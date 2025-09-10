Mẹ chồng yêu cầu chuyển khoản 900 triệu đồng cho con dâu, nhân viên ngân hàng đồng ý nhưng 10 phút sau công an đến đưa khách đi

Tháng 10/2023, một khách hàng nữ ngoài 50 tuổi cùng một người đàn ông đến ngân hàng ở tỉnh Quý Châu (Trung Quốc) để thực hiện giao dịch chuyển khoản 260.000 NDT (960 triệu đồng). Trong quá trình xác minh thông tin, nhân viên quầy giao dịch nhận thấy sự bất thường: khách hàng nữ họ Trương chỉ cung cấp thông tin tài khoản sau đó giữ im lặng, trong khi người đàn ông đi cùng liên tục trả lời thay các câu hỏi liên quan đến giao dịch.

Sự lo lắng của người phụ nữ và thái độ bất thường của người đàn ông khiến nhân viên cảnh giác. Nhân viên đồng ý giao dịch nhưng yêu cầu người đàn ông tạm thời rời khỏi quầy và tiến hành trao đổi riêng với người phụ nữ với lý do “đảm bảo an toàn thông tin tài khoản”. Bà Trương cho biết mình sống ở tỉnh Chiết Giang nhưng tới Quý Châu để gặp con dâu thông qua mai mối và chuyển tiền sinh lễ.

Theo lời kể của bà Trương, bà được bên trung tâm môi giới hôn nhân giới thiệu một cô gái “xinh đẹp, có học thức cao, khéo léo” và đã gặp người này 3 lần. Mỗi cuộc gặp chỉ kéo dài chưa đầy 30 phút. Bà Trương dù chưa biết quá nhiều thông tin về con dâu nhưng bên trung gian liên tục thúc giục, tìm cách thuyết phục bà cọc tiền nhanh để con trai lấy được vợ như mong muốn. Bà được yêu cầu chuyển 260.000 NDT, bao gồm 120.000 NDT làm "quà đính hôn" và 140.000 NDT "phí môi giới". Người đàn ông đi cùng chính là nhân viên trung tâm môi giới trực tuyến này.

Nghe câu chuyện của khách hàng, nhân viên ngân hàng ngay lập tức báo cáo sự việc lên giám đốc chi nhánh, tạm dừng giao dịch và gọi công an địa phương. Chỉ trong vòng 10 phút, lực lượng chức năng đã có mặt tại chi nhánh để tìm hiểu vụ việc. Sau khi phân tích tình huống và cung cấp thông tin về các vụ lừa đảo tương tự, công an đã thuyết phục người phụ nữ hủy bỏ giao dịch và đưa vị khách này về đồn để cung cấp thêm lời khai điều tra đường dây lừa đảo môi giới hôn nhân.

Người đàn ông đi cùng và người vào vai “con dâu tương lai” của bà Trương sau đó đã bị bắt. Các đối tượng đã khai nhận hành vi khi tiếp cận người phụ nữ này để tìm cách lừa đảo chi phí môi giới hôn nhân do nhận thấy nhu cầu tăng cao từ dịch vụ này.

Gần đây, một phụ nữ Bắc Kinh đã báo công an sau khi bị lừa ký hợp đồng với bên trung gian lên đến 320.000 NDT (1,1 tỷ đồng) nhưng 5 lần 7 lượt không được giới thiệu người yêu như mong muốn, người môi giới thì biến mất.

Lực lượng chức năng Trung Quốc cảnh báo hành vi của một số công ty môi giới hôn nhân khi có quảng cáo thổi phồng về đối tượng hẹn hò, kết hôn, yêu cầu khách hàng phải đặt cọc số tiền lớn để có thể gặp gỡ đối phương. Sau đó, những đối tượng này có thể chiếm đoạt phí khách hàng chuyển rồi biến mất, hoặc tìm nhiều cách để chấm dứt việc hẹn hò, hôn nhân nhanh chóng, gây ra thiệt hại lớn cho nạn nhân.