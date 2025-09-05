Mẹ chồng Taylor Swift hưởng ứng bình luận về con dâu khiến dân mạng "dậy sóng"

Mẹ chồng Taylor Swift - bà Donna Kelce được cho là đang mong có cháu nội đến phát sốt. Trên trang cá nhân, bà đã chấp nhận tag video của diễn viên hài Leanne Morgan, lấy việc sinh con của Taylor Swift ra làm trò đùa: "T* **** (từ chỉ một bộ phận cơ thể) của cô ấy đang nhức nhối, và cô ấy muốn có con. Cô ấy muốn có con, và đã đến lúc rồi. Đã đến lúc cô ấy muốn sinh con với anh chàng Kelce to lớn kia". Trong phần bình luận, diễn viên này cũng tag Donna Kelce và viết: "Chúc mừng con gái!!! Wahoo!!! Các cháu vừa chơi bóng vừa hát".

Nội dung đoạn video này nhanh chóng khiến cộng đồng người hâm mộ Taylor Swift dậy sóng. Nhiều người chỉ trích nội dung của đoạn video này rất kém duyên khi đùa cợt chuyện riêng tư của người khác, cho rằng đây là hành động xúc phạm, kỳ thị phụ nữ. Mẹ chồng của Taylor Swift cũng bị chất vấn tại sao lại chấp nhận tag video kém duyên này, để nó hiện lên trang cá nhân 1 cách công khai. "Đây rõ ràng là sự thù ghét phụ nữ", "Đưa ra những bình luận mang tính kỳ thị về phụ nữ và cơ thể của họ không phải là điều mà một người mẹ nên làm", "Bà ấy muốn có cháu và gây áp lực cho Taylor"... cư dân mạng bình luận.

Trên trang cá nhân của mẹ chồng Taylor Swift xuất hiện video đùa cợt về chuyện sinh con của nữ ca sĩ

Tuy nhiên cũng có 1 số người lên tiếng bênh vực cho rằng có thể bà Donna Kelce không xem kỹ đoạn video trước khi chấp nhận tag. Hiện nay, bà cũng đã 72 tuổi, có thể bà không rành mạng xã hội nên đã chấp nhận tag. Cũng có thể bà Donna Kelce là người thế hệ cũ nên suy nghĩ, cách nhìn nhận về "kém duyên", "xúc phạm phụ nữ" khác biệt với thế hệ trẻ ngày nay. Ngoài ra, việc giục con cái sinh con cũng là điều mọi bà mẹ đều làm.

"Chúng ta cần phải thông cảm cho bà ấy. Tôi chắc chắn nếu Taylor cảm thấy không thoải mái thì Travis, Taylor, hoặc ai đó trong team của họ sẽ lên tiếng. Theo những gì chúng ta biết thì đó chỉ là 1 tai nạn. Nhưng chúng ta sẽ không can thiệp vào chuyện gia đình họ", "Nhẹ nhàng với bà Kelce chút đi, hình như bà ấy bị diễn viên hài gắn thẻ và giờ bài đăng đã bị xóa rồi"...

Nhiều người cũng chỉ ra rằng bà Donna Kelce rất yêu quý Taylor Swift từ khi cô mới hẹn hò với con trai bà. 1 nguồn tin chia sẻ bà Donna là người rất tình cảm, luôn muốn tác thành cho Taylor và Travis. Bà đang thu thập mọi ghi chú, hình ảnh, hoa, quà lưu niệm để ghi nhớ về ngày 2 con đính hôn. Mẹ chồng Taylor Swift còn hào hứng thay ảnh bìa Facebook thành ảnh thơ ấu của 2 con cùng dòng chữ "Họ sẽ kết hôn". Taylor Swift cũng nhiều lần xuất hiện bên mẹ chồng tương lai với thái độ vô cùng ngọt ngào và tình cảm, hoàn toàn không có xích mích.

Nhiều người bênh vực Donna Kelce, bà và con dâu tương lai có mối quan hệ rất tốt

Rạng sáng 27/8 (giờ Việt Nam), mạng xã hội toàn cầu nổ tung khi Taylor Swift và cầu thủ Travis Kelce thông báo đã đính hôn. Trên trang cá nhân, nữ ca sĩ hàng đầu chia sẻ loạt khoảnh khắc được Travis Kelce cầu hôn lãng mạn giữa rừng hoa, với chiếc nhẫn kim cương cỡ "khủng" cùng chú thích hài hước: "Giáo viên tiếng Anh và giáo viên thể dục của bạn sắp kết hôn".

Travis Kelce cầu hôn Taylor Swift bằng chiếc nhẫn đặt làm riêng từ thương hiệu Artifex Fine Jewelry. Chiếc nhẫn được làm từ vàng và viên kim cương đặt hướng bắc - nam, cắt theo kiểu Old mine brilliant cuts (kỹ thuật cắt kim cương thủ công cổ điển từ thế kỷ XVIII - XIX) rất phù hợp với phong cách cổ điển và ngọt ngào của cô dâu tương lai. Nhiều chuyên gia định giá chiếc nhẫn này lên đến 1 triệu USD (hơn 26 tỷ đồng).

Page Six đưa tin Taylor Swift - Travis Kelce dự định tổ chức đám cưới riêng tư với gia đình và bạn bè thân thiết, không phải "siêu đám cưới" hoành tráng thu hút truyền thông và các ngôi sao nổi tiếng. Họ cũng sẽ không vội vàng mà dự định đến hè năm sau mới cưới. Hiện tại nữ ca sĩ được cho là vội vã lên kế hoạch sinh con hơn. Địa điểm được cho là dinh thự Rhode Island yêu thích của nữ ca sĩ sinh năm 1989.