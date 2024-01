Mẹ già 85 tuổi chết cóng ở sân sau đêm lạnh giá, các con chối trách nhiệm: Theo lịch chưa tới lượt tôi chăm

"Cứ mỗi tháng bà cụ lại lỉnh kỉnh xếp đồ chuyển chỗ ở một lần. Luân phiên mỗi tháng ở nhà một đứa. Chúng tôi quá quen với cảnh này rồi, ai cũng thương nhưng người ngoài chẳng can thiệp được", lời chia sẻ đầy xót xa của người hàng xóm sống tại Vạn Châu, Trùng Khánh từng thu hút rất nhiều sự chú ý của cư dân mạng Trung Quốc.



Được biết câu chuyện thương tâm này diễn ra vào đúng những ngày cuối năm, giáp Tết nguyên đán 2014. Theo đó, một người hàng xóm tình cờ phát hiện ra cụ bà họ Giải ngồi im bất động trước sân nhà của con trai. Ban đầu vốn cho rằng bà mâu thuẫn với các con nên ra ngoài ngồi. Tuy nhiên khi tiến lại gần, người này mới thấy có nhiều điểm bất thường. Khi người hàng xóm chạm vào cơ thể đã thấy người bà lạnh cóng, không còn hơi thở.

Mẹ già 85 tuổi chết cóng trước sân trong đêm lạnh giá, các con chối trách nhiệm: Theo lịch chưa tới lượt tôi chăm. Ảnh: Baijiahao

Chưa hết bàng hoàng vì cái chết bất thường của bà cụ, người hàng xóm lại thêm một lần choáng váng khi hai người con trai kiên quyết không chịu thu xếp tang ma cho người mẹ xấu số. Thay vào đó họ đưa ra lý do khiến ai nghe cũng phải phẫn nộ rằng: "Theo lịch chưa tới lượt tôi, tháng này tới lượt anh cả, không liên quan tới tôi". Sau cùng, người dân phải trình báo công an nhờ chính quyền vào giải quyết.

Người dân phải trình báo nhờ công an vào giải quyết. Ảnh: Phim tư liệu CCTV1.

Hợp đồng phụng dưỡng mẹ già

Người mẹ già xấu số kể trên vốn có tất cả 7 người con. Trong đó 3 con gái đã đi lấy chồng, 4 người con trai ở cùng thôn nhưng vì mâu thuẫn trong việc chia tài sản nên không ưa nhau cũng giận sang cả mẹ.

Vì vậy dù có 4 người con trai, nhưng không đứa con trai nào chịu đứng ra chăm mẹ già 85 tuổi. Tuy nhiên khi một người con gái ngỏ ý muốn đón mẹ về chăm thì 4 người con trai phản đối vì sợ ảnh hưởng tới thể diện.

Sau cùng dưới sự chứng kiến của ủy ban thôn, 4 người trai cùng thỏa thuận làm một hợp đồng phụng dưỡng. Mỗi người sẽ luân phiên chăm mẹ, hết một tháng sẽ chuyển mẹ sang nhà người tiếp theo.

Người con trai cả sống trong căn nhà khang trang rộng rãi 3 tầng lầu. Ảnh: Baijiahao

Nhà con trai cả 3 tầng lầu nhưng xếp cho mẹ già ở căn phòng tồi tàn nhất. Ảnh: CCTV

Cứ như vậy, người dân quanh đó quá quen với cảnh đầu tháng lại thấy bà Giải lỉnh kỉnh xách đồ chuyển chỗ ở sang nhà người con tiếp theo. Dù rất thương bà cụ lớn tuổi nhưng vì người ngoài nên khó can thiệp.

Mọi chuyện cứ diễn ra như vậy cho tới ngày 01/01/2014, sau khi vội vàng ăn xong bát cháo loãng cùng một cái bánh bao tại nhà người con trai thứ 4, bà Giải thu xếp đồ sang nhà người con trai cả. Không ngờ sang tới nơi thì phát hiện nhà không có ai, con trai đi vắng không có nhà. Thấy vậy bà dò dẫm tìm đường quay lại nhà con trai út thì con trai từ chối chăm sóc vì đã hết thời gian phụng dưỡng.

