánh từ 50-175cm3 7.2.b.Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h

709 68X1-546.63 29-09-2026 12:08 Mô tô hai bánh từ 50-175cm3 7.7.c.Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông

710 68AB-954.39 29-09-2026 12:13 Mô tô hai bánh từ 50-175cm3 7.4.a.Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 10 km/h đến 20 km/h

711 68NA-162.86 29-09-2026 12:13 Mô tô hai bánh từ 50-175cm3 7.7.c.Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông

712 68T1-540.65 29-09-2026 12:14 Mô tô hai bánh từ 50-175cm3 7.2.b.Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h

713 59C3-119.45 29-09-2026 12:21 Mô tô hai bánh từ 50-175cm3 7.2.b.Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h

714 68AB-144.78 29-09-2026 12:30 Mô tô hai bánh từ 50-175cm3 7.7.c.Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông

715 68B-023.48 29-09-2026 12:31 Ô tô con 6.5.đ.Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 10 km/h đến 20 km/h

716 68B1-225.22 29-09-2026 12:31 Mô tô hai bánh từ 50-175cm3 7.4.a.Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 10 km/h đến 20 km/h

717 67M1-510.98 29-09-2026 12:35 Mô tô hai bánh từ 50-175cm3 7.2.b.Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h

718 68AA-272.54 29-09-2026 12:37 Mô tô hai bánh từ 50-175cm3 7.7.c.Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông

719 59C3-119.45 29-09-2026 12:39 Mô tô hai bánh từ 50-175cm3 7.4.a.Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 10 km/h đến 20 km/h

720 68AB-144.78 29-09-2026 12:44 Mô tô hai bánh từ 50-175cm3 7.4.a.Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 10 km/h đến 20 km/h

721 68X1-161.68 29-09-2026 12:44 Mô tô hai bánh từ 50-175cm3 7.2.b.Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h

722 68A-097.59 29-09-2026 12:47 Ô tô con 6.3.a.Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h

723 68N1-231.38 29-09-2026 12:48 Mô tô hai bánh từ 50-175cm3 7.4.a.Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 10 km/h đến 20 km/h

724 68S1-796.97 29-09-2026 12:48 Mô tô hai bánh từ 50-175cm3 7.7.c.Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông

725 68AB-064.77 29-09-2026 12:50 Mô tô hai bánh từ 50-175cm3 7.2.b.Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h

726 68AA-259.04 29-09-2026 12:56 Mô tô hai bánh từ 50-175cm3 7.4.a.Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 10 km/h đến 20 km/h

727 67L1-220.30 29-09-2026 12:57 Mô tô hai bánh từ 50-175cm3 7.7.c.Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông

728 68D1-734.47 29-09-2026 13:12 Mô tô hai bánh từ 50-175cm3 7.4.a.Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 10 km/h đến 20 km/h

729 59X2-004.68 29-09-2026 13:14 Mô tô hai bánh từ 50-175cm3 7.4.a.Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 10 km/h đến 20 km/h

730 68AA-339.65 29-09-2026 13:17 Mô tô hai bánh từ 50-175cm3 7.4.a.Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 10 km/h đến 20 km/h

731 68S1-547.78 29-09-2026 13:22 Mô tô hai bánh từ 50-175cm3 7.4.a.Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 10 km/h đến 20 km/h

732 68T1-472.93 29-09-2026 13:25 Mô tô hai bánh từ 50-175cm3 7.7.c.Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông

733 68AB-091.63 29-09-2026 13:26 Mô tô hai bánh từ 50-175cm3 7.7.c.Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông

734 68AB-737.73 29-09-2026 13:27 Mô tô hai bánh từ 50-175cm3 7.2.b.Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h

735 68C1-393.33 29-09-2026 13:32 Mô tô hai bánh từ 50-175cm3 7.7.c.Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông

736 68X1-470.88 29-09-2026 13:33 Mô tô hai bánh từ 50-175cm3 7.2.b.Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h

737 68D1-644.66 29-09-2026 13:44 Mô tô hai bánh từ 50-175cm3 7.2.b.Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h

738 68S1-738.44 29-09-2026 13:49 Mô tô hai bánh từ 50-175cm3 7.7.c.Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông

739 68X1-361.77 29-09-2026 13:52 Mô tô hai bánh từ 50-175cm3 7.2.b.Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h

740 68C1-161.12 29-09-2026 13:53 Mô tô hai bánh từ 50-175cm3 7.7.c.Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông

741 67H6-9923 29-09-2026 13:57 Mô tô hai bánh từ 50-175cm3 7.7.c.Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông

742 68X1-585.00 29-09-2026 13:58 Mô tô hai bánh từ 50-175cm3 7.7.c.Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông

743 68AB-736.58 29-09-2026 13:59 Mô tô hai bánh từ 50-175cm3 7.8.a.Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định trên 20 km/h

744 68X1-345.23 29-09-2026 14:14 Mô tô hai bánh từ 50-175cm3 7.7.c.Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông

