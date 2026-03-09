"Mẹ ơi, cứu con với": Lộ video con trai ông trùm cầu cứu khi bị bắt cóc, tống tiền 250 tỷ tại Bali đang gây rúng động dư luận

Vụ án bắt cóc và sát hại Igor Komarov, con trai của "ông trùm" Ukraine Oleksandr "Narik" Petrovsky, đang trở nên kinh hoàng hơn bao giờ hết khi một đoạn video tống tiền đầy ám ảnh vừa được tiết lộ. Đoạn video ghi lại cảnh nam du khách 28 tuổi trong tình trạng bị bầm dập, thương tích nghiêm trọng, đang tuyệt vọng cầu xin sự sống trước khi những phần thi thể của anh bị phát hiện trôi dạt vào bờ biển Bali.

"Mẹ ơi, mẹ ơi, con cầu xin mẹ, làm ơn hãy cứu con"

Trong đoạn video tống tiền 10 triệu USD (khoảng 250 tỷ đồng), Komarov xuất hiện với vẻ ngoài bầm tím và kiệt sức, đọc một bản tuyên bố đã được chuẩn bị sẵn. Với giọng nói đầy run rẩy, anh khẩn khoản nài nỉ mẹ mình: "Mẹ ơi, mẹ ơi, con cầu xin mẹ, làm ơn hãy cứu con. Chúng con đã lấy trộm 10 triệu USD mà họ đang yêu cầu mẹ đó. Hãy trả lại cho họ 10 triệu USD đi. Làm ơn."

Hình ảnh nạn nhân trong video do nhóm bắt cóc gửi cho gia đình

Những lời cầu xin trong video còn cho thấy mức độ tàn bạo mà nhóm bắt cóc đã thực hiện đối với nạn nhân. Komarov nói trong tuyệt vọng về những tổn thương thể chất mà nhóm tội phạm đã gây ra cho anh. Đoạn video này sau đó đã làm dấy lên nghi vấn về sự liên quan của các nhóm tội phạm có tổ chức trong khu vực.

Gia đình anh bị tống tiền 10 triệu USD

Vụ bắt cóc xảy ra vào ngày 15 tháng 2 khi Komarov đang đi xe máy cùng một người bạn tại Jimbaran – khu vực ven biển phổ biến với công dân Nga và Ukraine tại Bali. Một nhóm đàn ông bất ngờ xuất hiện "từ hư không" trong một chiến dịch được dàn dựng kiểu quân đội với đoàn xe hộ tống, nhanh chóng khống chế và bắt giữ Komarov. Người bạn đi cùng đã may mắn chạy thoát và báo cảnh sát.

Nhà chức trách tin rằng vị trí của Komarov đã bị lộ một cách vô tình thông qua những hình ảnh mà bạn gái anh, influencer Yeva Mishalova, chia sẻ trên Instagram, đặc biệt là bài đăng vào ngày Lễ tình nhân.

Sau khi đoạn video xuất hiện, cảnh sát đã tìm thấy một phần đầu và các bộ phận cơ thể người trôi dạt tại cửa sông Wos, bờ biển phía đông Bali. Dựa trên các hình xăm đặc trưng và đặc điểm hộp sọ của người da trắng, cơ quan điều tra đã bước đầu xác nhận sự trùng khớp với Komarov. Tại một biệt thự ở Tabanan, cảnh sát cũng tìm thấy vết máu, điện thoại và túi xách của nạn nhân, cho thấy anh đã bị giam giữ và hành hung tại đây.

Hiện tại, cảnh sát Bali đã bắt giữ một nghi phạm sử dụng hộ chiếu giả để thuê xe và xác định danh tính sáu nghi phạm người nước ngoài khác. 4 trong số các nghi phạm này được xác định đã trốn khỏi Bali qua sân bay quốc tế, trong khi hai người còn lại được cho là vẫn đang ẩn náu tại Indonesia. Tất cả 6 đối tượng đã bị đưa vào danh sách truy nã và Interpol đã ban hành "Thông báo đỏ" để truy tìm trên phạm vi toàn cầu.

Nguồn: The Sun