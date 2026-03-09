Mẹ đơn thân U40 là nghệ sĩ: Công khai 1 điều ngay lập tức nhận loạt tin nhắn từ đàn ông

Mới đây, Elly Trần khiến cộng đồng mạng chú ý khi đăng tải một dòng trạng thái trên trang cá nhân nói về chuyện độc thân. Nữ diễn viên cho biết sau khi cô đăng vlog tiết lộ đang độc thân thì có rất nhiều người vào nhắn tin. Tuy nhiên nữ diễn viên đình đám một thời khẳng định cô không có như cầu tìm bạn trai.

"Vlog mình chia sẻ là mình đang độc thân thôi chứ mình có nói mình đang có nhu cầu kiếm bạn trai đâu", Elly Trần chia sẻ. Cô cũng nhắn nhủ mấy "anh con trai" không cần phải inbox vì theo nữ diễn viên một thời "bị phải độc thân với chọn độc thân nó khác nhau".

Dưới phần bình luận, nhiều người bày tỏ sự thích thú trước cách nói chuyện dí dỏm của Elly Trần đồng thời cho rằng việc cô nhận được nhiều tin nhắn làm quen là điều dễ hiểu vì nhan sắc nổi bật. Không ít khán giả cũng bày tỏ sự ủng hộ với lựa chọn cuộc sống độc thân hiện tại của người đẹp.

Trước đó, Elly Trần đăng vlog chia sẻ cô độc thân ở tuổi U40, cô nói: “Vlog của cô nàng U40 năm cuối cùng bởi hết năm 2026 sẽ chính thức rời hộ khẩu U40 để gia nhập liên minh U50 rồi. Nhưng không sao quan trọng không phải là bạn bao nhiêu tuổi mà trông bạn giống bao nhiêu tuổi".

Nữ diễn viên còn hài hước kể thêm: “Vừa rồi tôi có đọc một cuốn sách khá là thú vị, trong đó có nói là nếu như một người phụ nữ bị tổn thương thì sẽ mất đi 72 ngày ký ức. Nếu đúng theo công thức đó thì tôi trẻ dữ luôn đó, tôi còn ký ức nào đâu nữa mà mất. Tính ra sự công bằng của tạo hóa cũng hay đó chứ nếu bạn chịu tổn thương thì tạo hóa sẽ bù đắp cho bạn bằng cách nhìn trẻ hơn tuổi".

Những chia sẻ thẳng thắn nhưng vẫn lạc quan của Elly Trần nhận được nhiều lời động viên từ người hâm mộ. Nhiều khán giả cho rằng sau những biến cố trong cuộc sống, việc nữ diễn viên lựa chọn sống tích cực và hài hước là điều đáng trân trọng.

Elly Trần tên thật là Nguyễn Kim Hồng, sinh năm 1987 tại TP.HCM. Cô nổi tiếng từ cuối những năm 2000 với hình ảnh hot girl gợi cảm, sau đó lấn sân sang diễn xuất và người mẫu ảnh. Nữ diễn viên từng tham gia một số dự án phim như Bóng ma học đường hay Khát vọng thượng lưu.

Sau nhiều năm hoạt động nghệ thuật, Elly Trần vẫn nhận được sự quan tâm của công chúng nhờ nhan sắc trẻ trung và cuộc sống cá nhân nhiều câu chuyện thu hút sự chú ý.

Elly Trần hiện là mẹ đơn thân của hai con và thường xuyên chia sẻ cuộc sống đời thường cùng các bé trên mạng xã hội. Hai con của cô cũng được nhiều người yêu mến nhờ ngoại hình đáng yêu và khả năng biểu diễn trước ống kính.