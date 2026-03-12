Mẹo "xương máu" phân biệt tôm nuôi và tôm tự nhiên, người bán ít khi tiết lộ

Tôm là loại hải sản quen thuộc trong bữa ăn của nhiều gia đình Việt. Nhờ hương vị thơm ngon và dễ chế biến, tôm có thể xuất hiện trong rất nhiều món ăn như tôm luộc, tôm rang, tôm hấp hay tôm nướng. Trên thị trường hiện nay có hai nguồn tôm phổ biến là tôm nuôi và tôm đánh bắt tự nhiên. Trong đó, tôm sống ngoài tự nhiên thường được nhiều người ưa chuộng hơn. Lý do là vì tôm sinh trưởng trong môi trường tự nhiên, nguồn thức ăn đa dạng nên thịt thường săn chắc và vị ngọt đậm hơn. Tuy vậy, tôm nuôi hiện nay cũng chiếm phần lớn nguồn cung trên thị trường và nếu được nuôi đúng quy chuẩn thì vẫn đảm bảo chất lượng dinh dưỡng và an toàn thực phẩm.

Trên thực tế, việc phân biệt tôm nuôi và tôm tự nhiên không phải lúc nào cũng dễ dàng. Tuy nhiên, khi đi chợ, người mua vẫn có thể quan sát một số đặc điểm dưới đây để nhận biết tương đối.

Cách 1: Nhìn màu vỏ tôm

Màu vỏ là dấu hiệu dễ quan sát nhất. Tôm tự nhiên thường có màu sắc đậm hơn và không quá đồng đều. Trên vỏ có thể xuất hiện các vệt màu hoặc hoa văn đặc trưng của từng loại tôm. Trong khi đó, tôm nuôi thường có màu sáng và khá đồng đều. Một số loại tôm nuôi có vỏ hơi nhạt màu do môi trường nuôi và chế độ thức ăn khác với tự nhiên.

Cách 2: Quan sát kích thước và hình dáng

Nếu nhìn vào một rổ tôm tự nhiên, bạn sẽ thấy kích thước các con thường không đồng đều. Có con to, con nhỏ vì chúng được đánh bắt từ môi trường tự nhiên. Ngược lại, tôm nuôi thường được thu hoạch cùng thời điểm nên kích thước khá đồng đều. Thân tôm có thể trông đầy đặn hơn nhưng đôi khi không săn chắc bằng tôm tự nhiên.

Cách 3: Kiểm tra phần đầu và thân tôm

Khi chọn tôm, bạn có thể chú ý đến phần tiếp giáp giữa đầu và thân. Với tôm tươi, phần đầu thường gắn khá chặt với thân và thân tôm cứng cáp. Nếu phần đầu dễ tách khỏi thân hoặc có khoảng trống rõ rệt, tôm có thể đã để lâu hoặc không còn quá tươi. Đây là dấu hiệu quan trọng khi chọn mua tôm, dù là tôm nuôi hay tôm tự nhiên.

Cách 4: Quan sát chân tôm

Chân tôm cũng có thể giúp người mua quan sát thêm. Tôm còn tươi thường có chân bám chắc vào thân, không bị rụng hoặc mềm nhũn. Tôm để lâu hoặc bảo quản không tốt có thể bị rụng chân hoặc chân chuyển màu sẫm. Dù vậy, đặc điểm này chủ yếu giúp nhận biết độ tươi của tôm hơn là phân biệt nguồn gốc nuôi hay tự nhiên.

Cách 5: Ngửi mùi

Mùi là yếu tố quan trọng khi chọn hải sản. Tôm tươi thường có mùi nhẹ đặc trưng của biển hoặc nước tự nhiên, khá dễ chịu. Nếu tôm có mùi tanh nồng, mùi lạ hoặc hơi hắc, người mua nên cẩn trọng vì đó có thể là dấu hiệu tôm không còn tươi hoặc bảo quản chưa đúng cách.

Cách 6: Quan sát khi nấu chín

Sau khi nấu, sự khác biệt giữa tôm nuôi và tôm tự nhiên có thể dễ nhận thấy hơn. Tôm tự nhiên khi chín thường có màu đỏ cam đậm, thịt săn chắc và vị ngọt rõ. Trong khi đó, tôm nuôi có thể có màu nhạt hơn và thịt mềm hơn một chút. Tuy nhiên, sự khác biệt này cũng phụ thuộc vào giống tôm và cách nuôi nên không phải lúc nào cũng quá rõ ràng.

Lưu ý khi chọn mua tôm

Dù là tôm nuôi hay tôm tự nhiên, yếu tố quan trọng nhất vẫn là độ tươi. Khi mua tôm, nên ưu tiên những con có vỏ bóng, thân còn cứng, đầu gắn chặt với mình và không có mùi lạ.

Ngoài ra, nên mua tôm tại những sạp hải sản uy tín hoặc nơi quen thuộc. Nếu có điều kiện, chọn tôm còn sống là cách đơn giản nhất để đảm bảo độ tươi ngon.

Tổng hợp