Mới đây, Phi Thanh Vân gây chú ý khi đăng tải lại loạt ảnh hậu trường cách đây hơn 15 năm trên trang cá nhân. Những bức hình ghi lại khoảnh khắc nữ nghệ sĩ đang trang điểm chuẩn bị cho buổi chụp hình báo, gợi nhớ về giai đoạn đầu trong hành trình nghệ thuật của cô.

Chia sẻ cùng loạt ảnh, nữ diễn viên viết: "Xem lại thư viện hình cũ, Vân vô tình thấy lại bức ảnh này… Một kỷ niệm hậu trường cách đây hơn 15 năm trước giờ trang điểm cho buổi chụp hình bìa báo.

Nhìn lại mới thấy hành trình nghệ thuật của mình đi qua rất nhiều cột mốc… Mỗi bức ảnh cũ đều nhắc mình rằng thành công luôn bắt đầu từ những bước đi giản dị nhưng đầy nỗ lực và cống hiến hết mình. Và chỉ cần giữ được đam mê, con đường phía trước luôn có ánh sáng".

Nữ nghệ sĩ cũng nhắc lại giai đoạn tham gia bộ phim truyền hình Cô gái xấu xí , trong đó cô đảm nhận vai Phương Trinh – nhân vật từng giúp tên tuổi Phi Thanh Vân được đông đảo khán giả biết đến.

Hình ảnh Phi Thanh Vân khoảng 15 năm trước.

Phi Thanh Vân và đại gia miền Tây.

Phi Thanh Vân sinh năm 1982 tại Hà Nội nhưng lớn lên và phát triển sự nghiệp chủ yếu ở TP.HCM. Trước khi lấn sân sang diễn xuất, cô từng hoạt động trong lĩnh vực người mẫu và gây chú ý nhờ phong cách cá tính cùng làn da nâu đặc trưng.

Bước ngoặt trong sự nghiệp của nữ nghệ sĩ đến khi tham gia bộ phim truyền hình Cô gái xấu xí . Nhân vật Phương Trinh với tính cách sắc sảo, nhiều tham vọng đã giúp Phi Thanh Vân ghi dấu ấn với khán giả.

Sau thành công của bộ phim, cô tiếp tục tham gia nhiều dự án phim truyền hình, sitcom và các chương trình giải trí. Bên cạnh hoạt động nghệ thuật, Phi Thanh Vân còn kinh doanh trong lĩnh vực làm đẹp và đào tạo kỹ năng.

Không chỉ sự nghiệp, đời tư của Phi Thanh Vân cũng nhận được nhiều sự chú ý từ công chúng. Nữ nghệ sĩ từng trải qua hai cuộc hôn nhân. Sau khi chia tay người chồng thứ hai vào năm 2017, cô trở thành mẹ đơn thân và trực tiếp nuôi dưỡng con trai.

Sau một thời gian dài chỉ tập trung công việc, những tháng cuối năm 2024, Phi Thanh Vân công khai người yêu mới là đại gia miền Tây tên Trần Chí Phú. Vị doanh nhân này hoạt động trong lĩnh vực xây dựng hơn cô khoảng 10 tuổi, là giám đốc một công ty xây dựng và còn sở hữu nhà máy chế biến đá tại Lâm Đồng.

Theo lời Phi Thanh Vân, bạn trai rất quan tâm và dành nhiều sự chăm sóc cho cô cũng như con trai riêng của nữ diễn viên. Cặp đôi cũng đã lên kế hoạch làm đám cưới.