745 68X1-039.79 29-09-2026 14:15 Mô tô hai bánh từ 50-175cm3 7.7.c.Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông

746 68AA-340.21 29-09-2026 14:24 Mô tô hai bánh từ 50-175cm3 7.7.c.Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông

747 68X1-589.94 29-09-2026 14:24 Mô tô hai bánh từ 50-175cm3 7.7.c.Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông

748 59Y3-175.32 29-09-2026 14:26 Mô tô hai bánh từ 50-175cm3 7.7.c.Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông

749 68T1-472.93 29-09-2026 14:28 Mô tô hai bánh từ 50-175cm3 7.7.c.Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông

750 67AA-276.47 29-09-2026 14:31 Mô tô hai bánh từ 50-175cm3 7.7.c.Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông

751 68D1-792.91 29-09-2026 14:40 Mô tô hai bánh từ 50-175cm3 7.7.c.Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông

752 68AB-071.96 29-09-2026 14:43 Mô tô hai bánh từ 50-175cm3 7.7.c.Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông

753 68C-139.78 29-09-2026 14:46 Ô tô tải 6.5.đ.Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 10 km/h đến 20 km/h

754 68AC-535.10 29-09-2026 15:00 Mô tô hai bánh từ 50-175cm3 7.7.c.Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông

755 68AB-144.03 29-09-2026 15:01 Mô tô hai bánh từ 50-175cm3 7.7.c.Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông

756 68AC-209.03 29-09-2026 15:03 Mô tô điện 7.2.b.Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h

757 68C1-520.02 29-09-2026 15:05 Mô tô hai bánh từ 50-175cm3 7.7.c.Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông

758 68D1-507.29 29-09-2026 15:05 Mô tô hai bánh từ 50-175cm3 7.2.b.Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h

759 68P1-2472 29-09-2026 15:06 Mô tô hai bánh từ 50-175cm3 7.4.a.Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 10 km/h đến 20 km/h

760 68S1-473.47 29-09-2026 15:29 Mô tô hai bánh từ 50-175cm3 7.7.c.Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông

761 68AC-313.98 29-09-2026 15:35 Mô tô hai bánh dưới 50cm3 7.7.c.Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông

762 68A-234.35 29-09-2026 15:36 Ô tô con 6.5.đ.Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 10 km/h đến 20 km/h

763 68E1-073.38 29-09-2026 15:42 Mô tô hai bánh từ 50-175cm3 7.4.a.Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 10 km/h đến 20 km/h

764 68A-557.04 29-09-2026 15:43 Ô tô con 6.3.a.Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h

765 68S1-068.35 29-09-2026 15:48 Mô tô hai bánh từ 50-175cm3 7.2.b.Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h

766 68A-144.81 29-09-2026 15:51 Ô tô con 6.9.b.Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông

767 66K6-0367 29-09-2026 16:03 Mô tô hai bánh từ 50-175cm3 7.2.b.Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h

768 68X1-514.51 29-09-2026 16:05 Mô tô hai bánh từ 50-175cm3 7.2.b.Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h

769 68AA-888.37 29-09-2026 16:11 Mô tô hai bánh từ 50-175cm3 7.2.b.Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h

770 68X1-535.40 29-09-2026 16:33 Mô tô hai bánh từ 50-175cm3 7.8.a.Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định trên 20 km/h

771 68AB-255.10 29-09-2026 17:36 Mô tô hai bánh từ 50-175cm3 7.2.b.Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h

772 68A-167.86 30-09-2026 06:42 Ô tô con 6.5.đ.Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 10 km/h đến 20 km/h

773 68A-729.26 30-09-2026 06:56 Ô tô con 6.5.đ.Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 10 km/h đến 20 km/h

774 68A-680.74 30-09-2026 07:03 Ô tô tải pickup cabin kép 6.5.đ.Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 10 km/h đến 20 km/h

775 67M1-018.43 30-09-2026 07:06 Mô tô hai bánh từ 50-175cm3 7.7.c.Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông

776 65A-096.88 30-09-2026 07:24 Ô tô con 6.3.a.Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h

777 68A-235.64 30-09-2026 07:25 Ô tô con 6.3.a.Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h

778 68A-283.85 30-09-2026 07:27 Ô tô con 6.3.a.Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h

779 83A-133.93 30-09-2026 07:35 Ô tô con 6.3.a.Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h

780 66A-417.60 30-09-2026 07:47 Ô tô tải 6.3.a.Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h

781 65A-560.14 30-09-2026 07:58 Ô tô con 6.5.đ.Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 10 km/h đến 20 km/h

782 65K1-471.74 30-09-2026 08:12 Mô tô hai bánh từ 50-175cm3 7.7.c.Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông

783 68A-152.45 30-09-2026 08:26 Ô tô con 6.3.a.Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h

784 68A-310.16 30-09-2026 08:26 Ô tô con 6.5.đ.Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 10 km/h đến 20 km/h

785 68A-222.92 30-09-2026 08:27 Ô tô con 6.5.đ.Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 10 km/h đến 20 km/h

