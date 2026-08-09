Mẹ của mỹ nhân Hà Nội từng phủ sóng bìa tạp chí 20 năm trước: "Mã gen” quá đỉnh

Nói không với các app chỉnh ảnh, nhan sắc của các mẹ thời xưa vẫn khiến cõi mạng trầm trồ.

Nhắc đến thế hệ hot girl đời đầu của Hà Nội, Mi Vân là cái tên gần như không thể thiếu. Từng nổi đình đám từ những năm 2005-2006 với gương mặt bầu bĩnh, đôi mắt to tròn, má lúm đồng tiền cùng vẻ ngoài trong trẻo, Mi Vân là hình mẫu mà giới trẻ thời điểm đó đặc biệt yêu thích.

Sau nhiều năm, Mi Vân không còn hoạt động dày đặc trong showbiz hay xuất hiện liên tục trên mạng xã hội. Dù vậy, mỗi lần cô chia sẻ những hình ảnh đời thường, câu chuyện gia đình hay khoảnh khắc nhan sắc hiện tại, cái tên này vẫn nhận được sự quan tâm nhất định từ cộng đồng mạng.

Mi Vân được nhiều người biết đến là hot girl đời đầu ở Hà Nội (Ảnh: FBNV)

Mới đây, Mi Vân bất ngờ chia sẻ lại hình ảnh của mẹ mình thời trẻ. Bức ảnh nhanh chóng viral bởi mẹ của Mi Vân sở hữu diện mạo thanh tú, gương mặt hài hòa và thần thái toát ra vibe “tiểu thư Hà Nội xưa”.

Không ít cư dân mạng cũng cho rằng, Mi Vân thừa hưởng nhiều nét đẹp từ mẹ. Nhiều người cũng bày tỏ, “mã gen” của gia đình Mi Vân “đỉnh của chóp” vì từ mẹ tới con đều có nhan sắc cực phẩm, cuốn hút.

Mi Vân chia sẻ lại hình ảnh của mẹ thời trẻ - nhà giáo ưu tú Thanh Bình (Ảnh: FBNV)

Được biết, mẹ của Mi Vân là nhà giáo ưu tú Phạm Thị Thanh Bình. Bà sinh ra và lớn lên tại Hà Nội trong một gia đình có truyền thống nghệ thuật. Bố mẹ bà từng mở trường tư dạy piano và accordéon, bởi vậy âm nhạc đã xuất hiện trong cuộc sống của bà từ rất sớm. Bà theo học Đại học Âm nhạc tại Nhạc viện Hà Nội, nay là Học viện Âm nhạc Quốc gia Việt Nam. Sau khi tốt nghiệp, bà được giữ lại trường làm giảng viên và công tác cho đến khi nghỉ hưu.

Không chỉ có một sự nghiệp gắn với âm nhạc, mẹ Mi Vân còn sở hữu nhan sắc khá nổi bật thời trẻ. Những hình ảnh được bà chia sẻ trước đây đúng chuẩn cô gái Hà Nội với đường nét thanh tú, nhẹ nhàng. Theo thời gian, vẻ đẹp ấy vẫn giữ được nét nền nã, phúc hậu.

Mi Vân (ngoài cùng trái) cùng bố mẹ và chị gái. Cả gia đình đều sở hữu nhan sắc cực phẩm (Ảnh: FBNV)

Cũng vì gia đình có truyền thống nghệ thuật nên Mi Vân cũng được định hướng theo âm nhạc. Cựu hot girl cũng theo học piano hệ chính quy tại Nhạc viện Hà Nội. Sau đó, Mi Vân nhanh chóng trở thành hiện tượng mạng đầu đời. Cô liên tục xuất hiện trên trang bìa các tờ báo học đường danh tiếng thời bấy giờ như Hoa Học Trò , Sinh Viên Việt Nam , đồng thời là gương mặt đại diện được săn đón của nhiều nhãn hàng lớn.

Gia đình có truyền thống nghệ thuật nên từ nhỏ Mi Vân đã học và yêu thích với piano (Ảnh: FBNV)

Không dừng lại ở vai trò mẫu ảnh, Mi Vân còn ghi dấu ấn đậm nét trong lĩnh vực nghệ thuật. Cô từng tham gia diễn xuất trong bộ phim điện ảnh dành cho giới trẻ Chiến dịch trái tim bên phải và là "nàng thơ" trong nhiều video ca nhạc đình đám.

Tuy nhiên khác với nhiều hot girl cùng thời lựa chọn hoạt động mạnh trong lĩnh vực giải trí, Mi Vân lại tập trung hơn cho gia đình, công việc, kinh doanh riêng. Chuyện tình cảm của Mi Vân từng nhận được nhiều sự chú ý khi cô trải qua một cuộc hôn nhân không trọn vẹn.

Mi Vân từng "phủ sóng" trên nhiều bìa báo tuổi teen trước đây (Ảnh: FBNV)

(Ảnh: FBNV)

Mi Vân hiện tại vẫn giữ được sắc vóc trẻ trung, xinh đẹp (Ảnh: FBNV)

Sau những biến động riêng, gia đình trở thành chỗ dựa quan trọng với cô. Mi Vân từng chia sẻ bố mẹ luôn tôn trọng lựa chọn của con gái và hỗ trợ cô trong quá trình nuôi con. Ngoài ra, cô cũng đã có một chỗ dựa mới, bước vào cuộc hôn nhân thứ hai nhưng kín tiếng hơn trước.

Ở hiện tại, Mi Vân đã bước sang tuổi U40 nhưng vẫn giữ được vẻ ngoài trẻ trung. Cô không còn xuất hiện dày đặc trước công chúng như thời nổi tiếng, thay vào đó dành nhiều thời gian cho con cái, công việc và những sở thích cá nhân. Trong một chia sẻ gần đây trên truyền thông, Mi Vân cho biết cô hài lòng với cuộc sống hiện tại vì được làm những điều mình yêu thích.

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