Mẹ vừa xuống xe vài giây, con nhỏ nghịch ngợm khiến cả nhà hoảng loạn phá kính giải cứu

Chỉ vì một chút chủ quan khi để con nhỏ một mình trong xe dù chỉ vài giây, một gia đình đã trải qua những khoảnh khắc hoảng loạn tột độ khi chiếc xe điện tự động khóa cửa, giam lỏng em bé bên trong cùng toàn bộ chìa khóa.

Theo chia sẻ gần đây của chị P.N (Hà Nội), sự việc xảy ra trong chớp mắt, khi chị vừa mở cửa bên để bế con xuống xe. Tuy nhiên, trong lúc đó, bé ở trong xe tinh nghịch đã bấm vào chìa khóa và vô tình kích hoạt chế độ tắt máy.

Đối với dòng xe điện này, tính năng an toàn tự động khóa cửa được kích hoạt ngay khi xe tắt máy. Hệ quả là tất cả các cửa xe đều khóa chặt, đồng thời chìa khóa cũng bị kẹt bên trong cùng với em bé.

Tình huống trở nên khẩn cấp khi cả gia đình đứng ngoài xe, không thể mở cửa. Ban đầu, họ cố gắng trấn an bé, hướng dẫn em cách bấm nút mở cửa xe từ bên trong qua cửa kính.

Tuy nhiên, do quá sợ hãi trước hoàn cảnh bất ngờ, bé chỉ hoảng loạn bấm lung tung, vô tình lại bấm khóa rồi bật khóc nức nở. Nguy hiểm hơn, bé sau đó đã ném chiếc chìa khóa đi, khiến việc tự mở từ bên trong trở nên không thể.

Trong lúc chờ thợ khóa đến, lo ngại về sức khỏe của con trong không gian kín, đặc biệt khi bé đang hoảng sợ, người chồng đã buộc phải đưa ra quyết định dứt khoát: phá kính cửa sổ xe. Một hình ảnh ghi lại hiện trường cho thấy chiếc xe màu đỏ có phần kính cửa phía sau đã bị đập vỡ một mảng lớn.

May mắn thay, em bé đã được đưa ra ngoài an toàn. Dù không gặp chấn thương nghiêm trọng, nhưng do kính vỡ rất sắc, bé vẫn bị một vài vết xây xát nhẹ ở tay và chân. Sự cố đã kết thúc êm đẹp nhưng để lại một bài học kinh hoàng cho cả gia đình.

Bài học đắt giá về chìa khóa dự phòng và an toàn cho trẻ

Một câu hỏi được nhiều người đặt ra là tại sao không sử dụng chìa khóa dự phòng. Chị Nga cho biết, thực tế xe có hai chìa, nhưng một chìa luôn được để cố định trong xe và chìa còn lại cũng đang ở bên trong vào thời điểm xảy ra sự việc. Điều này đã vô hiệu hóa hoàn toàn phương án dự phòng thông thường.

Câu chuyện của gia đình chị Nga là một lời nhắc nhở đắt giá đối với tất cả các gia đình có trẻ nhỏ.

1. KHÔNG BAO GIỜ để trẻ một mình trong xe: Dù chỉ là vài giây, dù chỉ là bước xuống để bế con hay lấy đồ. Trẻ nhỏ có thể vô tình thao tác trên bảng điều khiển hoặc chìa khóa, dẫn đến các tình huống nguy hiểm như khóa cửa, mở cửa sổ hoặc kích hoạt xe chuyển động.

2. LUÔN MANG THEO CHÌA KHÓA KHI RỜI XE: Khi bạn bước ra khỏi ghế lái, hãy tạo thói quen rút chìa khóa và mang theo bên mình, ngay cả khi bạn dự định quay lại ngay.

3. TÁCH BIỆT CHÌA KHÓA DỰ PHÒNG: Chìa khóa dự phòng nên được cất giữ ở một nơi an toàn, ngoài xe và dễ tiếp cận trong trường hợp khẩn cấp, ví dụ như ở nhà hoặc giao cho người thân đáng tin cậy. Tuyệt đối không để chìa dự phòng trong xe.

4. HƯỚNG DẪN TRẺ (NẾU CÓ THỂ): Nếu trẻ đã đủ lớn, hãy hướng dẫn trẻ cách mở cửa xe từ bên trong trong trường hợp khẩn cấp, nhưng luôn nhấn mạnh đây chỉ là biện pháp dự phòng cuối cùng.

5. CÂN NHẮC VỊ TRÍ PHÁ KÍNH: Trong trường hợp buộc phải phá kính, hãy chọn vị trí cách xa trẻ nhất và dùng lực vừa đủ để tránh làm trẻ bị thương. Sử dụng các dụng cụ phá kính chuyên dụng (búa thoát hiểm) sẽ an toàn hơn.

Một khoảnh khắc chủ quan có thể dẫn đến hậu quả khó lường. Hãy luôn cảnh giác và đặt sự an toàn của trẻ lên hàng đầu.