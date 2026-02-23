Lời tiên tri rùng mình của bà Baba Vanga bất ngờ bị "đào lại" sau tuyên bố gây chú ý từ ông Trump

Động thái từ ông Trump và làn sóng tranh luận toàn cầu

Ngày 19/2, Tổng thống Mỹ Donald Trump cho biết đã chỉ đạo Bộ Quốc phòng cùng các cơ quan liên quan tiến hành rà soát và công bố toàn bộ hồ sơ mật liên quan đến UFO (vật thể bay không xác định) và UAP (hiện tượng trên không chưa xác định).

Theo đưa tin từ Reuters và The Guardian, ông Trump nhấn mạnh chính phủ cần minh bạch hơn với công chúng về những gì họ biết liên quan đến các hiện tượng bí ẩn trên bầu trời. Tuy nhiên, các hãng tin quốc tế cũng lưu ý rằng tuyên bố này không đồng nghĩa với việc Mỹ xác nhận sự tồn tại của người ngoài hành tinh.

Động thái này diễn ra chỉ vài ngày sau phát biểu gây chú ý của cựu Tổng thống Barack Obama. Trong một cuộc phỏng vấn, ông Obama cho rằng vũ trụ quá rộng lớn để con người có thể khẳng định mình là dạng sống duy nhất. Dù không đưa ra bằng chứng về sự tiếp xúc thực tế, phát biểu này vẫn đủ để thổi bùng những giả thuyết vốn tồn tại nhiều năm qua.

Ngay lập tức, cụm từ "UFO", "người ngoài hành tinh" và "giải mật hồ sơ" leo lên top tìm kiếm tại nhiều quốc gia. Trên mạng xã hội, nhiều người bắt đầu liên hệ sự kiện chính trị này với một lời tiên tri từng gây tranh cãi.

Lời tiên tri của bà Baba Vanga và những tranh cãi chưa có hồi kết

Cái tên được nhắc đến nhiều nhất là Baba Vanga – nhà tiên tri mù người Bulgaria từng được mệnh danh là "Nostradamus vùng Balkan". Sinh năm 1911 và qua đời năm 1996, Baba Vanga được cho là đã dự báo nhiều biến cố lớn của thế giới, từ thảm họa thiên nhiên đến biến động chính trị.

Theo những ghi chép lan truyền, Baba Vanga từng nói rằng vào tháng 11/2026, nhân loại sẽ có cuộc tiếp xúc đầu tiên với người ngoài hành tinh. Bà mô tả một "tàu vũ trụ khổng lồ" tiến vào khí quyển Trái Đất, mang đến bằng chứng không thể chối cãi về sự sống ngoài Trái Đất. Một số dị bản thậm chí còn cho rằng sự kiện này có thể kéo theo bất ổn toàn cầu.

Chính vì vậy, khi ông Trump tuyên bố giải mật hồ sơ UFO, nhiều người đã lập tức đặt câu hỏi: Liệu đây có phải là bước chuẩn bị cho điều gì đó lớn hơn?

Tuy nhiên, giới chuyên gia nhấn mạnh rằng phần lớn lời tiên tri của Baba Vanga được truyền miệng hoặc ghi chép lại sau khi bà qua đời. Không có tài liệu gốc chính thức nào do chính bà viết. Nhiều dự đoán được cho là "trúng" cũng thường được diễn giải lại theo sự kiện đã xảy ra, thay vì được kiểm chứng độc lập trước đó.

Trong khi đó, các báo lớn như Reuters đều khẳng định: Cho đến nay, chưa có bằng chứng khoa học hay tài liệu chính phủ nào xác nhận sự tồn tại của sinh vật ngoài Trái Đất hay việc con người đã tiếp xúc với họ.

Sự kết hợp giữa yếu tố chính trị, bí ẩn khoa học và những lời tiên đoán huyền bí đã tạo nên một "cơn sốt" thông tin mới. Dù vậy, thực tế vẫn cho thấy mọi suy đoán hiện tại chủ yếu dựa trên giả thuyết và niềm tin cá nhân.

Việc giải mật hồ sơ, nếu diễn ra, có thể mang lại thêm dữ liệu về các hiện tượng chưa xác định trên không. Nhưng liệu những tài liệu đó có chứa bằng chứng chấn động như nhiều người kỳ vọng hay không, vẫn là câu hỏi bỏ ngỏ.

Tháng 11/2026 còn ở phía trước. Còn hiện tại, điều duy nhất chắc chắn là sự tò mò của con người về vũ trụ vẫn chưa bao giờ nguội lạnh.

Theo Reuters, The Guardian