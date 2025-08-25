Menu “đặc biệt” tại nhà hàng 3 lần liên tiếp được Michelin vinh danh: Là Bữa cơm tết Độc lập, tự hào tình yêu nước qua từng món ăn

Cả nước đang hân hoan hướng về Đại lễ kỷ niệm 80 năm Quốc khánh 2-9. Trong không khí trang trọng ấy, workshop “Bữa cơm Tết Độc lập” do Ngon Garden tổ chức ngày 24-8 đã trở thành một điểm nhấn đặc biệt: gợi nhớ ký ức lịch sử qua những hương vị ẩm thực, và khơi dậy tinh thần sum vầy qua bữa cơm Việt.

Workshop “Bữa cơm Tết Độc lập” không chỉ là một sự kiện trải nghiệm ẩm thực, mà còn là hành trình gợi nhắc ký ức về ngày 2-9 lịch sử. Bằng việc tái hiện mâm cơm giản dị mà Chủ tịch Hồ Chí Minh đã được đồng bào tiếp đón trong sự kiện ngày Quốc khánh năm ấy, workshop đưa thực khách trở về với những giá trị cội nguồn – nơi tinh thần độc lập gắn liền với bữa cơm sum vầy.

Đằng sau mỗi món ăn giản dị là một câu chuyện – từ bát canh, nồi cá kho, hay đĩa xôi… Cuối tháng 8-1945, Bác Hồ từ Chiến khu Việt Bắc trở về Hà Nội. Trước khi Người vào nội thành để chuẩn bị cho thời khắc thiêng liêng tuyên ngôn với thế giới nước Việt Nam đã hoàn toàn độc lập, Bác đã có 3 ngày, từ 23 đến 25-8-1945, sống tại nhà cụ Nguyễn Thị An, một cơ sở cách mạng, tại làng Phú Thượng, Hà Nội. Tại đây, cụ Nguyễn Thị An cùng gia đình đã nấu mời Bác những món ăn giản dị như canh khoai sọ, hôm canh chuối, canh đỗ, rau đủ loại, có bữa nấu cháo gà, bữa cơm gia đình giản dị, nhưng là bữa cơm nghĩa tình, của niềm tin, sự gắn kết giữa Bác và nhân dân, với tinh thần thanh bạch, gần gũi.

Ngon Garden mong muốn gửi gắm thông điệp tình yêu đối với Tổ quốc, với văn hoá và truyền thống của người Việt trong một dịp đặc biệt.

Nhà báo Vĩnh Quyên – khách mời đặc biệt của workshop, người dành đam mê sâu sắc đối với ẩm thực Việt, chia sẻ mỗi món ăn đều mang theo câu chuyện về văn hoá, lịch sử. “Thông qua workshop này, thêm một lần nữa, tôi mong muốn truyền tải những thông điệp đó để mọi người thêm am hiểu, thêm yêu hơn món ăn Việt”- nhà báo Vĩnh Quyên bày tỏ.

Mâm cơm sum vầy Bắc - Trung - Nam bao gồm những món ăn mộc mạc, mang đậm giá trị Việt, gói ghém hương vị đặc trưng ba miền: Gỏi nhút Thanh Chương; Mướp hương xào lòng gà; Gà hấp lá chanh; Chả cốm Hà Nội; Xôi ngô Phú Thượng; Đĩa bánh Huế đặc biệt; Cà pháo dầm tương Nam Đàn; Cá bông lau kho tộ; Canh cua khoai sọ rau rút; Chè sen long nhãn trái dừa.

Mâm cơm vốn được biết đến là biểu tượng của sự sum vầy. Tinh thần ấy càng thêm thiêng liêng khi đất nước liền một dải, ba miền chung một nhà. Trên mâm cơm ngày Độc lập tại Ngon Garden, hương vị Bắc - Trung - Nam hòa quyện tạo nên bản giao hưởng ẩm thực vừa phong phú vừa ấm áp sự đoàn viên.

Không chỉ dừng ở việc kể lại câu chuyện, thực khách còn được trực tiếp trải nghiệm chế biến và thưởng thức những món ăn trong wordshop “Bữa cơm Tết Độc lập” . Thực đơn được xây dựng dựa trên hương vị đặc trưng của cả ba miền Bắc – Trung – Nam, để mỗi vị khách khi thưởng thức đều thấy bóng dáng quê hương mình trên bàn ăn. Từ bát canh ngọt mát miền Bắc, món gỏi chua thanh của miền Trung, đến nồi cá kho đậm đà miền Nam - tất cả hòa quyện, tạo nên một bữa cơm đoàn viên, nơi tinh thần sum vầy được khắc sâu.

