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Mẹ tôi về hưu lương 7 triệu nhưng tháng nào cũng gọi điện xin thêm, tôi không nỡ từ chối nhưng chồng tôi thì bắt đầu có hành động lạ

Thanh Uyên
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Mỗi lần nghe chồng nói, tôi vẫn thấy khó chịu.

Mẹ tôi về hưu được gần 2 năm, lương hưu của mẹ mỗi tháng khoảng 7 triệu, nếu chỉ ăn uống, điện nước và những khoản sinh hoạt cơ bản thì tôi nghĩ số tiền ấy vẫn đủ. Thế nhưng mẹ lại có một thói quen khiến tôi rất đau đầu, đó là thích mua sắm. Và gần đây bà mới khám phá ra việc mua hàng online trên Tiktok và Shopee.

Mẹ không mua những món gì quá đắt, nhưng gần như ngày nào cũng có shipper gọi. Khi thì bộ quần áo mới, lúc thì cái nồi, chiếc máy xay, vài món đồ gia dụng được quảng cáo rất hay. Có hôm mẹ còn gọi cho tôi khoe vừa mua được một món đồ giảm giá, dù tôi biết trong nhà chẳng thật sự cần đến nó.

Ban đầu tôi cũng nhắc mẹ nên cân đối lại. Mẹ chỉ cười, bảo cả đời đi làm tiết kiệm rồi, giờ già có đồng lương hưu thì mua thứ mình thích một chút cũng chẳng sao.

Tôi nghe vậy cũng không nỡ nói thêm.

Nhưng đến cuối tháng, khi tiền lương hưu đã tiêu hết, mẹ lại gọi hỏi tôi vài triệu. Có tháng 2 triệu, có tháng 3 triệu, lúc phát sinh việc thì 4-5 triệu. Mẹ thường nói thiếu tiền ăn uống, thuốc men hoặc tiền điện nước, nhưng nhiều lần tôi biết một phần nguyên nhân là vì mẹ đã tiêu trước đó vào những món không thực sự cần thiết.

Tôi có thu nhập khá nên mỗi lần mẹ hỏi, tôi vẫn cố gắng đưa. Tôi nghĩ mình là con gái, mẹ nuôi mình bao nhiêu năm, giờ có điều kiện thì giúp mẹ một chút cũng chẳng có gì quá đáng.

Vấn đề là chồng tôi bắt đầu không hài lòng.

Ảnh minh họa

Hai vợ chồng tôi có một khoản tiết kiệm chung, mỗi tháng đều cố gắng bỏ vào một khoản cố định. Trước đây tôi có thể đóng góp đều đặn, nhưng gần đây, cứ đến cuối tháng mẹ thiếu tiền là tôi lại phải rút phần tiền của mình ra.

Chồng không nói thẳng rằng tôi không được cho mẹ tiền. Anh bắt đầu nói bóng gió rằng vợ chồng phải lo cho tương lai của mình trước, tiết kiệm mãi không đủ thì sau này có việc lại phải đi vay. Có lần thấy tôi vừa chuyển tiền cho mẹ, anh còn nói nếu tháng nào cũng có thêm một khoản "phụ cấp" như vậy thì quỹ tiết kiệm của hai vợ chồng bao giờ mới tăng được. Anh còn chê mẹ vợ bồng bột, già rồi mà như trẻ con, không kiểm soát được chi tiêu, thấy gì cũng mới lạ, cũng mua.

Tôi biết anh không hoàn toàn vô lý nhưng mỗi lần nghe chồng nói, tôi vẫn thấy khó chịu. Tôi không muốn vì chuyện tiền bạc mà mẹ con tôi trở nên xa cách. Mẹ cũng đã lớn tuổi, tôi càng không thể mặc kệ, sau này mẹ mất rồi muốn cho cũng chẳng còn cơ hội.

Tôi không biết phải xử lý việc này thế nào cho hài lòng cả đôi bên?

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Tags

lương hưu

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