Không còn cách nào khác, bà Giải đành tìm tới nhà con trai thứ hai và thứ ba. Trên đường đi may mắn gặp được người hàng xóm tốt bụng. Nghĩ cụ lớn tuổi, nhiệt độ Trùng Khánh khi đó chỉ ở khoảng 2 độ C sợ bà Giải ngoài trời rét gặp chuyện nên đã giữ bà lại nhà và mời bà ăn chút đồ cho ấm người.

Song có lẽ vì ngại làm phiền người khác nên bà Giải đã nhanh chóng nói khéo rồi ra về.

Mẹ già 85 tuổi chết cóng trước sân nhà con trai trong đêm lạnh giá

Với người hàng xóm tốt bụng giúp bà Giải mà nói, không ngờ đây lại là lần cuối cùng người này gặp được bà. Bởi sáng ngày hôm sau, bà cụ đã qua đời. Qua khám nghiệm tử thi, phía cảnh sát cho biết thời gian tử vong là vào 5 giờ sáng ngày 02/01/2014. Nguyên nhân là do bà cụ bị xuất huyết do va đập cộng thêm thời tiết về đêm lạnh dưới 0 độ C.

Qua đánh giá, khả năng cao bà cụ bị ngã trong khi cố tìm đường tới nhà con trai thứ hai và thứ ba. Sau đó lại kiệt sức vì lạnh nên ngồi trước sân cầu cứu nhưng không ai nghe thấy. Nghĩ tới những giây phút cuối đời không ai bên cạnh, không ít người cảm thấy thương xót cho số phận của người mẹ già xấu số. Tuy nhiên, câu chuyện chưa dừng lại tại đó. Điều khiến người ta hoài nghi hơn cả chính là phản ứng cả 4 người con trai khi biết tin mẹ mình mất.

Cả làng làm đơn kiện 4 người con trai bất hiếu

Sau khi biết tin mẹ mất, 4 người con trai đùn đẩy trách nhiệm cho nhau. Cả 4 người con xảy ra tranh cãi kịch liệt hòng phủi trách nhiệm không ai chịu đứng ra tổ chức tang ma cho mẹ.

3 người con gái muốn đứng ra tổ chức nhưng như vậy là đi ngược lại phong tục truyền thống. Sau cùng, người con rể thứ hai của bà Giải đã đứng ra tổ chức đám tang cho bà.

Chính hành động này của 4 người con trai như giọt nước tràn ly khiến người dân ở Vạn Châu vô cùng phẫn nộ. Toàn bộ người dân nơi đây đã làm đơn kiện 4 người con trai của bà Giải ra tòa tội bất hiếu.

Người dân tới xem xử án công khai 4 người con bất hiếu. Ảnh: CCTV

Vụ án gây chấn động lớn, thậm chí được nhiều đài truyền hình trong đó có cả đài truyền hình trung ương Trung Quốc tổng hợp đưa tin. Sau cùng vụ án được xét xử công khai với sự có mặt của toàn bộ người dân.

Cuối cùng, người con trai cả bị kết án 2 năm tù. Vì đêm đó về nhà không thấy mẹ nhưng cũng không đi tìm, gián tiếp gây nên bi kịch. 3 người con còn lại lãnh án 1 năm 6 tháng tù vì không làm tròn trách nhiệm chăm sóc mẹ già.

Sự việc đến nay đã diễn ra 10 năm, tuy nhiên mỗi lần nhắc lại là một lần khiến người dân tại Vạn Châu, Trùng Khánh cảm thấy phẫn nộ. Thậm chí nhiều người còn cho rằng hình phạt đi tù quá nhẹ nhàng với 4 người con bất hiếu.

4 người con bất hiếu nhận án tù cho hành động của mình. Ảnh: CCTV

Câu chuyện đau lòng của bà cụ 85 tuổi kể trên có lẽ là minh chứng xác thực nhất cho câu nói: "Một mẹ có thể nuôi mười đứa con, nhưng mười đứa con chưa chắc đã chăm được một mình mẹ". Dù diễn ra nhiều năm nhưng đây vẫn luôn là sự việc khiến phải xót xa và suy ngẫm mỗi khi nhắc tới.