Nhiều năm trước, tôi từng rất khó chịu khi nghe người ta nói mẹ mình “mê tiền”. Bà hay hỏi giá. Hay so sánh. Hay nhẩm tính. Đi chợ phải biết hôm nay rau tăng hay giảm. Mua đồ phải xem chỗ nào rẻ hơn vài nghìn. Lúc còn trẻ, tôi từng nghĩ đó là một kiểu sống… hơi cực đoan. Vì trong đầu tôi khi ấy, người phụ nữ suốt ngày nói về tiền thường bị gắn với hai chữ “thực dụng”.

Nhưng càng lớn, tôi càng nhận ra một điều rất khác. Mẹ tôi không mê tiền. Bà chỉ hiểu tiền hơn rất nhiều người.

Trong tất cả những điều bà dạy tôi về tài chính, có một nguyên tắc nghe rất đơn giản nhưng lại thay đổi hoàn toàn cách tôi nhìn tiền bạc: Tiền luôn phải có “chỗ để đi”.

Nếu không, nó sẽ tự tìm đường… đi mất.

Bài học 1: Tiền không có “nhiệm vụ” thì sớm muộn cũng biến mất

Hồi nhỏ, tôi thấy mẹ có một thói quen khá lạ: tiền luôn được chia ra từng khoản rất rõ.

Tiền đóng học. Tiền sửa nhà. tiền phòng khi đau ốm. Tiền tiết kiệm.

Mỗi khoản đều có mục đích riêng. Khi đó tôi từng nghĩ: để tiền chung một chỗ cho tiện, cần thì lấy ra dùng là được.

Nhưng sau nhiều năm đi làm, tôi mới hiểu điều mẹ làm thực ra rất giống một nguyên tắc tài chính cơ bản: Mỗi đồng tiền đều cần một “nhiệm vụ”. Rất nhiều người thu nhập không hề thấp nhưng vẫn không tích lũy được gì. Nguyên nhân không phải vì họ kiếm ít, mà vì tiền của họ không có kế hoạch rõ ràng.

Tiền vừa vào tài khoản, ngay lập tức bắt đầu “tan ra” thành hàng chục khoản chi nhỏ: ăn uống, mua sắm, giải trí, ưu đãi, giảm giá. Đến cuối tháng, họ thường chỉ có một câu hỏi quen thuộc:

“Tiền đi đâu hết rồi?”

Thực ra tiền không đi đâu cả. Nó chỉ đơn giản là không có chỗ để ở lại.

Tiền không có kế hoạch sẽ chạy theo cảm xúc

Một trong những điều mẹ tôi luôn nhắc là: “Đừng để tiền chạy theo tâm trạng”.

Khi còn trẻ, tôi không hiểu câu này. Nhưng sau vài năm đi làm, tôi bắt đầu nhận ra mình tiêu tiền rất nhiều theo cảm xúc:

Một chiếc váy đẹp. Một món đồ đang giảm giá. Một bữa ăn “tự thưởng”. Mỗi lần chi không nhiều, nhưng lặp lại liên tục. Đây cũng là thói quen tiêu dùng rất phổ biến hiện nay: mua để cảm thấy vui, chứ không hẳn vì cần.

Theo nhiều chuyên gia tài chính cá nhân, chi tiêu cảm xúc chính là một trong những nguyên nhân khiến nhiều người có thu nhập khá nhưng vẫn không có tích lũy.

Cách đơn giản nhất để hạn chế điều này, theo kinh nghiệm của mẹ tôi, là đặt kế hoạch cho tiền trước khi tiêu.

Khi tiền đã được phân bổ cho những mục tiêu rõ ràng, việc rút nó ra để mua một món đồ bốc đồng sẽ trở nên khó khăn hơn.

Tiền để yên quá lâu cũng là một kiểu lãng phí

Mẹ tôi có một khái niệm khá thú vị: bà gọi đó là “tiền chết”.

