"Tôi nói thẳng, trong từ điển của tôi không có từ khó khăn mà luôn có sự cố gắng và nỗ lực" – Phương Trinh Jolie chia sẻ.

Mới đây, chương trình Chuyện tối cùng sao đã lên sóng với sự tham gia của ca sĩ – diễn viên Phương Trinh Jolie. Tại chương trình tuần này, nữ ca sĩ ba con chia sẻ về công việc của mình.

Cô nói: "Tôi không tô vẽ về một cuộc sống hoàn hảo. Tôi muốn mang đến đây một góc nhìn đầy thực tế, truyền cảm hứng mạnh mẽ về cách quản lý năng lượng, đối diện với áp lực và bảo vệ bản thân giữa chốn showbiz thị phi này.

Tôi vừa làm ca sĩ, diễn viên vừa làm doanh nhân, lại vừa phải chăm lo gia đình. Nhiều người hỏi tôi sức đâu ra mà làm nhiều thế. Tôi chỉ có một cốt lõi duy nhất là biết cách tiết chế và tập trung.

Ai cũng có một quỹ thời gian giống nhau. Nếu bạn biết tiết chế năng lượng dành cho những việc cần thiết thì công việc bạn tập trung vào sẽ nhận được nhiều năng lượng. Khi năng lượng bị phân tán quá nhiều, nguồn năng lượng đó chắc chắn sẽ cạn kiệt.

Để bảo trì nguồn năng lượng ấy, tôi tìm đến yoga và đặc biệt chú trọng vào hơi thở. Nó là điều kiện tiên quyết của sự sống mà nhiều người thường bỏ quên vì quá bận rộn.

Bất cứ khi nào bắt tay vào công việc, dù là mở máy livestream trong 2 tiếng, đứng trên sân khấu hay đóng phim, tôi đều vận dụng 100% kiến thức, kinh nghiệm và tính cách để truyền đạt trọn vẹn đến khán giả. Sự tập trung tuyệt đối vào thời điểm hiện tại chính là bí quyết giúp tôi đạt được kết quả tốt nhất trong mọi việc.

Đối mặt với khối lượng công việc khổng lồ, tôi chắc chắn phải có áp lực và mệt mỏi. Tuy nhiên, tôi có cách đương đầu với chúng.

Thay vì bước ra xe với sự bực bội, tôi chọn góc nhìn tích cực để quản lý cảm xúc. Tôi nói thẳng, trong từ điển của tôi không có từ khó khăn mà luôn có sự cố gắng và nỗ lực. Nếu chưa kịp làm mà đã thấy khó thì sao mà làm được? Nhiều người chưa làm đã kêu khó, tôi thì không, cứ làm đã rồi tính.

Với tôi, những việc chưa làm được, làm nhiều lần ắt sẽ thành công. Nếu vượt quá khả năng của mình, tôi sẵn sàng bỏ tiền thuê chuyên gia giải quyết.

Tôi quan niệm rất rõ ràng nếu làm sai, bản thân sẽ có thêm kinh nghiệm quý giá còn nếu thành công thì tôi chứng minh được thực lực của chính mình. Nói chung, tôi chẳng sợ gì cả. Một tay tôi nuôi ba con cơ mà".