Mẹ con trai đỡ đầu "chữa thẹn" sau khi bị Taylor Swift cấm cửa đến đám cưới?

“Bé Leo vẫn còn quá nhỏ để tham dự một lễ cưới lớn dành cho người lớn, nhưng cậu bé và mẹ đã có thể vui vẻ chúc mừng đám cưới của Taylor và Kelce theo cách rất đặc biệt, phù hợp với lứa tuổi của mình trong kỳ nghỉ hè” - người đại diện cho biết thêm. Dù vậy, cư dân mạng vẫn bán tín bán nghi liệu đây có phải là lý do chính xác hay chỉ là lời "chữa thẹn", bởi các cháu của Travis Kelce đảm nhận vai trò phù dâu nhí trong đám cưới còn nhỏ tuổi hơn cả bé Leo.

Phía Jaime King cho biết bé Leo Newman 10 tuổi còn quá nhỏ, không phù hợp tham dự một đám cưới của người lớn. Ảnh: Page Six

Vào tháng 4/2025, một nguồn tin độc quyền tiết lộ với Page Six rằng Taylor Swift và Jaime King đã không liên lạc với nhau trong thời gian dài. Nhưng Jamie King vẫn rất nhớ Taylor Swift và hy vọng họ có thể nối lại liên lạc vào một thời điểm nào đó. "Jaime đã chọn Taylor làm mẹ đỡ đầu cho con trai mình vì một lý do nào đó và cô ấy muốn tiếp tục duy trì tình bạn đó" - nguồn tin thân cận cho biết.

2 ngôi sao trở nên thân thiết không thể tách rời sau khi gặp nhau tại một bữa tiệc của lễ trao giải Quả cầu vàng năm 2014. Chỉ một năm sau, nữ diễn viên phim White Chicks đã đề nghị ngôi sao nhạc pop làm mẹ đỡ đầu cho con trai Leo Newman của mình. Kyle Newman - bố của em bé chính là đạo diễn MV Style của Taylor Swift. Được biết Taylor Swift đã dứt khoát chấm dứt hoàn toàn liên hệ với Jaime King sau khi nữ diễn viên bị ảnh hưởng bởi hàng loạt biến cố trong cuộc sống và mất quyền nuôi 2 con do không hoàn thành chương trình cai nghiện theo yêu cầu của tòa án.