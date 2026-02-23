Bát canh "bổ thân" và sự quan tâm đầy áp lực của mẹ chồng

Mùa xuân năm 2001 đến sớm. Tiểu Vũ kết hôn với Tiểu Chu mới hơn ba tháng, vẫn còn chưa quen với vai trò làm dâu. Mẹ chồng cô là người phụ nữ nông thôn ngoài 50 tuổi, chăm chỉ, kỷ luật và đặc biệt quan tâm đến chuyện "bồi bổ cơ thể" cho con dâu.

"Con gầy quá, phụ nữ phải có da có thịt mới tốt," bà thường xuyên nhận xét, ánh mắt dừng lại nơi bụng cô đầy ẩn ý.

Từ hôm đó, mỗi ngày trong căn bếp lại tỏa ra mùi canh cá diếc thơm lừng. Bát canh trắng đục, nóng hổi luôn được đặt sẵn trên bàn khi Tiểu Vũ đi làm về. Dù mưa gió hay tăng ca muộn, bát canh vẫn được giữ nóng chờ cô.

Ngày nào, mẹ chồng cũng nấu 1 bát canh cá diếc cho con dâu uống. (Ảnh: Sohu)

Mẹ chồng không cho ai vào bếp trong suốt quá trình hầm canh. Thời gian luôn cố định luôn là đúng 3 tiếng. Bà đặc biệt nhấn mạnh đến "hiệu quả" của món canh, khẳng định nó "tốt hơn cả thuốc".

Ban đầu Tiểu Vũ cảm động vì sự chăm sóc ấy. Nhưng dần dần, cô cảm thấy áp lực khi mỗi lần uống canh đều bị giám sát. "Phải uống hết, một giọt cũng không được thừa," mẹ chồng nói, ánh mắt đầy mong đợi.

Sau nửa tháng, cơ thể Tiểu Vũ bắt đầu xuất hiện dấu hiệu bất thường như chóng mặt kéo dài, buồn nôn, mệt mỏi, sắc mặt vàng vọt. Khi cô đề cập chuyện đi bệnh viện kiểm tra, mẹ chồng phản đối gay gắt: "Ở nhà điều dưỡng tốt hơn. Canh này còn hơn thuốc."

Chính từ chữ "hiệu quả" lặp đi lặp lại, nghi ngờ bắt đầu nhen nhóm trong lòng con dâu.

Bát canh đổ đi và phát hiện gây sốc

Một tối, quá mệt mỏi và buồn nôn, Tiểu Vũ lén đổ bát canh cho con chó Vượng Tài trong sân. Con chó ăn sạch.

Đêm đó, cô ngủ ngon bất thường. Sáng hôm sau, cô thấy tinh thần tỉnh táo hơn hẳn, không còn cảm giác khó chịu.

Nhưng khi ra sân, cảnh tượng trước mắt khiến cô chết lặng.

Vượng Tài co ro một góc, bụng phình to bất thường, run rẩy, hành vi kỳ lạ. Thậm chí nó có những động tác giống chó cái trong thời kỳ động dục và điều này hoàn toàn vô lý vì đó là chó đực.

Một nỗi sợ lạnh buốt chạy dọc sống lưng cô.

Mẹ chồng đặc biệt nhấn mạnh đến "hiệu quả" của món canh, khẳng định nó "tốt hơn cả thuốc". (Ảnh: Sohu)

Cuối tuần, nhân lúc mẹ chồng ngủ trưa, Tiểu Vũ lén vào phòng bà và tìm thấy những mảnh giấy ghi "phương thuốc trợ thai bí truyền", "uống 30 ngày tất có thai".

Sự thật hiện ra rõ ràng, bát canh không chỉ là canh cá diếc, mà còn có thuốc bắc với mục đích kích thích mang thai.

Khi đối chất, ban đầu mẹ chồng phủ nhận, sau đó thừa nhận: "Ba tháng rồi mà chưa có động tĩnh, mẹ sốt ruột."

Lý do của bà rất đơn giản là mong có cháu.

Nhưng với Tiểu Vũ, đó là sự xâm phạm nghiêm trọng.

"Muốn có con là chuyện của chúng con. Không thể lén bỏ thuốc như vậy," cô nói trong sự uất ức.

Khi "quan tâm" vượt quá giới hạn

Sau nhiều tranh cãi, vợ chồng Tiểu Vũ quyết định dọn ra ở riêng. Mẹ chồng tức giận cho rằng họ trốn tránh trách nhiệm sinh con.

Nhưng Tiểu Vũ hiểu rõ rằng điều cô cần không phải là loại thuốc nào, mà là sự tôn trọng.

Chuyện sinh con là quyết định của hai vợ chồng, không thể bị ép buộc bằng những bài thuốc truyền miệng chưa được kiểm chứng.

Sau nhiều tranh cãi, vợ chồng Tiểu Vũ quyết định dọn ra ở riêng. (Ảnh: Sohu)

Ở căn nhà mới, lần đầu tiên cô ăn một bữa cơm đơn giản mà không mang theo mục đích nào khác.

Không thuốc bắc.

Không "hiệu quả".

Chỉ là thức ăn bình thường.

Và đôi khi, sự bình thường ấy đã là điều quý giá nhất.

Câu chuyện của Tiểu Vũ và mẹ chồng không chỉ là mâu thuẫn gia đình, mà còn phản ánh áp lực sinh con đè nặng lên nhiều cặp vợ chồng trẻ. Sự quan tâm nếu vượt quá ranh giới, có thể trở thành tổn thương. Bởi trong hôn nhân, tôn trọng cơ thể và lựa chọn của nhau mới là nền tảng quan trọng nhất.

Theo Sohu, Sina, 163