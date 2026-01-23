Mẹ chồng - nàng dâu nhà Beckham đâu phải lúc nào cũng bất hòa!

Mâu thuẫn gia đình Beckham đã leo thang đến mức bùng nổ, khi Brooklyn Beckham tung tâm thư tố cáo bố mẹ gây sốc. Có thể thấy mâu thuẫn giữa mẹ chồng - nàng dâu góp phần không nhỏ đến kết cục ngày nay.

Brooklyn Beckham tố cáo mẹ hủy việc may váy cưới cho vợ vào phút chót, cướp điệu nhảy đầu tiên của đôi vợ chồng. Tuy nhiên, có 1 số khoảnh khắc cho thấy không phải lúc nào mối quan hệ giữa Victoria Beckham và Nicola Peltz cũng lạnh nhạt như vậy.

Ồn ào gia đình Beckham chiếm sóng truyền thông. Ảnh: X

Show diễn Victoria Beckham năm 2024

Vợ chồng cậu cả Beckham đã cùng gia đình tham dự show diễn Victoria Beckham tại Paris Fashion Week năm 2024. Brooklyn - Nicola lên đồ bảnh bao, ngồi cạnh em trai Cruz cùng bạn gái Jackie Apostel và bạn thân lâu năm của Victoria Beckham - Eva Longoria.

Dù hình ảnh đại gia đình lúc đó rất vui vẻ, nhưng việc Brooklyn - Nicola đi riêng chứ không đi chung với nhà Beckham là dấu hiệu manh nha cho thấy đôi bên đã dần xa cách. Đến năm 2025, vợ chồng cậu cả đã không còn đoái hoài đến show diễn của mẹ.

Vợ chồng cậu cả vẫn đến show Victoria Beckham năm 2024. Ảnh: People

Tuy nhiên, họ chọn cách đi riêng đến show diễn. Ảnh: WireImage

Buổi ra mắt phim Lola của Nicola Peltz năm 2024

Cả gia đình Beckham (trừ David) đã đồng loạt đến ủng hộ Nicola Peltz tại buổi ra mắt phim Lola của cô vào năm 2024. Màn xuất hiện này diễn ra sau những đồn đoán về mâu thuẫn mẹ chồng - nàng dâu, khi Victoria Beckham rút lui khỏi việc thiết kế váy cưới cho Nicola Peltz.

Vào thời điểm đó, cả hai đã cố gắng chấm dứt những lời đồn đoán về sự căng thẳng bằng một màn xuất hiện thống nhất tại buổi ra mắt phim Lola, thậm chí Nicola Peltz còn mặc một trong những thiết kế của Victoria Beckham. Ái nữ tài phiệt đã khoác tay lên vai mẹ chồng, tươi cười trước ống kính. Victoria Beckham cũng ân cần nắm tay con dâu, sau đó đăng bài ủng hộ phim trên Instagram. Lúc đó, tin đồn mâu thuẫn mẹ chồng - nàng dâu đã tạm lắng xuống.

Bức ảnh mẹ chồng - nàng dâu hòa thuận xứng đáng đi vào lịch sử. Ảnh: Getty Images

Cùng nhau "sống ảo" trên Instagram

Năm 2024 có vẻ là năm mà mối quan hệ mẹ chồng - nàng dâu nhà Beckham yên bình nhất. Trên Instagram, Victoria Beckham đã đăng clip 2 người "quẩy" trên nền nhạc Wannabe của Spice Girls, trong 1 buổi tối đi chơi ở Los Angeles, Mỹ.

Thời mới làm dâu, mối quan hệ đôi bên cũng tương đối tốt. Nicola Peltz tham gia nhiều sự kiện bên nhà chồng. Còn Victoria Beckham gọi cô là "con dâu yêu quý", đăng video cùng con dâu nhảy múa trên bãi biển để chúc mừng sinh nhật cô. Bà Becks hết lời ca ngợi: "Chúc mừng sinh nhật @NicolaAnnePeltzBeckham… Chúng ta yêu con rất nhiều! Tình yêu, lòng tốt, tài năng và khả năng nhảy múa trên cát của con thật tuyệt vời! Người bạn nhảy tuyệt vời nhất và nàng dâu hiếu thảo nhất. Chúng ta yêu con, chúc con một ngày tuyệt vời".

Năm 2024, Victoria Beckham đăng clip "quẩy" cùng con dâu. Ảnh: Daily Mail

Mẹ chồng cũng từng chúc mừng sinh nhật nàng dâu rất tình cảm. Ảnh: Daily Mail

Giờ đây nhìn lại, nhiều netizen không khỏi chạnh lòng cho mối quan hệ gia đình đã đổ vỡ. Tuy nhiên cũng có ý kiến cho rằng mâu thuẫn giữa họ ngầm âm ỉ đã lâu và rất có thể những khoảnh khắc tình cảm này chỉ là "diễn". Từ tháng 5/2025, sự vắng mặt của vợ chồng Brooklyn trong những sự kiện quan trọng của gia đình Beckham đã làm dấy lên nghi vấn bất hòa. Không những vậy, Brooklyn Beckham còn khiến dân tình phải náo loạn khi công khai tuyên bố "luôn chọn vợ". 1 nguồn tin thân cận tiết lộ rằng Nicola chưa bao giờ thực sự hòa hợp với gia đình chồng, và đặc biệt là với mẹ chồng Victoria.

Brooklyn bơ đẹp gia đình ruột thịt, chỉ "cắm rễ" bên nhà vợ. Đồng thời, quý tử này cũng chuyển hẳn về sống ở biệt thự được mua bằng tiền của nhà Peltz. Anh gần như cắt đứt liên lạc với nhà Beckham, phớt lờ bố mẹ ruột khiến khán giả không khỏi xót xa cho cặp đôi huyền thoại một thời của làng bóng đá và thời trang Anh quốc. Không dừng lại ở đó, cặp đôi này còn tổ chức lễ cưới lại do nhà Peltz chủ trì, không mời bất cứ 1 thành viên nào của gia đình Beckham. Vợ chồng Brooklyn thậm chí còn không thèm xuất hiện trong ngày David Beckham được phong tước Hiệp sĩ. Sau đó, đôi vợ chồng chặn các thành viên gia đình Beckham và tuyên bố người nhà chỉ được phép liên lạc với họ qua luật sư.

Và cuối cùng đến ngày 20/1 (giờ Việt Nam), Brooklyn Beckham đã cho "kích nổ" quả bom truyền thông là bức tâm thư dài 6 trang tố cha mẹ. David - Victoria Beckham không trực tiếp đáp lại con trai, vẫn tham gia các lịch trình và sử dụng mạng xã hội như không có chuyện gì xảy ra.

Brooklyn không còn muốn làm lành với cha mẹ. Ảnh: X

Nguồn: Daily Mail