Trần nhà bị ám khói hương có thể được cải thiện bằng những cách đơn giản.

Ở những gia đình thường xuyên thắp hương, khu vực trần nhà phía trên bàn thờ sau một thời gian có thể xuất hiện những mảng đen, loang lổ rất mất thẩm mỹ. Nguyên nhân là các hạt bụi và muội sinh ra trong quá trình đốt hương theo luồng khói bay lên, bám vào bề mặt trần nhà và tích tụ lâu ngày. Nhiều người cho rằng chỉ có cách sơn lại trần nhà mới khắc phục được tình trạng này. Tuy nhiên, nếu lớp sơn vẫn còn tốt và vết ám khói chưa quá nghiêm trọng, bạn có thể thử áp dụng những phương pháp dưới đây.

1. Sử dụng miếng bọt biển chuyên dụng

Trước tiên, bạn nên loại bỏ lớp muội khói trên bề mặt trần nhà bằng miếng bọt biển khô chuyên dụng. Đây là loại dụng cụ vệ sinh có khả năng lấy đi các hạt muội bám trên bề mặt mà không cần sử dụng nước. Khi thực hiện, nên lau nhẹ nhàng theo một chiều, tránh chà đi chà lại khiến vết đen lan rộng. Khi một mặt của miếng bọt biển đã bẩn, hãy chuyển sang mặt sạch để tiếp tục vệ sinh. Không nên vội dùng khăn ướt ngay từ đầu bởi nước có thể khiến muội khói bị lem, làm vết bẩn khó xử lý hơn.

2. Sử dụng nước rửa bát pha loãng

Sau khi loại bỏ lớp muội khói trên bề mặt, nếu trần nhà vẫn còn vết bẩn và sử dụng loại sơn có khả năng lau chùi, bạn có thể tận dụng nước rửa bát để vệ sinh. Cách thực hiện như sau:

- Pha vài giọt nước rửa bát vào một chậu nước ấm.

- Dùng khăn mềm thấm dung dịch rồi vắt thật ráo nước.

- Thử lau tại một góc nhỏ để kiểm tra độ bền của lớp sơn.

- Nếu sơn không bị bong tróc hoặc phai màu, tiếp tục lau nhẹ khu vực bị ám khói.

- Dùng khăn sạch hơi ẩm lau lại để loại bỏ lượng xà phòng còn sót.

Với trần nhà sử dụng sơn lì, sơn đã xuống cấp hoặc có dấu hiệu bong tróc, cần hạn chế vệ sinh bằng nước và tránh chà xát mạnh vì có thể khiến bề mặt xuất hiện thêm những vệt loang mất thẩm mỹ.

3. Sử dụng sơn lót ngăn vết ố nếu không thể lau sạch

Trường hợp trần nhà đã bị ám khói nhiều năm, vết đen bám sâu vào lớp sơn thì việc lau chùi thông thường có thể không đem lại hiệu quả như mong muốn. Lúc này, giải pháp phù hợp là làm sạch bề mặt, đợi trần khô hoàn toàn, sử dụng sơn lót có khả năng ngăn vết ố rồi mới phủ lớp sơn hoàn thiện. Không nên sơn trực tiếp lên vùng bị ám khói mà chưa xử lý bởi vết ố có thể xuất hiện trở lại, gây mất công sức và tốn thêm chi phí. Trong quá trình vệ sinh trần nhà, bạn cần đảm bảo hương và nến đã tắt hoàn toàn, che chắn bàn thờ cùng các vật dụng bên dưới, sử dụng thang chắc chắn, đeo khẩu trang và kính bảo hộ. Nếu khu vực vệ sinh có đèn hoặc thiết bị điện, nên ngắt nguồn điện trước khi thực hiện.

Làm thế nào để hạn chế trần nhà bị ám đen do khói hương?

Sau khi vệ sinh, để tránh tình trạng trần nhà nhanh chóng xuất hiện những mảng đen trở lại, các gia đình cũng nên điều chỉnh một số thói quen trong quá trình thờ cúng:

- Hạn chế thắp nhiều nén hương cùng lúc.

- Có thể lựa chọn loại hương ít khói, có nguồn gốc rõ ràng.

- Giữ khu vực thờ cúng thông thoáng, tránh để khói hương tích tụ trong không gian kín.

- Đảm bảo khoảng cách an toàn giữa vị trí thắp hương với trần nhà và các vật liệu dễ cháy.

- Chủ động vệ sinh định kỳ khu vực phía trên và xung quanh bàn thờ, không đợi đến khi xuất hiện những mảng đen lớn mới xử lý.

Việc hạn chế lượng khói hương trong nhà không chỉ giúp giữ gìn trần, tường và đồ nội thất sạch đẹp lâu hơn mà còn góp phần giảm ô nhiễm không khí trong không gian sống, nhất là với những gia đình có trẻ nhỏ và người cao tuổi.