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Mẹ Tóc Tiên diện áo tắm khoe dáng gợi cảm cùng con gái, gây sốt vì quá trẻ đẹp

PV
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Loạt ảnh Tóc Tiên diện bikini khoe dáng bên mẹ tại hồ bơi gây chú ý trên mạng xã hội.

Loạt ảnh mới của Tóc Tiên bên mẹ nhanh chóng thu hút sự chú ý trên mạng xã hội và nhận về gần 20.000 lượt yêu thích. Không chỉ nữ ca sĩ gây ấn tượng với vóc dáng thon gọn, săn chắc, mà mẹ cô cũng khiến nhiều người bất ngờ bởi vẻ ngoài trẻ trung, phong thái tự tin và đôi chân thon dài.

Trong những khung hình được chia sẻ, Tóc Tiên diện bộ bikini hai mảnh màu tối, điểm họa tiết nhỏ, khoe vòng eo gọn gàng và vóc dáng khỏe khoắn. Nữ ca sĩ tạo dáng bên hồ bơi. Nụ cười rạng rỡ cùng thần thái thoải mái giúp cô ghi điểm trong từng bức ảnh.

- Ảnh 1.
- Ảnh 2.

Tóc Tiên khoe dáng gợi cảm bên hồ bơi

- Ảnh 3.

Cô chụp ảnh thân thiết cùng mẹ và em trai

Tuy nhiên, nhân vật nhận được không ít sự chú ý lại là mẹ của Tóc Tiên. Xuất hiện cùng con gái trong những bức ảnh tại hồ bơi, bà lựa chọn bộ đồ bơi họa tiết kẻ ngang kết hợp quần cạp cao. Dù không diện trang phục quá cầu kỳ, mẹ nữ ca sĩ vẫn nổi bật nhờ vóc dáng cân đối, đôi chân dài, thon gọn cùng cách tạo dáng tự tin. Ở một số khoảnh khắc, hai mẹ con đứng cạnh nhau, tạo nên hình ảnh vừa thân thiết, vừa trẻ trung.

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Nhiều khán giả cho rằng Tóc Tiên dường như được thừa hưởng khá nhiều ưu điểm ngoại hình từ mẹ. Những lời bình luận như “Biết cái cặp giò của chị thừa hưởng từ ai rồi đó” hay “Trời ơi, cặp chân của hai mẹ con chấn động quá” nhận được sự đồng tình từ cộng đồng mạng.

- Ảnh 5.
- Ảnh 6.

Mẹ Tóc TIên được khen quá trẻ đẹp, trông như chị em khi đứng cạnh con gái

Đáng chú ý, sự xuất hiện thân thiết của hai mẹ con Tóc Tiên cũng gây chú ý trong bối cảnh mối quan hệ của họ có nhiều thay đổi tích cực thời gian gần đây. Có thời điểm, khoảng cách giữa Tóc Tiên và mẹ khá lớn vì những bất đồng khi nữ ca sĩ thay đổi định hướng học tập, phong cách sống.

Đến tháng 7/2026, Tóc Tiên thoải mái chia sẻ những khoảnh khắc trở về Mỹ thăm gia đình và khoe món mì Quảng do mẹ nấu. Cô cũng cởi mở hơn khi nhắc đến mẹ sau khi hai người kết nối lại. Đầu tháng 8, cô tiếp tục kể chuyện mẹ mong con gái sớm tìm được người đồng hành mới, cho thấy hai mẹ con đã trở nên gần gũi hơn.

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Tags

Tóc Tiên

mẹ tóc tiên

áo tắm

trẻ đẹp

sao Việt

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