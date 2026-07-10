Một đoạn tin nhắn được cho là của người mẹ gửi con dâu tương lai đang thu hút sự chú ý trên mạng xã hội. Thay vì những yêu cầu khắt khe thường thấy trong các câu chuyện mẹ chồng - nàng dâu, người phụ nữ này chủ động đưa ra hàng loạt quy tắc sống chung với mong muốn "để sau này mẹ con mình không xảy ra va chạm".

Mạng xã hội lan truyền đoạn hội thoại được cho là giữa một người mẹ và con dâu tương lai. Nội dung tin nhắn nhanh chóng thu hút hàng chục nghìn lượt tương tác, kéo theo nhiều ý kiến trái chiều.

‘Bản nội quy’ để gia đình không va chạm

Mở đầu đoạn tin nhắn, người mẹ viết: "Để mẹ con mình sau này không xảy ra va chạm, mẹ có một vài quy tắc như này."

Ngay sau đó là danh sách những nguyên tắc được bà cho là cần thống nhất trước khi bước vào cuộc sống hôn nhân.

"Vàng cưới con giữ, khách bên nào bên đó giữ tiền mừng"

Một trong những nội dung nhận được nhiều sự quan tâm nhất là cách người mẹ phân chia tài chính ngay từ đầu.

Theo đó, bà nhắn: "Vàng cưới con giữ”. Trong khi đó, tiền mừng cưới sẽ được chia theo khách mời của mỗi bên: "Mừng cưới khách con, con giữ. Khách bố mẹ, bố mẹ giữ để bố mẹ trả tiền rạp, cỗ."

Đoạn tin nhắn của mẹ chồng.

Người mẹ cũng cho biết sau khi kết hôn, hai vợ chồng sẽ ở chung với bố mẹ khoảng một năm để chờ xây xong nhà rồi chuyển ra ở riêng. "Về nhà ở chung 1 năm đợi xây xong nhà rồi ra ở riêng."

Trong thời gian sống chung, mỗi tháng hai vợ chồng chỉ cần góp 2 triệu đồng tiền ăn. "Trong 1 năm ăn chung, mỗi tháng vợ chồng con phải đưa mẹ 2 triệu tiền ăn, mọi chi phí khác bố mẹ lo."

"Không bắt dậy sớm nấu cơm, nhưng nhà có giỗ thì phải phụ”. Khác với quan niệm truyền thống về việc con dâu phải quán xuyến toàn bộ việc nhà, người mẹ khẳng định bà không yêu cầu điều này.

"Không cần phải dậy sớm cơm nước gì, nhưng nhà có giỗ, có cỗ là phải dậy phụ mẹ, nhà 1 năm có 4 cái giỗ."

Bà cũng nhấn mạnh việc nhà không phải trách nhiệm của riêng phụ nữ. "Mẹ nấu ăn thì 2 vợ chồng tự chia nhau ra mà rửa bát, mẹ không cần biết là vợ hay chồng, trai cũng như gái."

Ngoài ra, vào ngày bố mẹ đi khám sức khỏe định kỳ hằng tháng, hai vợ chồng sẽ tự lo việc ăn uống. "1 tháng bố mẹ đi khám định kỳ 1 ngày, ngày đó vợ chồng phải tự lo ăn uống. Đi đâu không cần xin phép nhưng phải báo"

Một số quy định khác liên quan đến nếp sinh hoạt trong gia đình cũng được người mẹ đề cập. Bà mong muốn các con giữ bầu không khí tích cực khi về nhà.

"Về nhà phải luôn vui tươi."

Đoạn tin nhắn của mẹ chồng.

Nếu xảy ra mâu thuẫn, hai vợ chồng nên tự giải quyết, tránh làm ảnh hưởng đến người lớn. "Vợ chồng có cãi nhau thì đóng cửa cãi nhau, không được giận lây ông bà hoặc chửi nhau to."

Người mẹ cũng đặt ra quy định về giờ giấc: "Đi chơi không được về quá 11 giờ đêm, về nhà mở cửa nhẹ nhàng, ông bà già mất ngủ khó ngủ lại."

Bên cạnh đó là lời dặn về tài chính: "Thiếu tiền báo bố mẹ chứ không được vay lãi ngoài."

Hay cách xưng hô giữa hai vợ chồng: "Ở nhà vợ chồng phải xưng anh em hoặc tên chứ không xưng mày tao."

Dân mạng chia thành hai luồng ý kiến

Sau khi được chia sẻ, đoạn tin nhắn nhanh chóng tạo nên cuộc tranh luận sôi nổi.

Nhiều người cho rằng đây là một "bản nội quy" khá văn minh, bởi người mẹ chủ động nói rõ mọi nguyên tắc ngay từ đầu để tránh hiểu lầm về sau. Không ít ý kiến đánh giá cao việc bà không đặt gánh nặng việc nhà lên con dâu, yêu cầu con trai cùng chia sẻ trách nhiệm, đồng thời xác định rõ kế hoạch ở riêng sau một năm.

Chuyện mẹ chồng - nàng dâu từ lâu đã thành chủ đề được bàn tán nhiều nhất mỗi khi có việc gì đó liên quan.

Một số bình luận cho rằng nếu các gia đình đều có thể thẳng thắn trao đổi về tài chính, việc nhà và cách ứng xử trước khi sống chung thì sẽ hạn chế được nhiều mâu thuẫn mẹ chồng - nàng dâu.

Ở chiều ngược lại, cũng có người nhận xét một vài quy định vẫn mang tính kiểm soát, đặc biệt là việc phải thông báo mỗi khi ra ngoài hoặc giới hạn giờ về trước 23h. Theo nhóm nhỏ ý kiến này, dù sống chung, các con vẫn cần có không gian riêng nhất định.

Dẫu vậy, phần lớn bình luận đều cho rằng điều đáng chú ý nhất không nằm ở từng quy định cụ thể, mà ở việc người mẹ chọn cách trao đổi thẳng thắn, minh bạch mọi kỳ vọng trước khi con cái kết hôn, thay vì để những khác biệt tích tụ thành mâu thuẫn trong cuộc sống sau này.