“Đây là một thời khắc rất ý nghĩa, ấm áp để chúng ta nhớ lại những ngày tháng đáng tự hào của dân tộc. Chữ ‘Độc lập’ đối với các bạn trẻ ngày nay chỉ là một từ được nhắc lại nhiều lần, nhưng để hiểu một cách có ý nghĩa, sâu sắc về sự hy sinh của những thế hệ trước để hôm nay có được ngày bình yên sống bên gia đình, với mâm cơm ấm áp, thì đã phải đánh đổi rất nhiều. Đây là cơ hội để ôn lại lịch sử, quá khứ, hiểu về bản sắc văn hoá của dân tộc qua từng món ăn, qua tình cảm của đầu bếp đã gửi gắm qua mỗi món ăn”, Nhà văn Phong Điệp bày tỏ.

Nhà văn cũng chia sẻ thêm: “Món canh cua khoai sọ rau rút thể hiện sự kết hợp tinh tế giữa các nguyên liệu, bản sắc ẩm thực Miền Bắc rõ nét. Gắn với tuổi thơ của tôi, thường xuyên được mẹ nấu cho ăn. Khi có con cái, tôi cũng nấu cho các con ăn. Món ăn đã gắn với lịch sử, với ký ức tuổi thơ và bữa cơm của gia đình mình.”

TS Nguyễn Thị Thu Anh, thành viên Hội đồng Quốc gia Giáo dục và Phát triển nhân lực Việt Nam bày tỏ, chị cảm nhận được tâm huyết của nhà hàng khi lựa chọn chủ đề này.

“Ngon Garden đã thể hiện tình yêu tổ quốc vào một dịp vô cùng đặc biệt – Kỷ niệm 80 năm ngày Quốc Khánh. Sự tinh tế và nhân văn khi lựa chọn chủ đề và các món ăn mang hội tụ cả ba miền ở ‘Bữa cơm Tết Độc lập’ có tác động sâu sắc tới những người tham dự. Các món vừa có sự sang trọng, tinh tế vừa có sự gần gũi, không khí gia đình, gắn kết”- TS Nguyễn Thị Thu Anh bày tỏ.

Chị Hạnh Phạm, người sáng lập nhà hàng chia sẻ: “Bữa cơm tết Độc lập” của Ngon Garden còn mang theo ý nghĩa đất nước thống nhất, tất cả mọi người cùng chung niềm vui bên một bữa cơm sum vầy, Bắc – Trung – Nam một nhà. Đó là lý do vì sao trong bữa cơm có món của miền Bắc, miền Trung – món của quê Bác và món của Miền Nam.

Qua đó, nhà hàng mong muốn gửi gắm thông điệp: Tình yêu đối với Tổ quốc, với văn hoá và truyền thống của người Việt trong một dịp đặc biệt đất nước chúc mừng ngày chiến thắng độc lập. Mỗi người đều tự hào với hành trình lan toả giá trị văn hoá, lịch sự, tình yêu Tổ Quốc đối với thế hệ trẻ hôm nay thông qua ẩm thực Việt.

“Bữa cơm tết Độc lập”, vì thế không chỉ là một workshop ẩm thực, mà còn là lời tri ân gửi đến quá khứ và lời nhắc nhớ cho hiện tại. Tự do và độc lập được gìn giữ không chỉ trong sử sách, mà còn trong những giây phút sum vầy trên mâm cơm gia đình – nơi nuôi dưỡng hồn Việt, để tinh thần dân tộc mãi trường tồn.

Trong nhiều năm qua, Ngon Garden không chỉ được biết đến là điểm đến của ẩm thực Việt tinh tuyển mà còn là nơi bền bỉ nuôi dưỡng, gìn giữ và lan tỏa những giá trị văn hóa truyền thống.

Từ mỗi mâm cơm, mỗi món ăn, nhà hàng luôn mong muốn khơi dậy ký ức, gắn kết các thế hệ, để thực khách không chỉ thưởng thức vị ngon mà còn cảm nhận được tinh thần đoàn viên, niềm tự hào dân tộc.