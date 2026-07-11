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Mẹ con trai đỡ đầu "chữa thẹn" sau khi bị Taylor Swift cấm cửa đến đám cưới?

Minh Hồng
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Điều kỳ lạ ở đám cưới Taylor Swift chính là cả 5 đứa con đỡ đầu của cô đều vắng mặt.

Trong đám cưới của Taylor Swift, cư dân mạng không ngớt bàn tán đến chi tiết nữ ca sĩ "cấm cửa" 5 đứa con đỡ đầu. Taylor Swift là mẹ đỡ đầu của 5 đứa trẻ, gồm Leo Newman - con trai của nữ diễn viên Jaime King, 4 người con của vợ chồng Blake Lively - Ryan Reynolds gồm James, Inez, Betty và Olin. Thế nhưng cả 5 đứa trẻ này đều không xuất hiện trong lễ cưới của Taylor Swift và Travis Kelce. Theo tờ Page Six, nguyên nhân các con đỡ đầu vắng mặt trong hôn lễ của Taylor Swift đến từ tình bạn rạn nứt, không còn có thể cứu vãn của nữ ca sĩ với Jaime King và Blake Lively.

5 đứa con đỡ đầu của Taylor - bao gồm bé Leo Newman đều vắng mặt trong đám cưới của nữ ca sĩ vào cuối tuần qua. Ảnh: X

Đến nay, Jaime King đã lên tiếng phản pháo chuyện con trai Leo Newman (10 tuổi) không được mời đến đám cưới của mẹ đỡ đầu Taylor Swift. “Lý do Jaime chọn Taylor làm mẹ đỡ đầu của bé Leo là vì cả hai đều tin rằng việc làm mẹ đỡ đầu là một cam kết mang tính cá nhân và tâm linh sâu sắc, không liên quan gì đến hình ảnh trước công chúng” - người đại diện của Jaime King chia sẻ độc quyền với Page Six.

“Bé Leo vẫn còn quá nhỏ để tham dự một lễ cưới lớn dành cho người lớn, nhưng cậu bé và mẹ đã có thể vui vẻ chúc mừng đám cưới của Taylor và Kelce theo cách rất đặc biệt, phù hợp với lứa tuổi của mình trong kỳ nghỉ hè” - người đại diện cho biết thêm. Dù vậy, cư dân mạng vẫn bán tín bán nghi liệu đây có phải là lý do chính xác hay chỉ là lời "chữa thẹn", bởi các cháu của Travis Kelce đảm nhận vai trò phù dâu nhí trong đám cưới còn nhỏ tuổi hơn cả bé Leo.

Phía Jaime King cho biết bé Leo Newman 10 tuổi còn quá nhỏ, không phù hợp tham dự một đám cưới của người lớn. Ảnh: Page Six

Vào tháng 4/2025, một nguồn tin độc quyền tiết lộ với Page Six rằng Taylor Swift và Jaime King đã không liên lạc với nhau trong thời gian dài. Nhưng Jamie King vẫn rất nhớ Taylor Swift và hy vọng họ có thể nối lại liên lạc vào một thời điểm nào đó. "Jaime đã chọn Taylor làm mẹ đỡ đầu cho con trai mình vì một lý do nào đó và cô ấy muốn tiếp tục duy trì tình bạn đó" - nguồn tin thân cận cho biết.

2 ngôi sao trở nên thân thiết không thể tách rời sau khi gặp nhau tại một bữa tiệc của lễ trao giải Quả cầu vàng năm 2014. Chỉ một năm sau, nữ diễn viên phim White Chicks đã đề nghị ngôi sao nhạc pop làm mẹ đỡ đầu cho con trai Leo Newman của mình. Kyle Newman - bố của em bé chính là đạo diễn MV Style của Taylor Swift. Được biết Taylor Swift đã dứt khoát chấm dứt hoàn toàn liên hệ với Jaime King sau khi nữ diễn viên bị ảnh hưởng bởi hàng loạt biến cố trong cuộc sống và mất quyền nuôi 2 con do không hoàn thành chương trình cai nghiện theo yêu cầu của tòa án.

Taylor Swift - Jaime King từng rất thân thiết trong quá khứ. Ảnh: Page Six

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