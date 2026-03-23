Mẹ chồng nữ ca sĩ Việt: Làm bà nội vẫn sinh đôi, U60 nóng bỏng, giàu có, thương con dâu như con đẻ

Mẹ chồng của Kiều Anh – Văn Thùy Dương – là một trong những người phụ nữ đặc biệt hiếm có: Vừa giàu có, cá tính, vừa có cuộc sống gia đình khiến nhiều người bất ngờ.

Ngoài là mẹ chồng một nữ nghệ sĩ của showbiz bà còn được biết đến là con gái út của cố PGS Văn Như Cương đồng thời gắn bó nhiều năm với hệ thống giáo dục Trường Lương Thế Vinh. Không chỉ sở hữu nền tảng học vấn vững vàng, bà còn được biết đến với hình ảnh hiện đại, năng động và thẳng thắn.

Nhan sắc gợi cảm của mẹ ca nương Kiều Anh U60.

47 tuổi làm bà nội vẫn mang thai đôi gây chú ý

Năm 2019, thông tin bà Văn Thùy Dương mang thai đôi ở tuổi 47 khiến nhiều người bất ngờ. Thời điểm đó, bà không chỉ ở độ tuổi U50 mà còn đã lên chức bà nội – điều hiếm gặp trong đời sống thường nhật.

Dù đối mặt với không ít lo lắng về sức khỏe, bà vẫn giữ tinh thần tích cực trong suốt thai kỳ. Đến cuối năm 2019, bà sinh thành công hai bé trai, nhận được nhiều sự quan tâm từ dư luận.

Không chỉ gây chú ý bởi câu chuyện sinh con đặc biệt, mẹ chồng Kiều Anh còn khiến nhiều người trầm trồ bởi ngoại hình trẻ trung ở tuổi U60.

Mới đây, bà chia sẻ loạt ảnh diện bikini trên trang cá nhân, khoe vóc dáng săn chắc và vòng eo thon gọn. Dù đã trải qua 3 lần sinh nở, trong đó có một lần sinh đôi, bà vẫn giữ được thần thái tự tin và quyến rũ.

Nhiều người nhận xét khó tin rằng đây là hình thể của một người phụ nữ đã là mẹ của 4 con và lên chức bà nội. Hình ảnh này phần nào cho thấy lối sống năng động, ý thức chăm sóc bản thân và tinh thần tích cực của bà.

Kiều Anh và mẹ chồng.

Quan điểm làm mẹ chồng: "Yêu con trai thì sẽ biết cách yêu con dâu"

Không chỉ gây ấn tượng bởi cuộc sống cá nhân, bà Văn Thùy Dương còn được nhắc đến với mối quan hệ hiếm có với con dâu.

Chia sẻ trên Đời sống & Pháp luật, bà từng thẳng thắn bày tỏ: "Yêu con trai sẽ biết cách yêu con dâu hết lòng thôi". Theo bà, những người từng làm dâu sẽ hiểu cảm giác tổn thương để từ đó biết cách cư xử tinh tế hơn, tránh lặp lại những điều không vui trong gia đình.

Chính vì thế bà thương con dâu không khác gì con đẻ. Những ngày quan trọng như sinh nhật con bà Thùy Dương đều chúc mừng, tặng quà. Trên Facebook, bà từng chia sẻ chuyện nhắn tin hỏi con dâu thích quà gì để tặng. Và khi con dâu rụt rè đáp muốn món quà đắt tiền thì bà Văn Thùy Dương vẫn "cố" để mua.

"Thôi đắt mẹ cũng cố được nha! Chúc mừng con "râu" thêm tuổi mới, thêm hạnh phúc và thành công! Mà với mẹ thành công nhất là sinh thêm một đứa con gái cao như bố nó và xinh như con! Nhá nhá", bà Văn Thùy Dương từng viết.

Về phía Kiều Anh, nữ ca sĩ cũng nhiều lần thể hiện sự gắn bó, yêu thương mẹ chồng. Trong giai đoạn bà mang thai đôi, chính cô và gia đình đã quan tâm, chăm sóc từng bữa ăn, giấc ngủ.