786 65A-229.69 30-09-2026 08:28 Ô tô con tập lái 6.5.đ.Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 10 km/h đến 20 km/h

787 67A-024.83 30-09-2026 08:30 Ô tô con 6.3.a.Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h

788 95A-123.45 30-09-2026 09:02 Ô tô con 6.5.đ.Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 10 km/h đến 20 km/h

789 68A-358.97 30-09-2026 09:08 Ô tô tải bảo ôn 6.3.a.Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h

790 51L-481.09 30-09-2026 09:21 Ô tô con 6.9.b.Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông

791 69A-321.38 30-09-2026 09:24 Ô tô con 6.5.đ.Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 10 km/h đến 20 km/h

792 68A-277.81 30-09-2026 09:33 Ô tô con 6.5.đ.Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 10 km/h đến 20 km/h

793 68A-297.50 30-09-2026 10:37 Ô tô con 6.5.đ.Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 10 km/h đến 20 km/h

794 65H-073.87 30-09-2026 10:47 Ô tô con 6.3.a.Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h

795 60H-425.58 30-09-2026 10:58 Ô tô con 6.5.đ.Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 10 km/h đến 20 km/h

796 68A-073.21 30-09-2026 11:11 Ô tô con 6.5.đ.Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 10 km/h đến 20 km/h

797 65A-622.45 30-09-2026 11:20 Ô tô con 6.3.a.Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h

798 68H-034.46 30-09-2026 11:42 Ô tô con 6.3.a.Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h

799 83A-133.93 30-09-2026 11:53 Ô tô con 6.5.đ.Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 10 km/h đến 20 km/h

800 68A-672.43 30-09-2026 12:23 Ô tô con 6.5.đ.Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 10 km/h đến 20 km/h

801 95A-186.22 30-09-2026 12:39 Ô tô tải thùng 6.5.đ.Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 10 km/h đến 20 km/h

802 68A-270.92 30-09-2026 12:41 Ô tô con 6.5.đ.Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 10 km/h đến 20 km/h

803 65A-463.15 30-09-2026 12:53 Ô tô con 6.3.a.Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h

804 94A-168.35 30-09-2026 12:59 Ô tô con 6.5.đ.Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 10 km/h đến 20 km/h

805 67A-091.41 30-09-2026 13:08 Ô tô con 6.3.a.Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h

806 65A-687.43 30-09-2026 13:14 Ô tô con 6.3.a.Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h

807 68A-457.98 30-09-2026 13:21 Ô tô con 6.3.a.Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h

808 95A-003.89 30-09-2026 13:35 Ô tô con 6.3.a.Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h

809 68C-116.18 30-09-2026 13:55 Ô tô con 6.3.a.Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h

810 65B2-065.39 30-09-2026 14:09 Mô tô hai bánh từ 50-175cm3 7.4.a.Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 10 km/h đến 20 km/h

811 68A-277.91 30-09-2026 14:09 Ô tô con 6.5.đ.Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 10 km/h đến 20 km/h

812 65A-057.11 30-09-2026 14:17 Ô tô con 6.3.a.Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h

813 95A-118.92 30-09-2026 14:46 Ô tô con 6.5.đ.Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 10 km/h đến 20 km/h

814 65A-711.42 30-09-2026 14:50 Ô tô con 6.3.a.Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h

815 68A-336.94 30-09-2026 15:11 Ô tô con 6.5.đ.Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 10 km/h đến 20 km/h

816 51K-630.94 30-09-2026 15:14 Ô tô con 6.5.đ.Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 10 km/h đến 20 km/h

817 68H-043.00 30-09-2026 15:26 Ô tô con 6.6.a.Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định trên 20 km/h đến 35 km/h

818 51F-815.49 30-09-2026 15:35 Ô tô con 6.3.a.Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h

819 68A- 34527 30-09-2026 15:36 Ô tô con 6.5.đ.Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 10 km/h đến 20 km/h

820 68A-516.14 30-09-2026 15:40 Ô tô con 6.3.a.Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h

821 71A-190.96 30-09-2026 15:46 Ô tô con 6.3.a.Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h

822 67A-215.46 30-09-2026 15:47 Ô tô con 6.3.a.Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h

823 65C-168.06 30-09-2026 15:52 Ô tô tải pickup cabin kép 6.6.a.Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định trên 20 km/h đến 35 km/h

824 68A-359.81 30-09-2026 15:52 Ô tô con 6.3.a.Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h

825 68C-143.26 30-09-2026 16:08 Ô tô tải pickup cabin kép 6.3.a.Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h

826 67B1-689.98 30-09-2026 16:22 Mô tô hai bánh từ 50-175cm3 7.7.c.Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông

827 95A-134.58 30-09-2026 16:22 Ô tô con 6.5.đ.Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 10 km/h đến 20 km/h

828 68A-082.64 30-09-2026 16:28 Ô tô con 6.3.a.Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h

829 68A-302.56 30-09-2026 16:32 Ô tô con 6.5.đ.Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 10 km/h đến 20 km/h