Theo bà, tiền để trong nhà quá lâu mà không phục vụ mục tiêu gì thì giống như nước đọng, lâu ngày sẽ mất giá trị.

Vì vậy, nếu có một khoản tiền tích lũy, bà thường tìm cách chuyển nó thành những thứ có giá trị lâu dài hơn, như: tích lũy vàng, sửa chữa hoặc nâng cấp nhà cử, đầu tư cho học hành

Theo các chuyên gia tài chính, vàng từ lâu đã được xem là một loại tài sản giúp bảo toàn giá trị trong dài hạn, đặc biệt trong bối cảnh lạm phát hoặc biến động kinh tế.

Nhiều gia đình thường chọn cách mua vàng định kỳ với số tiền nhỏ, thay vì chờ đến khi có khoản lớn. Cách làm này không nhằm mục tiêu “làm giàu nhanh”, mà giúp hình thành thói quen tích lũy tài sản theo thời gian.

Người hiểu tiền thường không tiêu tiền để khoe

Một điều khá thú vị là người ta thường nghĩ người “mê tiền” sẽ thích tiêu tiền. Nhưng mẹ tôi lại hoàn toàn ngược lại. Bà rất ít khi mua những thứ chỉ để thể hiện.

Không đồ hiệu. Không chạy theo xu hướng. Không tiêu tiền để gây ấn tượng. Theo bà, tiền chỉ có hai nhiệm vụ: giúp gia đình an toàn hơn/ giúp cuộc sống bớt bấp bênh.

Rất nhiều người trẻ hiện nay có xu hướng tiêu tiền để khẳng định hình ảnh cá nhân: quần áo, đồ công nghệ, du lịch, trải nghiệm.

Điều này không sai, nhưng nếu mọi khoản chi đều hướng đến việc “thể hiện”, thì việc tích lũy sẽ ngày càng khó khăn. Ngược lại, những người có nền tảng tài chính ổn định thường tiêu tiền khá kín đáo. Họ quan tâm nhiều hơn đến giá trị lâu dài, thay vì cảm giác hào nhoáng nhất thời.

Tiết kiệm không bắt đầu từ đầu tư, mà từ kỷ luật

Khi nói về tài chính cá nhân, nhiều người thường nghĩ ngay đến đầu tư.

Nhưng theo kinh nghiệm của mẹ tôi – và cũng là quan điểm của nhiều chuyên gia, tiết kiệm thực ra bắt đầu từ kỷ luật chi tiêu.

Nếu chưa kiểm soát được cách tiêu tiền, mọi kế hoạch đầu tư đều rất dễ đổ vỡ.

Những nguyên tắc cơ bản nhất thường rất đơn giản: kiểm soát mua sắm cảm xúc/ duy trì khoản tiết kiệm cố định mỗi tháng/ tích lũy tài sản dài hạn/ theo dõi dòng tiền cá nhân

Khi những thói quen này được duy trì đủ lâu, tài sản cá nhân sẽ dần hình thành.

Điều tôi hiểu ra sau nhiều năm

Ngày còn trẻ, tôi từng nghĩ mẹ mình quá thực dụng. Nhưng càng lớn, tôi càng nhận ra một điều: Nhiều người nghèo không phải vì họ kiếm ít. Họ nghèo vì tiền của họ không có chỗ để đi.

Tiền vào rồi đi. Đi rất nhanh.

Còn những người hiểu tiền thì làm một việc rất đơn giản: họ đặt “đích đến” cho từng đồng tiền ngay từ đầu.

Có thể đó là một khoản tiết kiệm nhỏ. Một miếng vàng. Một khoản phòng thân. Nhưng chính những “chỗ để đi” ấy khiến tiền ở lại lâu hơn trong cuộc đời họ. Và đó có lẽ là bài học thực tế nhất mà tôi học được từ người mẹ từng bị nhiều người gọi là… mê tiền.

Tác giả: B.B